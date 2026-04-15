Главная » Видео, Политика, Творчество, Экономика

Россия отказалась от плана ООН: Почему зеленый переход – это ловушка Запада?

4 0
Переслано от: Геоэнергетика инфо

Россия официально отвергла предложение ООН по отказу от ископаемого топлива, назвав его экономически рискованным. Вскрываются истинные мотивы климатической повестки, за которой стоит Еврокомиссия, пытающаяся решить проблемы собственного энергокризиса и навязать миру невыгодные условия. Борис Марцинкевич и Александр Фролов объясняют, почему единый "зеленый переход" невозможен и как глобальная политика использует экологию для финансового давления. Подробнее в новом видео

00:00 Россия ПРОТИВ плана ООН: Отказ от ископаемого топлива
01:26 Безумие ООН: Почему единый климатический план не сработает
02:37 Кто продвигает отказ от топлива? Инициатива Еврокомиссии
03:35 Популизм или забота? В чем Россия обвиняет Евросоюз
04:27 Долги Европы: Как "зеленые" обещания стали ловушкой
06:24 Климат или Деньги? Почему науку подменили политикой
07:10 Климатические войны: Как саммиты используют для ослабления конкурентов
09:05 Научный провал? Что не так с Киотским протоколом
10:05 Ренессанс атома: Ядерная энергетика снова в тренде?
11:05 Кто построит новые АЭС? Запад против России и Китая
12:25 Европа сжигает мосты: Как убивают угольную генерацию
13:50 Самый дорогой объект в истории? Провал строительства АЭС в Англии
16:30 Газ, ВИЭ или блэкаут? Энергетическая дилемма Европы
18:24 Энергопотребление в России растет: Глобальное потепление отменяется?
19:20 Энергосистема России: Из чего состоит наша энергетика
20:25 Главное – тепло: Забытый аспект российского энергобаланса
21:18 Почему Россия не откажется от ископаемого топлива: Главная причина

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Россия не поддержала инициативу ООН/ЕС о подготовке дорожных карт по отказу от ископаемого топлива. - Ключевой аргумент российской стороны: универсального сценария энергоперехода быть не может, потому что страны радикально различаются по климату, географии, инфраструктуре и структуре экономики. - ЕС, по мысли автора, использует климатическую повестку не только экологически, но и конкурентно-экономически — как инструмент давления на других и поддержки собственных технологий. - Развивающимся странам обещали климатическое финансирование, но реальные обязательства, как утверждается, часто не выполняются. - Ставка только на ВИЭ критикуется как риск для промышленности и надежности энергоснабжения, особенно там, где нужна стабильная базовая генерация. - Атомная энергетика показана как более реалистичная низкоуглеродная альтернатива, но у Запада, по мнению спикера, есть проблемы с технологиями, стоимостью и темпами строительства. - Европа сама сократила угольную генерацию, и потому ей выгодно продвигать глобальный отказ от ископаемого топлива, снижая конкурентоспособность стран, которые сохраняют традиционную энергетику. - Российская специфика: энергия нужна не только для электричества, но и для тепла; в холодной стране быстрый отказ от топлива особенно чувствителен. - Главная мысль видео: зеленый переход в его нынешнем политическом виде — это не нейтральный путь к спасению планеты, а поле борьбы интересов, технологий, денег и власти.

Подробный вывод

В этом видео проводится довольно жесткая, но логически понятная линия: энергетический переход — это не чисто экологический проект, а прежде всего геоэкономическая и технологическая игра. И в этом тезисе есть важная доля практической правды. Когда речь идет о климате, на уровне лозунгов говорят о будущем планеты, но на уровне институтов почти всегда решают вопрос: кто будет производить оборудование, кто даст кредиты, кто задаст стандарты и кто заплатит за трансформацию. Если смотреть глубже, здесь сталкиваются две картины мира.

1. Нормативная картина

Она говорит: мир должен сократить выбросы, отказаться от ископаемого топлива, ускорить переход на низкоуглеродные источники. Это красивая и в каком-то смысле морально сильная позиция. Но красота идеи не гарантирует реализуемость. Как в философии, так и в инженерии, универсальный принцип часто разбивается о конкретику условий. Для Исландии, Бразилии, Люксембурга и России один и тот же рецепт действительно выглядит странно. Это как предписать одинаковую диету спортсмену, монаху и шахтеру: формально все люди, но метаболизм жизни разный.

2. Реалистическая картина

Она говорит: энергетика — это не только выбросы, но и: - надежность, - тепло, - индустрия, - сети, - стоимость, - суверенитет, - технологическая база. И здесь позиция, озвученная в лекции, звучит прагматично: страна с холодным климатом, огромной территорией и промышленной структурой не может перепрыгнуть в “зеленое завтра” по шаблону, написанному в более мягких и компактных условиях. Россия — это не только электростанции, но и отопление, логистика, протяженные сети, зимние пики нагрузки, удаленные регионы. В этом смысле энергия в России — не абстрактный “углеродный след”, а буквально условие выживания инфраструктуры.

