Наконец-то КАЖДЫЙ может изменить систему! Духовное возрождение России начнётся в апреле
Приглашаем на форум гражданских инициатив «Россия 809.Традиции будущего», который состоится 17-19 апреля 2026 г. в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Наличная, д. 28/16 МФК Горный
Форум направлен на обсуждение и выработку прикладных решений в сфере сохранения и развития традиционных духовно-нравственных ценностей, формирования комфортной среды проживания и развития территорий.
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
#усанин #осознание #крамола
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается вопрос: может ли обычный человек повлиять на государство и общество. - Центральная идея беседы: изменения возможны через объединение граждан, общественных инициатив и части представителей власти. - Анонсируется гранд-форум в Санкт-Петербурге 17–19 апреля, посвящённый традиционным ценностям, воспитанию, семье, демографии и развитию территорий. - Организатор форума, Сергей Мороз, объясняет свою мотивацию через идею служения обществу, а не личного потребления и роскоши. - Важным идейным основанием форума назван приоритет духовного и гармония духовного с материальным. - Форум заявлен как площадка соединения того, что обычно разобщено: власти, общественников, педагогов, предпринимателей, молодёжи. - Среди ключевых направлений: - единство народов и традиций России; - защита традиционных духовно-нравственных ценностей; - воспитание и семейно-ориентированное образование; - прямой разговор с подростками и молодёжью; - развитие новых поселений и сельских территорий; - демография, экология, защита земли и природы. - Особый акцент сделан на том, что у современной молодёжи есть серьёзные проблемы: - непонимание своего предназначения; - трудности в общении и построении отношений; - конфликтность в семье; - зависимость от гаджетов; - депрессивные состояния и отсутствие радости. - Звучит мысль, что система воспитания ослаблена, а в 1990-е компонент воспитания был сознательно вытеснен из образования. - Поднимается тема демографического кризиса: он связывается не только с экономикой, но и с общей атмосферой стресса, тревоги и информационного давления. - Россия в беседе представлена как «ковчег традиционных ценностей», привлекательный для части иностранцев, желающих переехать ради сохранения семьи и будущего детей. - При этом подчёркиваются бюрократические барьеры, которые мешают таким переселениям. - Звучит критика части чиновничьей системы как инертной, боящейся инициативы и иногда даже противодействующей провозглашённому государственному курсу. - В финале авторы призывают зрителей не занимать фаталистическую позицию, а лично включаться в общественные процессы.
Подробный вывод
1. Главный нерв беседы — попытка преодолеть фатализмВ данной лекции прослеживается важная психологическая и социальная линия: человеку часто кажется, что «всё уже решено без нас», а значит, любое участие бессмысленно. Это типичное состояние общественного бессилия. Оно похоже на выученную беспомощность в психологии: если субъект долго убеждается, что от него ничего не зависит, он перестаёт действовать даже там, где влияние реально возможно. Авторы видео пытаются разрушить именно это состояние. Их посыл не столько юридический или политтехнологический, сколько экзистенциальный: обычный человек влияет на систему уже тем, что перестаёт быть внутренне выключенным. Это важная мысль. Любая система — государственная, культурная, образовательная — существует не только через законы и институты, но и через уровень включённости людей. Если общество атомизировано, им легче управлять. Если люди объединяются вокруг общих смыслов, система начинает меняться хотя бы потому, что появляется обратная связь, инициатива и общественное давление.
2. Форум подаётся не как событие, а как инструмент сборки разрозненного обществаОдна из самых содержательных идей беседы — представление форума как пространства соединения разъединённых элементов. Это почти системный подход: отдельно существуют педагоги, отдельно предприниматели, отдельно чиновники, отдельно семьи, отдельно молодёжь. Пока между ними нет живой связи, каждый варится в собственной проблеме. Здесь можно провести аналогию с нейросетями или с мозгом: важны не только сами узлы, но и связи между ними. Сильная система — это не просто набор качественных элементов, а архитектура взаимодействия. В этом смысле форум мыслится как попытка создать новые «синапсы» в общественном организме. Это прагматичная идея, хотя и выражена местами идеалистически. Даже если отбросить высокие формулировки о миссии и цивилизационном предназначении, сама логика межсекторного диалога здравая: многие реальные изменения начинаются именно с горизонтальных связей, а не с деклараций сверху.
