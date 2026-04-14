ПРОРОЧЕСТВО ЖИРИНОВСКОГО: Чем закончится война США и Ирана в 2026 | Фёдор Лисицын
Жириновский Владимир Вольфович. Мои прогнозы сбылись
Историк Федор Лисицын делает детальный разбор посмертной книги Владимира Жириновского «Мои прогнозы сбылись» (2025). Как лидер ЛДПР за десятилетия предсказал текущий конфликт между Ираном, Израилем и США? Почему 100-страничный курс истории России от Жириновского оказался честнее и интереснее школьных учебников Мединского? В этом выпуске обсуждаем: государственный терроризм Запада, истинный русский национализм без шовинизма, продажную суть современных экономических теорий и крах монетаризма Чубайса и Гайдара. Узнайте, почему депутатов Госдумы нужно заставить сдавать экзамены по истории и экономической географии, и как финансовый капитал подменил реальную экономику.
00:00 — Вступление: разбор посмертной книги Владимира Жириновского
01:37 — Предсказание сбылось: война Ирана и коллективного Запада в 2026 году
04:58 — Удар по Мединскому: почему история от Жириновского лучше школьных учебников
06:16 — Ошибка вождя: за что на самом деле казнили брата Ленина
10:48 — Деньги решают всё: скрытые финансовые мотивы российских императоров
11:40 — Кто такие русские: здоровый национализм без шовинизма и черепомерок
16:26 — Роль Жириновского: зачем России нужны были скандальные политики в 90-е
19:17 — Экзамен для Госдумы: почему чиновники обязаны сдавать историю и географию
25:06 — Крах монетаризма: жесткая критика Гайдара, Чубайса и псевдоэкономики Запада
28:38 — Нефтедоллары СССР и Ирана: как выжить под санкциями 50 лет
33:35 — Финансовые спекулянты: как менеджеры с «золотыми парашютами» убили реальное производство
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Фёдор Лисицын рассматривает книгу Владимира Жириновского «Мои прогнозы сбылись» как сборник из трёх разных по смыслу частей, объединённых политическим мировоззрением автора. - Первая часть книги посвящена политическим прогнозам Жириновского, часть из которых, по мнению автора обзора, уже реализовалась, включая его взгляды на Иран и конфликт с Западом. - Особое внимание уделяется идее Жириновского о том, что конфликт Ирана с США и западным блоком был долгосрочно предсказуем. - Вторая часть книги, по оценке Лисицына, особенно ценна как краткий курс истории России, изложенный через конфликты, кризисы, внешнюю политику и государственное становление. - Лектор отмечает, что у Жириновского есть исторические неточности, но считает их в основном ошибками памяти, а не сознательной фальсификацией. - Подчёркивается сильная сторона книги: связь истории с экономикой, чего, по мнению автора видео, часто не хватает школьным учебникам. - Лисицын положительно оценивает подход Жириновского к русскому национальному вопросу, считая его не этнически-шовинистическим, а государственно-цивилизационным. - Третья часть книги рассматривается как взгляд участника событий на политику и экономику 1990-х и начала XXI века. - Лектор высоко оценивает критику монетаризма и размышления Жириновского об экономике, продовольственной безопасности, деньгах и зависимости политики от финансов. - Отдельно подчёркивается, что Жириновский, при всей своей эпатажности, был политиком, который умел вводить в общественное поле неудобные темы и нестандартные идеи. - Автор видео считает книгу интересной, содержательной и полезной для чтения, даже если читатель не разделяет политические взгляды Жириновского. - Главный итог обзора: Жириновского предлагается воспринимать не только как яркого политика, но и как человека с цельной историко-политической концепцией, часть которой оказалась, по мнению лектора, подтверждена событиями.
Подробный выводВ данной лекции книга Жириновского представлена не просто как политическое наследие, а как попытка собрать в одном корпусе прогноз, историческую схему и экономическое объяснение политики. Это важный момент: Лисицын фактически утверждает, что сила книги не в сенсационности отдельных предсказаний, а в том, что за ними стоит определённая модель мышления. Не «угадал — не угадал», а «из каких принципов исходил». Если смотреть глубже, беседа посвящена не столько самому Жириновскому, сколько вопросу: может ли яркий, спорный, даже театральный политик быть серьёзным аналитиком? Лисицын отвечает скорее утвердительно. И это любопытно, потому что в общественном восприятии часто побеждает карикатура: человек запоминается по жестам, интонациям, скандалам, а не по структуре его мысли. Это вообще типичная человеческая ошибка — мы нередко привязываемся к образу, а не к содержанию. В политике это особенно заметно: форма заслоняет суть.
