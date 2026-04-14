“К юбилею нашего “Мироныча”. Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе “Стиллавин Today
Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 27 марта 2026 г.
27 марта 2026 года отмечается 140-летие со дня рождения Сергея Мироновича Кирова.
Историк, публицист Евгений Спицын рассказывает о дружбе со Сталиным, дореволюционной работе на Кавказе, об ораторских и организаторских талантах, о руководстве Ленинградской парторганизацией после Зиновьева, об участии во внутрипартийной борьбе 1920-х годов, об идеологических разногласиях о строительстве социализма, а также о том, как идеи оппозиции сохранялись и трансформировались в более поздние советские десятилетия.
Е.Ю.Спицын на радио Маяк (ВГТРК). Все выпуски:
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Сергей Миронович Киров представлен как один из ближайших соратников и, вероятно, личных друзей Сталина. - В беседе подчеркивается, что образ Кирова как слабого организатора спорен: его деятельность в Ленинграде, напротив, свидетельствует о крупных управленческих способностях. - Дореволюционный путь Кирова описывается как путь человека из бедной, рано осиротевшей семьи, который благодаря способностям пробился через учебу, журналистику и революционную работу. - Отдельно акцентируется, что Киров был талантливым оратором и массовым политическим деятелем, а в раннесоветскую эпоху это имело огромное значение. - В этом видео проводится мысль, что Киров усилился как политическая фигура в годы Гражданской войны и после нее, особенно на Кавказе и затем в Ленинграде. - Его назначение в Ленинград трактуется как политически важный шаг Сталина: необходимо было ослабить влияние зиновьевской оппозиции в одном из ключевых партийных центров страны. - Беседа касается и внутрипартийной борьбы 1920-х годов, где Киров выступает как активный участник сталинской линии. - Центральный идеологический конфликт той эпохи описан через спор о: - возможности строительства социализма в одной стране; - роли крестьянства; - общего направления экономической и политической стратегии. - Спикер проводит линию преемственности: позднейшие кризисы советской системы частично связываются с возрождением внутриэлитных антисталинских тенденций уже в послесталинский период. - Отдельно в беседе отвергается популярный миф о том, что Сталин был связан с “эксами”; эта версия названа позднейшим политизированным искажением.
Подробный выводВ данной лекции фигура Кирова рассматривается не просто как юбилейный повод вспомнить известного советского деятеля, а как точка входа в более широкий разговор о природе власти, революции, партийной борьбы и исторической памяти.
1. Киров как человек системы, но не только системыЗдесь важно не идеализировать и не демонизировать. В истории часто происходит странная вещь: человек превращается либо в бронзовый памятник, либо в картонного злодея. Киров в беседе показан скорее как живой политический тип своей эпохи: талантливый, дисциплинированный, энергичный, умеющий говорить с массами и организовывать аппарат. Это любопытно. Потому что в революционные и постреволюционные эпохи наверх нередко поднимаются не просто теоретики, а те, кто умеет соединять идею, организацию и психологию толпы. В этом смысле политик похож на дирижера: мало знать партитуру, надо еще заставить оркестр сыграть. По мысли выступающего, Киров именно это и умел.
2. Социальный путь Кирова как советский архетипИстория его детства — бедность, сиротство, учеба, ранняя самостоятельность — подается как пример того, как тяжелая биография может сформировать человека действия. Здесь есть почти архетипический сюжет: из уязвимости рождается воля. Но полезно помнить: такие биографии в советском повествовании часто служили не только фактом, но и символом. Символом того, что новый строй якобы поднимает “человека из низов”. Это не значит, что факт ложен; это значит, что факт становится мифом, а миф — инструментом политики. И это нормально для любой эпохи: так же сегодня медиа конструируют образы “self-made” фигур.
3. Оратор как политическая технология эпохиОчень важная мысль беседы: в 1920-е годы ораторское искусство было не просто украшением, а механизмом власти. В обществе с высоким уровнем неграмотности, с массовой мобилизацией, с политикой как театром истории слово имело почти материальную силу. Это напоминает современную цифровую эпоху, только вместо митингов — ленты, вместо трибуны — алгоритмы платформ. Тогда массы зажигали речью, сейчас — образом, клипом, нарративом. Но принцип похож: кто формирует язык эпохи, тот во многом формирует и саму реальность эпохи. С этой точки зрения Киров был не второстепенным аппаратчиком, а человеком, владевшим одним из главных ресурсов того времени — способностью убеждать и собирать лояльность.
