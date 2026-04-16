Илья Титов: Орбан-лайт

Итак, венгерские выборы, вокруг которых сплеталось столько восточноевропейских сюжетов последних лет, состоялись 12 апреля. Никакой интриги, никакого оспаривания итогов, никаких будапештских майданов и переподсчётов голосов — уже через пару часов после закрытия участков подтвердилась правота опросов, и Виктор Орбан, бывший венгерским премьером последние 16 лет, признал своё поражение и объявил об уходе своей партии «Фидес» в оппозицию. Открыли шампанское в Брюсселе, шнапс в Берлине и стекломой в Киеве, по всей Европе поползли праздничные речи про то, что «Венгрия выбрала свободу» и «эпоха тирании завершилась». Однако может оказаться, что победивший на выборах лидер партии «Тиса» (названной в честь той самой реки, которую пытаются переплыть бегущие с Украины) и будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр — не такой прогрессивный либерал, которому следовало бы радоваться в Брюсселе, а своего рода Орбан-лайт, то есть тот Виктор, которого мы знали по началу прошлого десятилетия, ещё не обросший огромным пузом и десятками друзей и родственников во главе государственных и частных структур по всей стране.

«Тиса» напоминает типичную правоцентристскую партию 2010-х годов, а в её программе ворчание по поводу приезжих соседствует с обещаниями сконцентрировать внимание на внутренней политике. Тем не менее Мадьяра толкали на пост премьера вовсе не для того, чтобы он что-то там строил и красил внутри Венгрии: Мадьяр должен встроить свою страну в цепочку антироссийских сил в Восточной Европе, и, судя по обещаниям в ходе кампании, сделает это. Видите ли, в 2010-х типичный правый изоляционист был именно таким: при концентрации на внутренних делах вся внешняя политика отдавалась на откуп внешним силам, коими в случае Будапешта являются Евросоюз и НАТО. Толпа приветствовала победителя лозунгами «Русские, убирайтесь домой!», премьер Польши Дональд Туск (брюссельский функционер, в отличие от национально ориентированного президента Кароля Навроцкого) поздравил Мадьяра теми же словами, чиновники и публицисты единой Европы объявили о конце российской оккупации, а украинские паханы приготовились получать обещанные Европой 90 млрд евро, выделение которых блокировал Орбан. Но всё ли так просто?

В сытые времена конца 2010-х и начала 2020-х (да, по нынешним меркам ковид тоже относится к сытым временам) Орбан выполнял роль чучела оппозиции: непопулярные, но необходимые решения Брюсселя проводились через него, чтобы списать на верность демократическим процедурам европейское нежелание подтягивать действительность к риторике. Потом времена изменились, и Евросоюзу пришлось консолидироваться, из-за чего надобность в Орбане и орбаноподобных деятелях отпала. Посадили французскую ручную оппозиционерку Лепениху, чуть не застрелили Роберта Фицо, в Румынии показательно и явно назначили своего президента в обход всех намёков на волеизъявление плебса — теперь и в Венгрии сняли Орбана (причём методики удержания власти единой Европой намекают, что карьера Виктора закончена и вернуться из оппозиционного болота ему не светит). И дело здесь не в Украине, как бы того ни хотелось киевоцентристам из винницкой академии наук.

