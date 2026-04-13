МИРОВАЯ ЛОЖЬ ПОЛИТОЛОГИИ. Власть корпораций, Иран, ошибки РФ | Вардан Багдасарян
Доктор исторических наук Вардан Багдасарян разрушает главные мифы западной политологии, навязанной России в 90-е годы. Почему слепое копирование американской модели государства ведет страну к катастрофе? В этом выпуске мы детально разбираем глубинную разницу между западным «стейтом» (State) и русской цивилизационной государственностью. Вы узнаете, почему для европейцев государство считается монстром-Левиафаном, а в России — Катехоном, удерживающим мир от абсолютного зла. Обсуждаем феномен неуязвимости Ирана, как мировое «сверхобщество» превратило страны в покорные корпорации, и почему либеральная демократия не способна мобилизовать народ в эпоху глобальных экзистенциальных угроз. Мощная историческая и политическая аналитика о том, как вернуть России ее истинный культурный код и суверенитет.
00:00 — Вступление: почему государственное управление — это не менеджмент
03:22 — Тайна Георгия Победоносца: истинный смысл русского государства
07:15 — Короли, цари и императоры: как титулы меняли ход истории
24:46 — Ошибка Макиавелли: как Запад отделил государство от традиций и морали
31:24 — Катехон против Левиафана: кто на самом деле удерживает мир от зла
40:22 — Происхождение государств: западное завоевание против русской семьи-общины
68:13 — Дикость и цивилизация: как Запад поделил мир на правильных и варваров
83:17 — Государство-корпорация: как мировое «сверхобщество» захватило власть
93:50 — Предупреждение для России: к чему приводит слепое копирование чужих реформ
103:53 — Урок Ирана: почему идеократия побеждает либеральную демократию
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная мысль лекции: понятие «государство» нельзя механически переводить как state. За этими словами стоят разные цивилизационные смыслы. - Критика политологии 1990-х: российская политология, возникшая после распада СССР, во многом заимствовала западный понятийный аппарат без глубокой методологической адаптации. - Государство в русской традиции понимается не как сервисный институт и не как аппарат управления, а как носитель высшей миссии, в том числе миссии удержания зла. - Западный state вырос из традиции Макиавелли, где государство: - отделено от династии, - отделено от сакрального, - отделено от народа, - отделено от традиции. - Русская государственность, напротив, мыслится как: - царство, - держава, - соборность, - советность, - катехон — сила, удерживающая мир от окончательного торжества зла. - В лекции подчеркивается, что государство — не только институт, но и социальная оболочка народа, без которой общество распадается. - Противопоставление “государство vs общество” для русской традиции рассматривается как искусственное и разрушительное. - Особое внимание уделено семантике титулов: - король, - царь, - кайзер, - император, — как выражению разных моделей легитимности и разных типов власти. - Византия представлена как важнейший источник русской модели государственности: - симфония властей, - сакральная легитимация, - государство как общее дело, - катехоническая функция. - Русская модель государства описана как противоположность левиафану Гоббса: - на Западе государство — вынужденное зло, ограничивающее людей; - в русской версии государство — сила защиты и духовного удержания. - Суверенитет трактуется не только как политическая независимость, но как производное от нравственной правды и высшего смысла. - Лектор критикует переход: - от государства-цивилизации - к государству-нации - затем к state - и далее к государству-корпорации. - Современный мир, по мысли лектора, движется к модели, где власть все больше определяется не народом, а корпоративными и финансовыми центрами. - Советская модель интерпретируется как продолжение русской логики целостности, а не как случайный разрыв с историей. - Иран в финале беседы приводится как пример идеократического государства, способного к мобилизации, устойчивости и сопротивлению внешнему давлению. - Сакральность власти не тождественна почитанию любой власти: если власть теряет нравственную правду, она перестает быть легитимной и может восприниматься как враждебная.
Подробный выводВ данной лекции проводится не просто политологический, а скорее цивилизационно-философский разбор самого языка власти. Это важный момент: автор показывает, что борьба идет не только за территории, институты или ресурсы, но и за смыслы слов. А слова — это не нейтральные ярлыки. Они как формы мышления: если мы называем разные вещи одним словом, мы начинаем видеть мир искаженно.
1. Основной нерв лекции: язык определяет политическое сознаниеЛектор фактически ставит вопрос так: если мы бездумно переводим state как «государство», то мы невольно принимаем и западную метафизику политического. Это похоже на ситуацию в психологии, когда человеку навязывают чужую схему описания его внутреннего мира: постепенно он начинает чувствовать себя не так, как есть, а так, как ему предложили себя понимать. Именно это, по мысли автора, произошло в России в 1990-е: сменился не только учебник, но и оптика восприятия реальности. На место собственных категорий пришли чужие. Формально это выглядело как «модернизация науки», а по сути — как замена цивилизационного кода.
2. Русское государство как нечто большее, чем аппаратКлючевой тезис лекции: русское государство исторически понималось не как административная машина, а как форма бытия народа, связанная с высшим предназначением. Здесь явно чувствуется идеалистическая линия, но не в пустом мистическом смысле, а в том, что политическое рассматривается как продолжение антропологии и этики. Если на Западе государство часто мыслится как результат сделки между индивидами, то здесь оно представлено как: - форма коллективной судьбы, - духовно-историческое единство, - инструмент защиты народа и его смысла, - сила, удерживающая хаос. Это очень важное различие. В одной модели государство — менеджер, в другой — носитель миссии. В одной — оно обслуживает интересы, в другой — формирует пространство исторического существования.
