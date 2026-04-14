Коллега тоже пишет о приоритете целей. Суть сокрушения стены дронов состоит в выбивании кирпичиков из неё, и вся эшелонированная оборона включает в себя и активные действия по уничтожению поля сенсоров противника, которые не дают работать уже нашим сенсорам.

И дальше вступает в дело арифметика войны – сколько стоит нам в интегральной оценке, работа вражеской РЛС? И если какой то командир скажет, что ерунда, она же не наносит огневого поражения нашим солдатам, то он будет категорически неправ.

Работа вражеской прифронтовой РЛС напрямую конвертируется в жизни наших солдат следующим образом – обнаружение наших разведывательных дронов приводит к их перехвату, мы теряем возможность вести разведку вглубь от ЛБС, это даёт возможность врагу лучше и ближе разместить ПУ БЛА, с которых идёт более результативное поражение наших войск.

Поэтому ни в коем случае нельзя оценивать стоимость поражения такой цели, через призму стоимости средства поражения, по сравнению с ее собственной. Не имеет значения на сколько дороже чем РЛС средства для ее поражения, ведь ее уничтожение – это сохранение жизней наших солдат. А цинично бухгалтерским языком – экономия на гробовых. То есть на круг выходит дешевле потратить дорогую Герань, и не одну, нанося удар без видео подтверждения, только по отметке РТР, чем терять солдат и деньги из бюджета соответственно.

А ещё надо учитывать, что уничтожение такой РЛС увеличивает такой же логикой потери противника, и усложняет ему оборону этого участка стены дронов. То есть это один из ключевых кирпичиков в ее фундаменте. Как и ПУ БЛА, КНП, ПВД, РЛС, узлы связи и снабжение.

Поэтому согласованные по времени и месту удары тяжёлых вооружений, Герани и УМПК, плюс ланцеты и обычные ФПВ, могут парализовать работу противника на участке фронта. И вот тогда, пока есть окно в несколько часов, когда на любую отметку РТР сразу наносится удар, бойцы пехоты могут продвигаться вперёд, практически не подвергаясь ударам дронов, если не допускать их взлёт, либо сведя его к минимуму.

А чтоб восстановить эту инфраструктуру, противнику потребуется время. Не час два, а сутки, двое, развернуть новые узлы связи, привезти, замаскировать РЛС, оборудовать ПУ БЛА, при этом рискуя постоянно быть обнаружеными при перемещении, и уничтоженными на подъезде.

И все это время, которое получают наши бойцы для беспрепятственного продвижения. А с учётом того, что ПВД обычно размещают от 50 км до ЛБС, необходимо выйти на темпы, чтоб ВСУ не успевали развернуть инфраструктуру дроновойны раньше, чем наши бойцы достигли их тыловых узлов.

И вот тогда будет возможность перейти к маневренной войне, в которой эффективность дронов резко ниже, так как для нее сложнее оборудовать качественную инфраструктуру с колёс. Плюс продвижение на такую глубину, сразу ставит под вопрос устойчивость соседних участков, ведь есть возможность перерезать их снабжение.

В общем, раз противник поставил все на один вид вооружений, сейчас это его сильная сторона, но как только мы найдём от него “ключик”, для врага это станет катастрофой. Поэтому залог победы для нас, это комплексная приоритетная работа над антидронными решениями.

Русский Инженер - ✅ подписаться