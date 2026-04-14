Про историю Кубы и текущий кризис на острове
Связаться с Олегом в TG: https://t.me/olegleonovarmas
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_cubahistory.mp3
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Гость — Олег Леонов Армас, человек с русско-кубинскими корнями, лично погружённый в кубинскую повседневность через семью, друзей и профессиональную работу в испаноязычных медиа. - Главная идея беседы: в российском публичном поле представления о Кубе часто устаревшие, во многом «советские», и плохо отражают изменения последних 30 лет. - Развенчивается популярный миф о «райской плодородности» Кубы: почвы сложные, климат местами сухой, страна исторически сильно зависит от импорта продовольствия. - История Кубы подаётся как длинный конфликт за независимость: сначала от Испании, затем — от экономического и политического доминирования США. - После формальной независимости Куба фактически оказалась в сильной зависимости от США: американский капитал, мафия, казино, скупка земель, давление на местное население. - Кубинская революция рассматривается как ответ не только на внутреннюю диктатуру Батисты, но и на полуколониальную зависимость от США. - После революции США ввели эмбарго и поддержали вооружённые попытки свержения новой власти, включая высадку в заливе Свиней. - Сближение Кубы с СССР представлено как вынужденный геополитический шаг ради выживания. - После распада СССР Куба пережила тяжелейший кризис 1990-х, сравнимый или даже более тяжёлый, чем кризис на постсоветском пространстве. - В 1990-е и позже Куба частично либерализовала экономику, допустила малый бизнес, валютный оборот, туризм и иностранный капитал. - Период Обамы в беседе описан как время заметного облегчения: ослабление части санкций, рост туризма, оживление экономики, надежда внутри кубинского общества. - При Трампе и затем при Байдене эта надежда, по словам гостя, была разрушена: санкционное давление усилилось или сохранилось. - На острове идёт массовый отток населения, особенно молодёжи и квалифицированных специалистов. - Кубинская медицина и образование по-прежнему имеют сильную основу, но деградируют из-за нехватки ресурсов и утечки кадров. - Современный энергетический кризис на Кубе связывается прежде всего с внешним давлением и ограничением поставок нефти. - Важный акцент: санкции бьют не по абстрактной «власти», а по обычным людям — пенсионерам, врачам, семьям, городскому хозяйству. - Кубинская диаспора во Флориде представлена как значимый политический фактор в США, влияющий на американскую политику в отношении Кубы. - Марко Рубио назван одним из ключевых проводников жёсткой линии против Кубы. - Несмотря на кризис, на Кубе сохраняются сильные элементы национального суверенитета, армейской устойчивости и социальной самоорганизации. - Главный вывод беседы: нынешний кризис Кубы нельзя объяснять только «неэффективностью социализма»; без учёта блокады, геополитики и исторической зависимости картина будет ложной и упрощённой.
Подробный вывод
1. В этом видео Куба показана не как карикатура, а как узел истории, географии и политикиБеседа ценна тем, что пытается вытащить разговор о Кубе из примитивной схемы: «там коммунизм, значит всё само собой плохо». Это удобная схема, но удобство — не то же самое, что истина. Истина вообще редко бывает удобной. Здесь же предлагается более многослойный взгляд: Куба — это остров, зависимый от логистики; бывшая колония; бывший полу-протекторат США; страна, пережившая советскую поддержку и её исчезновение; государство под многолетним санкционным давлением; общество, где революционный миф сталкивается с усталостью повседневности. Иными словами, кризис Кубы — это не один фактор, а наложение нескольких исторических волн: - колониальное наследие, - зависимость от внешних рынков, - революционный слом старого порядка, - конфронтация с США, - опора на СССР, - шок после распада СССР, - частичная рыночная адаптация, - санкции нового поколения, - массовая эмиграция, - энергетический обвал. Это похоже на организм, который долго жил на сложной системе внешней поддержки, потом потерял её, затем научился дышать частично сам, но оказался зажат ещё и внешней рукой на горле. В такой ситуации спорить, что именно важнее — внутренние ошибки или внешнее давление, — можно долго. Но отрицать одно ради другого значит сознательно урезать реальность.
