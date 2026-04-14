Кэтрин Элдридж.Политика без слов. Как споры разрушают демократию

Историк Федор Лисицын представляет рецензию на скандальную книгу Кэтрин Элдридж «Политика без слов. Как споры разрушают демократию». Почему политическая система, веками строившаяся на публичных дискуссиях — от Древних Афин до Французской революции, — сегодня умирает на наших глазах? В новом выпуске мы разбираем: как реальные политические дебаты превратились в сорежиссированные шоу, почему коммерциализация и алгоритмы заменили свободу мнений, и как гиг-экономика уничтожила горизонтальные связи в обществе. Обсуждаем исторические механизмы контроля: от остракизма в Греции до провальных попыток Сталина и Хрущева возродить культуру спора в СССР. Узнайте, почему пандемия стала последним ударом по западной демократии и какие уроки из политического кризиса США должна извлечь Россия.

00:00 — Вступление: обзор книги «Политика без слов»

01:22 — Рождение демократии: от Афин до Французской революции

04:04 — Парадокс системы: как полемика начала разрушать общество

06:49 — Смерть дебатов: во что превратились современные американские выборы

08:49 — Механизмы контроля: остракизм в Греции и оппозиция Черчилля

10:15 — Культура дискуссии в СССР: провалы Сталина и оттепель Хрущева

14:26 — Американский абсурд: реклама боевых дронов по обычному радио

18:08 — Сегрегация и соцсети: как коммерция добила свободный обмен мнениями

22:44 — Атомизация общества: гиг-экономика и разрушение связей между соседями

25:33 — Эффект пандемии: почему ковид стал последним гвоздем в гроб свободы

27:59 — Урок для России: как не повторить фатальных ошибок США

