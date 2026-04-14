За Иран пасть порву и моргалы выколю! – Геворгян / Метаметрика
Сегодня на Метаметрике – востоковед-иранист и политолог Каринэ Геворгян!
Американцы умышленно выбивают иранскую элиту, чтобы привести к власти сионистских либералов-технократов? Почему сразу после слёта глав МИД стран-членов Организации тюркских государств Баку отправил гуманитарную помощь? Дети – сакральные жертвы «острова Эпштейна» и удара «Томагавком» по иранской школе?
Нетаньяху уже достиг всех целей в Иране? Булгаков – последователь манихейства? Почему книги Марка Твена попали под запрет в Америке? «300 спартанцев» – любимый фильм Трампа? Северная Корея тренирует женский спецназ?
Где перспектива возвращения монархии выглядит более реальной – в России или Иране? И какой может быть монархия сегодня?
Таймкоды:
00:00 Лучшее в выпуске
00:30 В гостях Каринэ Геворгян
00:50 Войну с Ираном ждали 30 лет
03:35 Иран – цивилизация жизни
07:09 Али Хаменеи не прятался, он принял свой рок
13:41 В Иране придут молодые и жесткие
16:02 США перестали слушать разумных людей в разведке
19:48 Контролировать коммуникации, чтобы управлять миром
24:17 Когда нефть по 200?
25:33 Интеграция: образование Вологодчины
27:58 Куда пропал Нетаньяху?
33:10 Фактор Азербайджана в Иране
37:10 Иран гордится своей многонациональностью
39:30 Как Каринэ Геворгян провела выходные?
45:00 Народам Ирана тоже рассказывают про «оккупацию»
46:20 Арабы недооценили неоднородность Запада
48:34 Как расширить кругозор?
51:04 Шах вернется?
55:21 В Иране есть неверующие
58:42 Продолжение следует
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Гибель иранского лидера/крупной фигуры подается как мученическая смерть, которая не деморализует, а, наоборот, консолидирует иранское общество. - В беседе подчеркивается, что Иран — не “цивилизация смерти”, а цивилизация жертвы ради истины, веры, близких и будущего. - Авторы считают, что Запад системно не понимает Иран, опирается на упрощенные штампы и в результате ошибается и политически, и военно. - Высказывается мысль, что удар по Ирану привел к обратному эффекту: вместо раскола усилил внутреннее единство, включая молодежь и тех, кто раньше критиковал власть. - Иран описывается как глубокая цивилизация с мощной культурной памятью: шиизм, эпос, героическая этика, рыцарский кодекс, историческая преемственность. - Отдельный акцент сделан на том, что этническое многообразие Ирана не является его слабостью, а встроено в общую иранскую цивилизационную рамку. - Звучит тезис, что США стремятся контролировать мир через контроль коммуникаций, прежде всего морских, и Иран — одна из ключевых точек сопротивления этому. - Подчеркивается, что Россия и Иран — не просто ситуативные партнеры, а близкие по цивилизационной логике общества, которые лучше понимают цену жертвы, исторической памяти и суверенитета. - В беседе проводится различие между еврейским народом и политическим/идеологическим фактором сионизма; критика последнего не приравнивается к антисемитизму. - Высказывается провокационная, но важная для логики беседы мысль: Иран не антисемитская страна, а образ “антисемитских” России и Ирана часто создается пропагандистски. - Затрагивается тема, что Израильское руководство, прежде всего Нетаньяху, может быть заинтересовано в бесконечной войне как инструменте удержания власти и ухода от внутренних расследований. - Есть предупреждение о том, что конфликт может перекинуться в Закавказье, если территории соседних стран используются против Ирана. - Отвергается надежда на возвращение мира образца “2009 года”: старый мировой порядок, по мнению участников, уже сломан. - Финальный нерв беседы — надежда, стойкость и отказ от капитуляции перед страхом.
Подробный вывод
1. Главный смысл беседы: Иран пытаются читать как государство, а он ведет себя как цивилизацияЭто, пожалуй, центральная мысль. В данной лекции Иран рассматривается не просто как страна с армией, элитами, протестами и внешней политикой, а как цивилизационный организм, который живет в более длинном времени, чем современные политтехнологии. Это очень важное различие. Государство можно попытаться сломать санкциями, диверсиями, сменой элит, информационным давлением. Но если за ним стоит цивилизация — с эпосом, культом героизма, памятью о мученичестве, устойчивой символикой и внутренним представлением о справедливости, — то удар может дать противоположный результат. Здесь логика почти психологическая: если на человека давить в слабое место, он может сломаться; но если ударить в ядро идентичности, он может внезапно собраться. Именно это, по мнению участников беседы, и произошло: внешнее давление не разрушило Иран, а напомнило ему, кто он есть.
