Переговоры США и Ирана едва не закончились дракой. Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
*Кирилл Буданов – внесён в перечень террористов и экстремистов.
Комментарий редакции
Краткие тезисы
1. Выборы в Венгрии и поражение Орбана- В беседе утверждается, что партия Виктора Орбана потерпела поражение, а большинство получила оппозиция во главе с Петером Мадьяром. - Делается вывод, что Венгрию могут ждать серьезные экономические проблемы: - осложнение поставок российской нефти, - давление со стороны Брюсселя, - возможное открытие рынка для украинского зерна, - рост недовольства венгерских фермеров. - При этом подчеркивается, что новый лидер не обязательно окажется полностью управляемым Брюсселем, поскольку он сам вышел из орбановской среды и остается национально ориентированным политиком.
2. Пасхальное перемирие и критика Зеленского- Отмечается объявленное пасхальное перемирие. - Основной акцент сделан на том, что украинская власть, по мнению спикера, действует непоследовательно в религиозно-календарных вопросах: - Рождество перенесено на западную дату, - Пасха при этом отмечается по православной традиции. - Это трактуется как пример политического прагматизма Зеленского и подчинения символических решений текущей выгоде.
3. Заявления Буданова о возможном перемирии- В видео обсуждаются слова Кирилла Буданова о близости некой сделки и о “триггерном событии”, способном стать катастрофическим. - Интерпретация спикера такова: - речь идет о возможности перемирия с Россией, - украинские элиты внутри страны расколоты, - отказ от сделки может привести к тяжелым последствиям для Украины. - Также высказывается предположение, что Буданов поддерживает перемирие в том числе из политического расчета — как шанс усилить свои позиции.
4. Обстановка на фронте: Сумская область, Орехов, Купянск- Утверждается, что российские силы продвигаются в Сумской области и расширяют буферную зону. - Говорится о хорошем темпе наступления на ряде направлений, включая район Орехова. - По Купянску делается акцент на том, что: - ситуация сложная и долгое время была нестабильной, - бои идут в северной, центральной и южной частях, - значительная территория характеризуется как “серая зона”, - Россия наращивает давление и добивается локальных успехов. - Особое внимание уделяется роли БПЛА, авиации и артиллерии в современной войне.
5. Эффективность дронов и характер современной войны- В лекции звучит мысль, что дроны стали главным инструментом поля боя, но их реальная результативность не столь абсолютна, как иногда кажется. - Подчеркивается: - большое число БПЛА используется обеими сторонами, - далеко не каждый удар оказывается успешным, - при этом удары корректируемой авиации и артиллерии по-прежнему чрезвычайно разрушительны. - Война описывается как технологически насыщенная, где успех зависит не только от числа дронов, но и от системы управления, разведки и координации.
6. Переговоры США и Ирана- Беседа посвящена также напряженным переговорам США и Ирана в Исламабаде. - Основной вывод — договоренностей достигнуто не было, а сами переговоры проходили крайне жестко. - Отмечается, что: - стороны разошлись по вопросу Ормузского пролива, - США настаивали на условиях, которые Иран счел чрезмерными, - серьезные разногласия сохраняются по ядерной программе и региональной политике. - Приводится информация, что переговоры между представителями двух стран едва не переросли в открытую ссору.
7. Ормузский пролив как узел глобального давления- В видео Ормузский пролив представлен как одна из ключевых точек конфликта. - Подчеркивается, что его контроль влияет не только на Иран и США, но и на Китай, мировую торговлю и нефтяные поставки. - Спикер трактует поведение США как демонстрацию силы, которая на деле выдает слабость и неспособность добиться стратегического результата.
8. Потери США в операции против Ирана- Приводятся данные о значительных потерях американской авиации и беспилотников в ходе кампании против Ирана. - Делается вывод, что: - операция стоила США дорого, - нанесла ущерб их репутации, - показала ограниченность американских возможностей. - Отдельно подчеркивается, что особенно чувствительными стали потери дорогостоящих ударных беспилотников.