4. Ленинград как нерв внутрипартийной борьбыОдин из ключевых сюжетов беседы — роль Кирова в Ленинграде после Зиновьева. Это подается как доказательство его политической значимости. И действительно, Ленинград был не просто крупным городом, а символическим и организационным центром. Контроль над ним значил больше, чем просто контроль над региональным комитетом. Если смотреть глубже, то здесь виден вечный исторический закон: борьба внутри революционного лагеря после победы революции становится не менее ожесточенной, чем борьба с прежним режимом. Почему? Потому что после победы возникает главный вопрос: кто имеет право толковать саму победу. И Киров в этой конструкции выступает как человек, который помог Сталину не только административно, но и символически переопределить партийный центр тяжести.
5. Идеологические разломы 1920-х годовВ беседе конфликт между Сталиным и его оппонентами представлен не как личная склока, а как спор о принципиальных вещах: - возможен ли социализм в одной стране; - какова роль крестьянства; - каким должен быть темп и характер преобразований. Это важный момент. История часто редуцируется до интриг и амбиций, но амбиции обычно цепляются за идеи. Даже если позже идеи становятся маской интересов, в начале они нередко действительно значат многое. При этом полезно сохранять трезвость: любая большая идеология склонна считать себя единственным носителем исторической необходимости. Здесь и материалисты становятся почти мистиками — только вместо “воли неба” у них “законы истории”. В этом есть ирония: самые жесткие антиметафизики часто создают собственную метафизику, просто под другим именем.
6. Сквозная мысль беседы: незавершенность внутренней борьбыОдин из самых сильных по политическому заряду выводов спикера: внутрипартийная оппозиция не исчезла окончательно, а ее идейные аналоги позднее проявились в других формах — уже в послесталинскую эпоху, особенно к перестройке. Это уже не просто разговор о Кирове, а попытка объяснить долгий распад советского проекта через внутреннюю идеологическую эрозию элиты. Такая интерпретация не бесспорна, но она логична внутри своей системы координат. В ней история СССР понимается не как линейное развитие, а как цепь отложенных конфликтов, где старые споры меняют язык, но не исчезают. Здесь стоит быть осторожным. Упрощение в духе “все разрушили скрытые наследники старой оппозиции” соблазнительно, потому что дает ясного виновника. Но реальность, как правило, сложнее: государства рушатся не только из-за идейных врагов, но и из-за усталости системы, снижения качества управления, разрыва между риторикой и жизнью, потери доверия. Иначе говоря, империи падают не от одной трещины, а от совпадения многих напряжений.
7. Что дает эта беседа для понимания КироваЕсли собрать все вместе, то в этом видео Киров предстает как: - человек трудной биографии; - сильный партийный организатор; - яркий оратор; - важный союзник Сталина; - фигура, сыгравшая заметную роль в разгроме внутрипартийной оппозиции; - символ той эпохи, когда личные качества политика были неотделимы от огромных исторических ломок. Но есть и более глубокий слой. Разговор о Кирове — это, по сути, разговор о том, как история превращает людей в функции, а функции — в легенды. Один запоминается как “друг Сталина”, другой как “оппозиционер”, третий как “реформатор”. За этими ярлыками часто исчезает реальный человек. Мы любим не реальность, а удобный образ — в политике так же, как и в личной жизни. И, возможно, зрелое отношение к истории начинается там, где мы перестаем поклоняться образам и начинаем разбираться в живой сложности.
ИтогБеседа посвящена не только юбилею Сергея Мироновича Кирова, но и переосмыслению его места в советской истории. Главный смысловой акцент — Киров был не декоративной фигурой, а важным деятелем раннесоветского государства, сочетавшим талант оратора, организатора и политического союзника Сталина в решающие годы внутрипартийной борьбы. Одновременно в лекции через фигуру Кирова выстраивается более широкая историческая линия: от революции и борьбы 1920-х годов — к позднейшим кризисам советской системы. Это попытка увидеть историю не как набор дат, а как долгую инерцию идей, конфликтов и кадровых решений. И здесь возникает, пожалуй, самый интересный вопрос: когда мы говорим об исторической фигуре, мы ищем правду о человеке — или лишь такую версию прошлого, которая помогает нам объяснить собственное настоящее?