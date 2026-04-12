УКРАИНА: ВОЙНА ЗА ИДЕНТИЧНОСТЬ. Как мы упустили шанс? | Захар Прилепин и Максим Невенчанный
Писатель и военный Захар Прилепин вместе с писателем и публицистом Максимом Невенчанным дают прогноз, который расходится с тем, что принято говорить в патриотическом лагере. Почему Одессы и Николаева в обозримом будущем не будет, как линия фронта превращается в позиционную границу на десятилетия и почему страх олигархов перед деприватизацией лишает Россию поддержки левых стран Глобального Юга.
00:00 — Вступление: почему нельзя сравнивать конфликт в Иране и на Украине
03:48 — Возьмем ли мы Одессу? Мифы о мигрантах и славянском населении
06:04 — Союзные государства: как России нужно работать с бывшими республиками СССР
10:21 — Московские монархисты: почему на фронте восстанавливают памятники Ленину
12:47 — Ошибка отрицания: с кем воевали русские цари, если украинцев «придумал Ленин»
16:24 — Реальный прогноз: почему граница превратится в зону позиционной войны на десятилетия
18:00 — Шахматная доска: почему России нужна Африка, Азия и Латинская Америка
20:49 — Урок Ирана: сплотит ли война украинскую нацию навсегда
27:34 — Советская идентичность: чего на самом деле ждут от Москвы бывшие союзники
30:04 — Страх олигархов: почему элитам противно красное знамя и социальная справедливость
36:59 — Кто воюет за Россию? Правда о добровольцах из Средней Азии
47:40 — Угроза изнутри: как правые радикалы готовят в РФ «украинский сценарий»
51:52 — Новая книга Прилепина: пророчества Гоголя, споры с либералами и будущее страны
#Прилепин #Украина #СВО #Геополитика #Россия #СССР #Элиты #Мигранты #История
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этой беседе проводится мысль, что сравнение конфликта на Украине с действиями США против Ирана некорректно: для России Украина — не внешний эпизод, а вопрос исторической, геополитической и цивилизационной близости. - По мнению Захара Прилепина, Россия не может просто “выйти” из конфликта, потому что это будет воспринято как признание стратегической несостоятельности последних десятилетий. - Украина описывается как пространство, где идет война не только за территорию, но и за идентичность, причем за годы конфликта украинская политическая нация, по его оценке, только усилилась на антироссийской основе. - Подчеркивается, что невозможно строить политику в отношении Украины, игнорируя существование украинской/малороссийской культурной специфики. - Автор беседы критикует подход, при котором украинцев просто объявляют “русскими”, считая это политически и культурно непродуктивным. - Высказывается мысль, что в ближайшей перспективе дружественная Украина маловероятна, а вместо этого возможен длительный формат военного противостояния по типу затяжной линии соприкосновения. - Прилепин выступает за усиление интеграции с постсоветскими республиками по модели союзного государства с Белоруссией. - Он считает, что пугать общество “замещением населения” выходцами из Средней Азии — ошибочно, а стратегически выгоднее строить с бывшими республиками тесные союзные связи. - В беседе проводится идея, что советское наследие остается более понятным и привлекательным символическим языком для значительной части населения постсоветского пространства, чем монархическая или ультраконсервативная риторика. - Критикуется право-монархический дискурс как оторванный от реальных настроений людей на территориях конфликта. - Звучит тезис, что антиколониальная и социально-справедливая повестка могла бы быть для России более действенным внешнеполитическим языком, чем апелляция к имперской или монархической символике. - Прилепин предупреждает о риске роста радикально правых настроений внутри самой России, проводя параллели с тем, как подобные силы ранее недооценивали на Украине. - В финале беседы литература обозначается как инструмент понимания исторических процессов, а не просто художественное сопровождение эпохи.
Подробный вывод
1. Главная тема видео — не только война, но и провал работы с идентичностьюВ данной лекции центральный нерв — это мысль о том, что конфликт вокруг Украины нельзя понять чисто военными категориями. Речь идет о более глубоком слое: о провале долгой культурной, политической и исторической работы с близким пространством. Если говорить образно, армия здесь выступает уже как “последний аргумент”, тогда как главная борьба проигрывается или выигрывается намного раньше — в школе, в языке, в образе будущего, в представлении о справедливости, в символах, которые человек считает своими. Государства редко распадаются только из-за танков; чаще сначала распадается общий смысл, а уже потом ломается карта. Именно поэтому в беседе repeatedly подчеркивается: уход из конфликта для России невозможен не просто из соображений престижа, а потому что он означал бы признание того, что за десятилетия не удалось удержать общее цивилизационное поле. Это не только военное поражение, но и диагноз всей постсоветской стратегии.
