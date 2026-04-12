Книга: "Емельянов Ю.В. Троцкий. Мифы и личность":

Историк Федор Лисицын представляет глубокую рецензию на книгу Юрия Емельянова «Троцкий. Мифы и личность». Кем на самом деле был Лев Бронштейн: зловещим демоном революции, гениальным полководцем или просто талантливым пропагандистом, не способным к рутинной государственной работе? Разбираем изнанку биографии Троцкого: богатое детство, отсутствие системного образования, работу на американского газетного магната Херста и связи с масонскими кругами. Узнайте, почему Троцкий с треском проиграл внутрипартийную борьбу Иосифу Сталину, как он мастерски присваивал чужие идеи (включая ставку на царских офицеров), и в чем заключается поразительное сходство политических методов Троцкого и Дональда Трампа. Почему сегодня западное левацкое движение в США превратило труды Троцкого в священное писание?

Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

00:00 — Вступление: рецензия на книгу Юрия Емельянова «Троцкий. Мифы и личность»

02:46 — Два мифа о Троцком: «гений революции» против «иудейского заговора»

04:29 — Поражение 1923 года: как Сталин, Зиновьев и Каменев переиграли Троцкого

07:43 — Идол Запада: почему современные американские леваки молятся на троцкизм

11:42 — Идеальный «бука»: как фигура Троцкого бьет по всем конспирологическим паттернам

13:53 — Неожиданная параллель: что общего между методами Троцкого и Дональда Трампа

14:47 — Секрет мемуаров: почему у Троцкого было время писать красивые книги, пока другие работали

18:16 — Причина поражения: неспособность Троцкого к системной рутинной работе

20:18 — Юность Льва Бронштейна: богатое детство и разрыв с еврейской буржуазией

29:29 — Блестящий дилетант: как феноменальная память заменяла Троцкому образование

36:19 — Американский след: работа Троцкого на газетного магната Херста и связи с масонами

38:35 — Троцкий в Гражданской войне: гениальный пропагандист, но не военный стратег

