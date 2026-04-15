Илья Титов: Ормузский тупик
Начать разбор большого ормузского сюжета прошедшей недели стоит с новости, связанной с другим проливом – Тайваньским. Конечно, у первого за десять лет визита в Пекин руководительницы партии Гоминьдан (той самой, в чью твердыню превратил Тайвань ненавидевший КНР Чан Кайши) по имени Чжэн Ливэнь есть масса измерений, не связанных с событиями конкретно прошлой недели. Китай много раз прямо проговаривал, что намерен присоединить Формозу так же, как он присоединил в 1997 году Гонконг (в соответствии с правилами китайской фонетики вслух здесь не произносится подразумеваемое признание своей территории иностранной колонией). В конце прошлого и начале этого года к этим высказываемым вслух обещаниям добавилась конкретика в виде кондитерско-кожевенного ассортимента: если, мол, согласитесь, то сделаем из вас новый региональный финансовый и промышленный центр, а если будете упираться, то устроим торговую и энергетическую блокаду. И поведение оппозиционного Гоминьдана, плотно сидящего на неформальном финансировании с материка, а также говорящего про КПК такие комплиментарные вещи, что упомянутый Чан, услышь он это, помер бы ещё раз, здесь не особенно важно, так как не характеризует остров. Тайвань в лице правящей там Демократической прогрессивной партии ещё пару лет назад бил себя пяткой в грудь, обещал стоять до последнего и решил выделить ещё больше денег на закупку американского оружия (которое даже до 2023–2025 годов шло еле-еле, так как было нужно в другом месте). Но настрой тайбэйских сепаратистов изменился с затягиванием иранского кризиса. Видите ли, разговоры про падение авторитета США в мире, про отчуждение американских союзников, про крах системы нефтедоллара и про другие исторические процессы хороши до тех пор, пока ограничиваются общими фразами и не концентрируются на примерах. Одним из таких примеров и стала история с Тайванем: до людей вдруг дошло, что Дядя Сэм с радостью обманет любого доверившегося ему партнёра не из-за собственного вероломства или деменции дряхлеющей сверхдержавы (потому что исключительно моральные обоснования действий этого серийного кидалы оставляли островным китайцам надежду на то, что из-за ценности местных чиповых фабрик уж конкретно с Тайванем-то всё будет иначе), а по другой причине – потому что просто не может выполнить взятые на себя обязательства.
Провал атаки на Иран, унизительное мельтешение с перекрытым проливом, ежедневные заявления о своей победе, концентрированная шизофрения протестантского сионизма — всё это показало, что Дядя Сэм не может обеспечить безопасность даже Израилю (а Израиль для многих в американской элите значит куда больше даже самой Америки), – что уж говорить про какой-то там остров прямо у китайских берегов. Так вот, под влиянием этого неприятного осознания на упомянутом острове произошла смена курса – пускай не слишком резкая, но заметная даже со стороны: тайваньцы потихоньку отползли бочком от близкой дружбы со Штатами, несмотря на заключённые в январе и феврале «большие сделки», которые, как это обычно бывает у Трампа, как бы предполагали обязательство инвестировать в американскую экономику сотни миллиардов американских же денег, но на деле не обязывали ни к чему. Выражалось это, во-первых, в старательной имитации парламентского тупика: имеющий в парламенте большинство Гоминьдан (вот такая у них оппозиция – с большинством) заблокировал увеличение оборонного бюджета (читай, дани Вашингтону) на 40 миллиардов долларов, на что демократы-прогрессисты пожали плечами и сказали: «Ну что поделать, у нас же демократия и прогресс». Во-вторых, пошли слухи о том, что партийные и государственные фонды за месяц ирано-сионистского конфликта слили американских ценных бумаг на сотню миллиардов, – это резко противоречит не только ранее подписанным «большим сделкам» и общему проамериканскому настрою правящей партии, но и призывам Трампа вкладываться в США именно в контексте войны, ведь американский рынок акций, по инерции раздуваемый уже потихоньку спускаемым пузырём ИИ (сердце которого бьётся как раз на тайваньских заводах), продолжает расти, несмотря на топливный кризис и подорожание всего на свете. Добавьте к этому тот факт, что тайваньская верхушка встретила визит гоминьдановки в Пекин лишь дежурным ворчанием, а также небывалую риторическую кроткость Тайбэя в отношении манёвров Пекина в Южно-Китайском море – а материковые китайцы закрыли над его частью воздушное пространство и, если верить «Уолл-стрит джорнал»*, принялись строить там военные базы после десяти лет перерыва и вскоре после начала активной работы китайского нефтяного гиганта CNOOC на месторождении Сицзян, – и получите неожиданное подобие соответствующего времени консенсуса в квазигосударственном образовании, обычно напоминающем своим поведением смесь Прибалтики и Молдавии.
