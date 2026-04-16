События: Предельно жёсткое предупреждение Москвы: Европа становится законной целью?
Министерство обороны Российской Федерации вечером 15 апреля выпустило максимально понятное заявление.
Европейские элитки собственноручно превращают свои страны в стратегический тыл Украины, а значит – в законные цели для ответного удара.
МО РФ перечислило адреса и названия предприятий в Европе по сборке дронов для ВСУ. Фактически опубликован список целей для русских ракетчиков.
“По имеющейся информации, 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России.
▫️ Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счёт расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов.
▫️ Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.
▫️ Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведённых Европой якобы «украинских» БПЛА ведёт к непредсказуемым последствиям.
▫️ Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей всё быстрее втягивают эти страны в войну с Россией.
❗️ Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран“.
Среди филиалов укромпаний в Европе указаны «Файер пойнт» в британском Милденхолле (FP-1, FP-2), «Хорайзон тех» в Лондоне и Лестере («Стикер»), «Да Винчи Авиа» в Мюнхене («Да Винчи»), «Эйрлоджикс» там же («Анубис»), датская «Корт» в Стевринге («ХаКи» АК-1000), «Терминал аутономи» в Риге (AQ-400 «Коса»), литовская «Корт» в Вильнюсе («ХаКи» АК-1000), нидерландская «Дестинус» в Хенгело («Рута»), ГП «Антонов» в польском Мельце (Ан-196 «Лютый»), «Укрспецсистемз» в Тарнуве (RAM-2X) и чешская «Девиро» в Праге («Булава»).
Кроме того, обнародованы адреса зарубежных производителей комплектующих: поршневые двигатели мощностью 30 л.с. от 3W «Профессионал» в Ханау (Германия), приёмники космических радионавигационных сигналов от «Нэвигейшн Ю-Эй-Ви» в Мадриде (Испания) и от турецкой «Туалком» в Анкаре, поршневые двигатели мощностью 60–170 л.с. от итальянских компаний «КМД Авио» (Венеция), «Мвфлай» (Гарбаньяте-Миланезе), «Епа пауер» (Пьемонт и Оменьа) и «Джилардони» (Манделло-дель-Ларио). Также в списке — малогабаритные турбореактивные двигатели от чешской «Пбс» (Прага и Велка Битеш), модули подключения к сетям сотовой связи от израильской «Элсайт» (Хайфа и Ор-Йехуда), а также углеродное волокно для планера от турецкой «Доу Акса» в Ялове.
“На бумаге всё прилично: «Филиалы украинских компаний в Европе», адреса в Лондоне, Мюнхене, Риге, Вильнюсе, Варшаве, Праге, Хельсинки. За красивыми вывесками — вполне конкретные боевые проекты: FP‑1/FP‑2, «Да Винчи», «Анцуз», «Коса», «Рута» и прочие «мирные» изделия, которые потом прилетают по Белгороду и Усть-Луге. Все эти милые адреса с видами на европейские кафешки де‑факто являются элементами единой системы производства ударных БПЛА, растянутой от Мидленхолла до Хайфы. Как сообщает Минобороны, 26 марта руководством ряда европейских стран принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России: «Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведёт к непредсказуемым последствиям». Когда Иран получил по своим объектам от США и Израиля, он не стал рисовать новые «красные линии», а показательно отработал по базам США и инфраструктуре союзников в заливе — от Бахрейна до Катара и ОАЭ. Никто там не делал вид, что удар по военным объектам за рубежом — это «не по‑партнёрски». Если по нашим городам прилетают БПЛА, у которых мотор из Германии, навигация из Испании и Италии, связь через израильский модуль, а сборка — в «офисе на Вестерн Роуд» или «на Латгале 462» в Риге, то напрашивается простой вариант ответа. Эти фирмы, цеха, склады и офисные площадки — такие же законные цели, как и американские базы для Ирана. Можно бесконечно возмущаться в ООН, вводить зеркальные санкции, сочинять грозные заявления и рисовать новые красные линии на карте. А можно один раз провести «урок международной ответственности» по иранскому образцу. Чтобы каждый партнёр Киева понимал, что сам может превратиться в импровизированный полигон для испытаний российских ракет“, – подчеркнул член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, военкор Александр Коц.
