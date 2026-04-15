“Кто и зачем изобрёл «Катынское дело»”. Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе “Стиллавин Today
Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 13 апреля 2026 г.
Катынское дело – исторический инцидент, связанный с обнаружением массовых захоронений польских офицеров в 1943 году. Историк и публицист Евгений Спицын рассказал о хронологии событий, ключевых документах, версиях и том, как эта трагедия повлияла на отношения России и Польши.
Е.Ю.Спицын на радио Маяк (ВГТРК). Все выпуски:
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе Катынское дело рассматривается прежде всего как политико-пропагандистская конструкция, а не только как вопрос военной истории. - Е.Ю. Спицын связывает активизацию темы Катыни у немцев с поражением Германии под Сталинградом: после военного краха Берлин, по его версии, пытался нанести СССР информационный удар. - Ключевой акцент делается не столько на действиях нацистской Германии в 1943 году, сколько на том, почему тема была вновь поднята в конце 1980-х. - По версии Спицына, раскрутка Катынского дела в эпоху перестройки была сознательной политической кампанией, связанной с кругом Александра Яковлева. - Утверждается, что цель этой кампании состояла в том, чтобы: - дискредитировать советское прошлое, особенно сталинский период; - усилить тему «преступности» советской системы; - поддержать антисоветские и сепаратистские процессы в Восточной Европе и Прибалтике. - В беседе упоминается, что важную роль в медийном продвижении темы сыграли «Московские новости» и связанные с перестроечной элитой публицисты. - Спицын подчеркивает, что, по его мнению, советская комиссия после освобождения Смоленщины пришла к выводу о вине немцев. - Он также настаивает на наличии нестыковок в общепринятой версии событий и предлагает опираться на новые экспертизы, эксгумации и генетические исследования. - Общий пафос выступления: Катынское дело в конце перестройки трактуется как часть более широкой стратегии демонтажа советской государственности.
Подробный выводВ этом видео Катынская тема подается не просто как спор о прошлом, а как пример того, как история становится инструментом борьбы за настоящее и будущее. И это, пожалуй, главный нерв беседы. Спицын выстраивает двухслойную картину.
1. Первый слой — 1943 год как информационная войнаЛогика здесь довольно прозрачна: после Сталинграда Германия уже не выглядит непобедимой, и потому ей нужен сильный пропагандистский ход. В такой интерпретации Катынь становится не археологией трагедии, а технологией политического воздействия. Это очень современный взгляд, хотя речь идет о Второй мировой: поражение на фронте компенсируется попыткой изменить моральный климат, международное восприятие противника, вызвать раскол среди союзников. Если проводить междисциплинарную аналогию, то это напоминает поведение системы, потерявшей преимущество в одном контуре и пытающейся выиграть в другом. В кибернетике это выглядело бы как перенос давления с физического уровня на информационный. В психологии — как попытка проигрывающего изменить рамку восприятия, чтобы не выглядеть проигравшим. В политике — как классическая операция по смене нарратива.
2. Второй слой — перестройка как переизобретение исторического сюжетаНо основной эмоциональный и смысловой центр беседы находится не в 1943-м, а в 1988–1989 годах. Спицын фактически говорит: подлинный вопрос не в том, что сказали немцы, а в том, почему советская поздняя элита начала сама поддерживать эту тему в выгодной для противников СССР форме. Здесь его мысль строится вокруг нескольких тезисов: - перестроечная верхушка искала «обличительные» сюжеты, которые могли бы подорвать легитимность советского исторического проекта; - Катынь стала одним из таких символических узлов; - через подобные темы формировалась новая картина прошлого, где советская история изображалась как почти сплошная цепь преступлений; - это, в свою очередь, готовило общество к мысли, что само государство не нуждается в реформе, а заслуживает ликвидации. Это очень жесткая интерпретация, но она интересна именно как модель понимания истории: не история рождает политику, а политика перепрошивает историю под свои задачи.