Интерес же Пекина в свете всех последних событий видится ещё более простым. Высадка на Тайвань небольшого передового отряда китайских морпехов (15 миллионов человек), тысячи самолётов, вертолётов и десантных судов – всё это в свете привычной до недавних пор враждебной риторики острова виделось единственным возможным вариантом взять последний стан мятежного Гоминьдана. Время от времени континентальные китайцы ходили вдоль берега с учениями, манёврами, угрозами и жуткими гримасами, представляли новые десантные суда модели «Тайванепокоритель» и беспилотники типа «Тайбэеусмиритель» и вообще всячески намекали. Но к началу апреля всё это затихло, и даже описанные американцами шевеления в Южно-Китайском море обошлись без традиционного угрожающего сопровождения. Почему? Велик соблазн предположить, что осторожные и привыкшие действовать наверняка китайцы посмотрели на то, что сделали – а вернее говоря, не сделали – американцы. Сражаясь против ослабленного соперника, лишённого значительной части командования и систем ПВО, несущего тяжёлые потери и позволяющего спутниковым группировкам и самолётам-разведчикам обозревать свою территорию, американцы всё же не решились на полноценную высадку, будь это десант на остров Харк или атака морпехов на персидский берег (тот фарс с «эвакуацией» на позапрошлой неделе в расчёт брать не стоит). Высадки – визитная карточка американских военных, и не так важно, что успешных масштабных десантных операций у них не бывало уже давно: важно, что к такому типу операций американцы хорошо готовы, имеют какой-никакой опыт и представление о возможных трудностях. Так что их отказ от высадки – отказ, который, напомню, не смогло преодолеть даже массовое увольнение лояльным Трампу министром высших военных чинов, то есть отказ, продиктованный абсолютным военным прагматизмом, перевешивающим политическую необходимость, – стал для Китая признаком того, что с куда более скромными возможностями на Тайвань лезть не нужно. На этом допущении, не основанном ни на чём, кроме косвенных признаков, мы перемещаемся к очередному описанию того, как американцы объявляли о собственной победе.
Седьмого апреля мир облетела новость: стороны конфликта договорились о двухнедельном перемирии. В ответ на эту новость в Сиднее прогремел салют, в Мумбаи заплясали слоны, в Сан-Паулу танцовщицы в ярких юбках закружились в пёстрых вихрях, а в Брюсселе и Лондоне синхронно открыли шампанское в ожидании скорого разрешения так и не начавшегося как следует энергетического кризиса. Довольно скоро, впрочем, стало ясно, что перемирие это напоминает старый анекдот про выигрыш «Волги» в лотерею, в результате чего «прекращение огня» превратилось в фарс в тот же день несмотря на то, что взаимные обстрелы Ирана и Израиля с примкнувшими к нему США действительно прекратились.
Во-первых, выяснилось, что, вопреки заверениям, которые давали персам пакистанцы как посредники в этом соглашении, в него не входит прекращение огня в Ливане, – так сказал Нетаньяху. То есть Иран пускай перестаёт бить по Израилю, а вот Израиль по Ливану бить не перестанет – так дело в итоге представили американцы, у которых нет способов навязать Тель-Авиву свою волю.
Во-вторых, стало известно, что основой для соглашения о прекращении огня стали требования Ирана, а не США. Разумеется, на переговорах в Исламабаде 11 апреля ни одно из этих требований американцами принято не было, но сам факт того, что разговоры шли на основании именно персидских пунктов мирного соглашения, стал важной промежуточной победой Тегерана. Проходившие в пакистанской столице переговоры ожидаемо ни к чему не привели: несмотря на то что на них присутствовал столь желанный персами вице-президент Вэнс (из-за его отдалённости от лагеря сионистов), тон задавали ручные иудеи Дональда (Кушнер и Уиткофф), из-за чего беседы прошли «в атмосфере недоверия», – и почему вдруг персы не доверяют стороне, регулярно убивающей переговорщиков оппонента?
