Залог победы для нас, это комплексная приоритетная работа над антидронными решениями
Коллега тоже пишет о приоритете целей. Суть сокрушения стены дронов состоит в выбивании кирпичиков из неё, и вся эшелонированная оборона включает в себя и активные действия по уничтожению поля сенсоров противника, которые не дают работать уже нашим сенсорам.
И дальше вступает в дело арифметика войны – сколько стоит нам в интегральной оценке, работа вражеской РЛС? И если какой то командир скажет, что ерунда, она же не наносит огневого поражения нашим солдатам, то он будет категорически неправ.
Работа вражеской прифронтовой РЛС напрямую конвертируется в жизни наших солдат следующим образом – обнаружение наших разведывательных дронов приводит к их перехвату, мы теряем возможность вести разведку вглубь от ЛБС, это даёт возможность врагу лучше и ближе разместить ПУ БЛА, с которых идёт более результативное поражение наших войск.
Поэтому ни в коем случае нельзя оценивать стоимость поражения такой цели, через призму стоимости средства поражения, по сравнению с ее собственной. Не имеет значения на сколько дороже чем РЛС средства для ее поражения, ведь ее уничтожение – это сохранение жизней наших солдат. А цинично бухгалтерским языком – экономия на гробовых. То есть на круг выходит дешевле потратить дорогую Герань, и не одну, нанося удар без видео подтверждения, только по отметке РТР, чем терять солдат и деньги из бюджета соответственно.
А ещё надо учитывать, что уничтожение такой РЛС увеличивает такой же логикой потери противника, и усложняет ему оборону этого участка стены дронов. То есть это один из ключевых кирпичиков в ее фундаменте. Как и ПУ БЛА, КНП, ПВД, РЛС, узлы связи и снабжение.
Поэтому согласованные по времени и месту удары тяжёлых вооружений, Герани и УМПК, плюс ланцеты и обычные ФПВ, могут парализовать работу противника на участке фронта. И вот тогда, пока есть окно в несколько часов, когда на любую отметку РТР сразу наносится удар, бойцы пехоты могут продвигаться вперёд, практически не подвергаясь ударам дронов, если не допускать их взлёт, либо сведя его к минимуму.
А чтоб восстановить эту инфраструктуру, противнику потребуется время. Не час два, а сутки, двое, развернуть новые узлы связи, привезти, замаскировать РЛС, оборудовать ПУ БЛА, при этом рискуя постоянно быть обнаружеными при перемещении, и уничтоженными на подъезде.
И все это время, которое получают наши бойцы для беспрепятственного продвижения. А с учётом того, что ПВД обычно размещают от 50 км до ЛБС, необходимо выйти на темпы, чтоб ВСУ не успевали развернуть инфраструктуру дроновойны раньше, чем наши бойцы достигли их тыловых узлов.
И вот тогда будет возможность перейти к маневренной войне, в которой эффективность дронов резко ниже, так как для нее сложнее оборудовать качественную инфраструктуру с колёс. Плюс продвижение на такую глубину, сразу ставит под вопрос устойчивость соседних участков, ведь есть возможность перерезать их снабжение.
В общем, раз противник поставил все на один вид вооружений, сейчас это его сильная сторона, но как только мы найдём от него “ключик”, для врага это станет катастрофой. Поэтому залог победы для нас, это комплексная приоритетная работа над антидронными решениями.
