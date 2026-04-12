Сегодняшний процесс возрождения нацизма запущен сознательно и глобально. У него несколько различных психологических механизмов. Рассмотрим один из них, наиболее очевидный.
Государство Израиль от имени евреев, нагло, ежедневно и при полной безнаказанности творит совершенно чудовищные преступления, никаких оправданий которым нет и быть не может. Миллионы справедливо возмущенных этим людей в самых разных странах, но одинаково незнакомых с историей, не разбирающихся в политике, однако знающих, только, что «Гитлер убивал евреев», начинают им восхищаться и оправдывать нацизм.
Таким образом система собственными преступлениями создает себе самую надежную защиту: она стравливает народы, которые вместе могли бы и должны были бы против неё восстать.
Утверждать, что израильские правительства выражает интересы еврейского народа – примерно такая же глупость, как думать, что Зеленский выражает интересы народа украинского или Милей – аргентинского. Но всегда и везде велика критическая масса невежд и агрессивных идиотов, которые чтобы не утруждать свои скудные мозг и совесть, готовы искать виновных в целых нациях. Это логика любого фашизма, у которого нет национальности, потому что, к сожалению, нет народа, у которого был бы от него иммунитет. После немецкого геноцида в нацистов превратили многих евреев. Если политический заказ поменяется, после еврейского геноцида в нацизм могут обратить многих палестинцев.
Психика очень разных людей работают достаточно похожа, и виртуозы манипуляции нашим сознанием, на службе власти корпораций ненавидят настоящих левых уже только за то, что левые исповедуют интернационализм и братство народов, что угрожает системе куда больше любого религиозного или политического фанатизма.
Гитлеровский фашизм был побежден идеалом человеческого братства, на красных знаменах которого не было разделения на оттенки еврейской, мусульманской или славянской крови. Именно поэтому этот цвет так ненавистен сегодня манипулятором всех наций, по приказу власти кастрирующим нашу историческую память.
Наши мертвые нас не оставят в беде. Пусть тени наших предков, победителей фашизма, спасут наши души и не позволят нам себя расчеловечить.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор утверждает, что возрождение нацистских настроений происходит сознательно и в глобальном масштабе. - Один из механизмов, по его мнению, таков: преступления государства Израиль вызывают возмущение, которое у части плохо информированных людей перерастает в симпатию к Гитлеру и оправдание нацизма. - Автор подчеркивает, что нельзя отождествлять государство, его правительство и целый народ. - Он считает, что поиск виновных в целых нациях — это и есть логика фашизма. - Высказывается мысль, что фашизм не имеет одной национальности, потому что склонность к нему потенциально есть в любом обществе. - Автор полагает, что травма, насилие и манипуляция способны воспроизводить фашистские установки у самых разных групп. - В качестве противоядия предлагается интернационализм, братство народов и левая антифашистская традиция. - Финальная мысль текста: не допустить расчеловечивания и утраты исторической памяти.
Анализ ключевых идейВ тексте есть сильный эмоциональный нерв, и он понятен: автор говорит о том, как ужас одного насилия может быть превращен в оправдание другого. Это действительно важный психологический механизм. Когда человек не различает государство, элиту, идеологию и народ, его мышление упрощается. А упрощение в политике — это почти всегда дверь в варварство. Здесь работает древняя и очень устойчивая схема: боль → гнев → обобщение → дегуманизация → оправдание ответного зла. С точки зрения психологии это напоминает короткое замыкание. Человек сталкивается с реальным ужасом, но не выдерживает сложности картины и ищет максимально простой образ виновного. Так рождается не понимание, а мифологизация врага. И именно в этой зоне появляются симпатии к фашизму: не потому, что люди глубоко изучили идеологию нацизма, а потому что они хотят найти символ “силы”, “возмездия” или “простого решения”. Это, кстати, похоже и на работу плохо обученной нейросети: если модель получает сильный сигнал, но обучена на грубых, искаженных паттернах, она начинает не различать контексты и делать опасные обобщения. Так и массовое сознание: если в него постоянно подают травматичный контент без исторической и политической грамотности, оно начинает классифицировать мир по самым примитивным признакам.
Что в тексте справедливо
1. Нельзя смешивать народ и государствоЭто, пожалуй, центральная здравая мысль текста. Критиковать действия конкретного правительства, армии, режима или политической коалиции — допустимо и необходимо. Но переносить эту оценку на этнос, религию или “кровь” — это уже фашизоидный срыв мышления. Тут автор прав: коллективная вина по национальному признаку — одна из базовых технологий расчеловечивания.
