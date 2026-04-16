Евгений Николаев Гайдук.

Работа художницы Валентины Ракогон

Вдохновилась рассказом отца Жени Николаева, а затем и опубликованным текстом дочери Таисии:

"Будучи ещё совсем крохой, я видела у отца широкий шрам на половину спины. Он меня очень сильно беспокоил, я не понимала, что это. «Папа, откуда у тебя эта рана?» — спрашивала я. Отец, в свою очередь, отвечал, что он был ангелом и ему пришлось отрезать крылья, чтобы быть с нами рядом. Я верила ему. А как не поверить?

Уже в более взрослом возрасте я рассказала эту историю бабушке, на что она рассмеялась и сказала: «Ой, твой папа такой выдумщик!» Из ее уст я узнала, что было на самом деле. Папа родился раньше срока, с пороком сердца. Патология была операбельная, но до операции нужно дожить. С самого рождения у отца началась борьба за свою жизнь. До 5 лет ждали, пока он окрепнет, чтобы его можно было прооперировать. И вот, в апреле 1986 года, родители везут его в Киев на операцию. Город поливают с крыш домов, дабы осела Чернобыльская пыль, люди толпятся на вокзале, чтобы уехать подальше от опасной радиации, а маленького папу госпитализируют в клинику Амосова. В палату к папе пускали бабушку, за то, что она отстирывала от крови пеленки и халаты после операций. Она увидела своего маленького сына трясущегося, в слезах, со следами слюны вперемешку с глюкозой у уголков рта. Теперь все будет в порядке. Потом дедушка заставлял отца заниматься спортом. В совсем юные годы он мог делать хоть по 100 отжиманий, по несколько подходов, занимался боевыми искусствами. Никогда себя не жалел, не отказывался от тяжелой работы, несмотря на то, что никогда не отличался богатырским здоровьем и все болезни переносил очень тяжело. Борьба за жизнь продолжалась и теперь. Папа был единственным ребенком в семье. Родители хотели ещё, но у них был разный резус-фактор крови, и организм бабушки все отторгал и отторгал чужеродную новую жизнь в ее чреве. Отец родился и выжил вопреки. Он своей жизнью бросил вызов всему и всем. «Посмотрите, я есть! Я жив и покажу ещё на что способен!» Так оно и оказалось. Все, кто его знал, видели все его поступки, его творения, его проявления. Он показал этому миру, что его не так-то просто списать со счетов. Но вот теперь я понимаю, что мой папа ничего не выдумал. У него правда были крылья, которые раньше никто не замечал. Теперь же вы тоже их видите?"

Михаил Семёнов Москва

ДвижениеЗаПравду #СРЗаПравду #ЗахарПрилепин #ЗАПРАВДУ