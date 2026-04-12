Главная » Невероятное в мире

Широко живут, умеют

17 1
Переслано от: ZА ПРАVДУ

Широко живут, умеют

Бюджет российской коррупции с начала 2026 года:

▫Экс-депутат ГД Анатолий Вороновский – коррупционные активы 20 миллиардов рублей

▫Экс-глава заксобрания Иркутской области Виктор Круглов – коррупционные активы 11,2 миллиарда рублей

▫Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка – коррупционные активы 10 миллиардов рублей, €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей, плюс миллиард рублей незаконного обогащения

▫Сенатор РФ Ахмат Салпагаров – коррупционные активы 4 миллиарда рублей

▫Экс-мэр сочи Алексей Копайгородский – коррупционные активы 1,6 млрд рублей

▫Глава Роспотребнадзора Челябинской области Анатолий Семёнов – коррупционные активы 400 миллионов рублей

▫Заммэра Сочи Евгений Горобец – махинации с землёй на 400 миллионов рублей

▫Замгубернатора краснодарского края Анна Минькова – коррупционные активы 338 миллионов рублей

▫Экс-глава Приморско-Ахтарского округа Кубани Максим Бондаренко – коррупционные активы 250 миллионов рублей

▫Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов – коррупционные активы: 50 земельных участков, более 100 жилых и нежилых помещений, 215 млн руб. и килограммовый слиток золота

▫Экс-замминистра обороны Цаликов – взятка 50 миллионов рублей

▫Министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев – взятка 10 миллионов.

Итого: 50,5 миллиардов рублей.

Пока что.

За три месяца.

Из озвученного.

По итогам 2025 года, как рассказывал генпрокурор РФ Гуцан, у российских коррупционеров изъяли имущества общей стоимостью 1,6 триллиона рублей.

И самая финальная новость.

В ходе обысков поместья Краснодарского вице-губернатора Коробки изъяли:

▫7 миллионов евро

▫4 миллиона долларов

▫31 миллион рублей.

Можно попробовать всё это перевести в дроны для армии, но мы не станем.

Но если б перевели – небо над Украиной почернело бы.

Захар Прилепин

Подписаться

Мы в Дзен / ВК / Ок

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В тексте перечислены громкие коррупционные дела в России с начала 2026 года. - Общая сумма озвученных активов и взяток — 50,5 млрд рублей за три месяца. - Среди фигурантов — экс-депутаты, сенаторы, вице-губернаторы, министры и чиновники регионального уровня. - Отдельно подчеркивается случай вице-губернатора Кубани Андрея Коробки: у него, по тексту, обнаружены активы на 10 млрд рублей, а также крупные суммы в евро, долларах и рублях. - Приводится сравнение с итогами 2025 года: по словам представителя прокуратуры, у коррупционеров якобы изъяли имущество на 1,6 трлн рублей. - В финале автор делает политически и эмоционально заряженный вывод, связывая коррупционные деньги с потенциальным военным ресурсом.

Что здесь важно по сути

Перед нами не просто перечень цифр. Это типичный жанр публичного антикоррупционного перечисления, где эффект достигается не только фактами, но и накоплением масштаба. Когда читатель видит одну сумму — это новость. Когда видит десять подряд — возникает уже не ощущение отдельных преступлений, а образ системы. Это важный психологический механизм: сознание плохо чувствует абстрактное зло, но очень хорошо реагирует на серийность. Как в нейросетях множество отдельных весов формируют общий паттерн, так и здесь отдельные дела складываются в картину: коррупция воспринимается не как сбой, а как встроенная практика.

Аналитический разбор

1. Список создает образ не исключения, а нормы

Перечень охватывает разные уровни власти: - федеральный уровень, - региональные администрации, - муниципалитеты, - силовой и надзорный контур, - сферы здравоохранения, тарифов, земли. То есть проблема показана как межотраслевая и вертикально распределенная. Это уже не история про «плохого отдельного чиновника», а скорее про институциональную среду, где доступ к ресурсу превращается в механизм личного накопления.

2. Цифры здесь — не только экономика, но и моральная драматургия

50,5 млрд рублей за три месяца — это, конечно, финансовый показатель. Но в публичной риторике такие суммы работают как моральный шок. Они вызывают вопрос не только «сколько украли?», но и «в какой реальности вообще живут эти люди?». Фраза «широко живут, умеют» — иронична. В ней слышится почти народная интонация: смесь сарказма, усталости и узнавания. Это очень русская форма политической критики — не сухое обвинение, а горькое узнавание человеческой слабости, возведенной в ранг образа жизни.