9. Критика Трампа- В завершение обсуждается поведение Дональда Трампа. - Автор беседы считает, что Трамп: - часто меняет риторику, - противоречит сам себе, - использует хаотичную коммуникацию как инструмент давления, но нередко переходит грань и производит впечатление непоследовательного политика.
Подробный выводВ этом видео собрана довольно характерная картина мира, где политика рассматривается не как пространство формальных институтов, а как поле жестких интересов, ситуативных союзов и психологических маневров. Это важный момент: в данной лекции события в Венгрии, на Украине, на фронте и на переговорах США с Ираном подаются как части одной общей логики — логики кризиса мирового порядка. Если смотреть глубже, то центральная мысль беседы такова: внешняя идеология все меньше объясняет реальные процессы, а реальные процессы определяются ресурсами, уязвимостями, внутренними расколами и борьбой за выживание элит.
Венгрия как пример иллюзии политической сменыИстория с Орбаном подается не просто как смена власти, а как пример того, что электоральная победа еще не означает стратегической свободы. Это интересный и в чем-то универсальный сюжет: политик может прийти под лозунгами перемен, но обнаружить, что страна уже встроена в систему зависимостей — энергетических, финансовых, институциональных. То есть формально меняется фигура, но не исчезают ограничения. Это напоминает ситуацию в психологии, когда человек решает “начать новую жизнь”, но приносит в нее ту же структуру привычек, страхов и долгов. Внешне — обновление, по существу — борьба в старых рамках.
Украина: политика символов и политика выживанияРассуждения о Зеленском и церковном календаре кажутся на первый взгляд частностью, но в логике выступающего это не мелочь. Это пример того, как символические решения становятся инструментом политического позиционирования. В современном конфликте важны не только армии и ракеты, но и календарь, язык, ритуал, память, принадлежность. И именно поэтому вопрос, когда праздновать Пасху или Рождество, становится политическим. С философской точки зрения это тревожный, но закономерный процесс: когда общество входит в фазу острого раскола, даже сакральное перестает быть сакральным и становится технологией идентичности. В этом есть не только украинская специфика. Так часто бывает в истории: в моменты кризиса власть начинает перекраивать не только институты, но и символический порядок. Однако чем сильнее политика вмешивается в глубинные культурные слои, тем больше риск, что она разрушает доверие к самой себе.
Буданов и тема перемирияОсобенно любопытен фрагмент о Буданове. Здесь спикер показывает, что даже заявления о мире могут быть не выражением миролюбия, а частью внутренней борьбы за власть. Это очень реалистичный взгляд: война и перемирие в таких обстоятельствах становятся не только военно-дипломатическими категориями, но и инструментами внутриполитического перераспределения капитала, влияния и будущих должностей. И тут возникает более широкий вывод: в больших конфликтах редко существуют “чистые мотивы”. Мир может быть желаем не только ради спасения людей, но и ради карьерного рывка. Война может продолжаться не только из идеологических причин, но и потому, что мир опасен для действующей конструкции власти. Это жестко, но исторически вполне узнаваемо.
Фронт и технологическая эволюция войныБольшой блок о Купянске, Сумской области и дронах показывает главное: современная война радикально изменилась. Если раньше решающими казались линии фронта, численность войск и плотность артиллерии, то теперь огромное значение имеют: - информационная связность, - устойчивость управления, - насыщенность БПЛА, - способность уничтожать узлы управления противника, - точность ударов. По сути, война становится похожей на конкуренцию нейросетей или сложных вычислительных систем: побеждает не только тот, у кого больше “железа”, а тот, у кого лучше цикл “обнаружение — решение — удар — корректировка”. Это уже не просто схватка масс, а борьба скоростей обработки реальности. Почти кибернетика на поле боя. Но в лекции есть и важное отрезвление: при всей мифологии вокруг дронов они не превращают войну в стерильную математическую процедуру. Люди по-прежнему прячутся, ошибаются, терпят, адаптируются. То есть техника меняет форму боя, но не отменяет его трагической человеческой природы.
