Итак, венгерские выборы, вокруг которых сплеталось столько восточноевропейских сюжетов последних лет, состоялись 12 апреля. Никакой интриги, никакого оспаривания итогов, никаких будапештских майданов и переподсчётов голосов — уже через пару часов после закрытия участков подтвердилась правота опросов, и Виктор Орбан, бывший венгерским премьером последние 16 лет, признал своё поражение и объявил об уходе своей партии «Фидес» в оппозицию. Открыли шампанское в Брюсселе, шнапс в Берлине и стекломой в Киеве, по всей Европе поползли праздничные речи про то, что «Венгрия выбрала свободу» и «эпоха тирании завершилась». Однако может оказаться, что победивший на выборах лидер партии «Тиса» (названной в честь той самой реки, которую пытаются переплыть бегущие с Украины) и будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр — не такой прогрессивный либерал, которому следовало бы радоваться в Брюсселе, а своего рода Орбан-лайт, то есть тот Виктор, которого мы знали по началу прошлого десятилетия, ещё не обросший огромным пузом и десятками друзей и родственников во главе государственных и частных структур по всей стране.

«Тиса» напоминает типичную правоцентристскую партию 2010-х годов, а в её программе ворчание по поводу приезжих соседствует с обещаниями сконцентрировать внимание на внутренней политике. Тем не менее Мадьяра толкали на пост премьера вовсе не для того, чтобы он что-то там строил и красил внутри Венгрии: Мадьяр должен встроить свою страну в цепочку антироссийских сил в Восточной Европе, и, судя по обещаниям в ходе кампании, сделает это. Видите ли, в 2010-х типичный правый изоляционист был именно таким: при концентрации на внутренних делах вся внешняя политика отдавалась на откуп внешним силам, коими в случае Будапешта являются Евросоюз и НАТО. Толпа приветствовала победителя лозунгами «Русские, убирайтесь домой!», премьер Польши Дональд Туск (брюссельский функционер, в отличие от национально ориентированного президента Кароля Навроцкого) поздравил Мадьяра теми же словами, чиновники и публицисты единой Европы объявили о конце российской оккупации, а украинские паханы приготовились получать обещанные Европой 90 млрд евро, выделение которых блокировал Орбан. Но всё ли так просто?

В сытые времена конца 2010-х и начала 2020-х (да, по нынешним меркам ковид тоже относится к сытым временам) Орбан выполнял роль чучела оппозиции: непопулярные, но необходимые решения Брюсселя проводились через него, чтобы списать на верность демократическим процедурам европейское нежелание подтягивать действительность к риторике. Потом времена изменились, и Евросоюзу пришлось консолидироваться, из-за чего надобность в Орбане и орбаноподобных деятелях отпала. Посадили французскую ручную оппозиционерку Лепениху, чуть не застрелили Роберта Фицо, в Румынии показательно и явно назначили своего президента в обход всех намёков на волеизъявление плебса — теперь и в Венгрии сняли Орбана (причём методики удержания власти единой Европой намекают, что карьера Виктора закончена и вернуться из оппозиционного болота ему не светит). И дело здесь не в Украине, как бы того ни хотелось киевоцентристам из винницкой академии наук.

Конечно, нефтепровод, повреждённый так кстати перед выборами (следствием чего стал рост цен на энергию — и недовольства Орбаном), стал обеспеченным Украиной определяющим фактором предвыборной гонки, но, несмотря на описанные выше упражнения в риторической русофобии, Мадьяр чуть ли не первым делом заявил, что готов работать с Россией на условиях прагматичного сотрудничества. То, что он сказал, совершенно не имеет значения: если помните, про сотрудничество с Россией говорили и прыгуны на Майдане, и змагары в Минске. Важно, что сказано это было оттого, что Будапешт боится нашего давления. Видите ли, в игру «нефтепровод сломался, нефти не будет» можно играть вдвоём, и враждебные шаги — разумеется, при должной воле со стороны нашего руководства — могут приводить к остановкам поставок дешёвой нефти и увеличению внутривенгерских трений. Одним из таких враждебных шагов будет неизбежное одобрение украинского кредита — ради чего, собственно, в рамках текущего момента и выбирали Мадьяра киевские взрыватели нефтепроводов. Но с этим есть нюанс. Описанная выше схема чучела оппозиции позволяла принять решение, не соответствующее обещаниям Брюсселя, и сейчас, на фоне вызванного действиями Трампа в Иране энергетического кризиса, такое решение должно касаться именно обещанных Украине денег. 90 млрд ждать не стоит — брать их неоткуда, да и самим нужнее. Конечно, в отсутствие ясной и ожидаемой оппозиции какие-то деньги Киеву выделят, сплясав под это дело танец европейского единства и антироссийской консолидации, — просто чтобы кадавр не сдох раньше времени. Но будет это явно не то, на что рассчитывает алчный укр, так что следует ждать новых выплесков желчи в адрес уже нового премьера Венгрии.

Что же касается ошибок старого премьера, то они — в отрыве от непотизма и отращивания пуза — состояли в парадоксальном несоответствии собственному курсу. Произведённое Орбаном включение как Венгрии, так и конкретно партии «Фидес» в контур глобальных антиглобалистских сил вынудило его не только миловаться со всякой плесенью типа Биньямина Нетаньяху и Хавьера Милея, но и активно работать со стоящим как бы во главе всего этого движения Трампом. Так и получилось, что с именем Орбана внутри Венгрии стараниями его доброго друга из Флориды стали ассоциироваться безумные тарифы, наезды на Евросоюз с целью отжать кусок датской территории и идиотские, немотивированные и безуспешные войны не пойми где. В довершение ко всему сам Орбан активно принялся строить из себя мастера внешней политики, рассказывая публике про окружённую врагами Венгрию. Публика такого накала страстей не оценила и предпочла вернуться к чему-то более понятному. Поддержка Трампа и его вице-президента Джеймса Вэнса, приехавшего агитировать за Орбана на неделе перед выборами, стала медвежьей услугой американцев. Точно так же, как у Кэлина Джорджеску — а именно так звали кандидата-неудачника в Румынии, которого сняли с выборов после победы и назначили повторное голосование, — был шанс вырулить, понравиться Европе и убедить её в своей лояльности, чтобы потом творить всё что заблагорассудится, но шанс этот был уничтожен прямой и явной поддержкой Вашингтона, так и Орбан проиграл из-за заданной Америкой тенденции на презрение как конкретно к Трампу, так и к олицетворяемому этим немощным болтуном антиглобализму.