3. Коррупция почти всегда питается не только жадностью, но и идеализацией

Здесь есть тонкий философский слой. Люди редко воспринимают себя злодеями. Они создают внутреннюю легенду: - «я заслужил», - «все так делают», - «это компенсация за нагрузку», - «главное — быть эффективным». Так психика оборачивает реальность в удобную мифологию. И это похоже на многое в человеческой жизни: в любви мы иногда любим не человека, а свой образ о нем; в политике — не институт, а его официальную легенду; в истории — не факты, а утешительный миф. Коррупция тоже держится на мифе. Не только на схеме вывода средств, но и на самооправдании.

4. Есть сильный эмоциональный прием — перевод денег в военный эквивалент

Автор текста пишет, что из этих средств можно было бы сделать дроны для армии, и небо над Украиной «почернело бы». Это уже не просто антикоррупционный тезис, а военно-политическая мобилизационная рамка. Здесь важно сохранять трезвость. Такой прием усиливает эмоциональный эффект, но одновременно переводит разговор из юридической и социальной плоскости в пропагандистскую. То есть коррупция осуждается не только потому, что она разрушает государство, доверие и справедливость, а еще и потому, что она якобы уменьшает военный потенциал. С практической точки зрения мысль понятна: украденные ресурсы — это утраченные возможности. Но когда такие сопоставления делаются в максимально заряженной форме, они уже работают не как анализ, а как инструмент эмоционального давления.

Что можно сказать о надежности такого текста

Тут нужно быть аккуратным.

Следует учитывать:

- В тексте собраны утверждения о разных людях и суммах, но не приведены ссылки на судебные решения, постановления, официальные документы или материалы дел. - Формулировка «коррупционные активы» может означать разные стадии: подозрение, арест имущества, иск о конфискации, оценку следствия, медийную интерпретацию. - Неясно, все ли суммы относятся именно к доказанному хищению или взяткам, либо это еще и предполагаемое незаконное обогащение, стоимость арестованного имущества, оценка активов родственников и т.д. - Итоговая сумма может быть публицистически точной, но юридически неоднородной. Это как в науке: данные без методологии производят впечатление, но не всегда дают чистое знание. А в публичной политике методология часто приносится в жертву риторике.

Подробный вывод

Этот текст силен как симптом эпохи. Он показывает не просто коррупционные эпизоды, а разрыв между официальной службой и фактическим образом жизни части элиты. Причем особенно болезнен не сам факт богатства, а его характер: власть, которая формально должна администрировать общее благо, превращается в инструмент частного накопления. Если смотреть глубже, коррупция — это не только нарушение закона. Это форма антропологического сбоя, когда человек перестает воспринимать границу между данным ему в управление и принадлежащим ему лично. В духовных традициях это назвали бы помрачением, в психологии — рационализацией и моральным расщеплением, в политологии — деградацией институтов, в экономике — рентным поведением. Разные языки, но указывают на одно и то же. Практический вывод тоже прост и жесток: если такие истории повторяются постоянно, то проблема не решается только посадками и конфискациями. Это значит, что нужны: - прозрачность процедур, - независимый контроль, - публичная отчетность, - реальная неизбирательность наказания, - снижение концентрации непрозрачной власти, - контроль не только за доходами, но и за стилем жизни чиновников. Иначе система будет периодически выбрасывать новых фигурантов, как организм с хронической болезнью выдает новые симптомы. Можно лечить воспаление в одной точке, но если не менять общий режим, болезнь вернется. И еще один важный момент: подобные публикации легко вызывают ярость, цинизм и ощущение, что «все бессмысленно». Но именно здесь важно не скатиться в интеллектуальную капитуляцию. Осознание масштаба проблемы полезно только тогда, когда оно ведет не к тупому отчаянию, а к более зрелому пониманию устройства власти, человека и его соблазнов. Потому что в конце концов вопрос не только в том, сколько украли, но и в том, почему общество раз за разом производит условия, где служение так легко подменяется присвоением. И здесь, пожалуй, самый трудный вопрос: если истина о системе всегда открывается нам лишь фрагментами — через громкие дела, утечки, показательные аресты и цифры без полного контекста, — то как отличить реальное очищение от очередной театрализации борьбы со злом?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/zapravduzp/35372
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Один комментарий
  • 2386 2062
    Valeriy Bondarik час назад

      ,..,PrrriveTT…..

      …Н-да-а-а-а…вот-оно –
      …МУРЛО ро$$iйскОЙ – ПРАВЯЩЕЙ $i$темы…
      …ТОТАльное = ПОВСЕМЕСТНОЕ…

      “Широка страна Моя Родная” – Раньше ТАК в СССР пел Народ!
      …а НЫНЕ так уже НЕ поёт,так-как “У-РУЛЯ” – правящий СБРОД…
      …внутренний,правящий ПОЛИТ-ВИРУС – Развиваться Руси НЕ даёт!

      *** Ну И…Что скажет – ЧИТАЮЩИЙ народ…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада.12-4-26

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru