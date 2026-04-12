Широко живут, умеют
Бюджет российской коррупции с начала 2026 года:
▫Экс-депутат ГД Анатолий Вороновский – коррупционные активы 20 миллиардов рублей
▫Экс-глава заксобрания Иркутской области Виктор Круглов – коррупционные активы 11,2 миллиарда рублей
▫Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка – коррупционные активы 10 миллиардов рублей, €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей, плюс миллиард рублей незаконного обогащения
▫Сенатор РФ Ахмат Салпагаров – коррупционные активы 4 миллиарда рублей
▫Экс-мэр сочи Алексей Копайгородский – коррупционные активы 1,6 млрд рублей
▫Глава Роспотребнадзора Челябинской области Анатолий Семёнов – коррупционные активы 400 миллионов рублей
▫Заммэра Сочи Евгений Горобец – махинации с землёй на 400 миллионов рублей
▫Замгубернатора краснодарского края Анна Минькова – коррупционные активы 338 миллионов рублей
▫Экс-глава Приморско-Ахтарского округа Кубани Максим Бондаренко – коррупционные активы 250 миллионов рублей
▫Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов – коррупционные активы: 50 земельных участков, более 100 жилых и нежилых помещений, 215 млн руб. и килограммовый слиток золота
▫Экс-замминистра обороны Цаликов – взятка 50 миллионов рублей
▫Министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев – взятка 10 миллионов.
Итого: 50,5 миллиардов рублей.
Пока что.
За три месяца.
Из озвученного.
По итогам 2025 года, как рассказывал генпрокурор РФ Гуцан, у российских коррупционеров изъяли имущества общей стоимостью 1,6 триллиона рублей.
И самая финальная новость.
В ходе обысков поместья Краснодарского вице-губернатора Коробки изъяли:
▫7 миллионов евро
▫4 миллиона долларов
▫31 миллион рублей.
Можно попробовать всё это перевести в дроны для армии, но мы не станем.
Но если б перевели – небо над Украиной почернело бы.
,..,PrrriveTT…..
…Н-да-а-а-а…вот-оно –
…МУРЛО ро$$iйскОЙ – ПРАВЯЩЕЙ $i$темы…
…ТОТАльное = ПОВСЕМЕСТНОЕ…
“Широка страна Моя Родная” – Раньше ТАК в СССР пел Народ!
…а НЫНЕ так уже НЕ поёт,так-как “У-РУЛЯ” – правящий СБРОД…
…внутренний,правящий ПОЛИТ-ВИРУС – Развиваться Руси НЕ даёт!
*** Ну И…Что скажет – ЧИТАЮЩИЙ народ…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада.12-4-26