Директор Евразийского коммуникационного центра, политолог Алексей Пилько: “Новая стратегия Евросоюза в отношении прокси-войны против Москвы с использованием Украины вполне очевидна: создать в России кризис ПВО и наносить по целям на российской территории массированные удары дальнобойными беспилотниками. При этом российские вооружённые силы могут сколько угодно наносить удары по украинской энергетике и промышленности. Атакующие дроны будут производиться в Европе, а на Украине будет осуществляться только их крупноузловая сборка. Кроме того, часть дронов будет запускаться непосредственно из стран ЕС: Эстонии, Финляндии, Румынии и других. Если сейчас эту угрозу не нейтрализовать, то к концу года кризис противовоздушной обороны будет обеспечен, исходя из декларируемых объёмов европейского военного производства. Европейский союз вполне официально (и даже не скрывая этого, а наоборот, гордясь) стал стратегическим тылом ВСУ. Собственно говоря, теперь у Москвы три выбора. Первый — это ничего не делать и ждать, что всё само собой как-то решится. Но это до первых серьёзных ударов по крупным российским городам (а бить обязательно будут именно по гражданским объектам). В этом случае придётся принимать непростые решения уже в условиях прорыва ПВО, под существенным давлением. А поэтому лучше не доводить до такой кризисной ситуации. Второй вариант заключается в подписании какого-либо компромиссного мирного соглашения по Украине, хотя бы и с “заморозкой” по линии фронта. Однако это означает ускоренную милитаризацию нынешнего украинского режима, накопления им запасов оружия (включая те же дальнобойные дроны) и миллионные ВСУ на европейском финансировании у западных границ России. То есть новая война через два-три года с куда более сильным противником. Третий вариант чуть ли не единственный, который спасает положение. Он заключается в уничтожении европейских военных производств, работающих в интересах ВСУ. Разумеется, после политического предупреждения на высшем уровне. Потому что если ряд европейских стран стал украинским стратегическим тылом, то нет разницы между ними и Украиной. Конечно, это означает повышение уровня эскалации, но противная сторона уже пошла по этому пути первой. При этом следует предупредить европейских союзников Украины, что в случае ответа по российской территории Москва может не ограничиться ликвидацией только военных производств. Но и перейти к другим объектам промышленности и инфраструктуры, например, терминалам СПГ, электростанциям, нефтехимии. И применить как обычные системы вооружений, так и ядерные. Если этого не сделать сейчас, то можно доиграться до куда более серьёзных событий, затранивающих напрямую дальнейшее существование нашего государства“.
Директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ), депутат Госдумы РФ II, IV, V, VI и VII созывов Елена Панина: “Минобороны РФ в непривычной манере анонсировало «непредсказуемые последствия сценариев террористических атак против России с применением произведённых Европой якобы „украинских“ БПЛА». Триггером стало то, что 26 марта ряд европейских стран решили нарастить производство и поставки дронов для украинских ударов по России. Перечислив адреса конкретных производств за рубежом, МО РФ, как можно догадаться, прозрачно намекнуло, какие именно последствия ожидают тех в скором времени. Действительно, за последние недели появились многочисленные доказательства углубления кооперации Украины и Запада по беспилотникам. Только за последние два-три дня Зеленский договорился с Мерцем о производстве дронов для ВСУ, а Британия анонсировала отправку Киеву 120 тыс. ударных БПЛА. При этом Европа уже не просто поставляет оружие Киеву, а всё заметнее заходит в совместное производство и локализацию. Условно хорошая новость тут в том, что Россия едва ли не впервые публично и понятно обозначила, что в вооружении ВСУ силами всей Европы мы видим прямую угрозу. И не просто видим, а знаем, из чего эта угроза состоит, кто её осуществляет и как ей противостоять. Впрочем, публикация адресов — это не обязательно подготовка к прямому физическому удару. Даже без позиционирования объекта как законной цели ВС РФ, прописывание адреса выводит такой объект из тени, что влечёт за собой нервозность инвесторов и местных властей, создаёт почву для протестных кампаний и так далее. Интересно, к примеру, как отреагирует Анкара на перечисление адресов на территории Турецкой Республики?“
Обозреватель “Царьграда”, военный эксперт Влад Шлепченко: “️Минобороны России опубликовало неожиданно жёсткое предупреждение европейским странам, которые превратились в главного спонсора и производителя дальнобойных ракет и дронов для ВСУ. ️Военное ведомство обратило внимание на решение европейцев, принятое 26 марта, о расширении производства дронов с целью скомпенсировать потери ВСУ в технике и живой силе. «Действия европейских правителей всё быстрее втягивают эти страны в войну с Россией. Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения „украинских“ и „совместных“ предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», — говорится в заявлении ведомства. ️Новость по-настоящему великолепная; остаётся надеяться, что за ней последуют реальные действия по обнулению европейского производственного потенциала. Тем более что раскол некогда единого Запада на США и европейский блок, который сам по себе не един, открывает перед нами широкие возможности для такого рода действий. Как это делается, недавно показал Иран“.
