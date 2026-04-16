Многократно говорилось, что написание книг и съёмка фильмов для подростков и юношей является очень сложной по сравнению с детской или взрослой аудиторией. Волшебная сказка перестала быть актуальной, а привычные и знакомые отношения взрослого мира не понятны и агрессивно отторгаются. Разберём, какова она психология и мировоззрение подростков и юношей, но не с точки зрения паллиативного лечения симптомов или обоснования потакания, а как если бы было необходимо сделать художественное произведение, рассчитанное на возраст от 12 до 18–20 лет.

В этот период жизни подростки активно социализируются, учатся выстраивать отношения вне привычной семейной модели, но делают это в рамках многократно более простых отношений, чем характерны для взрослого мира. Статус (для них он тождественен популярности) в подростковом обществе определяется исходя из следующих критериев: физическая сила, физическая красота и ум, именно в такой последовательности. Характерного и понятного для зрелого возраста многообразия не наблюдается, понимания власти, денег, связей, доступа к ресурсам, творческих способностей, духовного опыта и многого другого нет. Всё просто и линейно.

Большая часть внутрипоколенческих подростковых драм и комедий, сложные, синтетические, интермедиальные жанры им ещё непонятны, всё строится вокруг конфликта и непонимания носителей этих трёх категорий. Вчерашним детям показывают, как нужно находить общий язык с отличающимися от них сверстниками, играть win-win. Подростковый социум горизонтален, в нём нет жёсткой иерархии, когда мнение и решение одного человека может быть важнее сотен и тысяч. Можно лишь быть первым среди равных. Решения о коллективных интересах и пользе принимаются большинством исходя из условного равенства голоса каждого, иного они не понимают.

Для взрослого общества ситуация иная, сложное современное общество порождает десятки критериев статусов, с громадным количеством различных вариантов социально-ролевого поведения, да и статус не имманентен и не однозначен. Условно говоря, статус какого-нибудь среднего вице-губернатора или замминистра в рамках своей функциональной области велик, но является ли он авторитетом в вопросах морали, научного поиска, семейных отношений и т.д.?

Для подростков подобная множественность непостижима, в их понимании статус (популярность) должен быть универсальным, да и этот «старый человек» совсем не тянет на рок-идола и кумира молодёжи. Когда годами 14-летние дети приходили на митинги экстремиста,иноагента Алексея Навального и кричали: «Мы здесь власть!», они верили в это. В их картине мира справедливость и решение в рамках социума определяется исходя из среднего настроения, где голос каждого равен 1, ну максимум 1,1. Большая часть их окружения была с ними на одной волне, вот они и считали, что такова воля всего общества.

По мере взросления приходит понимание сложности общественной сферы, невидимая ранее иерархия становится видимой, вне зависимости, нравится это или нет. Оказывается, что мир взрослых живёт на схожих принципах “справедливости”, но он на порядок сложнее и решения принимаются исходя из средневзвешенного, где голос одного может быть важнее, чем миллионов. Правила формируются не злой, хтонической сущностью («глубинное государство», масоны, рептилоиды и др.), а в результате естественного процесса поиска компромиссов и борьбы ставших влиятельными людей.

Подросткам непонятны все эти сложности, особенности социальной борьбы и статуса, именно по этой причине второй важнейшей сюжетной линией для ориентированных на них художественных произведений является столкновение прямолинейной справедливости молодости с более сложными моделями поведения. Самым серьёзным раздражителем являются … деньги, как критерий статуса, как главный инструмент нарушения справедливости. Подростки гневно отвергают этот фактор, а вот юноши включают его в свои модели, ну а в 18-20 лет деньги для очень многих становятся главным показателем статуса.

Уход от доминирования физической силы, физической красоты и ума путём расширения критериев является важным индикатором взросления, но если раньше там появлялось много вариантов, то у современной молодёжи всё замыкается на деньгах, но не как средстве для достижения целей, а как самоцели, чтобы жить на ренту, не утруждая себя ничем. Образование, связи, профессия, опыт и т.д. очень многим не интересны, так как они не могут перевести их в деньги, а вот раскрученность понятна, ведь её можно монетизировать.

Для подростков предыдущих поколений подобной проблемы не было, усложнение картины мира шло постепенно, позволяя плавно перейти во взрослую жизнь, цифровое общество и либеральные нарративы сделали своё дело. Требовать линейной справедливости в 14 лет абсолютно нормально, но вести себя так после 20 лет – инфантилизм и уничтожение своих социальных перспектив. Чем позже произойдёт осознание, тем больше возможностей будет потеряно и утрачено. Все значимые места будут заняты более мудрыми сверстниками, которые поняли почему статус не равен популярности, а деньги не являются мерилом.

Третий сюжет для подростковых художественных произведений прост: «Детство, детство, ты куда ушло…», но разбирать его смысла нет, он как раз понятен и банален. В ближайшие десятилетия общество будет нуждаться в книгах и фильмах для подростков и юношей, которые будут не потакать инфантилизму, а аккуратно, тонко и с юмором показывать пути во взрослый мир, сложный и многообразный.

И, да, забавно наблюдать, когда формально взрослые люди сочно, красиво и вкусно пишут и дискутируют на уровне подростков в разгар пубертата или под влиянием галоперидола, срывая аплодисменты таких же «малолетних дебилов»…

Андрей Школьников