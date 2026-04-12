Подарок Ахмадинежада, ушедший под землю народ и кусочек сверкающей стали в щеке. Александр Проханов
Писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов делится воспоминаниями о Ближнем Востоке.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Канал «Век» https://rutube.ru/channel/72605160/videos/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
#Проханов #Александр_Проханов #Проханов_Очарованный_странник #Иран #Ближний_Восток
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Иран в восприятии Александра Проханова — не просто страна, а глубоко личное, почти родственное пространство памяти, красоты, веры и трагедии. - Первое соприкосновение с Ираном произошло через персидскую культуру и позже — через армейский опыт на границе, где Иран сначала открылся как тревожная и опасная реальность. - Позднее образ Ирана изменился: страна предстала как мир духовной глубины, мистики, гостеприимства и высокой религиозной культуры. - Особое место занимает тема молитвы и святости: автор описывает мечети, муллу, аятолл, беседы о Коране и Евангелии, ощущение духовного родства между исламом и христианством. - Важна фигура Ахмадинежада: он представлен не как политик, а как человек идеи, справедливости и традиционного восточного достоинства; эпизод с подаренным костюмом подан как знак личного тепла. - Иран показан как цивилизация многослойная: от Персеполя и Саади до атомной станции в Бушере и энергетических комплексов Южного Парса. - Один из центральных мотивов — шиитское понимание страдания: в обряде Ашуры автор видит не жестокость, а попытку взять на себя боль мира. - Современный Иран в видео изображён как жертва войны и насилия; рассказ насыщен сочувствием и эмоциональным отождествлением с иранским народом. - Тема Ирана расширяется до всего Ближнего Востока: Палестина, ХАМАС, Хезболла, Ливан, Сирия, Ирак, Ливия, Афганистан — всё это связывается в единое поле исторической боли и сопротивления. - Палестина показана как пространство осады, подземной жизни и мученичества, где автор встречает лидеров ХАМАС, видит туннели, госпитали, оливковые рощи и жизнь народа под блокадой. - Хезболла в Ливане представлена как сила стойкости и жертвенности; особенно выделен образ бойцов, которые заранее роют себе могилы. - Отдельный акцент сделан на русском оружии и русском присутствии: ракеты «Корнет», Бушерская АЭС, советские военные эпизоды в регионе. - Сирия и Ирак в рассказе предстают как священные и трагические земли, где переплетаются религия, история, война и личная память. - Афганский эпизод — один из самых сильных по образности: ушедший под землю народ, удар по городу, осколок стали в щеке военного советника, сорванная роза как талисман жизни. - Финальный поворот ведёт к Аркаиму: автор связывает Иран с глубинной арийской древностью, с исходом народов, культурной преемственностью и почти метафизическим родством.
Подробный выводВ этом видео перед нами не политический анализ в строгом смысле, а большая личная мифология Востока, пропущенная через биографию, религиозное чувство, военную память и культурное воображение. Проханов строит не карту фактов, а карту переживаний, где Иран становится центром притяжения — одновременно землёй поэзии, святости, героизма, технологий и страдания.
1. Иран как внутренняя родинаС самого начала чувствуется, что речь идёт не о внешнем наблюдении. Иран для автора — это страна, которая была сначала эстетически увидена, потом исторически пережита, а затем духовно присвоена. Персидские миниатюры, мечети, поэзия Саади, Персеполь, разговоры о справедливости — всё это собирается в единый образ. Это важный момент: человек нередко любит не страну как геополитический объект, а свой внутренний опыт этой страны. И в этом нет лжи — но есть субъективность, которая делает рассказ одновременно сильным и уязвимым.
2. Красота, вера и трагедия слиты в одноПочти каждый яркий образ в беседе двоится: - мечеть — это и архитектура, и утешение; - Ахмадинежад — и государственный деятель, и хозяин дома; - Ашура — и телесная боль, и религиозная солидарность; - Бушер — и атомная инженерия, и символ дружбы; - Южный Парс — и индустрия, и сверкающая почти сакральная техносфера. Здесь есть интересная междисциплинарная связка: цивилизация показывается как организм, где нефть, молитва, поэзия и кровь не разделены. В западной аналитике принято разносить это по разным полкам: культура отдельно, энергетика отдельно, религия отдельно, война отдельно. У Проханова всё иначе: как в старых эпосах, мир целостен, и потому нефтяной терминал может быть описан языком почти литургическим.
3. Справедливость как возвращение вещей на своё местоОчень примечателен пересказ мысли Ахмадинежада: справедливость — это когда каждая сотворённая вещь занимает подобающее ей место. Это не современная юридическая формула, а почти онтологическая. В ней слышится и исламская метафизика, и античное чувство космоса, и даже отзвук платоновского порядка. Если упростить: зло — это не просто жестокость, а смещение мира, выпадение из гармонии. Тогда война, унижение, разрушение святынь — не только политическое преступление, но и метафизическое искажение. Практически этот взгляд может быть опасен, если из него строят идеологию. Но как интуиция он силён: действительно, человек страдает не только от боли, но и от чувства, что что-то в мире стоит не на своём месте.
