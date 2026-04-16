ХХ век для России был не только страшным, но и чрезвычайно прогрессивным. В это время удалось цивилизовать огромную массу крестьянства. Простонародье стало элитой — мужики и их дети становились инженерами, учеными, маршалами, поэтами и руководителями державы.

Даже в постсоветской России при всех проблемах образования эта инерция сохранялась. По крайней мере — до недавнего времени. Например, средний уровень IQ в России долгое время оставался высоким. По данным международного теста за 2025 год, страна занимает 6 место в мире с показателем 103,78 балла. Россия опережает многие страны, где любят говорить о «дремучих» россиянах. США находятся на 18 месте, Израиль — на 48-м, Украина — на 84-м. При этом четвертое место занимает Иран с показателем 104,8 балла.

Но важно понимать: значительная часть населения училась еще в СССР или в постсоветские годы, когда система образования оставалась сильной. При этом российское образование уже давно подвергается давлению и постепенному ослаблению. И в этом направлении достигнуты заметные результаты. Если не обратить внимание на происходящее, в перспективе страна может быстро потерять свои позиции.