Конечно, нефтепровод, повреждённый так кстати перед выборами (следствием чего стал рост цен на энергию — и недовольства Орбаном), стал обеспеченным Украиной определяющим фактором предвыборной гонки, но, несмотря на описанные выше упражнения в риторической русофобии, Мадьяр чуть ли не первым делом заявил, что готов работать с Россией на условиях прагматичного сотрудничества. То, что он сказал, совершенно не имеет значения: если помните, про сотрудничество с Россией говорили и прыгуны на Майдане, и змагары в Минске. Важно, что сказано это было оттого, что Будапешт боится нашего давления. Видите ли, в игру «нефтепровод сломался, нефти не будет» можно играть вдвоём, и враждебные шаги — разумеется, при должной воле со стороны нашего руководства — могут приводить к остановкам поставок дешёвой нефти и увеличению внутривенгерских трений. Одним из таких враждебных шагов будет неизбежное одобрение украинского кредита — ради чего, собственно, в рамках текущего момента и выбирали Мадьяра киевские взрыватели нефтепроводов. Но с этим есть нюанс. Описанная выше схема чучела оппозиции позволяла принять решение, не соответствующее обещаниям Брюсселя, и сейчас, на фоне вызванного действиями Трампа в Иране энергетического кризиса, такое решение должно касаться именно обещанных Украине денег. 90 млрд ждать не стоит — брать их неоткуда, да и самим нужнее. Конечно, в отсутствие ясной и ожидаемой оппозиции какие-то деньги Киеву выделят, сплясав под это дело танец европейского единства и антироссийской консолидации, — просто чтобы кадавр не сдох раньше времени. Но будет это явно не то, на что рассчитывает алчный укр, так что следует ждать новых выплесков желчи в адрес уже нового премьера Венгрии.

Что же касается ошибок старого премьера, то они — в отрыве от непотизма и отращивания пуза — состояли в парадоксальном несоответствии собственному курсу. Произведённое Орбаном включение как Венгрии, так и конкретно партии «Фидес» в контур глобальных антиглобалистских сил вынудило его не только миловаться со всякой плесенью типа Биньямина Нетаньяху и Хавьера Милея, но и активно работать со стоящим как бы во главе всего этого движения Трампом. Так и получилось, что с именем Орбана внутри Венгрии стараниями его доброго друга из Флориды стали ассоциироваться безумные тарифы, наезды на Евросоюз с целью отжать кусок датской территории и идиотские, немотивированные и безуспешные войны не пойми где. В довершение ко всему сам Орбан активно принялся строить из себя мастера внешней политики, рассказывая публике про окружённую врагами Венгрию. Публика такого накала страстей не оценила и предпочла вернуться к чему-то более понятному. Поддержка Трампа и его вице-президента Джеймса Вэнса, приехавшего агитировать за Орбана на неделе перед выборами, стала медвежьей услугой американцев. Точно так же, как у Кэлина Джорджеску — а именно так звали кандидата-неудачника в Румынии, которого сняли с выборов после победы и назначили повторное голосование, — был шанс вырулить, понравиться Европе и убедить её в своей лояльности, чтобы потом творить всё что заблагорассудится, но шанс этот был уничтожен прямой и явной поддержкой Вашингтона, так и Орбан проиграл из-за заданной Америкой тенденции на презрение как конкретно к Трампу, так и к олицетворяемому этим немощным болтуном антиглобализму.

Илья Титов

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Орбан проиграл выборы, и это было быстро признано как внутри Венгрии, так и за её пределами. - Победа Петера Мадьяра подаётся как либеральный триумф, но автор считает его не либералом, а скорее «Орбаном-лайт». - Партия Тиса описывается как типичная правоцентристская сила: акцент на внутренних делах, умеренный консерватизм, настороженность к миграции. - При этом, по мнению автора, Мадьяра поддерживали не ради внутренней реформы, а ради встраивания Венгрии в антироссийский восточноевропейский контур. - Автор считает, что Брюссель больше не нуждается в Орбане как в «удобном оппозиционере», через которого можно было проводить спорные решения. - В статье проводится мысль, что Евросоюз стал жёстче и менее терпим к несогласным, приводятся примеры Франции, Словакии, Румынии. - Один из факторов поражения Орбана, по версии автора, — энергетический кризис и история с нефтепроводом, что ударило по внутреннему благополучию. - Несмотря на антироссийскую риторику, Мадьяр уже говорит о прагматичном сотрудничестве с Россией, что автор трактует как признак зависимости Венгрии от российских энергоресурсов. - Автор сомневается, что Украина получит все обещанные 90 млрд евро, потому что у Европы самой ограничены ресурсы. - Среди ошибок Орбана выделяются: - непотизм и обрастание лоялистами; - несоответствие собственному курсу; - связь с глобальными антиглобалистами; - слишком заметная ассоциация с Трампом, ставшая токсичной для венгерского избирателя. - Финальный тезис статьи: Орбан проиграл не только из-за внутренних проблем, но и потому, что оказался связан с проигрывающей международной политической линией.

