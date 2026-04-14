Не перестаю удивляться тому, сколько загадок содержит история Великой Отечественной войны. Я постоянно узнаю что-то новое и неожиданное, а затем доношу информацию до вас, дорогие друзья. Вот только более близкое для нас время (эпоха Горбачева и Ельцина) содержит не меньше тайн. Ну а в данной статье речь пойдет о том, как Ельцин и его ближайшее окружение попытались продать Финляндии республику Карелия. К счастью, в последний момент эта сделка сорвалась. История крайне любопытная...

Наследие СССР

А началось всё в перестройку. В ходе нее Горбачев обещал улучшить социализм и сделать экономику конкурентной. Говорил он всё правильно, а делал обратное. В результате абсурдного "сухого закона" потери экономики СССР составили 5% ВВП. В системе торговли наступил хаос, так как пошел вал неплатежей. Об этом завуалированном преступлении я еще напишу подробную аналитическую статью.

В 1986 г. в результате сговора арабских стран и США в три раза рухнули мировые цены на нефть. Кроме того, Советскому Союзу аукнулся ввод войск в Афганистан, который устроил Андропов. Это привело к утрате еще 4% ВВП, а общие его потери к 1988 г. составили 9%. В стране назрел тяжелейший экономический кризис. Добили экономику СССР два закона о кооперации и один о предприятиях, принятые в 1988 г.

Пустые витрины магазина времён позднего СССР.

Предприятиям дали свободу. Им разрешили торговать за рубежом, как и кооперативам. И они за 3 года вывезли 40% продукции, произведенной в СССР. Быстро, ничего не скажешь. Далее в Союзе возник тотальный дефицит всего и вся. Кроме того, большую часть своей гигантской прибыли дельцы оставляли в зарубежных банках. За три года, с 1989 по 1991 эта сумма составила 40 млрд. долларов?! А ведь по сути эти деньги недополучил союзный бюджет.

Государство было вынуждено занимать деньги на западе. К началу 1985 г. наш госдолг составлял 35 млрд долларов, а к концу 1991 г. вырос до 98 млрд. Запасы золота в стране сократились до 240 тонн. При этом другие государства: Куба, КНДР, Ангола и т.д. были должны Советскому Союзу 110 млрд. долларов. Вот только отдавать им было нечем и они отказались платить по счетам. Удивительно, но в 00-е годы РФ им долги простила.

Преступный замысел властей

Как мы знаем, в ноябре 1991 г. в СССР произошел дефолт, что означало крах экономики. Союз не смог выплатить проценты по кредитам Парижскому клубу. То есть экономическая ситуация в стране к моменту прихода к власти команды Ельцина была аховая. А в 1992 г. после распада СССР она стала еще хуже. Поставки большей части комплектующих в Россию из стран СНГ прекратились. Тысячи заводов в РФ встали и доходы бюджета рухнули. Спасение было одно – западные кредиты. Вот правительство Ельцина и решилось продать некоторые "спорные" территории РФ.

Геннадий Эдуардович Бурбулис на фоне карельских красот.

Данная идея родилась ещё летом 1991 г. Чиновники хотели избавиться от проблем, пополнить бюджет и пережить трудное время. Они даже собрали команду, которая занималась данным вопросом. Руководил ей Глава МИД, а его помощниками были: Геннадий Бурбулис – Государственный секретарь и Андрей Федоров – замминистра иностранных дел. Борис Николаевич обо всем прекрасно знал и не возражал. Ведь Бурбулис был его личным советником и де-факто являлся вторым человеком в государстве.

Почему финны отказались покупать Карелию

Финнов идея заинтересовала. Переговоры шли достаточно долго. На них обсуждали сумму сделки. Стороны сошлись на 64 млрд марок или 14 млрд долларов. Дело осталось за малым, требовалось согласие президента Финляндии – Мауно Койвисто. Однако он в решающий момент ответил отказом по трём причинам:

1. Доходы бюджета Суоми составляли 55 млрд долларов в год. А на восстановление Карелии необходимо было потратить еще 77 миллиардов. Плюс 14 млрд долларов на покупку. Дорого;

2. В стране не было людей, чтобы обустроить и заселить саму Финляндию. А тут еще Карелией занимайся;

Мауно Хенрик Койвисто (слева) и Андрей Владимирович Федоров.

3. Сейчас Россия в тяжелом положении и продает земли, а завтра ситуация может измениться. Придет к власти сильный президент и потребует территорию обратно. "Россия всегда приходит за своим". Хорошо, если она вернет деньги, а ведь может забрать и бесплатно.

Шила в мешке не утаишь

Позже выяснилось, что в 1990 г. президент Койвисто также отверг предложение Горбачева. Тот хотел отдать Финляндии территории, завоеванные Советским Союзом с 1940 г. по 1944 г. Вместе с Выборгом?! Бесплатно?! Ну может за небольшую благодарность лично Михаилу Сергеевичу. Вспомним южнокорейские 100 тыс. долларов США.

Кстати, позже Горбачев отказывался от того, что хотел подарить "Кемску волость" соседям. Но работники финского МИДа не стали молчать. Эксперт МИД Финляндии, доктор политологии и экс-дипломат Юкка Сеппинен написал о данном факте в своей книге. В 2015 году отнекивался и Бурбулис. Ведь к тому времени на 180 градусов изменилась внешняя политика России. Однако мидовцы Суоми сдали и его.

Грех кому-то продавать такую красоту! Фото: photocentra.ru

Самое главное, что замминистра Федоров на всю Россию громогласно заявил, что переговоры о продаже Карелии за 14 млрд долларов имели место быть. Они продолжались с 1991 по 1994 год. Слава Богу, что лихие 90-е остались позади и сейчас настало другое время в России. Теперь мы ни пяди своей земли не отдадим!

