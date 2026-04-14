Британия, Ватикан и Евросоюз: единым фронтом против Трампа? | Ростислав Ищенко и Руслан Сафаров
Смена власти в Венгрии, как проявление большого конфликта разных берегов Атлантики. О положении дел в Восточной Европе после ухода Виктора Орбана, об отношениях США и НАТО и отказе последних воевать в Иране, о разнице внешнеполитических стратегий Владимира Путина и Дональда Трампа, о конфликте Ватикана и США, об угрозах для России большой британской стратегии по замещению Вашингтона, о положении Китая, перспективах и сложностях Турции, о вежливости в политике и "президенте реднеков" говорят политолог, политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Смена власти в Венгрии не означает автоматического разворота против России. Новый лидер, по мысли Ростислава Ищенко, унаследует те же объективные ограничения, что и Орбан: зависимость от энергоносителей, венгерский вопрос в Закарпатье, необходимость балансировать между Брюсселем и национальными интересами. - Победа оппозиции в Венгрии подается как политическое поражение Трампа, а не только успех Евросоюза. США слишком демонстративно поддержали Орбана, и это, по оценке спикера, могло сыграть против него. - Вашингтон сам провоцирует ослабление собственных позиций. Главная мысль беседы: значительная часть неудач США — результат не столько силы противников, сколько ошибок, импульсивности и давления со стороны администрации Трампа. - Европа, особенно Брюссель и Лондон, начинает играть более самостоятельную игру. При этом Британия рассматривается как отдельный центр силы, стремящийся воспользоваться ослаблением США и укрепиться в Северной Европе и Арктике. - Словакия и Сербия будут продолжать лавировать. Их политика определяется не идеологией, а пределами выживания: слишком сильное давление Европы они игнорировать не могут, но и полностью отказаться от собственной линии им трудно. - Конфликт Трампа с Ватиканом и напряжение с Британией — симптомы более широкой проблемы. Речь не о личных обидах, а о том, что США теряют способность мягко управлять союзниками и все чаще сталкиваются с сопротивлением там, где раньше получали послушание. - Ситуация вокруг Ирана подается как пример стратегической неуклюжести США. По мнению Ищенко, Иран можно было втянуть в договоренности, но ставка на грубое давление сделала кризис глубже и опаснее. - Турция находится в положении державы с большими амбициями и ограниченной экономической базой. Она активно действует в регионе, но рискует столкнуться с тем, что внешнеполитические проекты становятся слишком дорогими для собственной экономики. - Британия, по версии спикера, пытается собирать новый северный антироссийский контур. В центре внимания — Арктика, Северная Европа, контроль над перспективными регионами и создание военно-политической архитектуры без прямой опоры на США. - Общий фон — нарастающая хаотизация международной системы. Ведущий в финале делает акцент на необходимости евразийского консенсуса как ответа на растущий беспорядок.
Подробный выводВ данной лекции проводится одна сквозная идея: мир входит в фазу не просто многополярности, а турбулентной многополярности, где старые центры силы уже не способны диктовать правила так, как раньше, а новые еще не создали устойчивого порядка. Это важное различие. Одно дело — смена гегемона, другое — ситуация, когда сам механизм управления мировым конфликтом начинает давать сбои.
1. Венгрия как симптом, а не как исключениеРазговор о Венгрии здесь важен не сам по себе. Он служит моделью того, как политика идеологических ярлыков сталкивается с реальностью интересов. Пока политик находится в оппозиции, он может говорить резче, обещать больше и выглядеть “чистым”. Но приход к власти — это, если говорить языком физики, переход из области теории в область трения. Ищенко подчеркивает: у Венгрии есть структурные ограничения. Это экономика, энергетика, национальный вопрос, отношения с Украиной, рамка ЕС. Поэтому новый лидер не сможет просто нажать кнопку и стать “антиорбаном”. В политике вообще часто меняются лица, но не меняются гравитационные поля. Это напоминает и психологию человека: мы можем воображать себя кем угодно, пока не сталкиваемся с последствиями выбора. Но реальность быстро отделяет идентичность от позы.
2. Главный противник Трампа — не Европа, а собственный стильОдна из самых сильных линий беседы — мысль, что Трамп проигрывает не потому, что против него выстроился всемогущий фронт, а потому что его метод сам создает сопротивление. Это очень интересный тезис. В политике, как и в отношениях между людьми, сила, поданная без меры, часто перестает восприниматься как сила и начинает восприниматься как угрозa, унижение или хаос. А тогда даже зависимые игроки начинают искать автономию. Ищенко описывает именно это: США слишком явно вмешиваются, слишком демонстративно давят, слишком громко заявляют о поддержке “своих” кандидатов и проектов — и тем самым провоцируют обратный эффект. В каком-то смысле это похоже на ошибку плохого программиста, который слишком жестко прописал условия системы и не учел, что живые элементы начнут обходить скрипт. Система становится негибкой — и потому ломается.