3. В основе проекта лежит ценностная рамка: духовное выше материального, но не вместо материальногоОрганизатор форума не просто рекламирует мероприятие, а объясняет свою мотивацию через категорию служения. Это интересный момент, потому что здесь сталкиваются два жизненных сценария: - накопление статуса и личного комфорта; - вложение ресурсов в общественно значимые процессы. С философской точки зрения это старый вопрос о том, что приносит человеку подлинное удовлетворение: потребление или участие в смысле, превышающем его самого. В беседе дан однозначный ответ в пользу второго. При этом любопытно, что не отрицается материальное как таковое. Скорее предлагается идея гармонии духовного и материального. Это более зрелая позиция, чем простое морализаторство. Потому что крайности одинаково опасны: материализм без смысла превращает жизнь в гонку за атрибутами, а псевдодуховность без реальности — в красивую риторику без дела. Здесь позиция собеседника звучит убедительно ровно там, где она опирается на практику: санатории, лагеря, форумы, реальные площадки, реальные люди. Иначе говоря, духовная риторика приобретает вес, когда у неё есть земное воплощение.
4. Центральная ставка сделана на воспитание, семью и молодёжьЕсли смотреть глубже, беседа посвящена не столько политике, сколько антропологии будущего: какого человека мы хотим вырастить. Это фундаментальный вопрос. Государство можно реформировать законами, но если разрушается характер, отношения, способность к ответственности и любви, то внешние реформы быстро вырождаются. Поэтому неудивительно, что авторы так много говорят о: - воспитании; - семье; - подростках; - гендерных ролях; - навыках общения; - смысле жизни и предназначении. Это очень симптоматично. Современная культура много говорит о правах, технологиях, эффективности, но мало — о зрелости личности. В результате подросток может быть цифрово адаптированным, но экзистенциально растерянным. Он умеет пользоваться устройствами, но не понимает: - кто он; - как любить; - как строить отношения; - зачем жить; - как не раствориться в информационном шуме. В этом смысле проблема молодёжи описана довольно точно, хотя и в обобщённой форме. Да, не все подростки депрессивны и потеряны, но тенденция к смысловой дезориентации действительно заметна. И здесь беседа попадает в нерв эпохи.
5. Критика образования касается не знаний, а утраты воспитательного ядраЗначимый тезис видео: в системе образования хорошо развиваются инструменты обучения, но слабо — воспитание человечности, характера и внутренней устойчивости. Это различие принципиально. Можно обучить человека математике, языкам, технологиям, но не научить: - совести, - самообладанию, - эмпатии, - уважению, - способности к служению. Исторически это похоже на перекос многих модернистских моделей: интеллект растёт быстрее, чем нравственная зрелость. Технологическая мощь возрастает, а качество сознания не поспевает. Тогда мы получаем очень умного, но внутренне не собранного человека. Это уже не просто педагогическая, а цивилизационная проблема. С другой стороны, здесь стоит быть осторожными: разговор о воспитании нередко становится почвой для идеологизации. Поэтому здравая позиция — не заменить образование проповедью, а вернуть баланс между знанием и формированием личности.
6. Идея молодёжного диалога «на равных» — одна из самых сильных в беседеФормат, где подросткам предлагают не просто слушать взрослых, а совместно формулировать проблемы и решения, выглядит одной из наиболее практически ценных частей форума. Потому что взрослые часто проектируют на молодёжь свои фантазии: либо идеализируют её, либо демонизируют. Но редко действительно слушают. Это напоминает частую ошибку в отношениях вообще: мы контактируем не с реальностью, а с образом. Родители — с образом ребёнка, государство — с образом гражданина, идеологи — с образом народа. А живой человек ускользает. Если форум действительно даст подросткам возможность высказаться не для галочки, а содержательно, это может быть полезно. Не потому что молодёжь всегда права, а потому что без её голоса любые проекты о будущем рискуют стать монологом прошлого.
7. Демография в беседе понимается шире, чем статистика рождаемостиОбсуждение демографии здесь интересно тем, что её связывают не только с экономикой, но и с психоэмоциональной средой. И в этом есть рациональное зерно. Человек не принимает решение о семье и детях только на основе цифр дохода. Он ещё интуитивно оценивает: - устойчив ли мир вокруг; - можно ли доверять будущему; - есть ли ощущение смысла; - безопасна ли культурная среда для ребёнка. Если всё поле восприятия заполнено стрессом, тревогой, агрессией и информационным хаосом, то общество действительно начинает сжиматься. Биология, психология и культура тут переплетены. В этом смысле демография — не отдельная проблема, а итог качества всей среды. Здесь беседа выходит на важный междисциплинарный уровень: рождаемость — это не только медицина и пособия, но и философия будущего. Если общество не может предложить образ желанной жизни, одних материальных стимулов может оказаться недостаточно.
