Как Бурбулис и Ельцин продавали Карелию Финляндии? Почему им в итоге отказал финский президент
Не перестаю удивляться тому, сколько загадок содержит история Великой Отечественной войны. Я постоянно узнаю что-то новое и неожиданное, а затем доношу информацию до вас, дорогие друзья. Вот только более близкое для нас время (эпоха Горбачева и Ельцина) содержит не меньше тайн. Ну а в данной статье речь пойдет о том, как Ельцин и его ближайшее окружение попытались продать Финляндии республику Карелия. К счастью, в последний момент эта сделка сорвалась. История крайне любопытная...
Наследие СССР
А началось всё в перестройку. В ходе нее Горбачев обещал улучшить социализм и сделать экономику конкурентной. Говорил он всё правильно, а делал обратное. В результате абсурдного "сухого закона" потери экономики СССР составили 5% ВВП. В системе торговли наступил хаос, так как пошел вал неплатежей. Об этом завуалированном преступлении я еще напишу подробную аналитическую статью.
В 1986 г. в результате сговора арабских стран и США в три раза рухнули мировые цены на нефть. Кроме того, Советскому Союзу аукнулся ввод войск в Афганистан, который устроил Андропов. Это привело к утрате еще 4% ВВП, а общие его потери к 1988 г. составили 9%. В стране назрел тяжелейший экономический кризис. Добили экономику СССР два закона о кооперации и один о предприятиях, принятые в 1988 г.
Предприятиям дали свободу. Им разрешили торговать за рубежом, как и кооперативам. И они за 3 года вывезли 40% продукции, произведенной в СССР. Быстро, ничего не скажешь. Далее в Союзе возник тотальный дефицит всего и вся. Кроме того, большую часть своей гигантской прибыли дельцы оставляли в зарубежных банках. За три года, с 1989 по 1991 эта сумма составила 40 млрд. долларов?! А ведь по сути эти деньги недополучил союзный бюджет.
Государство было вынуждено занимать деньги на западе. К началу 1985 г. наш госдолг составлял 35 млрд долларов, а к концу 1991 г. вырос до 98 млрд. Запасы золота в стране сократились до 240 тонн. При этом другие государства: Куба, КНДР, Ангола и т.д. были должны Советскому Союзу 110 млрд. долларов. Вот только отдавать им было нечем и они отказались платить по счетам. Удивительно, но в 00-е годы РФ им долги простила.
Преступный замысел властей
Как мы знаем, в ноябре 1991 г. в СССР произошел дефолт, что означало крах экономики. Союз не смог выплатить проценты по кредитам Парижскому клубу. То есть экономическая ситуация в стране к моменту прихода к власти команды Ельцина была аховая. А в 1992 г. после распада СССР она стала еще хуже. Поставки большей части комплектующих в Россию из стран СНГ прекратились. Тысячи заводов в РФ встали и доходы бюджета рухнули. Спасение было одно – западные кредиты. Вот правительство Ельцина и решилось продать некоторые "спорные" территории РФ.
Данная идея родилась ещё летом 1991 г. Чиновники хотели избавиться от проблем, пополнить бюджет и пережить трудное время. Они даже собрали команду, которая занималась данным вопросом. Руководил ей Глава МИД, а его помощниками были: Геннадий Бурбулис – Государственный секретарь и Андрей Федоров – замминистра иностранных дел. Борис Николаевич обо всем прекрасно знал и не возражал. Ведь Бурбулис был его личным советником и де-факто являлся вторым человеком в государстве.
Почему финны отказались покупать Карелию
Финнов идея заинтересовала. Переговоры шли достаточно долго. На них обсуждали сумму сделки. Стороны сошлись на 64 млрд марок или 14 млрд долларов. Дело осталось за малым, требовалось согласие президента Финляндии – Мауно Койвисто. Однако он в решающий момент ответил отказом по трём причинам:
1. Доходы бюджета Суоми составляли 55 млрд долларов в год. А на восстановление Карелии необходимо было потратить еще 77 миллиардов. Плюс 14 млрд долларов на покупку. Дорого;
2. В стране не было людей, чтобы обустроить и заселить саму Финляндию. А тут еще Карелией занимайся;
3. Сейчас Россия в тяжелом положении и продает земли, а завтра ситуация может измениться. Придет к власти сильный президент и потребует территорию обратно. "Россия всегда приходит за своим". Хорошо, если она вернет деньги, а ведь может забрать и бесплатно.
