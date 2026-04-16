Урок №321. СВО в сфере образования
ХХ век для России был не только страшным, но и чрезвычайно прогрессивным. В это время удалось цивилизовать огромную массу крестьянства. Простонародье стало элитой — мужики и их дети становились инженерами, учеными, маршалами, поэтами и руководителями державы.
Даже в постсоветской России при всех проблемах образования эта инерция сохранялась. По крайней мере — до недавнего времени. Например, средний уровень IQ в России долгое время оставался высоким. По данным международного теста за 2025 год, страна занимает 6 место в мире с показателем 103,78 балла. Россия опережает многие страны, где любят говорить о «дремучих» россиянах. США находятся на 18 месте, Израиль — на 48-м, Украина — на 84-м. При этом четвертое место занимает Иран с показателем 104,8 балла.
Но важно понимать: значительная часть населения училась еще в СССР или в постсоветские годы, когда система образования оставалась сильной. При этом российское образование уже давно подвергается давлению и постепенному ослаблению. И в этом направлении достигнуты заметные результаты. Если не обратить внимание на происходящее, в перспективе страна может быстро потерять свои позиции.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео утверждается, что российское образование переживает глубокий системный кризис. - Главная мысль лекции: классическая школа и фундаментальное образование в России на протяжении десятилетий последовательно ослаблялись под влиянием западных и глобалистских моделей. - Автор противопоставляет советскую и русскую классическую школу — как систему формирования мышления, инженерной и научной культуры — современному формату «образовательных услуг». - Подчеркивается, что разрушение образования ведет не только к снижению знаний, но и к утрате способности общества думать, создавать, чинить, управлять и воспроизводить сложность. - Украина в беседе приводится как пример того, к чему может привести отказ от фундаментальной научно-инженерной школы: имитация модернизации, потеря собственной науки, зависимость от чужих технологий. - Значительная часть лекции посвящена критике международных образовательных инициатив, связанных с ЮНЕСКО, Всемирным банком, Болонским процессом и западными фондами. - Автор считает, что через реформы образования происходила не просто модернизация, а смена ментальности, ценностей и способа мышления. - Отдельно критикуются: - цифровизация школы; - ЕГЭ и тестовая логика; - коммерциализация образования; - падение качества учебников; - перегрузка учителей бюрократией и посторонними мероприятиями; - старение педагогического состава; - клиповое мышление у детей и подростков. - Центральный тезис финала: России, по мнению автора, предстоит своего рода «СВО в сфере образования» — то есть жесткая и принципиальная перестройка системы ради возвращения к национальной, классической и воспитательной модели школы.
Подробный вывод
1. Главный нерв лекции — образование как поле цивилизационной борьбыБеседа посвящена не только школе в узком смысле, но и вопросу: какое общество мы вообще хотим воспроизводить. Здесь образование понимается не как сервис и не как набор компетенций для рынка, а как механизм формирования человека, народа и государства. Это важная мысль. Любая система образования всегда говорит о будущем страны больше, чем официальные лозунги. Если школа учит только адаптироваться, но не мыслить — общество постепенно теряет субъектность. Если университет перестает быть местом создания знания и превращается в поставщика дипломов, то государство начинает жить на чужих технологиях, чужих идеях и в итоге — на чужой воле. В этом смысле автор рассуждает довольно жестко, но логика понятна: разрушение образования — это не частная ошибка, а стратегическая угроза.
2. Советская школа представлена как инструмент социального и культурного подъемаОдна из сильнейших линий лекции — напоминание о том, что в XX веке Россия сумела совершить почти невероятное: поднять огромную массу людей из крестьянского, полуграмотного или малограмотного состояния к уровню инженеров, ученых, военных, поэтов, управленцев. Это не просто ностальгия. Здесь зафиксирована фундаментальная вещь: настоящее образование делает сложное доступным массам. Когда сын крестьянина становится конструктором, это не только его личный успех. Это признак того, что государство умеет превращать человеческий потенциал в культуру, науку и силу. И наоборот: когда образование перестает быть социальным лифтом, общество начинает не развиваться, а расслаиваться и деградировать. С философской точки зрения это еще и спор двух моделей человека: - в одной человек — существо, способное к восхождению; - в другой человек — потребитель образовательной услуги, которого надо лишь встроить в рынок. Лекция явно стоит на стороне первой модели.
3. Украинский пример используется как предупреждениеОчень показателен приведенный в видео образ Киева как города, где остался фасад современности, но разрушается инженерно-научный фундамент. Это почти метафора эпохи: снаружи — кофе, презентации, креативные индустрии, IT-образ; внутри — утрата производящей и мыслительной основы. Этот образ шире, чем разговор об одной стране. Он описывает болезнь поздней цивилизации вообще: когда общество начинает больше говорить о формах, чем о содержании; о дизайне, чем о конструкции; о коммуникации, чем о знании. Можно провести аналогию с психикой человека. Бывает личность, которая научилась красиво рассказывать о себе, но утратила внутренний стержень, дисциплину и связь с реальностью. Внешне она кажется современной и развитой, а в кризис рассыпается. По мысли автора, то же может происходить и со странами. И в этом предупреждении есть рациональное зерно: если исчезает инженерная, научная и педагогическая преемственность, то общество начинает жить на остаточном ресурсе прошлого. Как дом, который еще стоит, но уже давно не ремонтируется.
