Дипломатия. Как мир признал США. Часть 2 / Мария Филимонова и Егор Яковлев
Как молодые Соединённые Штаты, провозгласив независимость, оказались в дипломатической изоляции? Почему Франция стала главным союзником американцев — и чем за это заплатила? Какую роль в Войне за независимость США сыграла Россия, отказавшаяся помочь английскому королю?
Во втором выпуске цикла «История США — главное» доктор исторических наук Мария Филимонова рассказывает о дипломатии Войны за независимость и признании молодой американской республики:
— Почему США нуждались в союзниках и кто рискнул помочь
— Бенджамин Франклин в Париже: как «электрическая дипломатия» и шахматы покорили французскую элиту
— Пьер Бомарше: автор «Женитьбы Фигаро» как тайный поставщик оружия для американцев
— Союзный договор 1778 года: как победа при Саратоге изменила расстановку сил
— Россия и США: почему Екатерина II отказалась помогать Георгу III
00:00 – Дипломатия непризнанного государства
01:55 – Франклин в Париже: шахматы, салоны и «электрическая дипломатия»
06:20 – Битва громоотводов: спор о форме наконечников
07:45 – Бомарше: как автор «Фигаро» снабжал оружием американскую армию
10:19 – Французские добровольцы: Лафайетт и другие аристократы
12:34 – Союзный договор 1778 года: Франция признаёт независимость США
15:05 – Сражение при Йорктауне и победа над Корнуоллисом
17:48 – Россия и США: почему Екатерина II отказала Георгу III
23:39 – Миссия Дейны в Петербург: провал американской дипломатии
33:17 – Радищев и русское общество о событиях в США
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Провозгласить независимость было недостаточно: США нужно было добиться международного признания и внешней поддержки. - Главным направлением дипломатии стала Франция, как главный соперник Великобритании в XVIII веке. - Бенджамин Франклин сыграл ключевую роль: - использовал личный авторитет ученого и изобретателя; - вел тонкую культурную дипломатию через салоны, элиту, шахматы, символические жесты; - создавал привлекательный образ Америки во Франции. - Французское общество и часть элиты симпатизировали американцам еще до официального союза. - Бомарше организовал масштабные поставки оружия, снаряжения и боеприпасов в США, фактически поддержав американскую армию в критический момент. - Лафайет стал символом идейной поддержки Американской революции со стороны французской аристократии. - После победы при Саратоге (1777) Франция признала США как перспективного союзника. - В 1778 году был заключен франко-американский союз, крайне выгодный для США. - Французская военная помощь оказалась решающей, особенно в кампании, завершившейся победой при Йорктауне в 1781 году. - В 1783 году Великобритания официально признала независимость США. - Россия формально США не поддержала, но и не выступила на стороне Британии. - Екатерина II отказалась посылать войска Георгу III, что косвенно сыграло на пользу американцам. - Политика вооруженного нейтралитета ослабила британские позиции и была выгодна США. - Американская миссия в России провалилась: - посланник Фрэнсис Дейна не добился признания; - Россия не захотела официально контактировать с США до признания их Британией; - Петербург был занят собственной геополитикой, прежде всего вопросом Крыма. - Джон Куинси Адамс в юности участвовал в этой неудачной миссии как секретарь и переводчик. - В российском обществе интерес к американским событиям существовал, но был ограничен; наиболее ярко откликнулся Радищев. - Лекция подчеркивает, что успех американской независимости был не только военным, но и дипломатическим проектом.
Подробный выводВ этом видео хорошо показана простая, но часто недооцененная истина: государство рождается не только на поле боя, но и в пространстве признания. Можно объявить себя независимым, можно даже удерживать территорию, но пока тебя не признают другие державы, ты остаешься чем-то промежуточным — не мифом, но и не полноценным участником международной системы. США в конце XVIII века оказались именно в таком положении.
1. Главный дипломатический успех США — это ФранцияБеседа убеждает, что именно французское направление стало сердцем американской дипломатии. И здесь особенно важна фигура Франклина. Он действовал не только как переговорщик, но как архитектор образа. Это интересный момент: иногда судьбу войны решают не только генералы и флоты, но и способность понравиться, вызвать доверие, стать модным, понятным, "своим" для чужой элиты. Франклин выступает здесь почти как современный мастер soft power. Он не просто просил помощи — он создавал культурную среду, в которой помощь Америке казалась естественной, благородной и даже престижной. В каком-то смысле это напоминает работу современных информационных систем: победа достигается не прямым давлением, а настройкой среды, в которой нужное решение начинает восприниматься как разумное и желанное. Важно и то, что Франция помогала не только из симпатии к свободе. За идеями всегда стоят интересы. Для Парижа поддержка США была способом ослабить Великобританию. Это хороший исторический урок против наивного идеализма: даже когда политика говорит языком высоких принципов, ее грамматика часто остается геополитической.