В чем автор видит ловушку Запада

Смысл “ловушки” в лекции раскрывается не как заговор в примитивном стиле, а скорее как структурный механизм зависимости: - развитые страны предлагают правила; - под эти правила развивающимся странам предлагают кредиты; - на эти кредиты нужно покупать технологии у самих же развитых стран; - в итоге формируется долговая, технологическая и промышленная зависимость. Это напоминает старый исторический сюжет: кто контролирует не территорию, а стандарты, финансирование и цепочки поставок, тот контролирует будущее мягче, но не менее эффективно. Раньше империи строили порты и гарнизоны, теперь можно строить таксономии, углеродные тарифы и “правильные” инвестиционные рамки. При этом автор подчеркивает важную деталь: климатическая риторика и реальная промышленная политика могут не совпадать. На словах — спасение планеты. На деле — борьба за рынки, за преимущества для своих производителей, за ослабление конкурентов. Это не отменяет самого климатического вопроса, но показывает, как легко моральный язык становится инструментом силы.

Почему критика ВИЭ в лекции звучит жестко

В беседе возобновляемая энергетика показана не как зло само по себе, а как ограниченное решение, которое выдают за универсальное. Это важная разница. Главные претензии: - нестабильность генерации; - зависимость от погодных условий; - необходимость дорогой сетевой инфраструктуры; - потребность в накопителях; - слабая пригодность как единственной базы для тяжелой промышленности. И здесь аналогия с психикой очень уместна: идея может быть верной в одном контексте и разрушительной в другом, если превратить ее в догму. Как полезная черта характера, доведенная до крайности, становится неврозом, так и полезная технология, объявленная абсолютным ответом на все, превращается в идеологию. Солнечные панели и ветряки хороши как часть системы. Но когда система теряет базовую генерацию, резервирование и здравый расчет, начинается подмена инженерии верой. А вера в энергетике особенно опасна: лампочка либо горит, либо нет.

Почему в лекции выделяется атомная энергетика

Атом здесь выступает как некий компромисс между экологическим требованием и инженерной реальностью. Логика простая: - выбросы низкие; - генерация стабильная; - подходит для базовой нагрузки; - не зависит от солнца и ветра так критично, как ВИЭ. Но дальше появляется политический парадокс: многие западные страны признают атом “зеленым” только тогда, когда это уже становится неизбежно. И при этом, как отмечает спикер, реальные мощности и компетенции по строительству новых АЭС во многом сосредоточены у России и Китая. Возникает почти гегелевская ирония истории: признать технологию нужно, но признать лидерство в ней неудобно. Это вообще одна из центральных тем лекции: идеология часто опаздывает за реальностью, а потом пытается переименовать уже произошедшее как собственную победу.

Сильные стороны позиции, представленной в видео

Сильные:

- акцент на энергетическом суверенитете; - понимание, что климатическая политика неотделима от экономики; - критика универсальных рецептов; - внимание к надежности и теплу, а не только к формальным показателям декарбонизации; - признание, что снижать выбросы можно не только через запреты, но и через повышение эффективности. Это особенно важно. В реальном мире переход не обязан быть бинарным: “либо уголь навсегда, либо завтра только ветер и солнце”. Есть промежуточные пути: - модернизация ТЭС, - повышение КПД, - развитие атомной энергетики, - обновление сетей, - газ как переходное топливо, - локальные решения по регионам. Такой подход менее романтичен, но ближе к инженерной культуре.

Слабые места и ограничения этой позиции

При всей убедительности критики, важно не впасть в обратную крайность. Иногда антидогматизм сам становится догмой. Что здесь стоит держать в уме: - климатические изменения как проблема не сводятся только к западному лоббизму; - злоупотребление климатической темой не отменяет сам факт экологических рисков; - ископаемое топливо действительно не может быть вечной безальтернативной опорой; - если критиковать чужую идеологию, нужно предлагать собственный долгосрочный реалистичный путь, а не только защищать статус-кво. То есть у лекции сильна деконструкция чужого нарратива, но следующий шаг должен быть конструктивным: какая именно модель перехода подходит России? Не “никакой”, а “своя, поэтапная, климатически и экономически соразмерная”.

Практический смысл сказанного

Если убрать политическую остроту, главный полезный вывод очень трезвый:

Для России энергопереход может быть разумным только если он:

- учитывает климат и территорию; - не разрушает надежность снабжения; - не убивает промышленность; - не загоняет страну в технологическую зависимость; - включает атом, газ, модернизацию ТЭС, сети и теплоснабжение; - оценивает не только выбросы, но и цену ошибки. Потому что в энергетике ошибка — это не просто плохой KPI. Это остановка заводов, рост тарифов, проблемы с отоплением, зависимость от импорта технологий и деградация инфраструктуры.

Итог

В данной лекции зеленый переход представлен как идея, в которой экологический смысл переплетен с политическим расчетом. Автор убеждает, что Запад продвигает не столько универсальное спасение климата, сколько такую архитектуру перехода, которая выгодна ему технологически и финансово. Россия же, исходя из своей географии, климата и структуры потребления, не может без ущерба принять внешне навязанный шаблон. Это, пожалуй, и есть главный нерв беседы: реальность сложнее моральных лозунгов. Экология без экономики слепа, но экономика без экологии тоже близорука. Истина, как часто бывает, не в красивом манифесте и не в циничном отрицании, а в способности удержать оба полюса сразу: необходимость изменений и ограниченность универсальных рецептов. И тогда вопрос становится не “нужен ли энергопереход вообще”, а гораздо более честным: кто, в чьих интересах и по каким правилам определяет, каким должен быть путь в будущее?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/a9cfff4099ff59684fb909f4cf169b7d/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru