ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ БАНКРОТ. Куда увозят военные заводы и кто дает им деньги | Олег Царёв
Телеграм канал Олега Царёва: https://t.me/s/olegtsarov
Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx
Политик Олег Царёв жестко развеивает популярный миф о том, что у Украины закончились деньги. С цифрами в руках он доказывает: золотовалютные резервы Киева бьют рекорды, а западные транши и 8 миллиардов долларов от гастарбайтеров полностью покрывают дефицит бюджета. В этом выпуске детально разбираем новую стратегию НАТО: почему производство дронов и ракет срочно переносят с территории Украины в Польшу, Францию и Германию, и на что пойдут 90 миллиардов евро европейского кредита. Обсуждаем глобальную политику: как левые глобалисты в ЕС создают «антитрамповскую коалицию», зачем им затяжной конфликт в Иране и почему Зеленский экстренно подписал закон об уголовном наказании за антисемитизм в качестве реверанса Израилю.
Полный цикл лекций Ольги Четвериковой: https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 — Вступление: глобалисты, Европа и антитрамповская коалиция
02:04 — Ловушка для Трампа: как конфликт в Иране используют для обрушения его рейтингов
05:41 — Триллионы на оборону: почему Европа зубами держится за военный зонтик США
12:59 — Миф о пустой казне: Олег Царев раскрывает реальные доходы и резервы Украины
18:07 — Теневая экономика: $8 млрд от украинских беженцев, спасающие бюджет
21:42 — Кредит на €90 млрд: почему Петер Мадьяр в Венгрии не станет блокировать помощь Киеву
22:49 — Заводы переезжают в ЕС: как Запад прячет военное производство от российских ракет
34:06 — Война дронов и роботов: на что Европа даст деньги Зеленскому
41:34 — Провал на Ближнем Востоке: почему шейхи выгнали украинских специалистов ПВО
44:13 — Реверанс Нетаньяху: зачем Зеленский срочно ввел тюремный срок за антисемитизм
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе утверждается, что раскол между США и Европой связан не только с Украиной, но и с более широким конфликтом между трампистским курсом и европейскими глобалистскими элитами. - По мнению Олега Царёва, задача европейских элит — не допустить политической победы Трампа, в том числе на украинском и ближневосточном направлениях. - Высказывается мысль, что Европа не стремится создать полностью самостоятельный мощный военный блок без США, потому что это потребовало бы колоссальных расходов и резкого снижения уровня жизни. - Главная цель европейцев, по этой версии, — сохранить американское военное присутствие в Европе, переложив значительную часть практической антироссийской нагрузки на Украину. - В видео оспаривается распространённый тезис о скором финансовом крахе Украины: утверждается, что у неё есть значительные золотовалютные резервы, внешняя помощь и валютные переводы от граждан за рубежом. - Делается вывод, что в ближайшие два года Украина, по оценке спикера, не является банкротом и способна удерживать бюджетную устойчивость. - Отдельно подчёркивается, что Европа, даже без США, уже во многом компенсирует прежние объёмы военной помощи, причём делает ставку на более дешёвые и практичные виды вооружений: дроны, РЭБ, прикладные системы для фронта. - В беседе утверждается, что часть украинских военных производств и совместных предприятий выносится в страны Европы, чтобы обезопасить выпуск продукции от российских ударов. - Предполагается, что обсуждаемые 90 млрд евро могут стать не просто помощью Украине, а механизмом загрузки европейского ВПК, то есть Европа во многом кредитует собственную промышленность под украинскую войну. - Отмечается переход конфликта в более технологическую фазу: роботизированные платформы, БПЛА, цифровые системы управления и разведки. - По Ближнему Востоку высказывается мнение, что ключевой вопрос — не столько Израиль или Иран сами по себе, сколько борьба за контроль над логистикой, энергорынками и косвенное давление на Китай. - В финале обсуждается закон об антисемитизме на Украине; спикер интерпретирует его прежде всего как политический жест в сторону Израиля, а не как внутреннюю правовую реформу.
Подробный выводВ этом видео проводится достаточно цельная, хотя и явно полемическая картина мира. Её центральная идея такова: Украина держится не потому, что она внутренне сильна, а потому, что встроена в крупную геополитическую и финансовую систему поддержки, где её функция — быть фронтиром чужой стратегии. Это важное различие. Не “успешное государство”, а “поддерживаемый узел внешнего конфликта”. И в этом смысле заголовок о том, почему Украина не банкрот, получает ответ: потому что её финансовая и военная устойчивость сейчас определяется не только собственной экономикой, а внешним политическим интересом крупных игроков.