2. Почему аналогия с Ираном, по мысли собеседника, не работаетПрилепин настаивает: США и Иран — это конфликт внешнего контура, а Россия и Украина — конфликт внутренне-исторического контура. Разница здесь почти как между хирургией на конечности и операцией на сердце. И там, и там боль, и там, и там риск, но степень экзистенциальной значимости разная. Из этой логики следует его базовый вывод: США могут отступить из далекой точки, Россия не может так же просто “отползти” с Украины, потому что это не воспринимается как периферийный театр действий. Можно соглашаться или спорить с этой оценкой, но логика тут последовательна: чем ближе конфликт к ядру самоощущения страны, тем меньше у власти пространства для маневра без символического краха.
3. Важная и спорная мысль: идентичность нельзя отменить декретомОдин из самых содержательных фрагментов беседы — рассуждение о том, что невозможно эффективно работать с населением Украины, если просто отрицать наличие особой украинской идентичности. Это, пожалуй, один из немногих тезисов, где звучит не идеологическая декларация, а попытка трезвого наблюдения. Человек может быть исторически близок к тебе, говорить на похожем языке, иметь переплетенную историю — и при этом переживать себя как отдельное сообщество. Игнорировать это — примерно как врачу лечить не живого пациента, а схему из учебника. Здесь собеседник фактически говорит: если реальность сложнее лозунга, тем хуже для лозунга, а не для реальности. Это важная мысль. История вообще плохо подчиняется бинарности. Малороссийская, украинская, русская, советская, имперская, местная, региональная идентичности могут наслаиваться друг на друга, а не существовать как чистые категории. Когда политик пытается вырезать из живой ткани только один “правильный” слой, он часто получает не интеграцию, а сопротивление.
4. Украина как “Польша нового типа”В беседе несколько раз звучит идея, что Украина может надолго закрепиться как антироссийский проект идентичности, подобно тому, как в российском историческом воображении часто воспринимается Польша. Это, конечно, не нейтральная формулировка, а политически нагруженная интерпретация. Но ее смысл ясен: если нация строит себя через травму и сопротивление соседу, то конфликт становится не эпизодом, а фундаментом самоописания. Это вообще одна из самых устойчивых моделей в истории. Нации нередко собираются не только вокруг позитивного мифа (“кто мы”), но и вокруг негативного (“чем мы не являемся”, “кому мы не подчиняемся”). В этом смысле война, как бы страшно это ни звучало, действительно становится мощным ускорителем национального самоосознания. И здесь возникает тяжелый практический вывод, который проговаривается достаточно прямо: время само по себе не лечит, если за ним не следует новая реальная конфигурация власти, безопасности и смыслов. Это жесткая мысль, но в ней есть прагматическая логика. Время без работы — это не терапия, а просто длительность.
5. Советский код как последний общий языкОчень заметная линия беседы — противопоставление советского символического языка и право-монархического, имперско-ритуального языка. По мнению Прилепина, именно советская идентичность — со всеми ее противоречиями — остается для значительной части постсоветского пространства понятной и эмоционально значимой. Почему? Потому что она ассоциируется не только с государством, но и с: - социальной мобильностью, - индустриальным развитием, - общим проектом, - идеей справедливости, - ощущением причастности к чему-то большему. То есть здесь речь не о ностальгии по форме, а о тоске по смыслу участия. Человек готов терпеть многое, если понимает, ради чего он живет и куда включен. Когда вместо этого ему предлагают лишь абстрактную традицию без социального содержания, он может не откликнуться. Это напоминает разницу между иконой и пустой рамой: внешне оба объекта похожи, но в одном есть живое содержание, а в другом — только контур.
6. Критика монархической повестки как критика идеализацииОдна из самых острых частей видео — полемика с монархистами и радикально правыми. Здесь важно не столько то, против кого направлена критика, сколько сам принцип: нельзя подменять реальные настроения людей идеализированной картиной, которая существует только в голове идеолога. Это универсальная ошибка. Люди часто влюбляются не в реальность, а в собственный проект реальности — в отношениях, в политике, в религии, в истории. Потом они злятся на мир за то, что он не совпадает с их схемой. Прилепин фактически говорит: на новых территориях люди не стали теми, кем кому-то хотелось бы их видеть; у них есть своя память, свои симпатии, свои символы. И если это не принять, то любая политика станет театром для своих, а не работой с живыми людьми. Это сильное замечание. История вообще мстит за попытки обращаться с обществом как с пластилином. На коротком отрезке можно продавить многое, но в долгую побеждает не самая громкая идея, а та, что лучше соответствует человеческому опыту.