Шила в мешке не утаишь
Позже выяснилось, что в 1990 г. президент Койвисто также отверг предложение Горбачева. Тот хотел отдать Финляндии территории, завоеванные Советским Союзом с 1940 г. по 1944 г. Вместе с Выборгом?! Бесплатно?! Ну может за небольшую благодарность лично Михаилу Сергеевичу. Вспомним южнокорейские 100 тыс. долларов США.
Кстати, позже Горбачев отказывался от того, что хотел подарить "Кемску волость" соседям. Но работники финского МИДа не стали молчать. Эксперт МИД Финляндии, доктор политологии и экс-дипломат Юкка Сеппинен написал о данном факте в своей книге. В 2015 году отнекивался и Бурбулис. Ведь к тому времени на 180 градусов изменилась внешняя политика России. Однако мидовцы Суоми сдали и его.
Самое главное, что замминистра Федоров на всю Россию громогласно заявил, что переговоры о продаже Карелии за 14 млрд долларов имели место быть. Они продолжались с 1991 по 1994 год. Слава Богу, что лихие 90-е остались позади и сейчас настало другое время в России. Теперь мы ни пяди своей земли не отдадим!
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор утверждает, что в начале 1990-х окружение Бориса Ельцина якобы обсуждало с Финляндией возможность передачи или продажи Карелии. - В качестве ключевых фигур называются Геннадий Бурбулис, Андрей Федоров и руководство МИД. - Контекстом названы: - экономический кризис позднего СССР, - распад хозяйственных связей после 1991 года, - нехватка денег у нового российского государства. - По версии статьи, Финляндия якобы была готова обсуждать сумму сделки, и фигурировала цена около 14 млрд долларов. - Решающее слово оставалось за президентом Финляндии Мауно Койвисто, который отказался. - В статье приводятся три причины отказа: 1. слишком высокая совокупная стоимость сделки и восстановления региона; 2. нехватка ресурсов и людей у самой Финляндии; 3. опасение, что в будущем Россия может потребовать территорию обратно. - Дополнительно автор утверждает, что Горбачев якобы ранее тоже предлагал Финляндии территории, утраченные ею после войны. - В финале делается патриотический вывод: хорошо, что сделка не состоялась, и нынешняя Россия «не отдаст ни пяди земли».
Что здесь важно понять по сутиТекст написан в ярко публицистическом и идеологическом жанре, а не как строгий исторический разбор. Это чувствуется по нескольким признакам: - много эмоциональных формулировок: «преступный замысел», «продать Карелию», «слава Богу», «лёгкие 90-е»; - причинно-следственные связи поданы слишком прямолинейно; - сложные экономические процессы конца СССР сведены к набору обвинений; - почти нет аккуратной работы с источниками, архивами, статусом переговоров и юридической стороной вопроса. История позднего СССР и ранней России вообще очень уязвима для мифологизации. Это похоже на то, как в личных отношениях человек потом переосмысляет прошлое: не видит сложную ткань событий, а собирает удобный сюжет с героями, предателями и «упущенными заговорами». Так психика упрощает хаос. История делает то же самое, когда её превращают в моральную драму.
Насколько правдоподобен сам сюжет
1. Были ли вообще разговоры о Карелии?Да, по сообщениям ряда финских источников и воспоминаний некоторых участников, в начале 1990-х тема Карелии действительно неформально поднималась. Но здесь принципиальна разница между: - зондажем, - частными или полуофициальными обсуждениями, - реальными межгосударственными переговорами о продаже территории. Статья подает это так, будто речь шла почти о готовой сделке. Это, мягко говоря, спорно.
2. Можно ли говорить именно о «продаже»?Слово «продажа» здесь, вероятно, слишком грубое и пропагандистское. В международной политике такие вопросы обычно оформляются не как «продажа земли», а как: - возможная территориальная договоренность, - пересмотр границ, - обсуждение исторических претензий, - компенсационные механизмы. Но публицистике нужно сильное слово. «Продажа» звучит как моральное падение власти — и именно этого эффекта добивается автор.
