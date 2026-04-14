Поэт, писатель и общественный деятель Анна Ревякина вместе с Алексеем Колобородовым представляет свой первый прозаический роман «Последний доктор». Почему текст, написанный в декабре 2013 года, оказался пугающе пророческим и лежал «в столе» 10 лет? В этом выпуске: откровенный разговор о философии смерти, походах в морг ради сбора фактуры и переходе от патриотической поэзии к жесткому европейскому роману. Обсуждаем театральные постановки легендарной «Шахтерской дочери», вспоминаем погибшего командира отряда «Родня» и выдающегося писателя Евгения Николаева (Гайдука). Погружаемся в историю Донбасса: зачем 250 тысяч женщин спустились в шахты в 1943 году и как этот подвиг мотивирует работать сегодня. А также: эксклюзивные подробности создания антологий фронтовой поэзии, секреты издательского бизнеса и анонс книги, которую напечатают исключительно для Донецка.

00:00 — Вступление: новая серия «Неороман» и неожиданная проза Анны Ревякиной

03:59 — Мистика «Последнего доктора»: как роман предсказал войну еще до Майдана

08:14 — Литература травмы: почему книга звучит как жесткий европейский роман

10:05 — Реакция фанатов: как читатели приняли новый стиль «голоса Донбасса»

13:41 — Философия Хайдеггера: почему на войне исчезает страх смерти

18:12 — Изнанка профессии: экскурсии в судебную медицину и прототип доктора-Харона

26:40 — «Шахтерская дочь» на сцене: слезы зрителей и успех в театрах России

32:13 — Памяти Евгения Николаева (Гайдука): каким был погибший командир и писатель

38:47 — Секрет продуктивности: совет Прилепина и 250 тысяч женщин под землей

44:00 — Будущие релизы: фолк-роман и уникальная книга только для Донецка

47:25 — Поэтический фронт: как создавались главные антологии Донбасса