2. Мученическая смерть как политический просчет противникаОдин из самых сильных тезисов — мысль о том, что устранение значимой фигуры не всегда ослабляет систему. Иногда оно делает из человека символ, а символ часто сильнее чиновника или генерала. В разговоре это осмысляется через шиитскую традицию, через идею жертвы, через иранский героический код. Здесь просматривается почти универсальный исторический закон: - живая власть вызывает споры; - мертвый мученик вызывает верность. То есть противник, рассчитывавший на деморализацию, мог получить сакрализацию конфликта. С точки зрения политической прагматики это типичная ошибка империй: они думают в логике “убрали фигуру — ослабили систему”, а на деле запускают религиозно-исторический механизм мобилизации. Это напоминает и историю раннего христианства, и национально-освободительные движения, и даже современные сетевые сообщества: пока идея жива в одном человеке — она ограничена; когда человек погибает, идея начинает жить в тысячах.
3. Западная оптика показана как редукция реальностиВ беседе многократно повторяется мысль, что западный политический класс не понимает объекта воздействия. Не потому, что там нет умных людей, а потому что: - специалистов не слушают, - сложность заменяют идеологией, - реальность подгоняют под готовую схему. Это очень современная проблема. Не только в геополитике. Так же работает и медийная психология: человек видит не мир, а удобную модель мира. Если модель слишком удобна, она становится опасной. Иран в этой логике долго подавался как: - “режим на грани падения”, - “молодежь против власти”, - “этнические меньшинства готовы взорвать страну изнутри”, - “все держится на страхе”. Но если реальность устроена сложнее, то при серьезном кризисе срабатывают не медийные нарративы, а глубинные идентичности. Это, кстати, применимо и к России, и к многим другим обществам: люди могут быть недовольны властью, но это не значит, что они готовы поддержать внешнего врага. Здесь хорошо видно различие между протестом внутри системы и лояльностью цивилизации в момент угрозы. Люди могут спорить с собственным государством, но не желать его уничтожения.
4. Иранская молодежь в беседе подается не как “либеральный таран”, а как потенциальный носитель еще большей жесткостиЭто интересный и, возможно, неприятный для многих тезис. Обычно в западной оптике молодежь автоматически связывают с либерализацией. Но в истории так бывает далеко не всегда. Молодые нередко оказываются: - менее компромиссными, - более радикальными, - более чувствительными к унижению, - более восприимчивыми к образу справедливой мести. Авторы беседы утверждают, что если “старую элиту” выбивать с расчетом на приход более удобных технократов, результат может быть обратным: придут более жесткие и более непримиримые. Это похоже на эффект перегретого металла: если долго пытаться его “смягчить” ударом, можно вместо этого закалить.
5. Очень важный пласт — Иран как пространство культурной глубины, а не только религиозной дисциплиныВ этом видео подчеркивается, что Иран нельзя сводить только к исламской республике. У него более длинная память: - доисламский пласт, - эпическая традиция, - “Шахнаме”, - рыцарская этика, - героические модели поведения, - высокий уровень культурной самооценки. Это замечание ценно тем, что разрушает примитивную схему “теократия = архаика”. На практике многие “архаичные” общества оказываются сложнее и устойчивее постмодерных конструкций именно потому, что у них есть большой внутренний миф, а у их противников — только тактический менеджмент. В философском смысле здесь почти спор Платона с маркетологом. Что устойчивее: - общество, склеенное интересом, - или общество, собранное вокруг смысла? Интерес дает гибкость, но смысл дает выносливость.
6. Контроль коммуникаций как реальный нерв мировой борьбыОдин из наиболее рациональных, “неметафизических” тезисов беседы: доминирование в мире строится через контроль коммуникаций. Это уже не про символы, а про геостратегию: - морские пути, - проливы, - узлы логистики, - военные базы, - маршруты торговли и энергии. Здесь Иран мыслится как ключ к важнейшему узлу Евразии. США, по этой логике, не просто “воюют за ценности”, а стремятся удерживать архитектуру глобального контроля. Иран мешает этому, потому что: - не впускает полностью внешнее управление, - способен угрожать морским маршрутам, - связан с континентальной логикой Евразии. Это уже почти спор двух моделей мира: - морская империя, контролирующая потоки; - континентальные цивилизации, стремящиеся к автономии. Если угодно, это старый спор Карфагена и суши, только в цифровую эпоху.
7. Россия и Иран в беседе сближаются не по идеологии, а по типу исторического опытаЭто тоже важный момент. Речь не о том, что страны одинаковы. Они разные. Но в беседе проводится мысль о сходстве по некоторым глубоким параметрам: - уважение к жертве, - опыт внешнего давления, - недоверие к морализаторству Запада, - ценность исторической преемственности, - способность жить “в длинной истории”, а не только в квартальной отчетности. Можно сказать, что обе страны описываются как общества, для которых суверенитет — не юридический термин, а экзистенциальное чувство. Когда человек переживал унижение или угрозу распада, он иначе относится к независимости. Это касается и народов. Для кого-то суверенитет — опция. Для кого-то — условие выживания.