В-третьих, фактор Израиля был оставлен американцами за скобками: вопреки желанию персов и словам пакистанского премьера Шарифа, США брали обязательства только на себя и вели переговоры только от своего имени. Это вызвало острую реакцию в Израиле, где многие публицисты прямо заявили, что Трамп их кинул и что неплохо было бы «Моссаду» опубликовать сотню-другую новых файлов Эпштейна (незадолго до того едва ли не те же израильские публицисты называли «антисемитской конспирологией» допущение о том, что «Моссад» владеет этими файлами). Даже официальные лица выразили своё «ой-вей» по поводу того факта, что переговоры проводились без их согласия и без оглядки на их позицию – а позиция эта, напомню, чуть ли не официально заключается в том, что Израиль намерен воевать с Ираном до полного уничтожения иранской государственности или же до последней капли американской крови. Хотя бы Ливан не запретили атаковать – и то маца.
В-четвёртых, интересный финт провернули пакистанцы. Никакого реального интереса в прекращении боевых действий у Пакистана и у Китая, диктующего Шарифу некоторые положения внешней политики, нет: китайские танкеры пользуются Ормузским проливом как раньше, иранскую нефть они качают в привычных объёмах (видимо, компенсируя рост цены поставками персам кое-каких важных вещей), а наблюдать за разорением и позором главного соперника в прямом эфире хочется подольше. Так вот, пакистанский премьер, который просто в силу того, что «география – это судьба», стал единственным, с кем были готовы беседовать как персы, так и американцы, совершил акт итальянской забастовки. Фактически те самые «мирные переговоры» 7 апреля оказались новостным фантомом, не существовавшим в реальности.
По следам этого фантома можно реконструировать цепочку событий: американцы договариваются с персами о передышке с перспективами звёздно-полосатого самоотвода когда-нибудь ещё, после чего эта договорённость легитимизируется именем какого-нибудь уважаемого в регионе человека, не запятнавшего себя участием в этом конфликте (то есть весь Ближний Восток, доблестно перехватывавший иранские ракеты, не попадает). Вместе с этим Шахбаз Шариф заинтересован в том, чтобы выставить якобы оформленный им документ на посмешище – здесь роль играет не только интерес Китая, но и тот самый авторитет как в глазах мировой дипломатии, так и среди уммы. Для этого Шариф формально верно, но по сути – издевательски-формалистски выполняет всё, что от него требуется, используя нарочито двусмысленные формулировки, пересказывая как чуть ли не общие места заведомо невыполнимые пункты персидского плана, а также без редактуры копирует и вставляет себе в «Твиттер» (ныне «Икс») текст, который ему прислали из Белого дома: там он от третьего лица благодарит «премьера Пакистана» (то есть себя). Нет ничего удивительного в том, что с таким содержанием мирного соглашения, с такими внешними интересами и с таким посредником никакого перемирия не вышло: прекращение взаимных обстрелов больше напоминало формальную фиксацию на бумаге реального положения вещей, согласно которому ракетами и дронами уже ничего принципиально нового не достать ни тем, ни другим. Зато главный результат этой войны, самое удушающее мировую экономику последствие этой перестрелки, самый громкий casus belli (парадоксальным образом появившийся у американцев уже после начала этой «belli») остался на месте, что делает все разговоры о перемирии несостоятельными. Речь идёт о перекрытии Ормузского пролива, бутылочного горлышка между иранским и оманским берегами на пути из Индийского океана в Персидский залив.
