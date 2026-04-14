В Индии вступили в силу изменения в налоговом законодательстве. Относительно подоходного налога. Если человек зарабатывает до 300 тысяч рупий в год (рупия примерно около рубля), то ставка налога ноль. То есть, он вообще ничего не платит.

Бедный рикша или крестьянин, живёт меньше чем на 1000 рупий в день, какие ещё налоги? Спасибо, что справляется.

С ростом доходов (прогрессивная ставка) налог постепенно становится 30%.

Но это не всё. Для сверхбогатых есть сверхналог. При доходе свыше 30 млн надо заплатить +36%. То есть, всего богатый заплатит 66%. Только подоходного налога.

Итак, принцип такой. Бедный не платит ничего, средний класс платит мало, богатые платят очень много. Вот так перераспределяются национальные богатства.

При этом в Индии куча миллионеров и миллиардеров. И нет, не все они сбежали в оффшоры. Платят как миленькие. Но не только налоги! Каждый богач ещё содержит на свои деньги храм, школу, больницу.

Потому что иначе не поймут.

Если богач не содержит храм, школу, больницу, бесплатные столовые, то его не будут считать великим махатмой. Какой-то он нищеброд, что ли.

Вот так даже при “капитализме” (конституция Индии провозглашает социализм, но экономика смешанная, многоукладная, частно-кооперативная) всё же можно давать дышать бедным.

И ничего.

С низкой базы колониальной необразованной перенаселённой страны Индия стремительно богатеет.

Над Китаем мы тоже недавно смеялись. Что они работают за чашку риса. Сейчас чашка риса у китайского рабочего уже немножко больше, чем у российского.

Герман Садулаев