1. Главный нерв беседы — не Украина как таковая, а архитектура ЗападаСпикер фактически говорит, что украинский сюжет — лишь один слой более крупной борьбы внутри западного мира. С одной стороны — силы, связанные с Трампом, которые хотели бы перераспределить ресурсы и сократить прежние обязательства. С другой — европейские и транснациональные элиты, которым выгодно сохранить старую систему безопасности, где США по-прежнему несут основную силовую нагрузку. Это напоминает ситуацию в большой корпорации: формально все работают на один результат, но внутри идёт борьба отделов за бюджет, влияние и право определять стратегию. Внешне это один Запад, но внутри него — разные центры воли. Такой взгляд не лишён логики: союзы почти никогда не бывают по-настоящему монолитны. Даже самые прочные альянсы держатся не на единомыслии, а на балансе интересов.
2. Почему, по логике автора, Украина не банкротСамая прикладная часть беседы — финансовая. Спикер настаивает, что разговоры о скором обрушении Украины часто носят пропагандистский и самоуспокаивающий характер. Его аргумент строится на трёх опорах: - значительные золотовалютные резервы; - уже утверждённые внешние программы помощи; - постоянный приток валюты от украинцев, находящихся за рубежом. То есть здесь предлагается смотреть не на лозунг “денег нет”, а на структуру потоков. Это, кстати, довольно трезвый подход. Государства в условиях войны живут не так, как в учебнике по мирной макроэкономике. Их устойчивость определяется не рыночной автономией, а доступом к внешнему кредиту, эмиссионным механизмам, донорской поддержке и военной кооперации. Именно поэтому страна может выглядеть “нежизнеспособной” в классическом экономическом смысле, но при этом годами сохранять функциональность. Как пациент в реанимации: сам по себе он не здоров, но система жизнеобеспечения не даёт ему умереть. Вопрос только в том, насколько долго и с какими последствиями это можно поддерживать.
3. Европа финансирует не только Украину, но и саму себяОдна из самых сильных мыслей в беседе — предположение, что деньги, выделяемые “на Украину”, в значительной степени работают как стимул для европейского ВПК. Это важный момент, потому что в реальной политике моральные формулы почти всегда соединены с экономическими интересами. Если производство вооружений переносится или разворачивается в Польше, Германии, Франции, Скандинавии и других странах, то помощь Украине превращается в форму: - субсидирования собственной промышленности, - технологической модернизации, - загрузки заводов, - создания новых оборонных цепочек внутри Европы. То есть Украина здесь выступает одновременно как: - фронт, - рынок, - испытательный полигон, - политическое обоснование для милитаризации. Это очень современная логика. Война в XXI веке — это уже не только окоп и артиллерия, но и экосистема заказов, алгоритмов, дронов, логистики, сенсоров, программного обеспечения и инвестиционных потоков. И если так смотреть, становится понятнее, почему тема “денег на Украину” для Европы не сводится к благотворительности.
4. Военный конфликт переходит в технологическую стадиюБеседа отдельно акцентирует переход к более технологичному типу войны: беспилотники, роботизированные платформы, цифровое наведение, автоматизация разведки и управления. Это, пожалуй, один из самых реалистичных фрагментов обсуждения. Исторически почти каждая большая война ускоряла технологический сдвиг: - Первая мировая — артиллерию, связь, химию, бронетехнику; - Вторая мировая — авиацию, радары, ядерные исследования; - Холодная война — космос, вычислительную технику, сети; - нынешний конфликт — дешёвые дроны, ИИ-аналитику, распределённые системы управления и массовую тактическую роботизацию. То есть война снова становится лабораторией. Это страшная, но старая истина истории: человек особенно быстро изобретает, когда учится эффективнее уничтожать. В этом есть горький парадокс цивилизации — разум растёт, а мудрость не всегда успевает за ним.
