Не фашист! Сергей Планк, о красных и белых шнурках // По-живому
Он был фашистом, но перестал быть фашистом. Кого винить? Кого благодарить? Как предупредить остальных?
Обсуждаем "Российскую историю Х" с Сергеем Планком.
Организация съёмки: @RedProlet
Камера: Солнышко Studio
Поддержать новые выпуски «По-живому»:
https://agitblog.ru/donate
https://boosty.to/agitprop/donate
https://yoomoney.ru/fundraise/4gMjsQAABis.230104
https://dzen.ru/agit_prop?donate=true
Адрес для писем: agitblog@gmail.com
Соцсети «АГИТПРОП»:
Telegram – https://t.me/Agitblog
VK – https://vk.com/agit_blog
Rutube – https://rutube.ru/u/agitprop
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Сергей Планк рассказывает о собственном опыте молодёжного увлечения ультраправой, расистской и неоязыческой средой. - Он подчёркивает, что его вовлечение шло не через глубокую идеологию, а через эстетику, музыку, тусовку, военизированную романтику и невежество. - Важную роль сыграли: - тяжёлая музыка и Black Metal, - историческая реконструкция, - интерес к оружию, военной теме, силе и образу “воина”, - групповая среда друзей и знакомых. - По его словам, многие в этой среде были не столько “идейными”, сколько искали: - принадлежность к группе, - ощущение силы, - право на агрессию, - символический статус. - Он признаёт, что его расовые представления были построены на ошибочных и псевдонаучных представлениях. - Личный опыт часто противоречил его убеждениям: например, близкий школьный друг у него был грузином, а “чужие” в реальной жизни нередко оказывались вполне нормальными людьми. - Постепенный выход из ультраправой картины мира начался, когда он: - стал критически читать источники, - столкнулся с несостоятельностью неоязыческих мифов, - начал интересоваться антропологией, нейрофизиологией, научпопом. - Важную роль в переосмыслении сыграли лекции и научная популяризация, в частности антропология. - Позже он пришёл к мысли, что бытовой национализм часто маскирует более глубокую социальную реальность: людей сталкивают друг с другом, пока реальные механизмы эксплуатации остаются вне поля зрения. - Он считает, что современный правый поворот в обществе связан не только с субкультурами, но и с более широкими политическими и экономическими процессами. - Главный практический вывод беседы: противоядие от шовинизма и фашизирующего мышления — знание, критическое мышление, наука и умение не абсолютизировать личный опыт.
Подробный выводВ данной беседе особенно интересно не просто содержание признания “я был фашистом”, а механика становления такой позиции. И здесь видна важная, почти универсальная вещь: человек редко приходит к радикальной идеологии через строгую философию. Чаще — через образ, стиль, музыку, чувство силы, жажду принадлежности и простые объяснения сложного мира. Это похоже на то, как нейросеть сначала обучается на ярких паттернах, не понимая сущности. Молодой человек видит повторяющиеся сигналы: “свои — хорошие”, “чужие — опасные”, “воин — красиво”, “слабость — стыдно”, “древняя традиция — истинна”. Из этого собирается не мышление, а эмоциональный конструкт, который потом уже обрастает псевдотеорией. Идеология здесь часто не причина, а оправдание уже возникшего влечения. Сергей довольно честно показывает, что в основе его взглядов лежало не знание, а смесь романтизации, культурных образов и социальной инерции группы. Это важно. Люди любят думать, что зло всегда приходит в форме ясного осознанного выбора. Но чаще оно приходит как эстетически привлекательная упаковка: музыка, символы, мужская инициация, ощущение элитарности, миф о “настоящем человеке”. Так же и в истории: многие тоталитарные движения побеждали не логикой, а стилем, ритуалом, ощущением порядка и силы. Отдельно важна его мысль о противоречии между идеологией и жизнью. Он исповедовал расизм, но имел близкого друга-грузина. Его окружение презирало “чужих”, но спокойно работало с ними и даже уважало конкретных