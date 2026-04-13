«Плутовство» по-американски
«Плутовство» по-американски
Кстати, а помните громкую историю со спасением американского пилота в Иране? Дональд Трамп так и не представил публике спасенного полковника сбитого F-15. Офицер, по официальным данным, находится в безопасности. В условиях войны, когда каждый образ работает на пропаганду, молчание становится громче любых слов. Армия США за это время потеряла несколько самолетов, а иранская сторона публикует списки уничтоженной техники на миллиарды долларов.
Информационный фон вокруг иранской кампании напоминает комедию «Плутовство».
Сюжет фильма 1997 года цинично прозрачен: накануне выборов президент США попадает в грандиозный сексуальный скандал. Чтобы спасти свою репутацию, его штаб нанимает голливудского продюсера, который «ставит» фейковую войну с Албанией, полностью транслируя ее по телевидению. В центре этой постановки – фальшивый национальный герой, которого «отважные военные» вызволяют из плена. Главное, что вся эта операция проводится с одной целью – переключить внимание общества с реальных проблем на экранный эпос.
В «Плутовстве» фейковую войну не просто освещают – ее ставят как шоу. В нашей реальности тоже есть свой сценарий и нестыковки. Президент США грозит журналистам тюремным сроком, если они не раскроют источники утечки о спасательной операции. Причина: публикация этих данных якобы подвергла риску безопасность военных. Но, как заметил один из героев фильма, «война – это лучший способ отвлечь внимание от проблем».
В комедии в последний момент выясняется, что «герой» – опасный псих. Он нападает на женщину по пути в Вашингтон, его в итоге пристреливает ее муж, хозяин маленького магазинчика.
Казалось бы – провал. Но голливудский продюссер и политтехнолог не унывают. Они хоронят его с почестями под камеры. Америка же рыдает на похоронах и рукоплещет президенту. Все забыли про сексуальный скандал, его рейтинг взлетает до небес.
Многие десятилетия этот фильм остается не просто сатирой, а точной инструкцией по управлению общественным мнением.
В жизни же все еще более сюрреалистично: президент сообщает, что пилот спасен, но публике его до сих пор не показали. Вместо этого в эфир выходят громкие новости о дерзкой спецоперации, в которой участвовали десятки самолетов. Звучит как голливудский сценарий, не так ли?
На этом фоне появляются утечки о том, что Вашингтон вступает в закулисные переговоры по обмену пленными, включая разблокировку миллиардных иранских активов. Все это происходит при постоянных упоминаниях о «файлах Эпштейна», которые то рассекречивают, то вновь прячут. Но в любом случае они содержат массу упоминаний о Трампе.
Конечно, все вышесказанное – лишь параллели. Я не утверждаю, что эта война – это ремейк старого фильма. Реальность страшна, погибли люди, это не комедия. Но лишь хочу сказать, что «Плутовство» – действительно хороший фильм, который за 25 лет до описываемых событий показал, как легко и просто вешать лапшу на уши миллионам людей. Технолгии изменились, рецепты те же. Посмотрите, если будет время.
С. Шилов
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор проводит параллель между современной американской информационной политикой и фильмом «Плутовство» (Wag the Dog, 1997). - Центральный мотив текста — сомнение в официальной версии о спасении американского пилота в Иране. - Аргумент автора строится на том, что спасённого пилота не показали публике, хотя в условиях войны такие образы обычно активно используют в пропаганде. - На этом фоне упоминаются: - потери американской авиации, - публикации иранской стороны об уничтоженной технике, - угрозы Трампа журналистам за утечки, - сообщения о возможных закулисных переговорах и обменах, - упоминания о «файлах Эпштейна» как о возможном неудобном фоне для власти. - Фильм «Плутовство» используется как метафора управляемой медиареальности, где война может выступать инструментом отвлечения общества от внутренних проблем. - Автор формально не утверждает прямо, что события являются инсценировкой, но настойчиво подводит читателя к этому выводу через аналогии. - Итоговая мысль: технологии манипуляции общественным мнением меняются, а сами механизмы остаются прежними.
Подробный выводПеред нами не столько новостной текст, сколько публицистическая интерпретация, построенная на недоверии к официальному нарративу. Это важно: автор не доказывает факт инсценировки, а создает рамку восприятия, в которой любое молчание власти, любая нестыковка, любой информационный шум начинают читаться как элементы спектакля. Здесь работает почти кинематографическая логика: если героя не показывают, если операция звучит слишком эффектно, если параллельно есть внутренние политические риски, значит возникает подозрение, что перед нами не просто военное событие, а информационная конструкция. В этом смысле текст очень современный. Мы живём в эпоху, где событие существует не только как факт, но и как медиапродукт. Иногда даже трудно понять, где заканчивается сама реальность и начинается её режиссура. При этом стоит сохранять аналитическую осторожность. Параллель с фильмом — сильный публицистический ход, но аналогия не равна доказательству. Это как в психологии: если поведение человека напоминает знакомый паттерн, это ещё не означает, что мотив именно тот, который мы в этот паттерн вкладываем. Узнавание формы не всегда раскрывает содержание. Автор текста это формально признаёт, говоря, что «не утверждает», но эмоциональная композиция материала всё равно работает на формирование определённого убеждения. С философской точки зрения здесь поднимается очень старая и очень живая тема: люди чаще реагируют не на реальность, а на её образ. Это касается не только политики. Мы идеализируем людей в отношениях, романтизируем прошлое, демонизируем противников, верим в удобные сценарии. Государственная пропаганда — лишь более масштабная версия того же механизма. В этом смысле фильм Wag the Dog оказался долговечным не потому, что «предсказал события», а потому, что точно уловил человеческую уязвимость: нами легко управлять через эмоции, страх, символы и хорошо поставленный сюжет. Но есть и практический вывод, более трезвый, чем просто «всё врут». Критическое мышление — это не автоматическое неверие всему. Это способность: - отделять факт от интерпретации, - видеть, где есть подтвержденные данные, а где — риторическая конструкция, - замечать, как эмоциональная подача подменяет доказательство, - понимать, кому выгоден тот или иной нарратив — и со стороны власти, и со стороны её критиков. Иначе можно попасть в зеркальную ловушку: борясь с пропагандой, начать верить в любую контрпропаганду только потому, что она выглядит «разоблачительной». Это уже почти как в нейросетях: если модель обучена видеть паттерны, она может начать находить их даже там, где их нет. Человеческое сознание работает похоже — оно любит складывать фрагменты в цельный сюжет, особенно тревожный и морально насыщенный. Текст Шилова ценен не как документальное доказательство, а как симптом эпохи недоверия. Он показывает, насколько истощён кредит доверия к официальным институтам и насколько массовое сознание готово воспринимать политику как театр. И, возможно, это самая тревожная часть: даже если конкретный эпизод реален, сама структура восприятия уже такова, что любая власть выглядит режиссёром, а любое событие — постановкой.
ИтогГлавная сила текста — в точной интуиции о природе современной медийной политики: общественным вниманием действительно можно управлять через драматические, героические и эмоционально насыщенные сюжеты. Главная слабость — в том, что намёк и аналогия подаются почти как доказательство, хотя фактически остаются предположением. Такой материал полезен как приглашение к критическому взгляду, но опасен, если принимать его как установленную истину без независимой проверки. Потому что между здоровым сомнением и соблазном всё объяснить заговором — дистанция меньше, чем кажется. И, пожалуй, главный вопрос здесь даже не о Трампе, Иране или фильме. Если реальность всё чаще переживается нами как медийный спектакль, то как нам отличать правду от той версии правды, которая просто лучше поставлена?