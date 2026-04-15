Чего ждать от новой венгерской власти. Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Выборы в Венгрии завершились без потрясений: Виктор Орбан признал поражение, его партия уходит в оппозицию. - В Европе победу новых сил встретили как конец “эпохи Орбана”, а в пророссийской среде — как тревожный сигнал. - Новый лидер Петер Мадьяр представлен не как классический либерал, а скорее как “Орбан раннего образца” — более легкий, более приемлемый для Брюсселя вариант правого политика. - Левые и либеральные силы, по мысли автора, не сыграли решающей роли: основная борьба шла между правыми разной конфигурации. - Мадьяр вырос изнутри системы ФИДЕС, дистанцировавшись от нее после громкого скандала и быстро набрав популярность. - Его успех связывается с элитным происхождением, аппаратными связями и приемлемостью для ЕС. - Главное ожидание от новой власти — более удобное встраивание Венгрии в общеевропейскую антироссийскую линию. - Однако автор считает, что это встраивание не будет абсолютно прямолинейным: у Будапешта остаются прагматические интересы, прежде всего энергетические. - Поддержка Украины, по мнению автора, упрется в ресурсы самой Европы: громких обещаний много, но денег может оказаться значительно меньше, чем ожидается. - Даже новая венгерская власть, вероятно, не станет безусловно жертвовать внутренней стабильностью ради Киева. - Поражение Орбана связывается не только с украинским вопросом, но и с изменением курса самого ЕС, которому больше не нужны “управляемые фрондеры”. - Слабостью Орбана автор считает противоречие между национальным курсом и его включенностью в глобальную правоконсервативную сеть, связанную с Трампом.
Подробный выводВ этом видео предложена не столько сухая политическая сводка, сколько попытка увидеть структуру власти за пределами лозунгов. И это, пожалуй, главный нерв беседы: в политике часто побеждает не идеология в чистом виде, а более удобная для момента конфигурация той же самой силы.
1. Что, по сути, произошлоАвтор исходит из мысли, что Венгрия не совершила резкий цивилизационный разворот из “тьмы в свет”. Скорее, произошла смена политического интерфейса. Это как в программировании: ядро системы может остаться похожим, но пользовательский интерфейс меняется так, чтобы платформа снова стала совместимой с внешней средой. В данном случае — с Брюсселем. То есть Мадьяр в этой логике — не антипод Орбана, а его облегченная, омоложенная и менее токсичная версия, лишенная накопленного раздражения, коррупционного шлейфа и усталости избирателя. Это важное различие. Часто общество голосует не за новую сущность, а против старой оболочки.
2. Почему Орбан стал неудобенВ данной лекции Орбан показан как фигура, чья историческая функция исчерпалась. Раньше он был полезен Европе как контролируемый нарушитель приличий — человек, который позволял системе изображать плюрализм. Пока времена были относительно сытыми, подобные фигуры были терпимы. Они создавали иллюзию свободы внутри общего порядка. Но в кризисные периоды — войны, энергетических потрясений, геополитического сжатия — система стремится не к разнообразию, а к дисциплине. И тогда фрондер становится не украшением, а помехой. Это напоминает психологическую динамику личности: пока у человека есть ресурс, он допускает в себе внутренние противоречия, игру ролей, иронию. Но когда начинается стресс, психика требует консолидации. То же и с наднациональными структурами: в момент давления они хуже переносят тех, кто выбивается из строя.
3. Что ждать от МадьяраЗдесь вывод двойственный — и в этом его практическая ценность. С одной стороны, новая власть будет лояльнее общеевропейской линии, чем Орбан. Это почти неизбежно. Смена власти в таком контексте означает, что Венгрия станет менее конфликтной внутри ЕС и НАТО. Риторически — точно. Институционально — вероятно. Символически — почти наверняка. С другой стороны, автор подчеркивает важный предел: лояльность не равна самоубийству. У Венгрии есть энергетические, экономические и этнополитические интересы. Если поддержка Киева прямо бьет по внутренней устойчивости страны, то даже новый премьер будет вынужден маневрировать. Это тот случай, когда идеология упирается в трубу — буквально в нефтепровод. И здесь материальная реальность оказывается сильнее красивых моральных деклараций. Можно сколько угодно говорить о солидарности, но если растут цены, раздражается население, а элиты чувствуют угрозу стабильности, политика становится прагматичной.