“Заявление Минобороны РФ следует понимать предельно буквально: публикация мест производства дронов и иной военной техники в Европе — это реестр потенциальных законных целей российских Вооружённых Cил. Когда возможность нанесения удара перейдёт в реальность, будет зависеть от развития ситуации“, – пояснил заместитель Совета Безопасности России, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев. Пояснил специально для коллективного Запада, на английском языке в соцсети X. “Добрых снов, европейские партнёры!” – добавил он.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Минобороны РФ 15 апреля опубликовало жёсткое заявление о том, что европейские страны, размещающие у себя производство БПЛА и комплектующих для Украины, превращаются в её стратегический тыл. - В заявлении прямо сказано, что такие действия ведут к эскалации и могут сделать соответствующие объекты законными целями для ответного удара. - МО РФ перечислило конкретные компании и адреса в Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Литве, Латвии, Нидерландах, Дании, Турции, Испании, Италии, Израиле и др., связанные с производством дронов и комплектующих. - Основной посыл статьи: Европа уже не просто помогает Украине, а встраивается в военную инфраструктуру конфликта. - Авторы и комментаторы трактуют публикацию адресов как прямой сигнал: Россия показывает, что знает цепочки поставок, локализацию производств и может рассматривать их как цели. - Часть экспертов считает, что речь может идти не только о военном предупреждении, но и о психологическом, политическом и экономическом давлении: - создание нервозности у инвесторов, - рост общественного недовольства в Европе, - демонстрация решимости Москвы. - В тексте проводится аналогия с иранской логикой ответа: если по стране бьют через внешнюю инфраструктуру, то и эта инфраструктура может рассматриваться как часть конфликта. - Политологи, приведённые в статье, утверждают, что у Москвы якобы остаются три сценария: 1. ничего не делать и ждать ухудшения ситуации; 2. идти на заморозку/компромисс; 3. наносить удары по европейским производствам, работающим на ВСУ. - Отдельные комментаторы допускают дальнейшую эскалацию вплоть до ударов по инфраструктуре и промышленности, а в наиболее радикальных оценках — даже упоминают ядерный фактор. - Публикация подаётся как перелом в риторике: Россия якобы впервые столь открыто и предметно обозначила европейскую военную инфраструктуру как часть угрозы.
Подробный выводЭта статья построена не столько как нейтральный анализ, сколько как текст мобилизационной риторики. Её задача — не просто сообщить новость, а сформировать у читателя ощущение порога, за которым Европа перестаёт быть “внешним спонсором” и становится прямым участником войны. Это важный смысловой сдвиг.
1. Что здесь происходит на уровне политики смыслаЕсли убрать эмоциональную обвязку, ядро материала такое: - Европа расширяет производство БПЛА и компонентов для Украины. - Россия это интерпретирует как переход от поддержки к глубокой военно-промышленной интеграции. - Публикация адресов — это форма публичного предупреждения. - Предупреждение может быть как реальным военным сигналом, так и инструментом давления без немедленного удара. То есть речь идёт не только о ракетах, но и о смене рамки восприятия. Пока завод “где-то в Европе” — это абстракция. Когда появляется адрес, город, компания, продукт — абстракция превращается в карту ответственности. В психологии это очень сильный ход: безличная система становится персонализированной, а значит — более уязвимой и более пугающей.
2. Почему публикация адресов важна даже без удараЗдесь интересна логика, близкая и военной стратегии, и информационной войне, и даже работе нейросетей. Пока узел сети скрыт, он функционирует спокойно. Когда узел подсвечен, он начинает испытывать нагрузку: юридическую, политическую, репутационную, инвестиционную. Иногда обозначить цель почти так же важно, как ударить по ней. То есть публикация адресов может решать сразу несколько задач: - сигнал элитам Европы: вы больше не в безопасной серой зоне; - сигнал обществу: риски создаёт не Россия “сама по себе”, а участие ваших правительств в военной цепочке; - сигнал инвесторам и собственникам: ваш актив теперь политически токсичен; - сигнал Украине: Россия видит не только фронт, но и тыловую архитектуру войны. С военной точки зрения это похоже на предварительное картографирование целей. С политической — на вынесение скрытой инфраструктуры в поле публичной ответственности.
3. Где в статье аналитика, а где — идеологическое усилениеВажно различать факты и интерпретации.
Более-менее фактический слой:- есть заявление МО РФ; - есть перечень предприятий и адресов; - есть констатация углубления кооперации Европы и Украины по БПЛА; - есть политический сигнал о повышении ставок.
Интерпретационный слой:- что все перечисленные объекты обязательно станут целями; - что удары по ним неизбежны; - что это единственный рациональный выход; - что Европа уже фактически в войне с Россией в полном смысле слова. Именно здесь начинается зона, где истина становится не абсолютной, а зависимой от позиции наблюдателя. Для Москвы это может быть логика обороны и сдерживания. Для Европы — логика помощи союзнику. Для внешнего аналитика — взаимное расширение допустимого насилия через индустриальные цепочки. Объективная картина, вероятно, где-то глубже, но никто из участников не видит её целиком.