4. Мотив страдания как принятия боли мираОдин из ключей ко всему видео — описание Ашуры. Автор видит в этом не экзотику и не «варварский ритуал», а форму духовного действия: взять на себя чужую боль. Можно спорить, насколько это соответствует богословски и исторически точной интерпретации, но в логике рассказа это центральная идея. Через неё затем понимаются и Палестина, и Ливан, и Сирия. В психологическом смысле это очень сильный архетип: человек, который не просто сочувствует, а пытается телесно соучаствовать в мировой боли. Здесь есть и религиозный мотив, и почти христианская тема со-страдания. В этом месте ислам и христианство в рассказе соприкасаются не в догматике, а в опыте жертвы.
5. Ближний Восток как единое поле огняАвтор сознательно расширяет разговор об Иране до всего региона. Это важный ход. Он показывает Иран не изолированно, а как узел большой сети — политической, религиозной, военной, исторической. Отсюда появляются: - Газа и туннели, - ХАМАС и Хания, - Ливан и Хезболла, - Сирия и Асад, - Ирак и Саддам, - Ливия и Каддафи, - Афганистан и Герат. Такой взгляд напоминает историческую геологию: на поверхности — разные государства, а глубже идут общие пласты боли, памяти, колониального давления, сопротивления и веры. Но тут важно видеть и предел такого подхода: когда всё связывается в один огненный контур, реальная сложность отдельных обществ может исчезать. То есть образ становится сильнее фактов.
6. Военная память как способ философииМногие из самых ярких фрагментов связаны с войной. Причём война здесь — не только событие, а способ познания. Подарок Ахмадинежада, народ, ушедший под землю, кусочек стали в щеке — сами названия образов говорят о том, что мир схватывается через плотные, почти осязаемые символы. Особенно выразителен эпизод в Афганистане: - удар по кварталу, - женщины и дети, выскочившие из-под обломков, - исчезновение людей «под землю», - осколок, вынутый из щеки, - сорванная роза как защита от смерти. Это почти готовая притча о войне: рядом находятся технология разрушения, беззащитность мирных людей, случайность выживания и потребность человека удержать хоть что-то прекрасное. Роза тут — как маленький антидот против машинной логики войны. С философской точки зрения это очень важный момент: человек выживает не только бронёй, но и символами.
7. Русский взгляд на Восток: любовь, проекция, мессианствоВ беседе чувствуется не только любовь к Ирану и Востоку, но и особая русская оптика. Россия здесь постоянно присутствует: - в Бушере, - в «Корнетах», - в советских кораблях, - в военных советниках, - в православной молитве, - в личных жестах братства. Это не нейтральный взгляд, а взгляд человека, для которого Россия и Восток имеют особую судьбоносную связь. Здесь есть искренность, но есть и романтизация. Человек склонен идеализировать то, с чем у него возникла глубокая эмоциональная связь. Как в любви мы иногда любим не самого другого, а свой образ его, так и в отношении цивилизаций бывает нечто подобное. Однако в данном видео эта идеализация не холодная, а выстраданная. Она не скрывает ужасов войны, а скорее пытается найти в них смысл.
8. Религиозное родство важнее политических различийОчень показательно, что самые тёплые эпизоды связаны не с официальной политикой, а с моментами пересечения вер: - мулла молится за православного русского; - в Куме сравниваются Коран и Евангелие; - в Дамаске в мечети Омейядов автор молится у святыни, связанной с Иоанном Крестителем; - сирийский солдат обменивается с ним крестами. Эти сцены говорят о важной мысли: подлинная близость между цивилизациями возникает не там, где они друг друга теоретически терпят, а там, где они узнают друг в друге опыт святости, боли и надежды.
9. Финал с Аркаимом: поиск глубинного основанияПереход к Аркаиму может показаться неожиданным, но логически он завершает весь рассказ. Если раньше Иран был связан с личной памятью и современными войнами, то в финале он помещается в древнейший цивилизационный поток. Это уже не просто государство, а наследник очень давнего движения народов, мифов, огня, колесницы, солнца. С одной стороны, здесь чувствуется поэтическая метафизика, возможно с элементом культурной гипотезы, а не строгой науки. С другой — это показывает важную человеческую потребность: когда современность слишком разрушительна, человек ищет глубинное основание, откуда можно вновь собрать смысл. Для автора таким основанием становится древняя связность Ирана, Индии, степей и Аркаима.
ИтогВ данной лекции Иран представлен как цивилизация памяти, боли, достоинства и сакральной глубины. Это не беспристрастный рассказ — и именно поэтому он производит впечатление. Перед нами Восток, увиденный глазами человека, который ищет в истории не только события, но и духовный нерв. Иран здесь — это и страна поэтов, и земля мучеников, и союзник, и культурный собеседник, и часть большого ближневосточного мира, где религия, война, нефть, смерть и красота переплетены так тесно, что разделить их уже невозможно. Если смотреть практично, главный вывод таков: для автора Иран ценен не только как политический партнёр, но как носитель особого понимания справедливости, страдания, верности и цивилизационного достоинства. Если смотреть глубже, то весь рассказ — о том, как человек пытается удержать человечность среди руин, и как личная память превращает географию в судьбу. И здесь остаётся важный вопрос: мы любим страны и народы такими, какие они есть, или всё же как отражение тех смыслов, которые сами ищем в мире?