Перекрытие Ормузского пролива долгие годы было своего рода «последним персидским предупреждением»: из Тегерана настолько часто шли угрозы сделать это в ответ на пересечение всё новых и новых красных линий, что это просто перестали слышать, как не слышат угрозы, скажем, Индии перекрыть плотины на реке Инд. Потому-то и стало таким шоком исполнение давних угроз. Цена на нефть побежала вверх; скидки, потолки цен и запреты на закупки оказались забыты, авиаперевозчики в Америке и в Европе начали отменять рейсы, а кое-где в Старом Свете ввели лимиты на покупку солярки и бензина. Еженедельные заявления Дональда о том, что дело сделано и нефть вот-вот потечёт на мировые рынки, раза три производили эффект, а к исходу первого месяца и пятой недели уже перестали вызывать падение цен на нефть. Поэтому громко анонсированное перемирие с обещанием скорого открытия «Ормуза» пришлось очень кстати – так кстати, словно бы какой-то неведомый барыга из президентского окружения спекулировал на ожидавшемся падении цены. Тем не менее персы довольно быстро дали понять, что возврата к прежнему порядку не будет: Тегеран продолжит взимать со входящих судов плату в два миллиона долларов с носа, а деньги будет распределять между собой и Оманом. С учётом плотного трафика, проходившего через пролив в лучшие времена, цифры получаются совершенно дикими. Стерпеть такого президент-торгаш не смог: как же это так – кто-то зарабатывает деньги без него! Поэтому 11 апреля глава Пентагона Хегсет сообщил, что в пролив вошли два американских военных судна для подготовки к разминированию. Вскоре, впрочем, оказалось, что до пролива они не дошли, никакой подготовки не вели, а, получив по радио персидское «кыш», дали по тапкам в сторону выхода и уплыли рассказывать о том, как освободили Персидский залив. На следующий день, 12 апреля, Дональд заявил, что вводит блокаду Ормузского пролива – то есть поверх иранского заграждения там ещё и американское планируется. Тем же вечером, однако, стало ясно, что гений геостратегии не предусмотрел не только механизмов осуществления этой блокады – типа вопросов, на каком расстоянии надо парковать свои корыта, чтобы до них не достали иранцы, или размышлений о том, что делать, если китайский или индийский танкер не станет останавливаться по первому требованию, – но и того, кто вообще будет её осуществлять: разговоры о том, что по первому свисту придут флоты стран НАТО, прекратились сразу после отказа ведущих стран альянса участвовать в очередном сомнительном развлечении имени Трампа. Однако разговоры про блокаду «Ормуза» продолжились уже на внутриамериканском контуре информационного пространства в виде сладких мечтаний о том, как Америка будет сидеть и пановать, а вареники от проходящих мимо танкеров будут сами прыгать в рот.
Делается это для убедительной продажи образа победы американскому плебсу. Но то единственное, в чём Дональд был хорош, – в грамотном пиаре, в умелых медиафокусах, – его подводит всё чаще, причём самозакапывание осуществляется почти без помощи враждебных ему демократов. Поражение на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре уже кажется решённым делом, и удар вряд ли смягчат даже планируемые Трампом медиапобеды – вроде позирования с космонавтами, облетевшими вокруг Венеры (или куда они там летали), или футбольного чемпионата мира летом (где лояльный Джанни Инфантино постарается своими ручными судьями дотащить сборную хозяев как можно дальше), или пафосного празднования 250-летия страны и 80-летия президента, или строительства триумфальной арки в честь победы над Ираном со статуей крылатой Гекаты. Остаток срока Дональда Трампа станет самым ярким памятником этому человеку, чьи амбиции и перспективы прогремели холостым взрывом ормузского позора.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор связывает тайваньский сюжет с иранско-ормузским кризисом, утверждая, что поведение США на Ближнем Востоке повлияло на расчёты Тайваня и Китая. - Главная мысль: США показали не столько вероломство, сколько ограниченность реальных возможностей — они якобы не способны гарантировать безопасность даже ключевым союзникам. - На этом фоне, по версии автора, Тайвань начал осторожно дистанцироваться от Вашингтона: - торможение роста оборонного бюджета; - слухи о распродаже американских бумаг; - мягкая реакция на контакты Гоминьдана с Пекином; - менее резкая риторика по отношению к КНР. - Автор предполагает, что Китай тоже сделал выводы: если даже США не решаются на сложные морские операции против более слабого противника, то Пекину тем более не стоит спешить с десантом на Тайвань. - Далее статья описывает объявленное “перемирие” вокруг Ирана как во многом фиктивное: - прекращение огня оказалось неполным и двусмысленным; - Израиль не был полноценно встроен в договорённости; - переговоры шли на условиях, близких к иранским требованиям; - Пакистан, по мнению автора, выступил посредником формально, но без реального стремления всё урегулировать. - Центральный нерв текста — Ормузский пролив: - именно его перекрытие автор считает главным реальным итогом кризиса; - это ударило по нефти, логистике и ожиданиям мировых рынков; - разговоры США о скором “решении вопроса” изображаются как медийная бутафория. - Автор утверждает, что США не смогли ни открыть Ормуз, ни организовать действенную блокаду, ни собрать под это коалицию. - Финальный вывод статьи: “ормузский позор” символизирует стратегическое истощение США и личный политический провал Трампа, чьи громкие заявления расходятся с практической реальностью.