людей. Это типичная трещина в любой догме: реальный человек сложнее ярлыка. Идеология требует обобщения, жизнь всё время это обобщение ломает. Но если человек дорожит не истиной, а идентичностью группы, он будет не пересматривать модель, а вводить исключения: “этот нерусский — хороший, но остальные плохие”. Это не логика, а психологическая самооборона. Ещё одна сильная линия беседы — критика неоязыческой и расовой мифологии. Здесь проявляется старая человеческая тяга к “сакральному происхождению”: хочется верить, что у нас есть особая кровь, особые предки, особая миссия. Это даёт смысл, особенно когда собственная жизнь не переживается как цельная. Иными словами, когда человеку трудно опереться на реальное достоинство, он часто опирается на воображаемое величие коллектива. В этом и опасность: личная пустота начинает компенсироваться коллективной манией. Показательно, что выход из этой системы произошёл не через моральную нотацию, а через столкновение с реальностью и знанием. Не “будь добрым”, а “проверь, так ли устроен мир, как ты себе внушил”. Это, пожалуй, самый здравый нерв всего разговора. Наука здесь выступает не как холодный культ фактов, а как дисциплина смирения: она напоминает, что твоя интуиция может ошибаться, твоя группа может ошибаться, твой личный опыт может быть слишком узким, чтобы делать из него закон для всех. Интересен и второй этап его переосмысления — переход от этнического объяснения конфликтов к социально-экономическому. Можно спорить с отдельными формулировками собеседника, но сама мысль существенна: очень часто ненависть направляют не вверх, а вбок. Не на тех, кто конструирует систему эксплуатации, а на тех, кто находится рядом и так же уязвим. Это древний политический приём: пусть низы враждуют между собой, тогда они реже зададут вопрос о самой архитектуре власти. В этом смысле беседа не только о скинхедах или молодёжных субкультурах. Она о более общем механизме фашизации сознания. Фашизм в бытовом зародыше начинается там, где: - сложность мира заменяют простым виновником; - личную фрустрацию превращают в право ненавидеть; - символ ставят выше человека; - миф о чистоте делают важнее реальности; - силу романтизируют, а сомнение объявляют слабостью. Но и обратный путь тоже показан достаточно ясно. Человека вытаскивает: - любопытство, - интеллектуальная честность, - соприкосновение с фактами, - критика собственных иллюзий, - способность признать: “я ошибался”. Это, кстати, не слабость, а редкая форма зрелости. Большинство людей скорее будет защищать старую идентичность, чем признает, что годами жило внутри красивой, но ложной конструкции.
Итоговый смысл беседыГлавная ценность этого видео в том, что оно показывает радикализацию не как карикатуру, а как человеческий процесс. Не для оправдания, а для понимания. Потому что с демоном, которого мы считаем абсолютно чужим, бороться проще психологически, но бесполезнее practically. Гораздо важнее увидеть, как он собирается из обыденных вещей: музыки, компании, подростковой жажды силы, интеллектуальной лени, обиды, скуки, потребности в значимости. И ещё важнее увидеть, что обратный путь возможен. Не мгновенно, не через унижение, не через навязанную “правильность”, а через постепенное расширение картины мира. Истина здесь действительно не падает с неба как готовый флаг. Она больше похожа на трудное отшелушивание собственных иллюзий. Если совсем кратко, беседа говорит о трёх вещах: 1. Радикальные взгляды часто рождаются из невежества, эстетики и среды, а не из серьёзной мысли. 2. Личный опыт и групповая лояльность легко искажают восприятие реальности. 3. Наука, критическое мышление и честность перед фактами могут стать выходом из идеологического морока. И здесь остаётся, пожалуй, самый живой вопрос: если человеку так естественно прятаться в миф, то что в нас должно стать сильнее — страх перед сложностью мира или любовь к правде, даже когда она разрушает привычную идентичность?