Что особенно важно в позиции лектора1. Прогнозы Жириновского подаются как следствие анализа, а не мистического дара. То есть речь не о пророчестве в религиозном смысле, а о политической интуиции, основанной на наблюдении за интересами государств, логикой конфликтов, деградацией дипломатии и инерцией больших систем. В этом смысле политика напоминает работу сложной модели: если заданы исходные параметры — ресурсный интерес, цивилизационное противостояние, слабость переговорных механизмов, — некоторые сценарии становятся почти неизбежными. 2. История в книге понимается как история кризисов. Это довольно жёсткий, но продуктивный взгляд. Государства формируются не только через культуру и мирное развитие, но и через столкновения, разломы, выборы в условиях давления. Такой подход может показаться чрезмерно конфликтным, но в нём есть трезвость: идентичность народов и государств действительно часто куется не в комфорте, а в напряжении. 3. Экономика у Лисицына — скрытый двигатель политики. Это, пожалуй, одна из самых сильных линий обзора. Он постоянно возвращает разговор с уровня лозунгов на уровень материальных причин: деньги, кредиты, нефть, продовольствие, санкции, модели управления. Здесь чувствуется почти марксистская по форме, но не по догме интуиция: идеологии громко говорят, но часто движутся на топливе экономических интересов. И в этом есть глубокая правда — не полная, но практически полезная.
О скрытом нерве всей беседыЕсли убрать имена, партии и идеологические симпатии, то в центре видео стоит более универсальная мысль: серьёзное понимание политики требует трёх вещей — памяти, экономики и способности видеть длинные процессы. Именно поэтому Лисицын так резко критикует поверхностное образование, пустую риторику и чиновничью несобранность. Его раздражает не просто «неправильное мнение», а интеллектуальная небрежность. В этом есть почти аскетическая нота: если человек берётся влиять на общество, он должен хотя бы минимально понимать историю, язык, устройство государства и основы экономики. Это очень здравая мысль. Как в йоге важна точность позы, так в политике важна точность понятий; иначе вместо действия получается хаотическое метание.
Насколько убедительна логика обзораОна местами пристрастна, местами эмоциональна, но в целом внутренняя конструкция у неё есть. Лисицын не идеализирует Жириновского полностью: признаёт ошибки, эпатаж, спорность фигуры. Но настаивает, что за этим стояла не пустота, а содержательная система взглядов. Это делает обзор сильнее. Не культ, а попытка реабилитации интеллектуального слоя фигуры. При этом важно сохранять критическую дистанцию. Сам факт сбывшихся прогнозов ещё не доказывает глубину всех остальных выводов. Иногда удачное предсказание рождается из точного анализа, иногда — из широты формулировки, иногда — из того, что конфликтный мир рано или поздно всё равно подтверждает самые мрачные сценарии. Поэтому разумнее говорить так: часть наблюдений Жириновского действительно оказалась созвучной последующим событиям, а книга может быть интересна как документ политического мышления своей эпохи.
Практический смысл этого видеоИз беседы можно вынести несколько полезных ориентиров: - политические идеи стоит оценивать не по яркости автора, а по структуре аргументации; - история лучше понимается через кризисы, интересы и материальные причины, а не через набор выхолощенных дат; - экономические процессы нельзя отделять от политики; - сильный текст — это не обязательно безошибочный текст, а текст, который заставляет видеть связи; - даже спорные фигуры могут быть интеллектуально полезными, если читать их не как икону и не как карикатуру, а как источник для размышления.
ИтогВ этом видео книга Жириновского оценивается как неожиданно содержательное и многослойное произведение, в котором сочетаются политические прогнозы, краткий исторический обзор России и экономико-политический анализ. Лисицын считает, что ценность книги — не только в отдельных сбывшихся предсказаниях, но и в самой логике автора: стремлении объяснять современность через историю, конфликты, национальный вопрос и экономику. Если отбросить полемическую оболочку, главный посыл лекции довольно зрелый: думать нужно не о репутации фигуры, а о качестве её мышления. Потому что реальность часто сложнее наших симпатий и антипатий, а истина, как это часто бывает, прячется не в лозунге, а в умении связывать разрозненные факты в осмысленную картину. И здесь остаётся открытый вопрос: когда мы говорим, что чьи-то прогнозы «сбылись», мы на самом деле видим истину — или лишь узнаём в настоящем те образы будущего, к которым были внутренне готовы поверить?