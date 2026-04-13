“Почему Хрущёв решил разоблачить Сталина?” Е.Ю.Спицын. Полная версия интервью ТВЦ для “Постскриптум”
Интервью записано для канала "ТВ Центр" в марте 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Е.Ю. Спицын на канале ТВ Центр. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/231188
#Спицын #СМИ #ТВЦ
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции Е.Ю. Спицын утверждает, что однозначно судить о подлинном отношении Хрущёва к Сталину нельзя, а его поздние мемуары ненадёжны и носят оправдательный характер. - Подчёркивается, что в 1920-е годы в партии шла не просто борьба амбиций, а конфликт разных политико-экономических курсов развития страны. - Центральным идейным спором был вопрос: возможно ли строить социализм в одной стране и как соотносить это с НЭПом как этапом модернизации. - Хрущёв в молодости представлен как человек малообразованный, но политически ловкий и карьерно чувствительный. - Его возвышение, по версии Спицына, стало возможным благодаря: - умению быть исполнителем линии партии; - поддержке со стороны партийного руководства; - острой нехватке надёжных кадров в условиях внутрипартийной борьбы. - Автор настаивает, что Сталин ценил Хрущёва не как самостоятельного мыслителя, а как администратора и исполнителя. - Версия о якобы глубоком внутреннем антисталинизме Хрущёва в сталинский период отвергается как поздняя легенда. - Главная мысль беседы: разоблачение Сталина было для Хрущёва политическим инструментом, а не моральным актом. - По мнению Спицына, причины антисталинского курса Хрущёва были следующими: 1. Личная легитимация власти — он не мог сравниться со Сталиным и потому должен был его дискредитировать. 2. Устранение старой сталинской гвардии — Молотова, Кагановича, Маленкова, Ворошилова и других, которые знали ему цену. 3. Попытка изменить внешнеполитический курс и пойти на сближение с Западом. 4. Необходимость обосновать собственный новый курс, перечеркнув прежнюю модель как «кровавую» и ошибочную. - Доклад Хрущёва о культе личности оценивается как предельно лживый и политически мотивированный. - Спицын считает, что Сталин не готовил Хрущёва в преемники, а видел в нём лишь ограниченного по масштабу, но полезного функционера. - Возвышение Хрущёва после смерти Сталина объясняется не сталинским выбором, а совокупностью аппаратных интриг, слабостью соперников и случайностью. - Особое значение придаётся событиям 1957 года, когда противники Хрущёва почти добились его смещения, но он сумел удержаться благодаря поддержке части элиты и стечению обстоятельств.
Подробный выводВ этом видео предлагается вполне цельная, хотя и явно полемическая интерпретация: Хрущёв разоблачил Сталина не потому, что внезапно прозрел морально, а потому что иначе не мог построить собственную власть. Это важное различие. В политике, как и в психологии, человек редко разрушает образ прошлого только ради истины; чаще он разрушает его ради создания нового центра лояльности. Если старая фигура слишком велика, новый лидер вынужден либо встать в её тень, либо уменьшить её масштаб в глазах общества. Спицын считает, что Хрущёв выбрал второе. Здесь работает почти архетипическая логика власти. Пока Сталин оставался не просто умершим лидером, а мерой исторической легитимности, Хрущёв выглядел временной фигурой. Он не мог «надеть сталинскую шинель» — образ у Спицына очень точный. Это не только вопрос личного масштаба, но и вопрос символического капитала. Чтобы стать новым центром, нужно было не продолжить Сталина, а превратить его в проблему, от которой якобы спасает новый руководитель. В этом смысле разоблачение выступает как политическая технология переоснования режима. Второй слой анализа — внутрипартийный. Спицын показывает, что антисталинский курс был полезен Хрущёву не только в идеологическом, но и в кадровом смысле. Старые соратники Сталина были опасны не тем, что имели иную теорию, а тем, что знали реальную цену Хрущёву, видели его путь без поздней мифологии. Для них он не был ни пророком, ни мыслителем, ни титаном истории — лишь удачливым аппаратчиком. А такой взгляд опасен для любой власти, которая хочет сакрализоваться. Поэтому разрушение сталинского наследия одновременно становилось и расчисткой пространства от свидетелей. Есть и третий мотив — смена курса, как внутреннего, так и внешнего. Когда политик хочет отменить прежние проекты, ему мало сказать: «я думаю иначе». Ему выгоднее заявить: «до меня всё было построено на преступлении». Тогда отказ от прежнего курса выглядит не как спор о стратегии, а как нравственное освобождение. Это старая логика истории: новый порядок нередко утверждает себя через моральный суд над предыдущим. Так революции судят монархии, республики судят империи, а новые элиты судят своих бывших патронов. Но здесь всегда есть риск: моральный язык становится маской аппаратного интереса. Любопытно и то, как в беседе пересекаются история идей и история людей. С одной стороны, автор напоминает, что 1920-е годы были временем серьёзных дискуссий о НЭПе, модернизации, судьбе социализма, а не просто дракой амбиций. С другой — на этом фоне Хрущёв изображается как человек, не способный по-настоящему мыслить в этих категориях, но способный чуять, куда движется сила. Это довольно жёсткая, но важная мысль: историю часто делают не самые глубокие мыслители, а те, кто лучше других понимает механику момента. Как в нейросетях не всегда побеждает самая «красивая» гипотеза, а побеждает та, что лучше оптимизирует функцию потерь, так и в аппаратной борьбе часто побеждает не самый содержательный, а самый адаптивный. При этом полезно сохранять внутреннюю осторожность. Спицын выстраивает сильную и логичную версию, но она тоже не является недосягаемой абсолютной истиной. История вообще редко даёт нам чистую мотивацию. Возможно, у Хрущёва действительно были и страх, и расчёт, и желание самоутверждения, и частичная вера в необходимость десталинизации. Человек почти никогда не действует из одной причины. Внутри него смешаны интерес, самооправдание, искренность, травма, идеология и инстинкт выживания. Политик тем более. Если свести смысл лекции к практическому ядру, то вывод будет таким: - разоблачение Сталина в интерпретации Спицына — это прежде всего акт борьбы за власть; - антисталинизм Хрущёва понимается как способ утвердить личную легитимность и убрать конкурентов; - идеологическая критика прошлого подаётся как инструмент кадровой и внешнеполитической перестройки; - послесталинская история СССР в этой версии начинается не с очищения системы, а с её переупаковки под нового лидера. Есть в этом и более общий философский нерв. Люди — и отдельные личности, и целые государства — часто любят не реальность, а удобный образ. Один лидер превращается в икону, другой — в демона, хотя в живой истории всё гораздо сложнее. Но икона, и демон одинаково удобны: они освобождают от необходимости думать. Наверное, главная ценность подобных бесед не в том, чтобы немедленно принять одну сторону, а в том, чтобы увидеть, как историческая память становится ареной борьбы за смысл настоящего. И тогда возникает открытый вопрос: когда власть говорит, что разоблачает прошлое ради истины, как нам отличить подлинное нравственное прозрение от лишь более изощрённой формы политического самоутверждения?