2. Один из центральных смыслов беседы — критика идеализации и демонизацииС одной стороны, не идеализируется сама Куба: - признаются ошибки власти, - признаётся путаница в валютной политике, - говорится о деградации части институтов, - о нехватке лекарств, - о падении уровня образования, - об оттоке профессионалов, - о разочаровании молодёжи. С другой стороны, не принимается и зеркальная идеализация Запада, где будто бы все проблемы Кубы якобы сводятся только к «неправильной системе». Это важный интеллектуальный момент. Люди вообще любят выбирать одну красивую причину. Это почти как в личной психологии: проще сказать «всё из-за родителей» или «всё из-за меня», чем признать сеть взаимосвязей. Так и здесь: либо «во всём виноват социализм», либо «во всём виноваты США». Реальность обычно менее удобна и более требовательна к мышлению. Из сказанного в лекции следует более зрелая формула: да, у кубинской системы есть внутренние слабости; да, санкционное и геополитическое давление эти слабости многократно усиливает. Это, пожалуй, и есть наиболее честная позиция.
3. Исторический нерв Кубы — вопрос не только экономики, но и достоинстваОчень сильная линия беседы — тема суверенитета. Для внешнего наблюдателя она может казаться вторичной: человеку хочется света, еды, бензина, связи, нормальных зарплат. И это естественно. Но для кубинского исторического сознания вопрос стоит глубже: что лучше — жить богаче, но снова стать зависимой периферией США, или жить тяжелее, но сохранять политическую субъектность? Это почти античная дилемма. Свобода без хлеба мучительна. Хлеб без свободы развращает. На практике народы обычно пытаются найти смешанную форму: и достоинство, и материальную устойчивость. Но не всем это позволяют обстоятельства. В случае Кубы, как следует из беседы, выбор часто навязывался извне в жесткой форме: либо подчинение, либо удушение. Здесь уместна аналогия с психологией зависимости. Когда более сильный субъект говорит более слабому: «если ты будешь вести себя правильно, я дам тебе ресурсы», — это уже не партнёрство, а форма контроля. Именно так в лекции и описывается американская политика: не как помощь кубинскому обществу, а как создание условий, в которых само общество должно сломаться и свергнуть свою власть.
4. Особо важен тезис: санкции бьют по населению, а не только по элитеЭто, пожалуй, главный практический вывод всей беседы. Санкции в публичной моралистике часто подаются как «наказание режима». Но в реальности режим как структура часто живёт дольше, чем обычный человек выдерживает бытовой кризис. Не хватает: - топлива, - лекарств, - холодильной цепочки, - транспорта, - вывоза мусора, - электричества, - нормальной логистики. И тогда страдает не абстрактная идеология, а: - пенсионер, - врач, - мать с ребёнком, - водитель, - преподаватель, - городской житель в жаре без света. Это напоминает разницу между хирургией и удушением. Санкции часто описывают как «точечный инструмент», но на уровне повседневности они работают как общее ухудшение среды. А ухудшение среды почти всегда разрушает сначала слабых. Беседа именно это и подчеркивает: если санкции ухудшают жизнь людей, а потом их же недовольство используется как аргумент против их государства, то мы имеем дело не с нейтральной политикой, а с технологией давления через страдание.
5. Молодёжь Кубы живёт уже не в памяти революции, а в сравнении через экранЭто очень точное наблюдение. Революция держится не только институтами, но и мифом. Миф жив, пока он эмоционально переживается поколением. Но если поколение видит революцию лишь как школьный сюжет, а реальное сравнение жизни получает через TikTok, YouTube и миграционные истории знакомых, то картина меняется радикально. Раньше историческая память передавалась через семью и быт. Теперь модель желаемой жизни передаётся через алгоритм. А алгоритм не показывает систему причин. Он показывает: - красивую одежду, - кафе, - машины, - перелёты, - лёгкость, - видимость свободы. Алгоритм — это не историк. Он торгует желанием. И в этом смысле цифровая среда действует как форма мягкой геополитики. Не надо убеждать человека в теории — достаточно настроить у него устойчивое чувство неполноценности собственной реальности. Для Кубы это особенно разрушительно, потому что общество долго держалось на идее коллективной стойкости, а цифровая культура радикально индивидуалистична: не “мы выстоим”, а “почему лично я должен страдать?” С человеческой точки зрения это понятный вопрос. Но на уровне государства он подтачивает саму ткань долгого сопротивления.