Разбор ключевых идей
1. Основной каркас текста: не Ормуз сам по себе, а демонстрация пределов силыЕсли отбросить публицистическую ярость, статья строится вокруг довольно старой, но важной идеи: гегемон теряет власть не тогда, когда проигрывает один бой, а когда союзники перестают верить в его способность гарантировать порядок. В этом смысле Ормуз у автора — не просто пролив. Это тест на дееспособность мировой системы, где США долго выступали не только как армия, но и как страховщик морской торговли, энергетики, союзов и ожиданий. Когда страховщик не может обеспечить проходимость ключевого маршрута, рушится не только логистика — рушится доверие. Это напоминает банковскую систему: банк может жить с плохими активами, пока вкладчики верят. Но если возникает сомнение в самой способности отвечать по обязательствам, начинается не просто убыток, а кризис доверия. Автор как раз и пытается показать, что с США происходит нечто подобное на геополитическом уровне.
2. Тайвань как зеркало американской надежностиЗдесь мысль статьи интереснее, чем может показаться из-за резкого стиля. Автор не доказывает, что Тайвань “сдался” или что Пекин уже победил. Он говорит более тонкую, хотя и спорную вещь: в Тайбэе могли начать корректировать ожидания от американской поддержки. Это психологически правдоподобно. Любой союз держится на трёх уровнях: - формальные обязательства; - материальные ресурсы; - вера в политическую волю эти ресурсы применить. США могут продавать оружие, делать заявления, проводить визиты, но если наблюдатель видит, что в другой кризис Вашингтон: - медлит, - путается в целях, - не контролирует союзников, - не может быстро навязать решение, то формальная сила договора уже не выглядит гарантией. В отношениях людей это похоже на ситуацию, когда кто-то говорит: “я всегда рядом”, но в критический момент оказывается занятым, растерянным или бессильным. После этого даже без прямой ссоры доверие меняется. Однако важно быть аккуратным: автор сильно переоценивает степень “разворота Тайваня”, потому что несколько признаков — парламентские блокировки, слухи о финансовых манёврах, мягкость риторики — ещё не означают стратегической переориентации. Это может быть и временная адаптация, и обычная внутренняя политическая игра.
3. Китайская осторожность: сила не равна готовности к рискуОдна из самых содержательных линий текста — предположение, что Китай предпочёл не форсировать тайваньский сценарий, увидев, насколько сложны реальные десантные операции даже для державы с колоссальным военным опытом. Это очень здравая мысль. В геополитике часто путают: - возможность нанести ущерб, и - способность добиться устойчивого политического результата. Захватить территорию — это одно. Удержать, снабжать, управлять, минимизировать экономический обвал и международные последствия — другое. С этой точки зрения китайская стратегия может быть ближе не к “великому штурму”, а к удушению, изоляции, принуждению, демонстрации неизбежности. То есть не удар молота, а медленное изменение среды. Как в машинном обучении: иногда система не “ломает” параметр резким скачком, а постепенно смещает веса до тех пор, пока новое состояние не становится энергетически выгоднее старого. Так и здесь: возможно, Пекину выгоднее не брать Тайвань штурмом, а довести ситуацию до такого состояния, при котором сопротивление станет политически и экономически бессмысленным. Но опять же, это гипотеза, а не установленный факт. Автор сам местами честно признаёт, что опирается на косвенные признаки.
4. “Перемирие” как спектакль: проблема современного политического языкаОчень сильный сюжет статьи — описание перемирия как симулякра, то есть формы без содержания. Это вообще характерно для поздней политики: заявление часто важнее действия, пресс-релиз важнее результата, а медийная рамка важнее фактической динамики. Автор показывает, что: - стороны якобы договорились, - но условия неясны; - охват соглашения неполный; - реальные игроки не включены; - боевые и экономические причины конфликта не устранены. Значит, “перемирие” существует скорее как информационный объект, чем как военно-политическая реальность. Это похоже на ситуацию в личной жизни, когда люди говорят: “мы всё обсудили и решили начать с чистого листа”, но не затрагивают главные причины конфликта. Формально примирение есть, фактически — напряжение просто переименовали. Политика вообще часто работает через переименование: не поражение, а перегруппировка; не тупик, а окно возможностей; не бессилие, а сдержанная ответственность.
5. Ормуз как материальная правда против медийных конструкцийЗдесь статья особенно прагматична. Можно бесконечно спорить об идеологиях, коалициях, великих ценностях, но есть вещи почти брутально конкретные: - проходит ли нефть; - растут ли цены; - летят ли самолёты; - хватает ли топлива; - страхуются ли перевозки; - кто реально контролирует маршрут. Это тот случай, когда философия упирается в физику. Можно строить любые нарративы о свободе, демократии, лидерстве, но если узкий морской проход не функционирует в прежнем режиме, то мир сталкивается не с риторикой, а с термодинамикой цивилизации. Нефть, газ, логистика, страховка, фрахт — всё это прозаично, но именно на этом держится блеск высоких идей. Автор настаивает: пока Ормуз не открыт в прежнем смысле, все разговоры о победе пусты. И в этом есть трезвое зерно. Войны часто судят по символам, но экономика судит по потокам.
