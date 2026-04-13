«Плутовство» по-американски

Кстати, а помните громкую историю со спасением американского пилота в Иране? Дональд Трамп так и не представил публике спасенного полковника сбитого F-15. Офицер, по официальным данным, находится в безопасности. В условиях войны, когда каждый образ работает на пропаганду, молчание становится громче любых слов. Армия США за это время потеряла несколько самолетов, а иранская сторона публикует списки уничтоженной техники на миллиарды долларов.

Информационный фон вокруг иранской кампании напоминает комедию «Плутовство».

Сюжет фильма 1997 года цинично прозрачен: накануне выборов президент США попадает в грандиозный сексуальный скандал. Чтобы спасти свою репутацию, его штаб нанимает голливудского продюсера, который «ставит» фейковую войну с Албанией, полностью транслируя ее по телевидению. В центре этой постановки – фальшивый национальный герой, которого «отважные военные» вызволяют из плена. Главное, что вся эта операция проводится с одной целью – переключить внимание общества с реальных проблем на экранный эпос.

В «Плутовстве» фейковую войну не просто освещают – ее ставят как шоу. В нашей реальности тоже есть свой сценарий и нестыковки. Президент США грозит журналистам тюремным сроком, если они не раскроют источники утечки о спасательной операции. Причина: публикация этих данных якобы подвергла риску безопасность военных. Но, как заметил один из героев фильма, «война – это лучший способ отвлечь внимание от проблем».

В комедии в последний момент выясняется, что «герой» – опасный псих. Он нападает на женщину по пути в Вашингтон, его в итоге пристреливает ее муж, хозяин маленького магазинчика.

Казалось бы – провал. Но голливудский продюссер и политтехнолог не унывают. Они хоронят его с почестями под камеры. Америка же рыдает на похоронах и рукоплещет президенту. Все забыли про сексуальный скандал, его рейтинг взлетает до небес.

Многие десятилетия этот фильм остается не просто сатирой, а точной инструкцией по управлению общественным мнением.

В жизни же все еще более сюрреалистично: президент сообщает, что пилот спасен, но публике его до сих пор не показали. Вместо этого в эфир выходят громкие новости о дерзкой спецоперации, в которой участвовали десятки самолетов. Звучит как голливудский сценарий, не так ли?

На этом фоне появляются утечки о том, что Вашингтон вступает в закулисные переговоры по обмену пленными, включая разблокировку миллиардных иранских активов. Все это происходит при постоянных упоминаниях о «файлах Эпштейна», которые то рассекречивают, то вновь прячут. Но в любом случае они содержат массу упоминаний о Трампе.

Конечно, все вышесказанное – лишь параллели. Я не утверждаю, что эта война – это ремейк старого фильма. Реальность страшна, погибли люди, это не комедия. Но лишь хочу сказать, что «Плутовство» – действительно хороший фильм, который за 25 лет до описываемых событий показал, как легко и просто вешать лапшу на уши миллионам людей. Технолгии изменились, рецепты те же. Посмотрите, если будет время.

С. Шилов