2. Французская помощь была, вероятно, решающейЛекция довольно ясно подводит к мысли, что без Франции американская победа могла бы либо не состояться, либо растянуться на неопределенно долгий срок. Поставки оружия, помощь добровольцев, официальный союз, экспедиционный корпус, флот — все это превратило американское сопротивление из локального мятежа в часть большой международной войны. Это разрушает популярный романтический образ, будто США в одиночку героически победили империю. Реальность, как часто бывает, менее удобна для мифа, но более интересна. Независимость США стала результатом сплетения внутреннего упорства и внешнего вмешательства. История вообще редко делается чистыми сущностями: ни одна революция не бывает только внутренней, ни одна дипломатия — только идеологической.
3. Россия: не союзник США, а игрок в собственную игруОсобенно любопытна линия с Россией. Она показывает, как легко одна сторона может принять выгодный ей нейтралитет за скрытую симпатию. Американцы склонны были видеть в действиях Екатерины II некую благожелательность. Но в лекции убедительно звучит другой тезис: России до США не было особого дела. Ее интересовали собственные вопросы, прежде всего баланс сил в Европе и южное направление. Это очень зрелый исторический сюжет. Мы часто идеализируем международные отношения, приписывая другим странам эмоциональные предпочтения: "они были за нас", "они нас понимали". Но государства редко любят или ненавидят так, как это делают люди. Они, скорее, соотносят выгоды, риски, момент, цену. Россия не стала душить американскую революцию — и уже этим объективно помогла США. Но не потому, что увидела в них духовных родственников, а потому что ее собственная рациональность вела ее в другую сторону. Политика Екатерины в этом смысле выглядит очень характерно: внешне — дружелюбные формулы, внутри — холодный расчет. Это не лицемерие в бытовом смысле, а сама ткань большой дипломатии. Как в шахматах, важно не любить фигуры, а видеть позицию.
4. Провал американской миссии в России не случаенНеудача Фрэнсиса Дейны особенно показательна. На контрасте с Франклином видно, что в дипломатии одного формального назначения мало. Нужны масштаб личности, культурная адаптивность, понимание среды. Дейна оказался не тем человеком не в том месте и не в тот момент. А Россия, в свою очередь, не хотела признавать США раньше, чем это сделает сама Британия. Здесь проявляется одна почти философская вещь: истина политического статуса определяется не только фактом существования, но и сетью признания. США уже существовали де-факто, сражались, управлялись, вели переговоры. Но для Петербурга этого было недостаточно. Пока старая метрополия не признала новый субъект, для России он как бы зависал между бытием и небыттием. Это напоминает, как в человеческой жизни мы порой существуем реально, но социально еще не признаны — как ученый до публикации, художник до выставки, мысль до языка.
5. Дипломатия как борьба не только интересов, но и образовОчень ценно, что в лекции много внимания уделено не только договорам, но и символам: салоны, шахматы, подарки, репутация, общественное мнение, добровольцы-идеалисты. Это показывает, что дипломатия — это не только кабинет и печать, но и воображение эпохи. Люди часто воюют и помогают не за реальность, а за образ реальности. Французы во многом поддерживали не просто далекие колонии, а собственный идеал свободы, увиденный в Америке. И здесь есть тонкая двойственность: идеализация может вдохновлять, но может и ослеплять. Америка для части европейцев была не столько конкретной страной со своими противоречиями, сколько экраном, на который проецировались надежды. Так часто бывает и в истории, и в личной жизни: мы любим не объект, а значение, которое ему придаем. Но это не делает идеалы бесполезными. Напротив, иногда именно они запускают реальные действия. Вопрос лишь в том, способны ли мы потом встретиться с реальностью, не разрушившись от разочарования.
6. Общий смысл лекцииГлавная мысль беседы, на мой взгляд, такова: победа США в войне за независимость стала результатом соединения военного сопротивления, дипломатической гибкости, международной конъюнктуры и удачной работы с образом новой страны. Это очень современный сюжет. Любой политический субъект — государство, движение, даже личность — побеждает не только силой, но и тем, насколько он: - понятен другим; - вписан в чужие интересы; - умеет вызывать доверие; - оказывается полезен в чужой игре. США смогли добиться признания потому, что стали для Франции не только объектом сочувствия, но и фактором стратегии. А в России не смогли — потому что не стали приоритетом в реальной системе интересов империи.
ИтогЛекция показывает рождение США не как красивую легенду о свободе, а как сложный исторический процесс, где идеи, интересы, амбиции, случайности и личности сплелись в один узел. В этом и есть живая история: она не сводится ни к одному принципу — ни к идеализму, ни к цинизму. Одни сражались за свободу, другие за баланс сил, третьи за престиж, четвертые за собственную мечту о новом мире. И именно из этой смеси возникла новая страна. Если смотреть глубже, то возникает почти универсальный вопрос: что на самом деле делает нечто реальным — само его существование, его сила или признание этого существования другими?