3. Почему для автора беседы это так важноВ словах Спицына чувствуется не только исторический спор, но и почти экзистенциальная боль. Для него Катынское дело — это не изолированный сюжет, а один из механизмов разрушения коллективной идентичности. Когда обществу внушают, что его прошлое полностью чудовищно, оно теряет внутреннюю опору. А человек без опоры, как и государство без памяти, легко становится объектом внешнего и внутреннего управления. Это похоже на личностный кризис: если человеку внушить, что вся его биография — только стыд и вина, он утрачивает способность действовать. В этом смысле беседа выходит за пределы сугубо исторической полемики и затрагивает вопрос: можно ли жить, если все твое прошлое превращено в обвинительный акт?
4. Сильные стороны позиции, озвученной в беседеУ этой позиции есть несколько сильных моментов: - она справедливо напоминает, что исторические сюжеты редко бывают политически нейтральными; - подчеркивает роль медиа, элит и идеологических центров в формировании массового мнения; - обращает внимание на то, что конец 1980-х был не просто временем «освобождения правды», но и временем борьбы интерпретаций, где правда и политическая целесообразность часто переплетались; - ставит важный вопрос о том, кто именно, когда и зачем делает ту или иную тему центральной. И это полезно. Потому что зрелое отношение к истории начинается там, где человек перестает верить, будто историческая память возникает сама собой. Нет, ее собирают, редактируют, продвигают, маркируют как «очевидную» — иногда честно, иногда манипулятивно.
5. Уязвимые стороны этой позицииНо если смотреть трезво, без идеализации любой стороны, то в такой подаче есть и очевидные уязвимости. - В беседе очень много оценочной и полемической эмоциональности, которая усиливает риторический эффект, но не всегда усиливает доказательность. - Ряд утверждений подается как окончательно ясные, хотя сам исторический вопрос в публичном пространстве остается чрезвычайно конфликтным и политизированным. - Когда любая неудобная интерпретация автоматически объявляется частью заговора, есть риск впасть в другую крайность — заменить критическое мышление контр-мифом. - История вообще редко терпит черно-белый язык. И здесь важно не перепутать разоблачение политической манипуляции с уверенностью, что все уже окончательно понято. Это, кстати, вечная проблема исторического сознания: люди часто борются не за факты, а за морально удобный образ мира. Одни идеализируют государство, другие идеализируют его обвинение. Одни поклоняются героическому мифу, другие — разоблачительному мифу. Но мифологизация работает в обе стороны.
6. Практический смысл беседыЕсли убрать публицистическую резкость и оставить конструктивное ядро, то практический вывод может быть таким: - к громким историческим делам нужно относиться не только эмоционально, но и источниковедчески; - важно смотреть, когда именно тема поднимается, кем, через какие медиа и с какой политической выгодой; - нельзя отдавать историю ни на откуп пропаганде, ни на откуп голой идеологии разоблачения; - если существуют сомнения, они должны разрешаться открытым научным исследованием, а не только символическими декларациями. Иными словами: истина в истории требует не только памяти, но и метода. Без памяти мы становимся циничными, без метода — внушаемыми.
ИтогБеседа посвящена Катынскому делу как узлу исторической памяти, пропаганды и политического расчета. По мысли Спицына, сначала тема была использована нацистской Германией как оружие информационной войны после Сталинграда, а затем — в эпоху перестройки — стала инструментом внутреннего демонтажа советской легитимности. Главная идея выступления: речь идет не просто о споре вокруг одного эпизода, а о том, как через интерпретацию прошлого можно разрушать настоящее. При этом самый важный урок, возможно, даже шире самой темы Катыни: общество должно уметь смотреть на свою историю без истерики, без сакрализации и без самоуничтожающей ненависти. Любовь к прошлому не обязана быть слепой, а критика прошлого не обязана быть разрушительной. История становится зрелой тогда, когда мы ищем не удобную версию, а устойчивую опору в фактах, понимая, что любая «окончательная правда» в человеческих руках всегда немного уязвима. И здесь остается, может быть, самый важный вопрос: где проходит граница между поиском исторической правды и использованием этой правды как инструмента власти над сознанием людей?