3. Катехон как центральный образОдна из самых сильных линий беседы — образ катехона, то есть удерживающей силы. Это не просто богословский термин, а политико-метафизическая метафора. Через него государство понимается как то, что не дает миру окончательно распасться. Если перевести это на более светский язык, идея такова: государство нужно не только для налогов, полиции и госуслуг. Оно необходимо как структура удержания порядка, смысла, исторической непрерывности и границ допустимого. В современном мире, где многие институты утратили моральный авторитет, этот образ действительно приобретает новое звучание. Когда все становится относительным, особенно остро встает вопрос: что вообще удерживает общество от распада?
4. Критика западной модели: не только политика, но и антропологияЛектор критикует не столько сам Запад, сколько скрытые основания западной политической мысли: - индивидуализм, - общественный договор, - представление о государстве как о необходимом зле, - разделение государства и общества, - секулярный разрыв между властью, традицией и сакральным. Здесь его мысль междисциплинарна: политическая форма выводится из образа человека. Это очень точное наблюдение. Если человек понимается прежде всего как автономный индивид, то государство будет вторичным договорным механизмом. Если человек понимается как существо, укорененное в традиции, общине, истории и высшем смысле, то и государство будет мыслиться иначе. То есть спор о государстве — это на самом деле спор о том, кто такой человек.
5. Историческая глубина: Византия, Орда, Русь, СССРВ лекции видно стремление показать преемственность русской государственности через разные эпохи. Это не значит, что все исторические формы одинаковы, но автор ищет повторяющийся архетип: - в Византии — симфония и сакральная власть; - в Руси — соборность и миссия; - в ордынском влиянии — мобилизационная организация; - в Российской империи — державность; - в СССР — идеократическая целостность и удерживающая роль. Это интересный подход. Можно спорить с отдельными историческими натяжками, но сам принцип продуктивен: он ищет не события как набор фактов, а долгую цивилизационную форму. Как в биологии ищут не отдельную клетку, а паттерн организации организма.
6. Критика государства-корпорацииОсобенно современно звучит фрагмент о превращении государства в корпоративный механизм, где чиновники служат не народу и не исторической миссии, а фактическим центрам капитала. Это уже не классический state и не традиционное государство. Это гибрид, где внешне сохраняются институты, выборы, процедуры, а по сути решения принимаются в интересах замкнутых сетей влияния. Такая мысль сегодня кажется не маргинальной, а почти очевидной: крупный капитал, транснациональные структуры, технологические платформы действительно влияют на политику все сильнее. Здесь лекция пересекается с современной критикой технократии: когда власть становится системой управления без души, без истории, без образа будущего. То есть формально государство остается, но исчезает государственность.
7. Иран как пример идеократииФинальный поворот к Ирану важен тем, что лектор ищет не только исторические примеры, но и живые современные модели. Иран подается как пример государства, которое: - сохраняет идею, - имеет сакрально-нравственную рамку, - способно к мобилизации, - не рушится от удара по отдельным фигурам, - сочетает традицию и политическую устойчивость. С этим можно соглашаться частично, можно не соглашаться вовсе, но сама постановка вопроса показательна: в мире, где либеральные конструкции часто выглядят истощенными, растет интерес к моделям, где есть смысловой центр, а не только процедурная оболочка.
8. Сильная сторона лекцииСильнейшая сторона этой беседы — попытка вернуть глубину в разговор о государстве. Сегодня о политике часто говорят либо слишком технически, либо слишком пропагандистски. Здесь же делается попытка выйти на уровень оснований: - что такое легитимность; - откуда берется суверенитет; - можно ли отделить власть от нравственной правды; - где граница между управлением и служением; - что удерживает общество от смуты. Это важные вопросы, потому что государство действительно нельзя понять только через законы, ведомства и бюджетные статьи. Как личность не сводится к биохимии, так и государство не сводится к бюрократии.
9. Слабые или спорные моментыПри этом лекция местами идет по пути сильной смысловой концентрации, из-за чего возникают риски: - исторические различия между эпохами иногда сглаживаются; - отдельные модели могут быть чрезмерно идеализированы; - Запад подается слишком цельно, хотя внутри него были и иные традиции; - русская государственность иногда описывается скорее как нормативный идеал, чем как реальная историческая практика. Но это, скорее, не недостаток как таковой, а особенность жанра. Беседа не столько реконструирует историю в академически холодном смысле, сколько пытается вернуть мышлению утраченные опорные категории.
10. Главный практический смыслЕсли отбросить всю сложную терминологию, практический вывод лекции можно сформулировать так: - нельзя строить политику на чужих понятиях, не понимая их происхождения; - государство живо, пока оно связано с народом, традицией, нравственным основанием и исторической целью; - если государство превращается только в сервис, рынок или корпорацию, оно теряет глубину и устойчивость; - для России вопрос о государстве — это не вопрос техники, а вопрос цивилизационного самоопределения. И в этом есть определенная трезвость. Потому что общество может долго жить на инерции, но не бесконечно. Если оно не понимает, что именно оно защищает, то рано или поздно начнет отдавать это по частям.
ИтогВ этом видео государство рассматривается как не просто политический институт, а как форма исторического и духовного существования народа. Лектор противопоставляет западный state русскому пониманию государственности, где важны не договор, сервис и процедура, а миссия, соборность, нравственная правда и способность удерживать мир от распада. Под этим углом лекция — не только о политологии, но и о более глубоком конфликте двух картин мира: - одной, где человек — прежде всего автономный индивид, - и другой, где человек укоренен в истории, общности и высшем смысле. И, пожалуй, самый живой нерв этой беседы в том, что она возвращает неудобный, но необходимый вопрос: может ли существовать подлинная государственность без сакрального, без нравственной вертикали и без ответа на вопрос, ради чего вообще существует народ?