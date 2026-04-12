Вчера перед службой вижу такую картину: в храм торопятся несколько парней, лет восемнадцати. И один объясняет друзьям, как будет идти литургия, а ещё что-то разъясняет из Евангелия.

Не думал дожить до таких удивительных и прекрасных дней.

Каждый новый праздник я с удивлением отмечаю, что в храмах все больше русской молодёжи. И храмы становятся точкой сборки русского народа. Вся Церковь становится такой точкой. Не быстро, очень постепенно, но не видеть это невозможно. Я писал об этом в прошлом году.

Я не знаю, в чем причина. Непростые ли времена, вызовы внешних и внутренних обстоятельств, миграционные процессы? А может просто время настало, когда мы, как народ, как граждане повзрослели и осознали, что нам никак невозможно дальше идти без Бога. Мы за эти годы были не раз в обстоятельствах, казалось бы, непреодолимой силы. Но всякий раз мы осознавали, что есть Господь, который выше любых обстоятельств. Без веры, пусть даже неосознанной, мы не справились бы.

Помните кадры коллективной молитвы штурмовиков перед боем? Если не видели – найдите. Уходящий в атаку человек хочет верить, что где-то там, за краем жизни есть место, где он обретёт бессмертие, где есть Свет и Любовь. И что в атаке беречь его будет не только бронежилет, но и Господь наш. И когда наши воины поднимают кресты, сломанные врагом, они тем самым одновременно укрепляют нашу общую Веру. Потому что мы смотрим на них и берём пример.

Мы не на фронте. Вроде бы. Но мы все причастны общему делу будущей Победы. И мы верим, что Господь бережёт нас и нашу Родину. А Пасха, как день торжества жизни над смертью, света над тьмой, рая над адом, даёт нам силы идти дальше. Нести наш общий крест.

Раз уж так довелось, значит будем.

Христос Воскресе, дорогие братья и сестры! С праздником вас. Веры вам, радости о Господе и о Спасении!