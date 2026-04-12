Иранские уроки: почему США не могут одолеть аятолл? | Александр Артамонов и Руслан Сафаров
Прошел первый месяц агрессии США и Израиля, но результатов, на которые рассчитывал Трамп нет. О роли политических элит и готовности к самопожертвованию, о положении в американских войсках, о возможности ядерного удара по Ирану, о параллелях конфликтов в Иране и на Украине, о том был ли у Пентагона план кампании против Ирана, о проблемах авианосных групп и значении политической воли на войне говорят военный эксперт, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Артамонов и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главный тезис беседы: Иран в этом конфликте показан как страна, которая смогла политически и психологически не сломаться под давлением США и Израиля. - Александр Артамонов делает акцент не только на военной стороне, но и на вопросах цивилизационной воли, политического мужества и готовности элит к жертве. - По мнению спикера, ключевая сила Ирана — не только ракеты и армия, а идеологическая и религиозная мобилизация общества. - Подчеркивается, что иранское руководство демонстрирует личную готовность к риску и смерти, а это, по мысли автора, повышает устойчивость государства в войне. - Иран представлен как страна, которая отказалась от логики “сделок любой ценой” и выбрала линию сопротивления. - В беседе утверждается, что США и Израиль недооценили Иран, его военный потенциал, глубину стратегической подготовки и устойчивость системы. - Особое внимание уделено тому, что конфликт уже повлиял на мировую экономику, безопасность морских коммуникаций, рынок нефти и репутацию западного оружия. - Спикер считает, что Иран уже добился политической победы, даже если военные действия продолжаются. - Отдельная тема — кризис западного лидерства: в беседе звучит мысль, что действия США подрывают их же глобальные позиции. - Ведущий в финале подчеркивает, что главный урок — значение политической воли элит, их готовность не прятаться за народом, а разделять его судьбу.
Подробный вывод
1. В центре этой беседы — не столько карта фронта, сколько вопрос о природе силыВ этом видео сила понимается не как сумма танков, самолетов и ракет, а как способность системы выдержать удар и не отказаться от себя. Это важный поворот. В современной политике часто кажется, что выигрывает тот, у кого больше технологий. Но в данной лекции проводится другая мысль: технология важна, но вторична по отношению к воле. Если говорить почти по-психологически, государство здесь рассматривается как личность. Одни личности при первом же кризисе начинают торговаться с реальностью — лишь бы снизить боль. Другие принимают боль как цену за сохранение идентичности. Артамонов относит Иран ко второму типу. Это спорная, эмоционально нагруженная, но внутренне цельная позиция. В ней чувствуется старый исторический принцип: не всякая выживаемость является победой, и не всякий риск — безумие. Иногда отказ капитулировать сам по себе меняет расклад.
2. Главный урок, который авторы видят в Иране, — политическая воля элитыЭто, пожалуй, центральная мысль всей беседы. Ведущий отдельно подчеркивает: настоящая элита — это не группа выгодополучателей, а слой людей, который готов платить личную цену за судьбу народа. Иран в беседе представлен именно так: руководство, которое не дистанцируется от войны, а находится в ее логике вместе со страной. Это важный момент и в историческом, и в нравственном смысле. Потому что легитимность власти в кризисе проверяется не декларациями, а готовностью разделить риск. Когда элита требует жертвы только от общества, но не от себя, ее авторитет начинает разрушаться. Когда же она сама становится мишенью и не отступает, возникает эффект мобилизации. Можно провести аналогию с армией и нейросетью одновременно. Армия, где офицер идет впереди, а не прячется за спинами солдат, держится крепче. Нейросеть, у которой внутренние веса согласованы, устойчивее к шуму. Так и государство: если верх и низ живут в разных моральных режимах, система распадается.
3. Иран в беседе показан как вызов западной привычке к одностороннему доминированиюОдна из самых сильных линий разговора — ощущение, что Иран впервые в новейшей истории не просто защищается, а символически бросает вызов глобальной иерархии, где США считались почти безусловным арбитром силы. Здесь есть философский подтекст. Западный мир долго жил в убеждении, что он не только сильнее, но и вправе определять, кто “легитимен”, а кто нет. В этой рамке многие незападные страны воспринимались как объекты воздействия, а не как полноценные исторические субъекты. В беседе утверждается: Иран разрушает именно эту схему. Не обязательно окончательно, не обязательно во всем, но сам факт сопротивления уже важен. Это напоминает исторические моменты, когда “периферия” вдруг начинает диктовать повестку “центру”. Не потому, что стала богаче, а потому, что оказалась внутренне собраннее.
4. Военная часть беседы подчинена более широкой идее: США не могут быстро решить проблему Ирана силойАртамонов подробно говорит о: - ракетных возможностях Ирана; - рисках для авианосных групп; - контроле над Ормузским проливом; - потенциальной блокировке морских маршрутов; - глубине мобилизационного ресурса; - сохранении критических военных и технологических возможностей. Даже если оставить в стороне эмоциональность отдельных формулировок, общий смысл понятен: Иран не выглядит легкой мишенью. Он встроен в региональную географию, обладает асимметрическими инструментами, способен создавать затяжной кризис и повышать цену любой внешней операции. Здесь можно увидеть старый стратегический закон: не всегда побеждает тот, кто сильнее “в абсолюте”; часто побеждает тот, кто лучше адаптирован к конкретной среде. Как горный народ часто устойчивее равнинной империи в своей местности, так и Иран, по логике беседы, оказывается трудной целью именно потому, что война идет в зоне его исторической, культурной и географической плотности.
5. Существенная часть рассуждений строится на связи религии, памяти и способности к сопротивлениюСпикер многократно возвращается к теме мученичества, жертвы, религиозного смысла, цивилизационной памяти. Это очень важный пласт. С точки зрения светского рационализма можно скептически относиться к подобной аргументации. Но практически она работает. Люди готовы переносить невероятные нагрузки не только из-за зарплаты, страха или приказа. Гораздо сильнее их удерживают смысл, коллективная память и ощущение участия в чем-то большем, чем личная биография. В этом отношении беседа затрагивает фундаментальную проблему современности: технократический мир умеет производить комфорт, но часто плохо производит смысл. А общества, где смысл сохраняется — религиозный, национальный, исторический, — нередко оказываются устойчивее, чем более богатые, но внутренне разобщенные системы. При этом здесь важно не впасть в романтизацию. Смысл может вдохновлять, но может и ослеплять. Любая сакрализация политики опасна, если исчезает самокритика. Однако авторы видео делают ставку на другую сторону вопроса: без высшего смысла общество плохо выдерживает историческое давление.
6. Конфликт в беседе интерпретируется как удар по самой модели американского мираОчень важный мотив: США, пытаясь подавить Иран, якобы подрывают: - свою репутацию гаранта безопасности; - доверие к своему оружию; - устойчивость союзнической архитектуры; - энергетический порядок; - механизм нефтедоллара. То есть речь идет не просто о военной операции, а о риске системного самоослабления. Это почти имперская логика поздних стадий: центр еще способен наносить удары, но каждый удар обходится ему все дороже и обнажает его пределы. История знает подобные моменты. Империи редко рушатся в одну ночь. Обычно сначала выясняется, что прежние инструменты уже не дают прежнего эффекта. Сила еще есть, но она перестает быть убедительной. Внешне все выглядит как “контроль”, а по сути — как цепь нарастающих кризисов. Именно в таком ключе автор трактует происходящее: США не просто воюют с Ираном, они сталкиваются с границей собственного принуждения.
7. В беседе много эмоциональной и оценочной риторики, но за ней стоит ясная мысльТон выступления Артамонова резкий, местами предельно публицистический. Это не холодный академический анализ. Однако если снять эмоциональную оболочку, то остаются несколько понятных идей: 1. Войны выигрываются не только оружием, но и смыслом. 2. Элиты должны быть готовы к личной жертве. 3. Иран оказался сложнее и сильнее, чем ожидали его противники. 4. США рискуют увязнуть в конфликте с непредсказуемыми последствиями. 5. Мир входит в фазу, где прежняя архитектура силы уже не работает автоматически. Иными словами, перед нами не столько разговор “кто сколько ракет выпустил”, сколько размышление о том, почему некоторые государства выдерживают удары, а другие — нет.
8. Практический смысл беседы — в напоминании, что реальность всегда сильнее идеализированных схемЕсть распространенная иллюзия: если страна экономически слабее, если она под санкциями, если ее демонизируют в медиа, значит, она обязательно падет. Но история постоянно ломает такие линейные выводы. Человек влюбляется не в реального человека, а в придуманный образ. Так же и государства часто воюют не с реальным противником, а с его упрощенной моделью. Переоценка себя и недооценка другого — классическая причина стратегических провалов. В этой беседе Иран как раз и представлен как тот, кого не поняли в его внутренней логике. Его пытались мерить привычными параметрами — санкции, давление, авиаудары, принуждение к переговорам, — а оказалось, что внутри системы есть более глубокий каркас: вера, дисциплина, историческая память, готовность терпеть потери.
Итог
Основной вывод:В данной лекции Иран представлен как пример государства, которое оказалось сильным не только за счет вооружений, но прежде всего за счет политической воли, идеологической цельности и готовности элиты разделить судьбу страны. По мысли участников беседы, именно поэтому США не могут “просто одолеть аятолл”: не потому, что у них нет силы вообще, а потому, что одной внешней силы недостаточно против общества, которое воспринимает конфликт как вопрос достоинства, веры и исторического выживания.
Более глубокий вывод:Это видео не только про Иран. Оно про более широкий закон истории: цивилизации рушатся не тогда, когда у них мало ресурсов, а тогда, когда у них исчезает внутренний смысл и готовность платить цену за собственное существование. И тогда возникает уже не геополитический, а почти метафизический вопрос: что на самом деле делает народ непобедимым — оружие, экономика, вера, память или способность не предать самих себя в момент испытания?