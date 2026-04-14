"Титаник", невзирая на слоганы о богатом убранстве, вовсе не был плавучим Версалем века XVII или XVIII. Он был детищем индустриальной эпохи, когда императивами стали экономичность и хайтек. Не часы, но циферблаты, экономное отопление, типовые панели, тасуемые для мнимого разнообразия отделки кают.

Главное же – сокращение экипажа. Кто мог подумать, что сокращение числа кочегаров и их помощников могут сыграть роковую роль в судьбе лайнера.

Самым дорогим на "Титанике" был капитан, еще мальчишкой из небогатой семьи сбежавший в поисках морских приключений. История успеха Бель эпок: из низов в любимого и уважаемого собеседника сильных мира сего. Но будет ли этот человек способен спасти судно и своих пассажиров?

Страница автора на сайте: https://tacticmedia.ru/author/13/

Наш официальный сайт: https://tacticmedia.ru/

Поддерживайте работу над фильмом "Прохоровка. Люди, огонь и сталь" и другие наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/

Ранний доступ к нашим новостям и видео:

Sponsr: https://sponsr.ru/tacticmedia/

Boosty: https://boosty.to/tacticmedia

TacticMedia в соцсетях:

Телеграм: https://t.me/TacticMedia_Official

Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia

Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/

Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia

YouTube: https://www.youtube.com/@TacticMediaChannel