https://t.me/vysokygovorit/22734
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Победа связывается с приоритетом антидронных решений как системной, а не точечной задачи. - «Стена дронов» держится на инфраструктуре: РЛС, пусковых установках БЛА, узлах связи, пунктах управления, ПВД, снабжении. - Ключевая идея текста: нужно бить не только по самим дронам, но и по всей сенсорно-командной архитектуре противника. - Прифронтовая РЛС рассматривается как цель высокой ценности, даже если сама по себе не наносит прямого огневого поражения. - Логика автора: работа вражеской РЛС приводит к обнаружению наших разведдронов, это ухудшает нашу разведку, позволяет противнику эффективнее развернуть свои БЛА и усиливает поражение наших войск. - Оценка целей не должна быть «бухгалтерской»: дорогие средства поражения могут быть оправданы, если уничтожение цели сохраняет жизни и снижает общие потери. - Согласованные удары разными средствами — тяжелыми вооружениями, БПЛА, высокоточными ударами — способны временно парализовать участок фронта. - Это окно во времени может позволить пехоте продвигаться с меньшим риском ударов дронов. - Восстановление разрушенной дроновой инфраструктуры требует времени, что создает оперативное преимущество. - Если темп наступления окажется выше темпа восстановления инфраструктуры, возможен переход к более маневренной войне, где дронная система противника менее эффективна. - Главный вывод автора: сильная сторона противника может стать его уязвимостью, если найти способ системно разрушать её основу.
Анализ ключевых идейВ тексте есть важная и в целом понятная мысль: современная война — это уже не просто столкновение огневых средств, а борьба экосистем обнаружения, связи, управления и поражения. Дрон сам по себе — не магический артефакт. Он становится опасным только как часть цепочки: Если разрушить хотя бы несколько звеньев этой цепи, то эффективность всей системы резко падает. Это похоже на то, как работает нервная система: рука может быть сильной, но если нарушена передача сигнала по нерву, сила руки теряет значение. Так и здесь: дрон — это «мышца», но РЛС, РТР, связь и пункты управления — это «нервная система». Автор как раз настаивает на том, что бить нужно по нервной системе войны.
В чем сильная сторона рассуждения
1. Системный взгляд вместо примитивногоТекст уходит от наивной идеи: «если цель не стреляет прямо сейчас, значит она второстепенна». Это действительно слишком узкое мышление. В современной войне нестреляющий сенсор может оказаться важнее стреляющего орудия, потому что он делает возможным само применение огня. Это междисциплинарно напоминает и кибербезопасность, и биологию, и экономику: - в кибервойне важнее не только уничтожить сервер, но и нарушить сеть; - в биологии можно не бороться с каждым симптомом, а устранить механизм болезни; - в экономике иногда выгоднее разрушить логистику конкурента, чем бороться с каждой единицей его продукции.
2. Правильный акцент на интегральной цене целиАвтор предлагает считать не цену конкретного удара против цены конкретной РЛС, а совокупный эффект: - сколько разведывательных возможностей противника она обеспечивает; - сколько наших разведсредств из-за неё теряется; - сколько жизней это косвенно стоит; - как её работа влияет на устойчивость всей вражеской системы. Это жесткая логика, но в войне она, увы, реалистична. Иногда дорогой удар по «не самой дорогой» цели выгоднее, чем экономия боеприпаса, если результатом становится снижение собственных потерь и разрушение целого контура управления.
3. Идея временного окнаОчень важная мысль текста — оперативное окно. Война часто решается не полным уничтожением противника, а кратким нарушением его способности реагировать. Даже несколько часов дезорганизации могут иметь огромную цену. Это похоже на шахматы: не обязательно сразу «съесть все фигуры», иногда достаточно на несколько ходов лишить противника координации, чтобы прорвать позицию. Современная война всё больше становится войной за темп и сбой синхронизации.
Где текст уязвимЗдесь важно сохранить трезвость. Даже если общая логика выглядит убедительно, в ней есть несколько потенциальных слабых мест.
1. Риск переоценки одного фактораАвтор довольно уверенно связывает перспективу победы именно с антидронными решениями. Это может быть частично верно, но опасно как универсальная формула. Проблема войны в том, что одна сильная идея быстро превращается в новую идеализацию. Сегодня кажется, что всё решают дроны. Завтра окажется, что без: - устойчивой логистики, - подготовки пехоты, - ротации, - инженерного обеспечения, - связи, - разведки, - ПВО, - артиллерии, - маскировки, - управления на низовом уровне антидронные решения сами по себе не дают перелома. Иначе говоря, дроновая война — это не отдельная война, а форма выражения старой истины: побеждает не одно оружие, а связность системы.