8. Тема антисемитизма разобрана в духе различения народа и политической конструкцииОдин из самых острых фрагментов беседы — попытка отделить: - еврейский народ, - иудаизм как религиозную традицию, - сионизм как политический фактор, - конкретные действия израильского руководства. Это различие принципиально, потому что в публичном поле оно часто стирается. Когда любые претензии к действиям государства или идеологического проекта автоматически объявляются ненавистью к народу, обсуждение становится невозможным. Участники беседы настаивают: критика политического курса — не равна этнической вражде. И в этой логике Иран показан как страна, которая не воюет с “народом как таковым”, а воюет с определенной системой власти и доминирования. Можно спорить с формулировками, но сам метод различения здесь здоровый. Без него любое мышление скатывается в грубую магию: будто бы политический субъект и живые люди — одно и то же. Но это редко так.
9. Нетаньяху и бесконечная война как механизм самосохранения властиВ беседе звучит еще один важный политический мотив: война может быть нужна не только для победы над врагом, но и для отсрочки внутреннего кризиса. Это очень старая схема: - пока идет война, неудобные расследования замораживаются, - общество мобилизуется, - критика власти объявляется подрывом единства, - лидер превращается в “необходимую фигуру”. В этом смысле война становится не средством политики, а средством консервации элиты. И здесь разговор уходит за пределы ближневосточного сюжета. Потому что это универсальная опасность любой системы: когда внешний конфликт перестает быть трагической необходимостью и становится инструментом внутреннего управления.
10. Этническое многообразие Ирана трактуется как ресурс, а не как минаЗападная аналитика часто любит искать “линии раскола”: азербайджанцы, курды, белуджи и т.д. Но в беседе утверждается, что такое чтение поверхностно: эти группы не просто сосуществуют, а давно встроены в более широкую иранскую идентичность. Это напоминает спор о том, что сильнее: - кровь, - или цивилизационная рамка. Иногда этничность действительно становится взрывчаткой. Но иногда она, наоборот, оказывается частью более большого целого — как разные голоса в хоре. Если хор еще слышит мелодию, отдельные партии не разрушают его. Эта мысль созвучна и российскому опыту: многонациональность может быть либо слабостью, либо формой сложной устойчивости — в зависимости от того, существует ли общий смысл.
11. Старый мир не вернетсяОдин из наиболее твердых выводов беседы: возврата к прежнему порядку не будет. Ни к 1999-му, ни к 2009-му, ни к эпохе, когда можно было встроиться в глобальную систему как в “естественную среду”. Это очень важный психологический момент. Многие элиты, да и обычные люди, живут надеждой, что нынешний кризис — временная аномалия, а потом все “рассосется”. Но участники разговора считают, что слом носит структурный характер. Если это так, то главный вопрос уже не “как вернуть прошлое”, а “как научиться жить в мире после его конца”. Это болезненный, но зрелый вопрос. Потому что ностальгия часто парализует не хуже страха.
12. Внутренний нерв беседы — не ненависть, а стойкостьХотя заголовок и некоторые фразы звучат резко, по сути беседа построена не столько на агрессии, сколько на идее не уступать внутренне. Там много эмоции, полемики, культурных суждений, но сквозная линия такая: - нельзя поддаваться примитивной картине мира; - нельзя разменивать стратегию на краткую выгоду; - нельзя верить в старые иллюзии; - нужно понимать глубину цивилизаций, а не только новости; - надежда остается даже тогда, когда “закрыты все двери”. Это почти аскетическая мысль: внешняя свобода хрупка, но внутренняя позиция — уже выбор.
ИтогВ данной лекции Иран представлен как недооцененная цивилизационная сила, которую противники пытаются сломать методами, не учитывающими ее культурную, религиозную и историческую глубину. Основной вывод беседы в том, что внешнее давление на Иран, вероятно, не приводит к распаду, а запускает мобилизацию, укрепляет идентичность и делает общество жестче. Параллельно проводится более широкий тезис: современный мировой конфликт — это не просто набор локальных войн, а столкновение разных способов понимать власть, память, жертву, суверенитет и сам смысл истории. США в этой логике стремятся удерживать контроль через коммуникации и силовую инфраструктуру, но все чаще сталкиваются с тем, что мир уже не хочет жить в прежней архитектуре зависимости. Практический вывод из беседы такой: Иран нельзя анализировать через поверхностные медийные клише, а России не стоит соблазняться краткосрочной выгодой или мечтой о возвращении в старый порядок. Нужно мыслить длинно, цивилизационно и трезво — даже если это неприятно. И, пожалуй, самый глубокий нерв всего разговора в том, что реальная устойчивость народа определяется не только оружием и экономикой, но и тем, есть ли у него образ истины, ради которой он готов терпеть, жить и, если потребуется, жертвовать. А значит, главный вопрос здесь даже не в том, кто победит в очередном витке конфликта, а в том: что в XXI веке оказывается прочнее — контроль над потоками или верность внутреннему смыслу?