3. Британия и Евросоюз — не одно и то жеВ беседе интересно разделяются Брюссель и Лондон. Это важный момент. Часто в массовом восприятии “Запад” выглядит единым телом, но в реальности это скорее организм с внутренней конкуренцией органов. Ищенко считает, что Британия стремится извлечь максимум из ослабления США, прежде всего в северном направлении: Арктика, Скандинавия, североевропейские военные форматы. Это уже не просто старая британская игра в баланс сил, а попытка встроиться в будущую архитектуру контроля над ресурсами и морскими путями. Если смотреть глубже, здесь просматривается старая историческая логика: островные державы почти всегда стремятся контролировать континент не прямым завоеванием, а через коалиции, коммуникации и морскую инфраструктуру. В этом смысле геополитика Британии почти метафизически постоянна: меняются лозунги, но сохраняется форма импульса.
4. Ватикан как моральный, а не военный факторТема Ватикана в разговоре подана трезво. Ищенко не драматизирует ее как самостоятельный фронт борьбы, но подчеркивает другое: Трамп сам делает из морального замечания политический скандал. Это важная мысль. Ватикан не может отправить дивизии, но может обозначить моральную границу. И если политик начинает с этой границей публично воевать, он тем самым показывает уязвимость. Не сам упрек опасен, а нервная реакция на него. Здесь есть почти античная логика: сильный не обязан отвечать на каждое слово. Когда же правитель реагирует на символический укол как на смертельную угрозу, он демонстрирует не силу, а внутреннюю нестабильность.
5. Иран и Ближний Восток: кризис воли, а не только ресурсовПо Ирану и Ближнему Востоку в беседе проводится идея, что США сами сузили себе пространство для дипломатии. Если упрощать: можно было договариваться, но выбрали путь принуждения. А принуждение без готовности к полной цене конфликта превращается в стратегический тупик. Это вообще один из вечных законов политики: нельзя бесконечно повышать ставки, если не готов платить по счету. В противном случае соперник начинает видеть не всемогущество, а блеф. При этом звучит важное наблюдение: перекрытие проливов, удары по логистике, проблемы союзников США в Азии — все это делает кризис не локальным. Здесь мир уже действует как сеть, а не как набор отдельных “регионов”. Удар в одной точке быстро превращается в нервный импульс по всей системе.
6. Турция как пример перегруженной державыРазбор Турции, пожалуй, один из самых содержательных в беседе. Ищенко показывает ее как страну, которая добилась заметных внешнеполитических успехов, но при этом подошла к пределу, где амбиции начинают опережать ресурсную базу. Это почти классическая имперская ловушка: успехи подталкивают к новым проектам, а каждый новый проект требует все больше денег, техники, политической воли и устойчивости элит. Пока лидер силен, система держится. Но чем больше завязано на одном человеке, тем выше риск дезинтеграции после его ухода. Здесь Турция описывается не как слабое государство, а как государство с избытком замысла и недостатком опоры. А это опасное сочетание. В личной жизни так же: когда человек хочет жить на уровне своей мечты, но не успевает построить под нее внутреннюю и материальную инфраструктуру, он входит в хронический кризис.
7. Главный нерв видео — хаос как политическая средаЕсли собрать все вместе, беседа посвящена не просто Трампу, Венгрии, Ирану или Турции. Она посвящена более глубокому явлению: распаду прежних правил координации между центрами силы. США уже не могут автоматически собирать лояльность. Европа не стала единым субъектом, но стала менее покорной. Британия ищет свой путь. Турция расширяет амбиции. Иран сопротивляется. Ватикан обозначает моральные линии. Малые и средние страны лавируют. Это мир, в котором старый центр еще силен, но уже не бесспорен. А когда гегемон перестает быть бесспорным, политика становится нервной, фрагментарной и более рискованной. Ведущий в финале говорит о необходимости внутриевразийского консенсуса. Это, возможно, самая практическая мысль всего видео. Потому что на фоне распада старых конструкций выживает не тот, кто громче всех кричит, а тот, кто создает рабочие механизмы согласования интересов. История редко награждает самых шумных; чаще она оставляет место самым устойчивым.
Итоговая оценкаВ этом видео предложена картина мира, где: - Трамп — не архитектор новой стабильности, а ускоритель хаоса; - Европа — не едина, но уже не послушна; - Британия — отдельный и очень активный игрок; - Венгрия, Сербия, Словакия, Турция — примеры стран, которым приходится выживать в условиях давления крупных центров; - Ближний Восток и Арктика — не периферия, а ключевые зоны будущего передела влияния. Если отойти от эмоционального слоя, главный практический вывод таков: международная политика все меньше определяется декларациями и все больше — способностью выдерживать долгую, сложную, ресурсную игру без иллюзий и без истерики. И здесь особенно видно, как опасны идеализации — будь то идеализация “всемогущей Америки”, “единой Европы”, “простых решений” или “спасительных лидеров”. Реальность, как почти всегда, грубее и прозаичнее: каждый игрок связан своими ограничениями, и именно эти ограничения в итоге определяют траекторию событий сильнее, чем лозунги. И, пожалуй, самый глубокий вопрос после этой беседы звучит так: если прежний мировой порядок распадается не из-за одной силы, а из-за накопления внутренних ошибок всех игроков, то кто вообще способен предложить не просто новую силу, а новую форму устойчивости?