Подробный вывод

Текст Ильи Титова — это не столько сухой политический анализ, сколько идеологически заряженная интерпретация венгерских выборов. Его главный нерв — мысль о том, что смена власти в Венгрии не означает подлинной смены курса, а лишь означает переход от ярко выраженного, тяжёлого, персонализированного орбанизма к его более мягкой, управляемой, «приемлемой» для Европы версии.

1. Главная идея: победил не антипод Орбана, а его смягчённый двойник

Это, пожалуй, центральный тезис текста. Автор предлагает смотреть не на риторику победы, а на структурную роль нового лидера. В этом есть интересная политическая интуиция: в истории нередко побеждает не полная противоположность прежнего режима, а его облегчённая модификация, которая снимает раздражающие излишества, но сохраняет базовую конструкцию. Если воспользоваться аналогией из психологии, то речь идёт не о полном «исцелении личности», а о смене защитного механизма: система остаётся, меняется только форма её самопрезентации. Орбан был жёстким, перегруженным личной властью и символикой сопротивления; Мадьяр, по версии автора, будет более пластичным, более удобным для внешних центров силы, но не обязательно принципиально иным в практической политике.

2. Автор смотрит на Европу как на систему управляемой лояльности

Здесь статья особенно показательна. В ней Евросоюз предстаёт не как пространство свободной демократии, а как структура, которая допускает разнообразие ровно до тех пор, пока оно не мешает консолидации. Это важный и спорный тезис. С одной стороны, в нём есть рациональное зерно: любая большая политическая система — будь то империя, союз государств или даже крупная корпорация — терпит внутреннее инакомыслие лишь пока оно не угрожает целостности. Это почти кибернетический принцип: система сохраняет шум, пока шум не разрушает контур управления. С другой стороны, автор делает резкий скачок от наблюдения к почти конспирологической уверенности. Он интерпретирует разные события в Европе как элементы единого механизма устранения неудобных фигур. Это может быть эффектом политической оптики: когда множество разнотипных процессов связываются в одну драму. Такая интерпретация привлекательна своей цельностью, но уязвима тем, что слишком многое объясняет одной логикой.

3. Важная линия текста — политика энергозависимости

Автор довольно точно улавливает материальный слой политики. Сколько бы ни говорили о ценностях, суверенитете, демократии или цивилизационном выборе, в основе часто лежат энергия, логистика, цены, доступ к сырью. Это тот случай, когда философия политики встречается с физикой труб и рынков. В этом смысле статья напоминает о простой, почти марксистской истине: надстройка шумит, но базис давит сильнее. Можно сколько угодно скандировать лозунги про свободу, но если стране нужна нефть, газ и дешёвая энергия, то риторика неизбежно будет сталкиваться с реальностью. Поэтому тезис автора о том, что даже новый премьер будет вынужден искать прагматичный контакт с Россией, выглядит не как чистая пропаганда, а как политико-экономическая закономерность. Хотя и здесь важно не впасть в избыточную уверенность: зависимость может смягчаться диверсификацией, субсидиями, внешней помощью и перестройкой цепочек поставок.

4. Критика Орбана: автор одновременно сочувствует ему и обвиняет его

Это один из самых живых моментов текста. Орбан у автора не герой и не злодей, а фигура, которая сама разрушила часть своей легитимности. Ему вменяются: - непотизм; - персонализация власти; - отрыв от повседневных нужд граждан; - чрезмерное увлечение большой геополитикой; - токсичная ассоциация с Трампом и глобальным антиглобализмом. Здесь есть почти античная логика: правитель проигрывает не только из-за врагов, но и из-за собственной меры несоразмерности. Он перестаёт чувствовать масштаб своей страны и начинает играть в мирового стратега. А маленькие и средние страны редко прощают это своим лидерам, потому что их население, как правило, ждёт не метафизики истории, а цен на электричество, стабильности и внятной повседневности. Это очень человеческая ошибка власти: начать любить не реальную страну, а свой исторический образ в её судьбе. Так часто рушатся политические проекты — лидер привязывается к идеализированной версии собственной миссии.

