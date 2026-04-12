Вот так сейчас выглядит Тегеран – оживленный ближневосточный мегаполис. Если кто-то представлял, что здесь руины – нет, все вовсе не так. Я собственно ожидал обратного и убедился в этом.

Да, именно по Тегерану была нанесена львиная доля ударов США и Израиля. Согласно данным, которые я читал – повреждено порядка 38 тыс. зданий. Но в таком огромном городе следы теряются.

Кто был на других войнах – тот меня поймет. Нужно огромное количество боеприпасов, чтобы превратить город в Мосул или Алеппо. Следы войны, безусловно есть. Но город огромный, страна огромная.

У коалиции Эпштейна была задача выбить инфраструктуру, ключевые военные объекты, университеты, медцентры (в том числе Красного полумесяца), чтобы посеять хаос. Били и по жилым кварталам. Причем если охотились за какой-то важной целью – не щадили никого – просто сносили целый дом вместе с людьми. Это к вопросу о каменном веке, где кто пребывает – Трамп с Нетаньяху или иранцы.

С. Шилов