6. Слабые места статьиНесмотря на выразительность, текст явно публицистичен и местами строится на допущениях.
Что в нём проблемно:- Много эмоционально окрашенных формулировок, снижающих аналитическую точность. - Слабо отделены факты от интерпретаций. - Некоторые утверждения подаются так, будто они очевидны, хотя это скорее предположения. - Автор выстраивает довольно цельную картину американского бессилия, но может недооценивать инерцию американской системы: даже ослабленный гегемон остаётся гегемоном дольше, чем кажется наблюдателю. - Есть риск переоценки прямого влияния одного кризиса на другой. Мир связан, но не всегда линейно: Тайвань, Израиль, Иран, Пакистан, Китай — это не шестерёнки в одном прозрачном механизме. То есть статья сильна как индикатор настроения и логики лагеря, но нуждается в верификации по каждому крупному тезису.
Подробный выводСтатья Ильи Титова интересна не только как описание конкретного кризиса, но и как симптом более широкой интеллектуальной атмосферы. В ней чувствуется убеждение, что мир входит в фазу, где видимость силы всё чаще расходится с её реальным содержанием. Это касается и США, и их союзов, и информационных ритуалов, которыми прикрывают стратегическую растерянность. В сущности, текст говорит о трёх уровнях реальности.
Первый уровень — военныйСША, по мысли автора, уже не могут так свободно конвертировать военную мощь в политический результат. Не потому, что исчезли авианосцы или ракеты, а потому, что изменилась среда: выросла цена вмешательства, усложнились операции, снизилась готовность союзников разделять риск.
Второй уровень — экономическийОрмузский пролив важнее многих громких речей. Пока он остаётся узлом нестабильности, никакие декларации не возвращают старую нормальность. Экономика здесь оказывается более честным судьёй, чем дипломатия: она не верит словам, она верит в восстановление потока.
Третий уровень — психологическийСамое важное в статье — не танкеры и не Трамп, а эрозия доверия. Союзники начинают думать: “А если в наш момент X окажется, что им не до нас?” Противники начинают думать: “А может, пределы американской решимости ближе, чем казалось?” Нейтралы начинают думать: “Лучше не ставить всё на одного покровителя.” И вот это, возможно, главный сюжет. Империи редко рушатся в один день; чаще они переходят из режима безусловного центра в режим одной из сил, пусть и очень большой. Снаружи это выглядит как череда отдельных эпизодов, внутри же это — изменение коллективного воображения. Люди начинают иначе считать риск, иначе читать обещания, иначе оценивать цену лояльности. Но есть и более глубокий, почти философский момент. Автор статьи явно противопоставляет реальность и идеологическую витрину. Это важное противопоставление, хотя и не новое. Мы часто любим не реальность, а образ реальности: не союз — а миф о надёжном союзе; не мощь — а бренд мощи; не мир — а пресс-релиз о мире. И кризисы ценны именно тем, что срывают эту декоративную плёнку. Они неприятны, но отрезвляют. Как болезнь иногда показывает человеку не абстрактное “кто он”, а пределы его тела, так и геополитический кризис показывает государствам пределы их настоящих возможностей. Практический вывод отсюда такой: - малые и средние игроки будут всё чаще диверсифицировать зависимости; - Китай, вероятно, продолжит действовать осторожно и структурно, а не только силово; - США ещё долго сохранят колоссальные ресурсы, но их проблема уже не в одной войне, а в разрыве между обещанием и исполнением; - мировая экономика становится всё чувствительнее к узким местам, где “локальный” конфликт быстро превращается в глобальный стресс; - информационные победы всё хуже заменяют материальные. Если совсем коротко: статья не столько о том, что “Америка проиграла всё”, сколько о том, что символическая власть без способности навязывать устойчивый порядок начинает расслаиваться. А когда это происходит, мир становится не обязательно справедливее — скорее он становится более нервным, многополярным и оппортунистичным. И, пожалуй, главный вопрос здесь не в том, кто именно “победил” в ормузском сюжете, а в другом: если сила больше не гарантирует доверие, то на чём вообще в XXI веке держится международная истина — на оружии, на выгоде, на репутации или лишь на временном совпадении интересов?