2. Предположение о достаточности разрушения инфраструктурыТекст исходит из того, что если разрушить узлы, то противнику понадобится значительное время на восстановление. Это логично, но на практике зависит от: - уровня резервирования; - качества распределенной сети; - мобильности расчетов; - числа запасных позиций; - способности быстро менять частоты, маршруты, точки старта; - промышленной и логистической подпитки. Современные распределенные системы нередко живучи именно потому, что у них нет одного центра, который можно легко выбить. Как в нейросетях: потеря части узлов снижает эффективность, но не обязательно выключает систему полностью. Поэтому паралич противника — не гарантированный результат, а вероятностный.
3. Цена ошибки при ударах без визуального подтвержденияАвтор допускает удары по отметке РТР без видео-подтверждения. С военной точки зрения это может быть оправдано, но здесь возникает практическая проблема: - ложные цели, - имитация работы средств, - маневрирующие излучатели, - риск промаха, - расход дефицитных средств на неверифицированные объекты. То есть логика «лучше потратить дорогое, чем терять людей» понятна, но она требует очень высокой точности разведывательно-ударного контура. Иначе стратегия начнет пожирать сама себя через неэффективный расход ресурсов.
Более глубокий смысл текстаЕсли отойти от военного слоя, то текст вообще о более широкой вещи: нельзя бороться только с видимым проявлением проблемы, нужно разрушать условия, которые её порождают. Это универсальная идея: - в психологии мало бороться с симптомом тревоги, если не изменены базовые паттерны; - в политике бессмысленно реагировать только на кризисы, не меняя институты; - в технике бессмысленно чинить один и тот же сбой, если не устранён системный дефект; - в духовной практике бессмысленно играть в «высокие состояния», если повседневная жизнь остаётся хаотичной. В этом смысле «стена дронов» — это образ любой устойчивой системы, которую нельзя сломать лобовым ударом. Её приходится разбирать по кирпичикам, а ещё точнее — по связям между кирпичиками. Пожалуй, в этом и есть философская глубина текста: он показывает, что сила редко находится в самой очевидной точке. Часто она скрыта в инфраструктуре, в незаметном, в том, что не выглядит героически. Не орудие решает, а контур. Не единичный акт, а организация возможностей.
Подробный выводТекст выстраивает системную военно-оперативную концепцию, в которой антидронная борьба понимается не как защита от отдельных БПЛА, а как комплексное разрушение всей архитектуры дроновой войны противника. Это сильный и современный подход, потому что он смещает внимание с поверхности на основания: от отдельных аппаратов — к сенсорам, связи, пунктам управления, пусковым точкам и логистике. Наиболее ценная мысль автора в том, что цель надо оценивать не по её прямой огневой функции и не по формальной стоимости, а по её месту в причинно-следственной цепочке потерь. Если РЛС или узел связи повышают выживаемость и результативность вражеских БПЛА, то их уничтожение — это не «дорогой удар по дешевой цели», а удар по механизму, который конвертируется в жизни и смерть. Такой взгляд менее зрелищный, но более зрелый. При этом рассуждение не стоит абсолютизировать. Антидронные решения действительно могут быть одним из ключей, но не единственным ключом. История войн показывает: как только одна сторона начинает верить в универсальность одного инструмента, реальность быстро возвращает её к сложности. Побеждает не тот, у кого есть чудо-средство, а тот, кто лучше соединяет разведку, темп, маскировку, огонь, снабжение, адаптацию и волю к обучению. Поэтому самый взвешенный вывод звучал бы так: И, возможно, главный урок текста даже шире войны: мы часто сражаемся не с причиной, а с её удобным образом. Но реальность требует видеть не только «что бьёт», а «что делает удар возможным». И тогда возникает более общий вопрос: что в любой системе по-настоящему является её силой — видимое оружие или невидимая сеть связей, которая удерживает весь порядок вещей?