6. Беседа показывает трагедию малого государства в мире больших силКуба — не Иран и не Китай. У неё: - небольшой рынок, - ограниченные ресурсы, - островное положение, - зависимость от морских поставок, - историческая близость к США. Это делает её уязвимой почти структурно. Даже хорошая внутренняя политика в таких условиях не гарантирует стабильности. А плохая — тем более. Здесь работает почти физический принцип: чем меньше система, тем сильнее на неё действует внешнее давление. Как небольшой организм тяжелее переносит потерю крови, чем крупный, так и маленькая страна тяжелее переносит: - санкции, - сбой в туризме, - энергетический дефицит, - логистические ограничения, - утечку населения. Поэтому в этой лекции звучит мысль: Кубе трудно выстоять в одиночку. Отсюда надежды на Россию, Китай, БРИКС. Это уже не романтика, а простая геополитическая арифметика.
7. При этом в беседе есть и важное предупреждение против самообмана самой КубыХотя акцент делается на внешнем давлении, из разговора ясно: одной ссылкой на блокаду уже невозможно объяснить всё. Почему? Потому что внутри страны тоже есть: - управленческие ошибки, - неудачные валютные решения, - инерция бюрократии, - слабая адаптация институтов, - трудности в обновлении системы без утраты контроля. Это типичная проблема революционных режимов, которые долго держались на мобилизационной логике. Мобилизация хороша для выживания, но плохо подходит для тонкой настройки сложной экономики. Армия может удержать фронт, но не обязательно умеет выстраивать гибкую среду для миллионов частных инициатив. В этом смысле беседа невольно подводит к вопросу: может ли Куба сохранить суверенитет, не застывая в формах управления, которые уже не соответствуют времени? Это, возможно, самый трудный её внутренний вызов.
8. Общий смысл лекции: Кубу надо понимать исторически, а не судить лозунгамиЕсли собрать всё сказанное, получается такой вывод:
Куба сегодня — это страна:- с реальными внутренними проблемами, - с изношенной инфраструктурой, - с тяжёлым энергетическим дефицитом, - с демографическим и кадровым оттоком, - с уставшим обществом, - но также с сильной исторической памятью, - с высоким чувством национального достоинства, - с опытом сопротивления, - и с кризисом, который невозможно честно анализировать вне американской блокады и многолетнего внешнего давления. Это важная мысль. Когда сложную реальность сводят к одной идеологической формуле, это всегда подозрительно. Истина редко бывает такой аккуратной. Куба не является ни «героическим раем сопротивления», ни «доказательством врождённой несостоятельности социализма». Она — живая страна, попавшая в долгий исторический клинч, где идеалы, страх, бедность, достоинство и усталость переплетены в один узел.
ИтогВ данной лекции Куба предстает как страна, переживающая не просто экономический спад, а кризис исторической модели выживания. Эта модель долго держалась на революционной легитимности, внешней поддержке и дисциплине общества. Сейчас же она сталкивается с новым типом давления: санкциями, цифровым сравнением, миграцией молодёжи, истощением инфраструктуры и глобальной борьбой больших держав. Главный практический вывод таков: если обсуждать Кубу без учёта блокады, это будет пропаганда; если обсуждать её только через блокаду, это тоже будет неполная правда. Нужно видеть и внешнее удушение, и внутренние пределы самой системы. А главный человеческий вывод ещё сложнее: народ может очень долго жить идеей, но в какой-то момент он начинает спрашивать не о героизме, а о свете в доме, лекарствах, будущем детей и возможности жить достойно сейчас. И вот здесь история всегда становится беспощадной — она проверяет, способны ли идеалы превратиться в устойчивую жизнь, а не только в красивую память. И, пожалуй, самый важный открытый вопрос после этой беседы звучит так: что сильнее удерживает страну в трудное время — память о свободе, надежда на будущее или простая возможность нормально жить сегодня?