4. Критика глобалистского образования строится вокруг идеи замены истины управляемыми нормамиБольшой блок лекции посвящен международным программам, ЮНЕСКО, Роберту Мюллеру, глобальному гражданству, толерантности, New Age и трансформации образовательных ценностей. Здесь важно отделить эмоциональную риторику от содержательного ядра. Содержательное ядро в том, что автор видит в этих процессах попытку: - ослабить национальные образовательные традиции; - заменить воспитание и культуру универсальными идеологическими конструкциями; - размыть представление об истине, норме и цели образования; - сформировать человека не как носителя традиции и мышления, а как управляемый элемент глобальной системы. Это спор очень древний, по сути платоновский: должно ли образование вести человека к истине, пусть и неполной, или оно должно лишь социализировать его в текущий порядок? Когда в образовании исчезает вопрос об истине, остается вопрос о соответствии процедурам. И тогда на место учителя приходит менеджер, на место знания — компетенция, на место мировоззрения — набор допустимых установок. Автор, конечно, подает это в политически заостренной форме. Но сама тревога небезосновательна. Если школа перестает отвечать на вопрос «что есть хорошо, что есть истинно, что есть подлинно важно?», она легко становится просто инструментом настройки поведения.
5. Цифровизация в лекции понимается как риск расчеловечивания школыОсобенно сильно звучит мысль: цифра не может воспитывать детей. Это принципиальный тезис. И он не столько технофобский, сколько антропологический. Технология может передавать информацию, ускорять доступ к материалу, помогать с рутиной. Но воспитание — это всегда живая передача не только знания, но и интонации, характера, меры, отношения к миру. Алгоритм может проверить тест. Но он не может стать моральным авторитетом. Не может заметить стыд, внутренний надлом, пробуждающийся интерес, скрытый страх, живую личность. В этом смысле школа — не просто канал доставки контента. Это пространство человеческого формирования. И здесь автор прав: если цифровизация становится не инструментом, а заменой учителя, то школа начинает терять душу. Хотя, если смотреть трезво, проблема не в самой цифре, а в том, кто и зачем ею пользуется. Как в медицине: скальпель спасает в руках хирурга и калечит в руках дилетанта. Так и цифровые технологии могут либо поддерживать учителя, либо вытеснять его ради удобства отчетности и экономии.
6. Клиповое мышление — это уже не педагогическая, а цивилизационная проблемаЛекция связывает цифровую среду, гаджеты, фрагментарное восприятие и снижение способности к понятийному мышлению. Это звучит как культурная диагностика современной эпохи. Человек, привыкший к коротким вспышкам информации, хуже удерживает длинную мысль, хуже строит причинно-следственные связи, хуже переносит сложность и отсрочку. Он живет в режиме реакции, а не понимания. Если продолжить междисциплинарную аналогию: клиповое мышление похоже на нейросеть, которую постоянно кормят шумными, короткими и несвязанными данными без глубокой структуры. Она может быстро распознавать паттерны, но плохо выстраивает цельную картину мира. Для ребенка это особенно опасно. Потому что школа должна быть местом, где сознание собирается в целое. Если же и школа начинает подстраиваться под клиповость, она перестает лечить болезнь эпохи и начинает ее усиливать.
7. Образ учителя в лекции — почти духовныйОчень характерно, что автор говорит не просто «нужны педагоги», а говорит о добрых русских учителях. Формулировка эмоциональная, но за ней стоит важная идея: учитель — это не только профессиональная функция, но и носитель культурной и нравственной традиции. Это напоминает старое понимание образования как передачи образа человека. Не только формул, дат и правил, но и внутренней формы — как мыслить, как говорить, как спорить, как держать внимание, как относиться к правде. Сегодня во многих системах мира учитель утрачивает субъектность: его превращают в исполнителя стандартов, координатора платформ, заполняющего отчеты оператора. Лекция восстает именно против этого. И тут есть экзистенциальный момент: если в стране исчезает фигура учителя как значимого взрослого, дети начинают воспитываться средой, платформой, рекламой, улицей, тревогой, мемом и случайным инфлюенсером. А это уже не нейтральная замена, а радикальная смена цивилизационного механизма.
8. Практический смысл сказанногоЕсли убрать публицистическую резкость, то из лекции можно извлечь несколько вполне практичных выводов: 1. Образование нельзя сводить к услуге. Оно связано с национальной безопасностью, культурой и долгосрочной устойчивостью общества. 2. Фундаментальные знания важнее модных оберток. Без математики, языка, истории, физики, инженерного мышления и чтения нет устойчивой модернизации. 3. Учитель — ключевая фигура. Без повышения статуса, оплаты, защиты и подготовки учителей реформы бессмысленны. 4. Цифровые технологии должны быть вспомогательными. Они не должны заменять человеческое воспитание и живой учебный процесс. 5. Нужна ревизия содержания образования. Не только формата экзаменов, но и учебников, логики учебного дня, роли школы в формировании мышления. 6. Школа должна возвращать целостное мышление. В эпоху информационного распада особенно важно учить длинному вниманию, анализу, письму, пониманию текста и самостоятельному суждению.
ИтогВ данной лекции образование рассматривается как фронт борьбы за будущее страны. Автор убежден, что за последние десятилетия школа и университеты в России постепенно уводились от своей сущности — от формирования мышления, характера и научно-инженерной культуры — в сторону рынка, цифры, бюрократии и идеологически окрашенного глобализма. Можно спорить с отдельными акцентами, цифрами, политическими интерпретациями и конспирологическими оттенками. Но в основе беседы лежит важный и, на мой взгляд, подлинный вопрос: может ли страна оставаться самостоятельной, если она утрачивает собственную школу, собственного учителя и собственный способ думать? Это и есть главный вывод. Когда образование перестает быть делом цивилизации, оно становится делом администрирования. А там, где вместо мысли остаются только процедуры, рано или поздно начинается не развитие, а имитация развития. И, возможно, самый серьезный вопрос после этого видео звучит так: что важнее для будущего общества — удобная управляемость или трудное, живое воспитание свободно мыслящего человека?