4. Почему не стоит ждать простых сценариевОдна из сильных сторон этой беседы — отказ от примитивной схемы: “Орбан ушел — значит Венгрия теперь полностью антироссийская”. Автор спорит с этим. Он говорит: да, новая власть будет удобнее Западу. Да, она менее устойчива, чем Орбан, и потому более восприимчива к давлению. Но это не означает автоматического отказа от собственных интересов. Политическая реальность редко бинарна. Даже страны, громко говорящие о ценностях, на деле торгуются за газ, субсидии, кредиты, тарифы и транзит. В этом смысле государство похоже на человека, который рассказывает о принципах, но в момент оплаты счетов вспоминает о бюджете. И это не обязательно лицемерие — иногда это просто форма выживания.
5. Украинский вопрос как испытание реальностьюАвтор скептически относится к ожиданиям, что с уходом Орбана Европа легко выделит Украине огромные суммы. Здесь мысль достаточно трезвая: устранение неудобного блокировщика еще не создает ресурса. Можно убрать человека, который мешал подписать чек, но деньги от этого не появляются. Это важный момент. В политике нередко идеализируют процедурное решение: будто если снять одну фигуру, весь механизм чудесно заработает. Но реальность сложнее. Проблема может быть не в “вредителе”, а в том, что сам проект переоценен, а ресурсы истощены. С философской точки зрения это типичная человеческая ошибка: мы приписываем препятствие конкретному лицу, потому что так проще. Но часто настоящий предел — структурный, а не персональный.
6. Ошибка Орбана как более общий урокИнтересен и упрек в адрес Орбана: он, по мысли автора, слишком увлекся внешнеполитической ролью, образом большого игрока, вместо того чтобы оставаться понятным защитником внутренних интересов. Это вообще универсальная ловушка власти: человек или режим сначала побеждает как носитель конкретного житейского смысла — стабильность, порядок, суверенитет, — а затем начинает верить в собственную историческую миссию. Возникает разрыв между тем, зачем его наняли люди, и тем, кем он вообразил себя сам. В отношениях, кстати, происходит похожее. Один человек любит другого за живую реальность, а потом начинает любить свою идею о нем. И как только образ подменяет человека, связь трещит. Политика здесь лишь увеличенная версия той же драмы.
7. Практический итог: чего ждатьЕсли собрать все в спокойную, не истеричную формулу, то ожидания от новой венгерской власти таковы: - больше символической и политической совместимости с Брюсселем; - меньше демонстративного саботажа общеевропейской линии; - вероятная готовность поддерживать антироссийские решения в большей степени, чем при Орбане; - но при этом сохранение прагматического торга по нефти, деньгам, оружию и украинскому вопросу; - отсутствие полной идеологической капитуляции, если это ударит по внутренним интересам Венгрии; - постепенная нормализация внешнего образа страны без гарантии глубокого идейного перелома. Иными словами, ждать стоит не революции, а перенастройки. Не нового мира, а нового баланса между лояльностью внешнему центру и защитой внутренних интересов. Возможно, Венгрия станет менее шумной, но не обязательно менее расчетливой.
Общий выводВ данной лекции Венгрия предстает как пример того, что современная политика — это борьба не столько между добром и злом, сколько между разными форматами управляемости. Орбан стал слишком тяжелым, слишком самостоятельным, слишком обросшим своей мифологией. Мадьяр — фигура более гибкая, менее изношенная и потому более удобная для нового этапа европейской консолидации. Но реальность, как часто бывает, упрямее риторики. Можно сменить лидера, обновить язык, произнести правильные слова о свободе, Европе и солидарности — однако труба, бюджет, цены, мобилизация, этнический вопрос и усталость общества никуда не денутся. Политика всегда мечется между образом и веществом. Образом можно победить на выборах, но править приходится веществом. В этом и содержится, пожалуй, наиболее зрелая мысль: государства, как и люди, редко меняются мгновенно по щелчку лозунга. Они скорее адаптируются, мимикрируют, переупаковывают себя, сохраняя ядро интересов. И вопрос не только в том, станет ли новая венгерская власть “проевропейской” или “антироссийской”, а в том, насколько глубоко вообще возможно изменение курса там, где материальная реальность жестко ограничивает идеологические жесты. И здесь остается открытый, почти философский вопрос: когда власть меняет лицо, меняется ли сущность — или мы просто снова принимаем новую маску за истину?