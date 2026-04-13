Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой: https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Доктор исторических наук Вардан Багдасарян разрушает главные мифы западной политологии, навязанной России в 90-е годы. Почему слепое копирование американской модели государства ведет страну к катастрофе? В этом выпуске мы детально разбираем глубинную разницу между западным «стейтом» (State) и русской цивилизационной государственностью. Вы узнаете, почему для европейцев государство считается монстром-Левиафаном, а в России — Катехоном, удерживающим мир от абсолютного зла. Обсуждаем феномен неуязвимости Ирана, как мировое «сверхобщество» превратило страны в покорные корпорации, и почему либеральная демократия не способна мобилизовать народ в эпоху глобальных экзистенциальных угроз. Мощная историческая и политическая аналитика о том, как вернуть России ее истинный культурный код и суверенитет.

НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович

OZON: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/?__rr=1&abt_att=1&from_sku=3195290126&oos_search=false&origin_referer=ru.yougile.com

WB: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx?targetUrl=SP

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — Вступление: почему государственное управление — это не менеджмент

03:22 — Тайна Георгия Победоносца: истинный смысл русского государства

07:15 — Короли, цари и императоры: как титулы меняли ход истории

24:46 — Ошибка Макиавелли: как Запад отделил государство от традиций и морали

31:24 — Катехон против Левиафана: кто на самом деле удерживает мир от зла

40:22 — Происхождение государств: западное завоевание против русской семьи-общины

68:13 — Дикость и цивилизация: как Запад поделил мир на правильных и варваров

83:17 — Государство-корпорация: как мировое «сверхобщество» захватило власть

93:50 — Предупреждение для России: к чему приводит слепое копирование чужих реформ

103:53 — Урок Ирана: почему идеократия побеждает либеральную демократию

