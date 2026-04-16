Министерство обороны Российской Федерации вечером 15 апреля выпустило максимально понятное заявление.

Европейские элитки собственноручно превращают свои страны в стратегический тыл Украины, а значит – в законные цели для ответного удара.

МО РФ перечислило адреса и названия предприятий в Европе по сборке дронов для ВСУ. Фактически опубликован список целей для русских ракетчиков.

“По имеющейся информации, 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России.

▫️ Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счёт расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов.

▫️ Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

▫️ Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведённых Европой якобы «украинских» БПЛА ведёт к непредсказуемым последствиям.

▫️ Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей всё быстрее втягивают эти страны в войну с Россией.

❗️ Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран“.

Среди филиалов укромпаний в Европе указаны «Файер пойнт» в британском Милденхолле (FP-1, FP-2), «Хорайзон тех» в Лондоне и Лестере («Стикер»), «Да Винчи Авиа» в Мюнхене («Да Винчи»), «Эйрлоджикс» там же («Анубис»), датская «Корт» в Стевринге («ХаКи» АК-1000), «Терминал аутономи» в Риге (AQ-400 «Коса»), литовская «Корт» в Вильнюсе («ХаКи» АК-1000), нидерландская «Дестинус» в Хенгело («Рута»), ГП «Антонов» в польском Мельце (Ан-196 «Лютый»), «Укрспецсистемз» в Тарнуве (RAM-2X) и чешская «Девиро» в Праге («Булава»).

Кроме того, обнародованы адреса зарубежных производителей комплектующих: поршневые двигатели мощностью 30 л.с. от 3W «Профессионал» в Ханау (Германия), приёмники космических радионавигационных сигналов от «Нэвигейшн Ю-Эй-Ви» в Мадриде (Испания) и от турецкой «Туалком» в Анкаре, поршневые двигатели мощностью 60–170 л.с. от итальянских компаний «КМД Авио» (Венеция), «Мвфлай» (Гарбаньяте-Миланезе), «Епа пауер» (Пьемонт и Оменьа) и «Джилардони» (Манделло-дель-Ларио). Также в списке — малогабаритные турбореактивные двигатели от чешской «Пбс» (Прага и Велка Битеш), модули подключения к сетям сотовой связи от израильской «Элсайт» (Хайфа и Ор-Йехуда), а также углеродное волокно для планера от турецкой «Доу Акса» в Ялове.

“На бумаге всё прилично: «Филиалы украинских компаний в Европе», адреса в Лондоне, Мюнхене, Риге, Вильнюсе, Варшаве, Праге, Хельсинки. За красивыми вывесками — вполне конкретные боевые проекты: FP‑1/FP‑2, «Да Винчи», «Анцуз», «Коса», «Рута» и прочие «мирные» изделия, которые потом прилетают по Белгороду и Усть-Луге. Все эти милые адреса с видами на европейские кафешки де‑факто являются элементами единой системы производства ударных БПЛА, растянутой от Мидленхолла до Хайфы. Как сообщает Минобороны, 26 марта руководством ряда европейских стран принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России: «Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведёт к непредсказуемым последствиям». Когда Иран получил по своим объектам от США и Израиля, он не стал рисовать новые «красные линии», а показательно отработал по базам США и инфраструктуре союзников в заливе — от Бахрейна до Катара и ОАЭ. Никто там не делал вид, что удар по военным объектам за рубежом — это «не по‑партнёрски». Если по нашим городам прилетают БПЛА, у которых мотор из Германии, навигация из Испании и Италии, связь через израильский модуль, а сборка — в «офисе на Вестерн Роуд» или «на Латгале 462» в Риге, то напрашивается простой вариант ответа. Эти фирмы, цеха, склады и офисные площадки — такие же законные цели, как и американские базы для Ирана. Можно бесконечно возмущаться в ООН, вводить зеркальные санкции, сочинять грозные заявления и рисовать новые красные линии на карте. А можно один раз провести «урок международной ответственности» по иранскому образцу. Чтобы каждый партнёр Киева понимал, что сам может превратиться в импровизированный полигон для испытаний российских ракет“, – подчеркнул член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, военкор Александр Коц.