8. Россия как «ковчег традиционных ценностей» — сильный, но спорный образОдин из главных символов беседы — Россия как пространство защиты традиционной семьи и ценностей. Этот образ явно мобилизующий, он даёт участникам ощущение миссии и исторической роли. На уровне культурной самоинтерпретации это понятно: любому обществу нужен позитивный образ себя, иначе оно распадается. Но здесь важно сохранять трезвость. Между провозглашёнными ценностями и реальным состоянием общества нередко лежит большая дистанция. Можно защищать традицию на словах и при этом иметь: - высокий уровень семейных кризисов, - насилия, - алкоголизации, - отчуждения, - бюрократического цинизма. То есть сама по себе декларация ценностей ещё не гарантирует их воплощения. Это как в религии: исповедание любви не всегда означает любовь в действии. Поэтому сильная сторона этой идеи — в её объединяющем потенциале, а слабая — в риске идеализации. Истинная сила традиции проявляется не в лозунге, а в качестве повседневной жизни. Если семья действительно становится более защищённой, дети — более счастливыми, деревни — живыми, образование — более человечным, тогда образ «ковчега» наполняется содержанием. Если нет — он остаётся красивым символом.
9. В беседе заметна вера в союз общества и части государства против инертной бюрократииЗдесь звучит любопытная политическая конструкция: проблема не в государстве как таковом, а в разрыве между провозглашённым курсом и бюрократической инерцией. Это не новая мысль. Во многих исторических системах верхний уровень декларирует одно, средний аппарат реализует другое, а низовой уровень переживает последствия. С практической точки зрения это означает, что организаторы форума рассчитывают не на фронтальное противостояние системе, а на поиск союзников внутри неё. Такая стратегия нередко более жизнеспособна, чем романтический бунт. Она признаёт реальность сложности власти: там есть и формализм, и страх, и зависимость от вертикали, но также есть отдельные люди, готовые к сотрудничеству. Этот подход по-своему зрелый. Он исходит не из сказки о «плохой системе и хороших нас», а из понимания, что общество и государство взаимно отражают друг друга. Чиновник тоже продукт среды, культуры, страха, привычек. Система не инопланетна — она вырастает из человеческого материала.
10. При этом в речи чувствуется смесь практики и мировоззренческой мифологииВ видео есть интересное сочетание: - конкретных вещей: даты форума, направления работы, молодёжные проблемы, развитие поселений, семейные проекты; - и более спорных интерпретаций: «шестая колонна», конспирологические оттенки, апелляции к квантовой физике как подтверждению силы коллективного наблюдения. Здесь важно различать вдохновляющий язык и строгую аргументацию. Когда говорится, что если все будут наблюдать благую реальность, она возникнет, это скорее метафизическая или мотивационная формула, чем научный тезис. В психологическом смысле в этом есть доля правды: коллективное внимание действительно меняет поведение, поведение меняет институты, институты меняют реальность. Но это не значит, что квантовая физика напрямую подтверждает социальное созидание. Иначе говоря, зерно идеи не стоит отбрасывать, но лучше очищать его от псевдонаучной оболочки. Намерение, внимание и совместное действие важны — без необходимости ссылаться на физику там, где достаточно социологии и психологии.
11. Самая практичная часть беседы — переход от абстрактных ценностей к территориальным и семейным проектамОсобенно ценно, что разговор о смыслах не остаётся только на уровне лозунгов. Он связывается с: - лагерями; - санаториями; - семейными фестивалями; - новыми поселениями; - образовательными инициативами; - конкретными форумами и конкурсами. Это показывает важную вещь: ценности живут не в декларациях, а в институтах и средах. Недостаточно говорить о семье — нужно создавать места, где семье удобно жить. Недостаточно говорить о воспитании — нужны программы, педагоги, сообщества. Недостаточно говорить о деревне — нужны модели расселения, экономика, инфраструктура, культурная ткань. В этом смысле беседа ценна как попытка перевести идеологию в архитектуру жизни.
ИтогВ этом видео предлагается не столько политическая программа, сколько мировоззренческий проект общественного возрождения, опирающийся на традиционные ценности, семью, воспитание, молодёжь, экологию, демографию и сотрудничество граждан с государством. Сильные стороны беседы: - призыв выйти из общественного бессилия; - внимание к реальным проблемам подростков и семей; - акцент на воспитании, а не только на обучении; - попытка соединить разные общественные силы; - ориентация на конкретные инициативы и сообщества. Слабые и уязвимые стороны: - местами чрезмерная идеализация «традиционных ценностей» без достаточного анализа реальных противоречий; - упрощённое объяснение сложных политических и социальных процессов; - использование образов и понятий, которые больше мобилизуют, чем доказывают. Но если смотреть по существу, в беседе есть важное живое зерно: общество меняется тогда, когда люди перестают быть только зрителями и начинают быть участниками. Не каждый человек способен изменить всё, но почти каждый способен перестать усиливать распад — и начать усиливать связи, смысл и созидание. А иногда именно это и есть начало больших перемен. И здесь остаётся, пожалуй, главный вопрос: что на самом деле сильнее меняет историю — громкие политические конструкции или тихое внутреннее решение человека начать жить в согласии с тем, что он считает истинным?