3. Была ли у Ельцина мотивация?Экономическая катастрофа начала 1990-х действительно была тяжелой. Поэтому сама логика: «власти могли искать любые нестандартные способы облегчить кризис» — не выглядит фантастической. Однако из этого еще не следует, что Кремль реально собирался отчуждать Карелию как оформленный государственный курс. Тут полезна аналогия с нейросетью: если на вход подать несколько фактов — кризис, слабость государства, территориальные споры, кулуарные контакты, — модель человеческого мышления легко достроит полный сюжет. Но достроенный сюжет не всегда равен исторической реальности.
Почему финский президент мог отказатьсяДаже если допустить, что тема поднималась всерьез, отказ Койвисто выглядит логично.
Экономический факторФинляндия — прагматичная страна. Получить территорию — это не просто нарисовать новую границу на карте. Это значит: - инфраструктура, - жилье, - дороги, - социальные обязательства, - интеграция населения, - правовой переход, - колоссальные бюджетные расходы. Историческая память — это одно, а бухгалтерия государства — совсем другое. В этом смысле политика напоминает духовность без иллюзий: любить идею можно, но платить за неё приходится из очень материального бюджета.
Демографический и административный факторДаже желанная территория может оказаться тяжелым бременем, если нет ресурсов на её освоение и интеграцию.
Геополитический факторЭто, пожалуй, самое глубокое объяснение. Койвисто, судя по всему, понимал простую вещь: Россия может быть слабой временно, но не навсегда. А значит, любое решение, принятое в момент её исторического провала, может позже стать источником большого конфликта. Это очень трезвый взгляд. Не романтический, не реваншистский, а стратегический. Иногда отказ от выгодной на вид возможности — это и есть высшая форма политического реализма.
Слабые места статьи
1. Смешение фактов, оценок и догадокАвтор легко переходит от: - подтвержденных экономических трудностей, - к спорным интерпретациям, - а затем к почти обвинительному приговору. Такой монтаж создает ощущение доказанности, хотя на деле многое требует проверки.
2. Экономические цифры выглядят поданными тенденциозноВ тексте много чисел, но числа сами по себе еще не означают точности. Это частая риторическая уловка: когда материалу не хватает доказательности, его насыщают цифрами. Читателю кажется: раз есть конкретные суммы и проценты, значит, всё надежно. Но вопрос не в наличии чисел, а в качестве источников и методике подсчета.
3. Патриотический пафос подменяет исторический анализПатриотизм сам по себе не порок. Но когда он начинает диктовать структуру доказательства, история превращается в инструмент подтверждения уже готовой эмоции. Это похоже на идеализацию в отношениях: человек сначала решает, кто «предатель», а кто «спаситель», и потом подбирает воспоминания под этот образ. В статье чувствуется именно такая схема.
Подробный выводПеред нами не столько документальное исследование, сколько патриотическая интерпретация спорного эпизода 1990-х. В её основе, вероятно, лежит не полностью выдуманная история: какие-то контакты, обсуждения и зондажи по теме Карелии действительно могли существовать. Но превращение этого в сюжет о том, что Ельцин и Бурбулис “продавали Карелию Финляндии”, — это уже сильное упрощение и эмоциональное заострение. С практической точки зрения можно сделать несколько осторожных выводов: - Позднесоветский и раннепостсоветский кризис действительно был столь глубоким, что порождал идеи, которые в более устойчивое время казались бы немыслимыми. - Финляндия повела себя рационально, отказавшись от потенциально взрывоопасного территориального вопроса. - Историческая память легко мифологизируется, особенно когда речь идет о 1990-х — времени травмы, унижения, резких перемен и поиска виноватых. - Реальная политика почти всегда менее героична и менее демонична, чем ее описывают публицисты. Там много не красивых заговоров, а хаоса, полунамеков, ситуативных инициатив и неоформленных планов. Если говорить совсем честно, самая интересная часть этой истории даже не в том, хотели ли реально продать Карелию, а в другом: почему обществу так легко поверить в подобный сюжет. Возможно, потому что он совпадает с нашим внутренним мифом о 90-х как о времени, когда «могло случиться всё что угодно». И в этом есть доля правды — но именно поэтому особенно важно не путать историческую возможность с доказанным фактом. История редко дает нам чистую истину; чаще она предлагает набор фрагментов, из которых каждый собирает свой образ прошлого. Но где проходит граница между правдоподобным сценарием и реальностью, которую можно доказать?