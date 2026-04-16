ЛЕНИН ПРОТИВ ЦЕРКВИ: борьба с институтом, а не с верой | Виктория Янтурина
Полная версия: https://delib.ru/video/01effbff-0000-487e-aaa6-24f7eb445c9b?utm_source=rutube
Историк Виктория Янтурина разрушает главные антисоветские мифы о взаимоотношениях советской власти и Русской православной церкви. Почему большевики боролись не с верой, а с церковью как с институтом эксплуатации? В этом выпуске детально разбираем: как Святейший Синод предал царя Николая II еще до Февральской революции, зачем Петр I заставлял священников нарушать тайну исповеди и доносить на бунтовщиков, и кто на самом деле инициировал массовое вскрытие мощей в 1919 году. Узнайте правду о так называемых «священномучениках», которые садились за антигосударственный террор и вооруженные восстания, а также какую роль играет современная РПЦ в капиталистической России. Глубокий марксистский анализ религии, истории и будущего нашего общества.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:12 — Вступление: мифы о православии и советской власти
03:37 — Роль христианства: поддержка феодалов и моральный ориентир
06:33 — Полицейские в рясах: как Петр I подчинил церковь государству
10:40 — Предательство монархии: как Синод сдал Николая II
12:20 — Разочарование Церкви: почему Временное правительство обмануло ожидания
15:32 — Октябрьская революция: почему большевики били по институту, а не по вере
18:15 — Воззвания Патриарха Тихона и сопротивление советской власти
20:47 — Кампания по вскрытию мощей: восковые куклы и низовой бунт
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции рассматривается отношение Ленина и советской власти к церкви как к институту, а не к вере как таковой. - Автор подчеркивает, что тема сильно политизирована и окружена спекуляциями, особенно со стороны антисоветских интерпретаций. - Христианство показано как двойственное историческое явление: - с одной стороны — мораль, аскетизм, культурное и образовательное влияние; - с другой — поддержка социальной иерархии, монархии и покорности. - Русская православная церковь на протяжении долгого времени была тесно встроена в государственный аппарат, особенно после реформ Петра I. - При Петре I церковь фактически стала подконтрольным государству институтом, выполнявшим в том числе полицейские функции. - К Февральской революции церковь, по мысли лектора, не защитила монархию, а скорее дистанцировалась от неё и искала свое место при новой власти. - Временное правительство тоже не дало церкви желаемой свободы, а, напротив, ослабило её позиции в сфере образования и религиозной монополии. - Октябрьская революция нанесла удар прежде всего по имущественной, политической и идеологической базе церкви. - Советская власть, по версии лекции, боролась прежде всего с церковью как социально-политическим институтом, связанным с прежним порядком. - Патриарх Тихон и церковная иерархия представлены как силы, которые не приняли новую власть и вели с ней идейную борьбу. - Отдельно обсуждается кампания по вскрытию мощей: она подается не как изначально централизованная акция сверху, а как процесс, выросший из общественного антиклерикального настроения. - Лектор утверждает, что многие привычные представления о тотальном и прямолинейном “богоборчестве” большевиков слишком упрощают историческую реальность.