5. Критика иллюзии “Европа вот-вот устанет”В видео опровергается идея, что Европа почти исчерпала ресурсы и не способна дальше поддерживать Киев. Логика спикера проста: для Европы значительно выгоднее финансировать Украину, чем резко брать на себя весь объём прямой военной перестройки и обороны континента. Это тоже похоже на психологию человека, который платит за внешний сервис, лишь бы не перестраивать полностью собственную жизнь. Пока можно “аутсорсить” часть угрозы, система будет так делать. Украина в этой логике становится внешним контуром европейской безопасности. Не полноценным членом клуба, а чем-то вроде вынесенного щита. И здесь проявляется важная человеческая тема: мир очень часто привязывается не к реальности, а к удобной конструкции. Европе удобно думать, что ценности защищаются где-то на периферии. Украине удобно думать, что она тем самым приближается к полноправному вхождению в Европу. Но удобная картина и реальное равенство — не одно и то же.
6. Ближний Восток рассматривается как часть общей шахматной доскиВ обсуждении Ирана, Ормузского пролива и Китая звучит мысль, что ближневосточный кризис нельзя понимать изолированно. Он связан с: - морской логистикой, - ценами на энергоносители, - долларовой системой, - торговыми маршрутами Китая. Это междисциплинарно верно по форме: геополитика давно уже не делится на отдельные театры. Сегодня конфликт в одном регионе меняет стоимость перевозок, политические рейтинги, курс валют, цепочки поставок микрочипов и доступ к энергоресурсам в другом. В этом смысле современный мир похож на нейросеть: изменение веса одного узла перестраивает поведение всей системы. Не линейная причинность, а сеть взаимозависимостей. И потому локальная война почти всегда оказывается нелокальной по последствиям.
7. О слабом месте беседыПри всей содержательности у этой лекции есть и очевидная уязвимость: значительная часть выводов строится на интерпретации намерений элит, а не только на верифицируемых фактах. Это не значит, что выводы автоматически ложны, но это значит, что их нужно отделять от подтверждённых данных. Например: - финансовые цифры можно проверять; - программы помощи — тоже; - структуру производства — частично; - а вот внутренние мотивы “глобалистов”, ожидания по Трампу, скрытые координации и стратегические замыслы — это уже область политической аналитики, где факт и гипотеза нередко смешиваются. Здесь важно не впасть в наивность ни в одну сторону. Наивен и тот, кто считает, что политика прозрачна и всё решают официальные заявления. Но наивен и тот, кто любую сложность объясняет единой тайной волей. Реальность обычно грубее и хаотичнее: часть процессов планируется, часть складывается ситуативно, часть просто вырастает из цепочки ошибок.
8. Общий смысл беседыЕсли собрать всё в одно, то основной вывод такой: - Украина в обозримом будущем, по логике спикера, не обрушится финансово. - Европа способна и, вероятно, готова продолжать её поддержку. - Военная помощь не исчезает, а меняет форму — становится более технологичной, прикладной и производственно интегрированной в саму Европу. - Конфликт не идёт к быстрому естественному затуханию, а наоборот, может входить в более сложную и долгую фазу. - Надежда на скорое истощение противника без системного пересмотра собственных подходов выглядит как опасная иллюзия. Это, пожалуй, самый практический вывод из всего сказанного. Иногда общество успокаивает себя мифом о том, что противник “вот-вот сам развалится”. Но история редко любит такие подарки. Империи, государства, армии, даже обречённые системы могут существовать дольше, чем кажется, если у них есть внешняя подпитка и внутренняя мотивация. Иллюзия чужой слабости часто опаснее самой чужой силы.
ИтогВ данной лекции проводится мысль, что Украина сегодня держится не на собственной экономической самодостаточности, а на устойчивой системе внешнего финансирования, военной кооперации и политической заинтересованности Запада. Европа при этом не просто “помогает”, а одновременно укрепляет собственную оборонную промышленность, используя украинский конфликт как инструмент стратегической перестройки. Беседа также показывает, что война всё меньше выглядит как обычное столкновение армий и всё больше — как гибрид финансов, технологий, логистики, идеологии и глобальной конкуренции блоков. Если отбросить эмоциональную окраску, главный трезвый урок здесь в том, что реальность редко совпадает с желаемыми образами. Государства не банкротятся только потому, что нам кажется, будто они уже должны были рухнуть. И наоборот: внешняя устойчивость ещё не означает внутреннего здоровья. Иногда система живёт именно потому, что слишком многим выгодно не дать ей умереть. И здесь возникает, пожалуй, самый важный вопрос: что ближе к истине — смотреть на государство через его собственные ресурсы или через ту сеть внешних интересов, которая удерживает его на плаву?