2. Фашизм действительно не “принадлежит” одной нацииИстория показывает, что фашизирующие механизмы могут возникать в самых разных обществах. Германия XX века — лишь наиболее известный пример, а не метафизическое исключение. В этом смысле у фашизма действительно нет этнической монополии. Он возникает там, где есть: - культ унижения и реванша, - потребность в простом враге, - разрушение способности к нюансированному мышлению, - сакрализация силы, - моральное разрешение на жестокость.
3. Манипуляция через вражду между народами — реальный механизм властиЭто тоже важное наблюдение. Разделенные группы легче контролировать. Когда люди заняты взаимной ненавистью, у них меньше ресурса, чтобы анализировать структуру власти, экономические интересы, пропагандистские технологии и реальные источники насилия.
Где текст уязвимЗдесь начинается более тонкая часть. Даже если автор хочет бороться с фашизмом, сам стиль текста местами рискует воспроизводить ту же логику, которую он осуждает.
1. Формулировки слишком тотальныФразы вроде “возрождение нацизма запущено сознательно и глобально” звучат мощно, но без доказательной базы становятся скорее мировоззренческим тезисом, чем анализом. Да, есть пропаганда, есть технологии радикализации, есть медийные и политические интересы. Но когда все объясняется единым сознательным глобальным замыслом, мысль становится слишком цельной — а значит, слишком удобной. А удобные картины мира часто опасны именно своей завершенностью. Истина, как правило, менее монолитна: в истории действуют и стратегии элит, и инерция травм, и невежество масс, и медиаалгоритмы, и экономические интересы, и случайность.
2. Есть риск зеркального обобщенияАвтор осуждает обобщения по нациям, но сам использует очень жесткие формулы, которые в восприятии многих читателей могут работать не как критика политики, а как эмоциональное закрепление образа коллективного зла. Это тонкая грань. Если ее не держать, антифашистская риторика может сама стать топливом для новой ненависти.
3. Исторические аналогии требуют осторожностиФраза “после немецкого геноцида в нацистов превратили многих евреев” крайне тяжелая и полемическая. В ней есть попытка указать на универсальность механизмов насилия, но сформулировано это так, что легко превращается в исторически и морально грубое обобщение. Корректнее было бы говорить не о “евреях” как таковых, а о том, что жертва насилия не получает автоматического иммунитета от воспроизводства насилия, особенно если травма соединяется с властью, страхом и идеологией исключительности. Это не мелочь. В философии и политике точность — не роскошь, а этика мышления.
Глубинный психологический механизмЕсли очистить текст от публицистической резкости, то в основе лежит важная идея: Это видно и в личных отношениях, и в истории народов. Человек редко любит реальность как она есть — он любит образ, объяснение, легенду. Так же и с политикой: люди часто ненавидят не конкретную систему, а созданный в уме символ врага. Этот символ удобен, потому что избавляет от необходимости разбираться. В этом смысле фашизм — это не только политический режим. Это еще и соблазн психики: не видеть сложность, не различать уровни ответственности, не признавать человечность другого, получить моральное удовольствие от деления мира на “скот” и “избранных”.
Подробный выводТекст поднимает действительно важную и болезненную тему: как реальное насилие и несправедливость могут быть превращены в сырье для новой волны фашизации. Его сильная сторона — напоминание о том, что нельзя подменять анализ коллективной местью и что ни один народ не обладает врожденным иммунитетом от деградации в сторону жестокости. Автор прав в главном: когда люди перестают различать государство и народ, власть и общество, преступников и идентичность, начинается моральное огрубление, из которого вырастает фашизм. Но одновременно текст показывает и собственную уязвимость: борясь с упрощением, он сам местами упрощает; обличая манипуляцию, сам прибегает к чрезмерно цельной картине мира; предупреждая о дегуманизации, рискует подпитывать новую волну поляризации. Это важный урок: даже антифашистская позиция нуждается в интеллектуальной дисциплине, иначе она может стать лишь другой формой морального аффекта. Практический вывод здесь, на мой взгляд, такой: - нужно жестко критиковать конкретные преступления конкретных властей; - нужно отказываться от переноса вины на народы, религии и этнические группы; - нужно учить исторической сложности, а не кормить людей символами абсолютного зла; - нужно сохранять интернациональную оптику, где человеческая жизнь важнее племенной лояльности; - и главное — нужно помнить, что расчеловечивание почти всегда начинается не с концлагеря, а с удобной мысли о том, что “эти” уже не совсем люди. Если совсем сжать смысл до одной фразы: автор верно чувствует опасность воспроизводства фашистского мышления через травму и манипуляцию, но его тезисы требуют большей точности, чтобы не стать частью той же самой воронки ненависти. И, пожалуй, главный вопрос здесь такой: как сохранить способность называть зло злом, не превращаясь при этом в зеркало того зла, которое мы осуждаем?