Подробный выводВ этом видео проводится важное различие между верой и институтом церкви. Это различие вообще часто ускользает из массового сознания: человек слышит “борьба с церковью” и автоматически переводит это как “борьба с Богом”, “борьба с религиозным чувством”, “ненависть к верующим”. Но в исторической реальности такие вещи редко совпадают полностью. Институт — это уже не только духовность, но и власть, собственность, дисциплина, идеология, влияние на школу, политику и массовое сознание. И именно на этом настаивает лектор: советская власть видела в церкви не только носителя веры, но и часть старого социального механизма. Если посмотреть глубже, здесь возникает почти классический конфликт между символом и функцией. Символически церковь могла восприниматься как хранительница нравственности, традиции, культуры, памяти народа. И в этом есть правда. Лектор не отрицает, что христианство сыграло колоссальную роль в формировании русской культуры, грамотности, ментальности. Но функционально церковь в имперский период была тесно сплетена с государством, а значит — с системой господства. В этом смысле церковь напоминала не только духовный организм, но и своего рода “идеологический интерфейс” власти: через проповедь, обряды, анафемы, школьное обучение и ритуальную легитимацию монархии. Это очень похоже на то, как в современных обществах работают крупные медиа или даже алгоритмические платформы. Формально они “лишь передают смысл”, “лишь соединяют людей”, “лишь показывают информацию”. Но фактически они формируют рамку допустимого. Так и церковь, по логике лекции, не просто говорила о спасении души, а закрепляла представление о том, что существующий порядок естественен, богоустановлен и потому неподсуден низам. Сильная сторона лекции в том, что она пытается вернуть исторический контекст. Не смотреть на начало XX века глазами человека XXI века, для которого свобода совести, отделение церкви от государства и право на личное убеждение — почти самоочевидные нормы. Для человека имперской России религия была не только частным делом, а частью ткани мира. Поэтому конфликт между большевиками и церковью был не спором о личной метафизике, а борьбой за то, кто будет определять картину реальности. При этом в беседе звучит и еще одна важная мысль: церковь сама не была невинной жертвой, пассивно страдающей от истории. Она действовала как субъект, делала политические выборы, искала союз с перспективной властью, разочаровывалась, сопротивлялась, мобилизовывала верующих. Это разрушает удобную идеализацию, где одна сторона абсолютно чиста, а другая абсолютно демонична. В реальности и революция, и церковь, и государство, и народ находились в состоянии глубокой ломки, где каждый защищал не только принципы, но и свою форму выживания. Особенно показателен фрагмент о двойственности христианства. В этом есть философская глубина. Почти любая большая традиция содержит в себе противоположности: - призыв к любви и оправдание насилия; - смирение и жажду власти; - аскезу и роскошь ритуала; - освобождение внутреннего человека и дисциплинарное подчинение внешнего. Это не только проблема церкви. Так устроены и идеологии модерна. Марксизм может обещать освобождение труда и при этом порождать жесткие аппараты контроля. Либерализм может говорить о свободе личности и при этом создавать тонкие формы экономической зависимости. Человек вообще склонен идеализировать свои символы и не замечать их теневую сторону. Поэтому лекция ценна не только как рассказ о советской антирелигиозной политике, но и как напоминание: любой институт, даже говорящий от имени истины и добра, со временем начинает обслуживать собственное сохранение. Тема вскрытия мощей в изложении лектора служит здесь как пример столкновения двух режимов истины: - религиозного, где святыня живет в символическом и духовном измерении; - революционно-материалистического, где истина должна быть буквально проверяема, вскрываема, описываема протоколом. Это почти спор средневековой и научной эпистемологии. Одни говорят: святыня не сводится к физическому объекту. Другие отвечают: если вы веками утверждали физическую нетленность, общество вправе проверить. И вот здесь возникает один из самых болезненных разломов модерности: когда сакральное вытаскивают на стол экспертизы, оно либо проходит проверку, либо теряет авторитет. Но и проверка не нейтральна — она часто сопровождается страстью разоблачения, а разоблачение легко превращается в новую форму фанатизма. В этом смысле революционный антиклерикализм тоже мог становиться почти религиозным по своему накалу. Общий вывод лекции можно сформулировать так: ленинская и раннесоветская политика по отношению к церкви объясняется не примитивной ненавистью к вере, а борьбой с влиятельным социальным институтом, который ассоциировался со старым порядком и сопротивлялся новому. Это не отменяет жесткости, перегибов, насилия и драматизма происходившего. Но меняет оптику: вместо мифа о “безумных богоборцах” предлагается рассматривать советскую политику как часть более широкого процесса демонтажа прежней системы власти. Вместе с тем важно не впасть в обратную идеализацию. Если церковь не равна чистой вере, то и советское государство не равно чистому разуму. Любой институт, объявляющий себя носителем научной или исторической необходимости, рискует превратить борьбу с иллюзией в производство новой иллюзии. Это, пожалуй, самый живой нерв всей темы: человек свергает одну священную вертикаль, чтобы не заметить, как строит другую.
ИтогБеседа посвящена тому, чтобы показать: - церковь в дореволюционной России была не только духовной, но и политико-социальной силой; - советская власть атаковала прежде всего эту институциональную роль; - конфликт нельзя сводить к простому противопоставлению “верующие — безбожники”; - история требует контекста, а не морализаторских штампов. Если говорить совсем практично, главный урок здесь в том, что нужно уметь различать: - живую веру человека, - культурную традицию, - и аппарат власти, который говорит от их имени. И, возможно, самый непростой вопрос здесь такой: в какой момент защита истины превращается не в служение ей, а в защиту института, который лишь присвоил себе право говорить от её имени?