7. Интеграция с постсоветским пространством как упущенный шансЗначимая часть беседы посвящена мысли, что Россия должна была и должна строить не дистанцию с бывшими республиками СССР, а жесткие союзные механизмы интеграции. Здесь логика проста: если бывшие республики остаются в рыхлом, неопределенном пространстве, туда приходят другие центры силы — Запад, Турция, Китай, локальные элиты, радикальные идеологии. Пустоты в истории не бывает. Это очень похоже на физику: если система не удерживает собственное поле, ее элементы начинают выстраиваться по чужой гравитации. Отсюда и вывод, что вопрос миграции, лояльности, военного сотрудничества и культурной близости нужно решать не через страх и взаимное раздражение, а через политическую архитектуру. Можно спорить о реалистичности такой модели, но как концептуально она цельная: не отталкивать периферию, а связывать ее институтами, выгодой и смыслом.
8. Антиколониальная повестка как возможный язык будущегоЛюбопытно, что при всей жесткости разговора в нем возникает и внешнеполитическая идея более широкого масштаба: Россия, по мысли собеседника, могла бы говорить с миром через антиколониальный, антиимпериалистический и социально-справедливый дискурс. Это уже попытка выйти за пределы российско-украинского сюжета и посмотреть на глобальную карту. В сущности, предлагается не просто защищать интересы, а формулировать образ мира, в котором страны Глобального Юга видят в России не только силу, но и альтернативу. Здесь есть важный нюанс: одной силы недостаточно. Мир редко идет за тем, кто только силен; он идет за тем, кто предлагает понятную модель достоинства. США долго удерживали влияние не только авианосцами, но и мифом о свободе. СССР — не только армией, но и мифом о справедливости и освобождении. Любая большая держава живет не только ресурсами, но и метафизикой. И в этом смысле беседа задает интересный вопрос: какую именно идею Россия сегодня предлагает миру, кроме сопротивления Западу? Это уже вопрос не пропаганды, а онтологии политического проекта.
9. Внутренний риск: радикализация как зеркало украинского опытаОдин из наиболее тревожных тезисов — предупреждение о том, что радикально правые силы внутри России могут оказаться недооцененными так же, как они когда-то были недооценены на Украине. Это важный момент. История часто повторяется не буквально, а структурно. Сначала общество считает крайние группы маргиналами. Потом кризис дает им язык, повод, врага, сцену. Затем они перестают быть окраиной и становятся стилем эпохи. Так работают идеологии: они долго копятся как подпочвенные воды, а затем внезапно прорывают поверхность. Эта часть беседы звучит как предупреждение: внутренняя борьба за образ будущей России может оказаться не менее значимой, чем внешняя борьба за Украину. И здесь уже встает не только политический, но и философский вопрос: что именно удерживает общество от превращения в машину взаимной ненависти — институты, культура, память, социальная справедливость, религия, литература, или все это вместе?
10. Почему в финале возникает литератураФинальный поворот к литературе на первый взгляд может показаться неожиданным, но на самом деле он закономерен. Когда политика становится слишком шумной, именно литература часто сохраняет способность видеть человека, а не только функцию. Прилепин утверждает, что большие тексты раньше политологов схватывают суть эпохи. В этом есть своя правда. Политический комментарий часто цепляется за поверхность событий, а художественный текст способен увидеть под ними архетип — страх, раскол, соблазн, измену, надежду, месть, тоску по справедливости. Если упростить: политика говорит, что произошло, а литература иногда лучше объясняет, почему это стало возможным. Это, пожалуй, одна из самых содержательных мыслей всего разговора.
Итоговая оценкаБеседа посвящена тому, что конфликт вокруг Украины рассматривается как следствие долгого кризиса идентичности, элитного самообмана и отсутствия внятного интеграционного проекта. В выступлении Захара Прилепина сочетаются несколько линий: - жесткий геополитический реализм, - защита советского символического наследия, - критика правого романтизма, - попытка мыслить постсоветское пространство как единое историческое поле, - тревога по поводу внутренней идеологической радикализации. Если смотреть глубже, то главный нерв здесь не в споре “Ленин или Николай II”, не в сравнении с Ираном и даже не в чисто военном прогнозе. Главный нерв — в признании, что идентичность нельзя удержать одной силой и нельзя вернуть одной риторикой. Ее нужно было выращивать, связывать, подтверждать справедливостью, уважением, проектом будущего. Когда этого не происходит, освобождается место для враждебного мифа. В этом смысле видео — это разговор не только о войне, но и о цене упущенного времени. История часто выглядит как цепь больших событий, но на самом деле она складывается из множества маленьких пренебрежений: не услышали, не объяснили, не связали, не предложили, не успели. А потом приходит момент, когда уже приходится платить не словами, а жизнями. И отсюда рождается самый тяжелый вывод: шанс был упущен не в один день и не одним решением — он уходил постепенно, пока идеологическая пустота не стала полем боя. И, пожалуй, остается открытым главный вопрос: можно ли вернуть историческую близость силой политической воли, если до этого была утрачена близость смыслов?