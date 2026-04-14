Победа Ирана и угроза ядерной войны
Моя лекция в "Книжный день Центре" из цикла "Россия и претенденты на мировое господство"
Полная версия: https://delib.ru/video/039a250e-79c2-474a-8295-424f778cb012?utm_source=youtube
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции утверждается, что Иран можно считать победителем, несмотря на заявления всех сторон о собственной победе. - Ключевой критерий победы, по мысли автора, — достижение целей войны, а не только масштаб разрушений или формальные декларации. - США и Израиль, как утверждается, ставили перед собой две основные задачи: - заставить Иран пойти на “большую сделку”; - показательно наказать непокорного игрока, чтобы запугать остальные страны. - По мнению лектора, обе цели не были достигнуты: - Иран не капитулировал; - не согласился на навязанные условия; - не был уничтожен как государство. - Следовательно, наступление США и Израиля не привело к желаемому результату, а значит, в логике автора это — поражение нападающей стороны. - Победа Ирана трактуется не как разгром противника, а как способность выстоять и не встать на колени. - Лектор выделяет несколько фаз давления на Иран: - устранение руководства и шоковое воздействие; - удары по военной и инфраструктурной системе; - попытка довести ситуацию до выбора между капитуляцией и эскалацией. - По версии автора, у Трампа оставались два пути: - наземная операция; - ядерная эскалация. - Наземную операцию, как утверждается в лекции, не удалось организовать: союзники не захотели или не смогли полноценно включиться. - Ядерный вариант также не был реализован, хотя угрожающая риторика, по мнению автора, на него явно указывала. - В результате США, по мысли лектора, были вынуждены согласиться на перемирие, что и стало признаком их стратегической неудачи. - Особо подчеркивается, что Иран, по сути, выдержал удар в одиночку, без открытой и решающей внешней помощи. - Одним из объяснений стойкости Ирана автор считает идеологическую и религиозную мобилизацию элиты и общества.
Подробный выводВ этом видео предлагается взгляд на войну не как на набор телевизионных кадров, а как на проверку политической воли. Это важное различие. В публичном поле мы часто оцениваем конфликты по видимым эффектам: сколько было ударов, какие объекты разрушены, кто сделал более громкое заявление. Но лектор предлагает иную рамку: кто чего хотел и кто чего добился. Именно здесь строится вся его конструкция. Если одна сторона начинает давление, рассчитывая сломать противника, а противник не ломается, то, даже при тяжелых потерях, стратегический результат оказывается не в пользу нападающего. Это похоже на шахматы, где можно агрессивно захватить пространство, пожертвовать фигуры, создать впечатление тотального контроля — и все же не поставить мат. Тогда эффектная атака превращается в провал. Так и здесь: автор рассматривает военную кампанию как наступление, которое не достигло своей политической цели. Есть в этой логике и историческая аналогия, которую он использует через Бородино: вопрос не только в том, кто после битвы остался на поле, а в том, была ли выполнена исходная задача наступающего. Это вообще важный принцип истории войн: победа не всегда совпадает с картинкой. Иногда она выражается в том, что тебя не сумели уничтожить. На языке психологии это напоминает ситуацию давления в отношениях: один человек пытается полностью подчинить другого, но если тот не сломался и не отказался от себя, то уже сам факт сохранения внутреннего ядра становится формой победы. При этом беседа явно не ограничивается военной аналитикой. В ней чувствуется более широкий взгляд: речь идет о схватке за мировой порядок, где конкретный конфликт становится эпизодом более крупной борьбы. Здесь автор мыслит почти цивилизационно: не просто государства спорят друг с другом, а сталкиваются модели власти, способы навязывания воли, разные представления о допустимом насилии и границах суверенитета. Особенно заметен тезис о том, что США стремились не просто принудить Иран, но и показательно дисциплинировать весь остальной мир. Это очень характерная имперская логика: наказание одного адресовано многим. История знает такие механизмы — от античных империй до колониальных кампаний нового времени. Империя редко воюет только с одной страной; чаще она воюет за смысл послания, которое услышат остальные. И если послание не считывается, если “непокорный” не уничтожен, то страдает уже не только военная, но и символическая мощь. Отсюда возникает и второй важный слой лекции — тема ядерной угрозы. Автор показывает, что логика эскалации подводила Трампа к черте, за которой оставались либо сухопутная операция, либо применение оружия крайнего уровня. Даже если в этом анализе есть спорные моменты, сама постановка вопроса важна: в современном мире ядерная война часто начинается не как “безумное решение из ниоткуда”, а как предел исчерпания обычных инструментов давления. Когда политик загоняет себя в угол собственными обещаниями, ядерный риск возрастает не из силы, а из слабости. Это почти философский парадокс: тот, кто громче всех говорит о всемогуществе, иногда ближе всех к опасному жесту, потому что не может позволить себе выглядеть проигравшим. В этом смысле видео касается не только Ирана, но и более общего закона власти: идеализированный образ собственного могущества часто опаснее самой слабости. Когда лидер привязан к мифу о непогрешимости, он начинает повышать ставки сверх рационального предела. Так бывает и в политике, и в личной жизни. Человек или государство перестают иметь дело с реальностью и начинают защищать созданный ими образ. А реальность, как правило, мстит за такую подмену. Интересен и тезис о том, что Иран смог устоять во многом благодаря идеологической, в том числе религиозной, мотивации. Это спорный, но глубокий момент. Современный технократический взгляд часто считает, что побеждает тот, у кого больше технологий, ресурсов и управленческих систем. Но история снова и снова показывает: в критические моменты значение имеет не только материальный ресурс, но и смысл, ради которого субъект готов терпеть потери. Грубо говоря, ракеты важны, но еще важнее — ответ на вопрос, зачем их продолжать запускать, когда тебя уже пытаются сломать. Здесь напрашивается междисциплинарная параллель. В нейросетях важна не только архитектура, но и функция потерь — то, что система считает значимым. Так и общества: они действуют не только на основе ресурсов, но и на основе своей “функции смысла”. Если для одной стороны комфорт и прибыль — верхний предел, а для другой выживание связано с сакральной идентичностью, то их устойчивость в конфликте будет оцениваться по-разному. Это не делает одну сторону “лучше”, но делает ее труднее подавляемой. В то же время стоит видеть и ограниченность такого анализа. В подобных оценках всегда есть риск преждевременно объявить результат окончательным. История редко ставит точку там, где политики объявляют перемирие. Иногда “победа” оказывается лишь передышкой, а “поражение” — перегруппировкой. Поэтому разумнее воспринимать тезис лектора не как окончательную истину, а как интерпретацию текущего этапа: на данном отрезке Иран не был сломлен, а значит, достиг минимально достаточного для себя результата. Практический вывод из этой лекции можно сформулировать так: - в войнах важно смотреть не на шум, а на цели и последствия; - угроза ядерной войны возрастает тогда, когда обычные механизмы давления не работают; - устойчивость государства определяется не только техникой, но и способностью элиты и общества сохранять внутренний каркас; - громкие заявления о победе часто скрывают нежелание признать предел собственной силы. Если смотреть еще глубже, беседа поднимает старый и почти метафизический вопрос: что сильнее — превосходство в средствах или стойкость в смысле? Материальная мощь кажется решающей, но история постоянно показывает, что не все измеряется тоннажем, бюджетом и ракетами. Иногда побеждает тот, кто просто не согласился исчезнуть. И здесь остается открытый вопрос: можно ли считать победой само выживание, если мир при этом становится еще ближе к границе ядерной бездны — или такая “победа” лишь отсрочивает более страшный экзамен для всех?