Директор Евразийского коммуникационного центра, политолог Алексей Пилько: “Новая стратегия Евросоюза в отношении прокси-войны против Москвы с использованием Украины вполне очевидна: создать в России кризис ПВО и наносить по целям на российской территории массированные удары дальнобойными беспилотниками. При этом российские вооружённые силы могут сколько угодно наносить удары по украинской энергетике и промышленности. Атакующие дроны будут производиться в Европе, а на Украине будет осуществляться только их крупноузловая сборка. Кроме того, часть дронов будет запускаться непосредственно из стран ЕС: Эстонии, Финляндии, Румынии и других. Если сейчас эту угрозу не нейтрализовать, то к концу года кризис противовоздушной обороны будет обеспечен, исходя из декларируемых объёмов европейского военного производства. Европейский союз вполне официально (и даже не скрывая этого, а наоборот, гордясь) стал стратегическим тылом ВСУ. Собственно говоря, теперь у Москвы три выбора. Первый — это ничего не делать и ждать, что всё само собой как-то решится. Но это до первых серьёзных ударов по крупным российским городам (а бить обязательно будут именно по гражданским объектам). В этом случае придётся принимать непростые решения уже в условиях прорыва ПВО, под существенным давлением. А поэтому лучше не доводить до такой кризисной ситуации. Второй вариант заключается в подписании какого-либо компромиссного мирного соглашения по Украине, хотя бы и с “заморозкой” по линии фронта. Однако это означает ускоренную милитаризацию нынешнего украинского режима, накопления им запасов оружия (включая те же дальнобойные дроны) и миллионные ВСУ на европейском финансировании у западных границ России. То есть новая война через два-три года с куда более сильным противником. Третий вариант чуть ли не единственный, который спасает положение. Он заключается в уничтожении европейских военных производств, работающих в интересах ВСУ. Разумеется, после политического предупреждения на высшем уровне. Потому что если ряд европейских стран стал украинским стратегическим тылом, то нет разницы между ними и Украиной. Конечно, это означает повышение уровня эскалации, но противная сторона уже пошла по этому пути первой. При этом следует предупредить европейских союзников Украины, что в случае ответа по российской территории Москва может не ограничиться ликвидацией только военных производств. Но и перейти к другим объектам промышленности и инфраструктуры, например, терминалам СПГ, электростанциям, нефтехимии. И применить как обычные системы вооружений, так и ядерные. Если этого не сделать сейчас, то можно доиграться до куда более серьёзных событий, затранивающих напрямую дальнейшее существование нашего государства“.

Директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ), депутат Госдумы РФ II, IV, V, VI и VII созывов Елена Панина: “Минобороны РФ в непривычной манере анонсировало «непредсказуемые последствия сценариев террористических атак против России с применением произведённых Европой якобы „украинских“ БПЛА». Триггером стало то, что 26 марта ряд европейских стран решили нарастить производство и поставки дронов для украинских ударов по России. Перечислив адреса конкретных производств за рубежом, МО РФ, как можно догадаться, прозрачно намекнуло, какие именно последствия ожидают тех в скором времени. Действительно, за последние недели появились многочисленные доказательства углубления кооперации Украины и Запада по беспилотникам. Только за последние два-три дня Зеленский договорился с Мерцем о производстве дронов для ВСУ, а Британия анонсировала отправку Киеву 120 тыс. ударных БПЛА. При этом Европа уже не просто поставляет оружие Киеву, а всё заметнее заходит в совместное производство и локализацию. Условно хорошая новость тут в том, что Россия едва ли не впервые публично и понятно обозначила, что в вооружении ВСУ силами всей Европы мы видим прямую угрозу. И не просто видим, а знаем, из чего эта угроза состоит, кто её осуществляет и как ей противостоять. Впрочем, публикация адресов — это не обязательно подготовка к прямому физическому удару. Даже без позиционирования объекта как законной цели ВС РФ, прописывание адреса выводит такой объект из тени, что влечёт за собой нервозность инвесторов и местных властей, создаёт почву для протестных кампаний и так далее. Интересно, к примеру, как отреагирует Анкара на перечисление адресов на территории Турецкой Республики?“

Обозреватель “Царьграда”, военный эксперт Влад Шлепченко: “️Минобороны России опубликовало неожиданно жёсткое предупреждение европейским странам, которые превратились в главного спонсора и производителя дальнобойных ракет и дронов для ВСУ. ️Военное ведомство обратило внимание на решение европейцев, принятое 26 марта, о расширении производства дронов с целью скомпенсировать потери ВСУ в технике и живой силе. «Действия европейских правителей всё быстрее втягивают эти страны в войну с Россией. Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения „украинских“ и „совместных“ предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», — говорится в заявлении ведомства. ️Новость по-настоящему великолепная; остаётся надеяться, что за ней последуют реальные действия по обнулению европейского производственного потенциала. Тем более что раскол некогда единого Запада на США и европейский блок, который сам по себе не един, открывает перед нами широкие возможности для такого рода действий. Как это делается, недавно показал Иран“.

“Заявление Минобороны РФ следует понимать предельно буквально: публикация мест производства дронов и иной военной техники в Европе — это реестр потенциальных законных целей российских Вооружённых Cил. Когда возможность нанесения удара перейдёт в реальность, будет зависеть от развития ситуации“, – пояснил заместитель Совета Безопасности России, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев. Пояснил специально для коллективного Запада, на английском языке в соцсети X. “Добрых снов, европейские партнёры!” – добавил он.