5. Стиль статьи: сильный, образный, но предвзятый

Нельзя не заметить, что текст написан в резко полемической манере. Там много ярлыков, иронии, сарказма, уничижительных обозначений. Это делает статью эмоционально выразительной, но снижает её аналитическую нейтральность. С философской точки зрения это интересный момент: риторика часто маскируется под анализ. Чем ярче язык, тем сильнее у читателя возникает ощущение прозрения, хотя на деле часть убедительности создаётся не фактами, а тоном. Это как в нейросетях: модель может звучать очень уверенно даже там, где оснований мало. Человеческий публицист действует похожим образом — сильный стиль создаёт иллюзию глубокой причинности. Поэтому текст полезно читать не как окончательную истину, а как симптом определённого мировосприятия: евроскептического, геополитически реалистичного, антилиберального и подозрительного к наднациональным институтам.

6. Что в статье ценно, а что стоит подвергнуть сомнению

Ценно:

- внимание к материальным интересам за идеологией; - мысль о том, что смена лиц не всегда означает смену системы; - понимание, что восточноевропейская политика определяется не только внутренним голосованием, но и внешним давлением; - критика политической идеализации как Орбана, так и его оппонентов.

Сомнительно:

- чрезмерная уверенность в тотальной управляемости европейских процессов; - риторическое слияние разных событий в единый сценарий; - эмоциональная подача, которая местами подменяет доказательство интонацией; - допущение, что Мадьяр почти целиком является инструментом внешних сил, хотя у него, вероятно, есть и собственная внутренняя база поддержки.

7. Итоговая оценка

Если свести статью к сути, её главный вывод таков: Венгрия не ушла из орбиты правого прагматизма, а лишь сменила грубую, конфликтную и персонализированную его форму на более мягкую и управляемую. Европа празднует не победу свободы, а устранение неудобного игрока. Но и новый лидер не сможет полностью игнорировать реальность — особенно энергетическую и геополитическую. Это сильная, местами проницательная, но очень ангажированная интерпретация. Она полезна не потому, что даёт окончательный ответ, а потому, что вскрывает важный слой политики: за громкими словами о ценностях почти всегда стоят интересы, инфраструктура, страхи элит и усталость общества. И, возможно, самый практичный вывод здесь такой: в политике стоит меньше верить в театральные роли — «тиран», «освободитель», «агент Европы», «суверенист» — и больше смотреть на то, как именно будет устроена власть, кто контролирует ресурсы, кто выигрывает от решений и что изменится в жизни обычного человека. Потому что истина в политике редко живёт в лозунге; чаще она прячется в бюджете, трубопроводе, кадровом назначении и в том, что человек почувствует у себя дома через полгода после выборов. И тогда возникает более глубокий вопрос: если любая политическая победа так быстро обрастает новыми иллюзиями, то где проходит граница между реальной сменой курса и просто сменой декораций?
Редактор: fivorg
Источник: https://zavtra.ru/blogs/vengerskie_vibori
Один комментарий
  • 7138 5954
    Иванович только что

      Интересно, как венгры отличают русских от украинцев, которые уехали из своей страны?
      Все претензии к русским, после советского периода, сводятся к действиям Орбана, который стремился сохранить получение по стабильным ценам нефть из России.
      Может кто-то знает, какие объекты Россия строит в Венгрии, мне не приходилось об этом читать.
      Русские в Венгрии, могут быть только туристы, а много ли их?
      Поэтому, есть известная истина “после радости – неприятности”. Эмоции выплеснулись, проблемы не исчезли.

