Вот так сейчас выглядит Тегеран – оживленный ближневосточный мегаполис. Если кто-то представлял, что здесь руины – нет, все вовсе не так. Я собственно ожидал обратного и убедился в этом.
Да, именно по Тегерану была нанесена львиная доля ударов США и Израиля. Согласно данным, которые я читал – повреждено порядка 38 тыс. зданий. Но в таком огромном городе следы теряются.
Кто был на других войнах – тот меня поймет. Нужно огромное количество боеприпасов, чтобы превратить город в Мосул или Алеппо. Следы войны, безусловно есть. Но город огромный, страна огромная.
У коалиции Эпштейна была задача выбить инфраструктуру, ключевые военные объекты, университеты, медцентры (в том числе Красного полумесяца), чтобы посеять хаос. Били и по жилым кварталам. Причем если охотились за какой-то важной целью – не щадили никого – просто сносили целый дом вместе с людьми. Это к вопросу о каменном веке, где кто пребывает – Трамп с Нетаньяху или иранцы.
С. Шилов
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Тегеран не выглядит как город в руинах, несмотря на удары по нему. - Масштаб города скрывает следы разрушений: даже десятки тысяч поврежденных зданий могут визуально “растворяться” в огромном мегаполисе. - Автор сравнивает ситуацию с другими войнами и подчеркивает, что для превращения города в тотально разрушенное пространство, как Мосул или Алеппо, нужен иной масштаб и плотность ударов. - Целями ударов, по его версии, были инфраструктура, военные объекты, университеты, медицинские центры и жилые кварталы. - Подчеркивается жесткость тактики: если целью был важный человек или объект, разрушался весь дом вместе с жильцами. - Текст носит ярко выраженный эмоционально-политический характер и содержит обвинительную риторику в адрес США, Израиля, Трампа и Нетаньяху. - Главная мысль: внешний образ “нормального” города не отменяет реальности войны и нанесенного ущерба.
Подробный выводПеред нами не просто описание Тегерана, а попытка разрушить упрощенный образ войны, в котором город либо “полностью уничтожен”, либо “почти не пострадал”. Реальность, как это часто бывает, сложнее. Огромный мегаполис способен визуально поглощать травму: жизнь продолжается, улицы полны людей, транспорт ходит, витрины светятся — и на этом фоне разрушения могут казаться локальными. Но локальность на карте не равна локальности по человеческому опыту. Для семьи, чей дом был уничтожен, война абсолютна. Здесь есть важный почти урбанистический парадокс: чем больше город, тем легче ему выглядеть “живым” даже после тяжелых ударов. Это похоже на человеческую психику — человек может функционировать, работать, улыбаться, пить кофе по утрам, и при этом внутри нести массивные повреждения. Снаружи — обычность, внутри — трещины. Так и мегаполис: он не обязательно становится Алеппо, чтобы быть раненым. При этом текст явно не нейтрален. Он написан с позиции, где удары трактуются не как ограниченная военная операция, а как сознательная стратегия дестабилизации, направленная не только на военные объекты, но и на гражданскую ткань общества: медицину, образование, жилье. Это важный момент, потому что в современных конфликтах война все чаще ведется не только против армии, но и против системы жизнеобеспечения. И в этом есть мрачная логика эпохи: разрушая не только казармы, но и университеты, больницы, энергетику, ты бьешь по способности общества сохранять связность, память, будущее. Но здесь нужна и осторожность мышления. Эмоциональная сила текста велика, однако ряд утверждений требует независимой проверки. Особенно это касается конкретных цифр, формулировок о целях ударов и обобщающих политических выводов. Война почти всегда рождает не только разрушения, но и борьбу нарративов. Каждый лагерь строит свою картину реальности, и нередко правда оказывается не в лозунге, а в сопоставлении свидетельств, спутниковых снимков, отчетов международных организаций, репортажей с мест и данных из разных источников. Истина здесь не дается целиком — к ней приходится приближаться, как археолог приближается к утраченной цивилизации, слой за слоем снимая пропаганду, эмоции и идеологические ожидания. Практически из этого текста можно вынести несколько вещей: 1. Не стоит судить о войне по визуальному впечатлению: “город стоит” не значит “все в порядке”. 2. Масштаб разрушений нужно соотносить с масштабом самого города. 3. Гуманитарный ущерб важен не меньше военного: удары по медицине, образованию и жилью меняют жизнь общества на годы вперед. 4. Любой эмоционально насыщенный военный текст требует проверки фактов, даже если его базовая интуиция о жестокости войны верна. 5. Современная война — это не только фронт, но и атака на саму структуру повседневности. Если смотреть глубже, текст напоминает о старой человеческой склонности: мы часто верим в образ, а не в реальность. Кто-то хочет видеть Тегеран сплошной руиной — потому что так удобнее его морально списать. Кто-то, наоборот, хочет видеть почти нормальную жизнь — потому что так легче не замечать цену ударов. Но реальность обычно не укладывается в идеологически удобную картинку. Она почти всегда трагичнее и прозаичнее одновременно. И, пожалуй, самый трудный вывод здесь такой: живой город — это не опровержение войны, а иногда ее самая страшная форма, когда рядом с кафе, пробками и разговорами по телефону существует разрушенный подъезд, убитая семья и привычка людей жить дальше среди незавершенной катастрофы.
ИтогТекст передает мысль, что Тегеран сохранил облик функционирующего мегаполиса, но это не отменяет серьезного ущерба и человеческой трагедии. Его сила — в разрушении поверхностного взгляда на войну. Его слабость — в политической заостренности и утверждениях, которые требуют проверки. Поэтому разумная позиция — сочетать эмпатию к жертвам с критическим анализом источников. И здесь остается открытый вопрос: если война все чаще скрывается за фасадом “нормальной” городской жизни, то как нам отличать подлинную реальность страдания от тех образов, которые нам предлагают видеть?