4. Самая опасная идея текстаСамая тревожная мысль статьи — нормализация расширения пространства войны. Когда говорится: это с военной точки зрения звучит логично. Но логика войны вообще страшно убедительна. Она всегда выпрямляет реальность до схемы: “участвует — значит цель”. Проблема в том, что в современной Европе почти любая технология двойного назначения — это уже часть сложной цепочки. А значит, если эту рамку не ограничивать, зона “законных целей” начинает расползаться. Это как в философии идеализации: человек сначала воюет не с реальностью, а с её упрощённым образом. Так и здесь. Есть риск, что “европейский завод” превращается в символ, а не в конкретный объект с юридическим, политическим и гуманитарным контекстом. Символы разрушать психологически легче, чем реальность.
5. Почему аналогия с Ираном одновременно сильная и слабаяВ статье активно используется иранский пример. Это понятная риторическая опора: показать, что государства отвечают по внешней инфраструктуре противника, если чувствуют экзистенциальную угрозу. Но аналогия не полная. Потому что: - у Ирана своя геополитическая среда; - у России и Европы другая плотность взаимных обязательств и ядерного сдерживания; - удар по объектам в странах ЕС — это не просто военный акт, а потенциальный переход в качественно иной уровень конфликта. История любит аналогии, но редко повторяет себя буквально. Это как в программировании: похожая архитектура не гарантирует одинаковое поведение системы при нагрузке. Один и тот же код в другой среде может вызвать совсем иной результат.
6. Практический смысл происходящегоЕсли смотреть прагматично, без лозунгов, то публикация таких списков может означать несколько вещей:
Вариант А: средство сдерживанияРоссия повышает цену участия Европы в производстве ударных систем для Украины, надеясь, что страх эскалации ограничит эти программы.
Вариант Б: подготовка к дальнейшей эскалацииЗаранее создаётся политико-информационное обоснование для возможных будущих действий.
Вариант В: информационно-психологическая операцияЦель — расколоть европейское общественное мнение, вызвать споры между элитами, бизнесом и населением.
Вариант Г: всё сразуИ это, вероятно, наиболее реалистичный вариант. В реальной политике одно действие почти никогда не имеет одну функцию. Как в нервной системе: один сигнал одновременно и диагностический, и регуляторный, и защитный.
7. Чего в статье не хватаетМатериал очень решителен, но почти не говорит о цене таких решений. А цена может быть колоссальной: - прямое столкновение России и стран НАТО; - дальнейшая легализация ударов по территории всех участников; - разрушение оставшихся дипломатических каналов; - рост вероятности неконтролируемой эскалации; - цивилизационный срыв в сторону логики, где промышленность, города, инфраструктура и население всё меньше различаются по степени вовлечённости. Это тот случай, когда жёсткость может казаться силой, но в системном смысле быть признаком захода в коридор, где уже почти нет хороших ходов.
8. Итоговая оценкаГлавный смысл статьи — показать, что эпоха “безопасного тыла” для Европы заканчивается, если она углубляет участие в производстве средств поражения для Украины. Это текст-предупреждение, текст-демонстрация намерения и текст-психологический маркер новой стадии конфликта. Но здесь важно не поддаться иллюзии простоты. Война любит простые формулы, потому что они снимают внутренний конфликт: “раз они делают оружие, значит всё ясно”. Однако реальность сложнее. Да, инфраструктура войны становится распределённой. Да, понятие тыла размывается. Да, государства всё чаще ведут конфликт через производственные цепочки, прокси-механизмы, логистику и технологические узлы. Но именно поэтому любое следующее действие может иметь последствия, которые уже невозможно будет локализовать. Если говорить совсем приземлённо: публикация адресов — это уже не просто слова, а элемент стратегического давления. Но между давлением и реальным ударом лежит пропасть, в которой находятся международное право, ядерное сдерживание, общественные реакции, союзнические обязательства и банальный риск большой войны. Иногда самое опасное в таких текстах — не угроза, а то, как быстро она начинает казаться “нормальной”.
Короткий общий вывод- Статья описывает резкое ужесточение риторики Москвы по отношению к европейской военной кооперации с Украиной. - Публикация адресов предприятий — это, вероятно, сигнал стратегического сдерживания и давления, а не обязательно немедленный анонс ударов. - При этом материал сознательно подталкивает читателя к мысли, что Европа утрачивает статус безопасного тыла. - Главный риск — легализация дальнейшей эскалации и расширение войны за пределы Украины. - Содержательно это важный симптом: конфликт всё больше становится сетевой войной производств, логистики, технологий и политической воли, а не только линией фронта. И здесь возникает, пожалуй, самый трудный вопрос: в какой момент защита от угрозы сама начинает создавать такую форму реальности, где уже никто не может отличить сдерживание от начала катастрофы?