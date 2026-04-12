Сегодняшний процесс возрождения нацизма запущен сознательно и глобально. У него несколько различных психологических механизмов. Рассмотрим один из них, наиболее очевидный.

Государство Израиль от имени евреев, нагло, ежедневно и при полной безнаказанности творит совершенно чудовищные преступления, никаких оправданий которым нет и быть не может. Миллионы справедливо возмущенных этим людей в самых разных странах, но одинаково незнакомых с историей, не разбирающихся в политике, однако знающих, только, что «Гитлер убивал евреев», начинают им восхищаться и оправдывать нацизм.

Таким образом система собственными преступлениями создает себе самую надежную защиту: она стравливает народы, которые вместе могли бы и должны были бы против неё восстать.

Утверждать, что израильские правительства выражает интересы еврейского народа – примерно такая же глупость, как думать, что Зеленский выражает интересы народа украинского или Милей – аргентинского. Но всегда и везде велика критическая масса невежд и агрессивных идиотов, которые чтобы не утруждать свои скудные мозг и совесть, готовы искать виновных в целых нациях. Это логика любого фашизма, у которого нет национальности, потому что, к сожалению, нет народа, у которого был бы от него иммунитет. После немецкого геноцида в нацистов превратили многих евреев. Если политический заказ поменяется, после еврейского геноцида в нацизм могут обратить многих палестинцев.

Психика очень разных людей работают достаточно похожа, и виртуозы манипуляции нашим сознанием, на службе власти корпораций ненавидят настоящих левых уже только за то, что левые исповедуют интернационализм и братство народов, что угрожает системе куда больше любого религиозного или политического фанатизма.

Гитлеровский фашизм был побежден идеалом человеческого братства, на красных знаменах которого не было разделения на оттенки еврейской, мусульманской или славянской крови. Именно поэтому этот цвет так ненавистен сегодня манипулятором всех наций, по приказу власти кастрирующим нашу историческую память.

Наши мертвые нас не оставят в беде. Пусть тени наших предков, победителей фашизма, спасут наши души и не позволят нам себя расчеловечить.