США и Иран: пределы силыПереговоры с Ираном описываются как демонстрация того, что грубое давление больше не гарантирует результата. Это, вероятно, один из ключевых смыслов всей беседы. США, по мысли спикера, пытаются добиться на дипломатическом поле того, чего не смогли достичь в силовом формате. Иран же показывает готовность сопротивляться и не принимать условия, которые воспринимает как унижение. Здесь вскрывается вечная политическая проблема: великие державы нередко путают возможность нанести ущерб с возможностью добиться согласия. Разбомбить — не значит убедить. Заблокировать — не значит подчинить. Запугать — не значит перестроить чужую волю. Это напоминает старый философский конфликт между властью и авторитетом. Власть может заставить, авторитет позволяет вести за собой. И когда остается только власть без авторитета, система начинает трещать.
Ормузский пролив как символ мировой взаимозависимостиОрмузский пролив в беседе — не просто география. Это нерв глобальной системы. Через него видна современная истина международных отношений: никто уже не существует в полной изоляции. Давление на Иран автоматически затрагивает Китай, энергетику, морскую торговлю, цену риска, страховые маршруты, глобальные цепочки. Мир слишком связан, чтобы локальный конфликт оставался локальным. И в этом, пожалуй, главный парадокс XXI века: государства по-прежнему мыслят категориями имперской воли, а реальность уже устроена как сеть. В сети слишком сильное давление на один узел вызывает вибрации по всей конструкции.
Трамп как образ эпохиФинальная критика Трампа важна не только как выпад против конкретного политика. Трамп здесь выступает как тип фигуры нашего времени — лидера, который живет в режиме непрерывного производства заявлений, импровизаций и эмоциональных жестов. Он не столько выстраивает устойчивую реальность, сколько постоянно переписывает ее словами. Это уже не классическая политика модерна, а политика медийного потока. Проблема в том, что реальность — особенно военная и геополитическая — не всегда поддается такому методу. Можно менять риторику каждый день, но танк, пролив, поставки нефти и потери авиации от этого не исчезают. Иначе говоря, язык может искажать восприятие, но не отменяет материальных последствий.
Итоговое обобщениеВ данной лекции проводится жесткая, местами полемическая, но внутренно цельная мысль: мир входит в фазу, где прежние механизмы контроля работают хуже, а политические элиты все чаще выдают желаемое за действительное. Главные идеи видео можно свести к нескольким выводам: - Смена власти не гарантирует смены курса, если страна остается в системе внешних и внутренних ограничений. - Символы, религия и идентичность стали инструментами войны, а не только областью культуры. - Перемирие и мир могут быть опасны для тех, чья власть держится на продолжении конфликта. - Современная война — это война сетей, дронов, логистики и управления, а не только окопов. - Американская сила сталкивается с пределами собственной эффективности, особенно там, где противник готов долго терпеть и не капитулировать. - Глобальная политика все больше напоминает борьбу интерпретаций, но материальная реальность все равно возвращает всех к фактам. Если попробовать посмотреть на это не только политически, но и философски, то беседа напоминает о простой вещи: люди, государства и цивилизации очень часто влюбляются не в реальность, а в собственный образ реальности. Одни верят в всемогущество санкций, другие — в силу символических жестов, третьи — в магию смены лидера. Но жизнь обычно грубее и честнее. Она рано или поздно заставляет платить за несоответствие между образом и фактом. И, возможно, самый практичный вывод здесь такой: в эпоху шума выигрывает не тот, кто громче говорит, а тот, кто точнее видит ограничения — свои и чужие. Потому что зрелость в политике, как и в личной жизни, начинается там, где заканчивается очарование собственными иллюзиями. И тогда остается открытый вопрос: что ближе к истине — громкие декларации государств или те тихие факты реальности, которые они так упорно пытаются не замечать?