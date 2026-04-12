Имитация прогресса. Сергей Савельев
Профессор Сергей Савельев о том, нужна ли человечеству единая цель. Что мешает освоению космоса и мирового океана. Почему экспансия – это вечный процесс. Почему замедлился технический прогресс. С чем связан негативный отбор в наши дни. Почему власть и деньги у беспринципных людей, которые не способны к стратегическому мышлению.
Ведущий Иван Рахметов.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе Сергей Савельев крайне скептически оценивает образ Илона Маска как самостоятельного визионера. - По его мнению, крупные технологические проекты Маска во многом зависят от государства, бюджета и военных/госконтрактов. - Космос, как считает Савельев, человечеству нужен, и прежде всего по биологической логике экспансии и конкуренции. - Главная проблема космической отрасли — имитация деятельности вместо движения к ясному результату. - Значительная часть средств, по его утверждению, расходуется не на науку, а на обслуживание устаревших индустриальных и бюрократических систем. - Старые производственные подходы в космической технике названы неэффективными, дорогими и архаичными. - Савельев подчеркивает, что многие биологические эксперименты в космосе ставятся плохо: они не позволяют отделить реальные эффекты невесомости от побочных факторов стресса. - В качестве более разумной модели он приводит эксперименты с гекконами, а не с крысами или обезьянами, поскольку их физиология позволяет чище изучать влияние среды. - Он резко критикует международные и американские программы за ориентацию на процесс, пиар и освоение бюджета, а не на научную задачу. - Без политической воли, четко сформулированной цели и контроля расходов, по его мнению, серьезная космическая экспансия невозможна. - Космические исследования нужны не только в биологии, но и в физике, химии, кристаллографии, материаловедении — однако и там, по его мнению, наблюдается застой. - Общий пафос лекции: человечество говорит о Марсе и дальних полетах, но в реальности еще не выстроило рациональную и честную систему исследований даже в ближнем космосе.
Подробный выводВ этом видео звучит не просто критика отдельных фигур или проектов, а более глубокий диагноз современной техноцивилизации: мы научились великолепно производить образ будущего, но плохо умеем строить само будущее. Это и есть та самая «имитация прогресса», о которой говорит Савельев.
1. Критика Маска здесь — не о личности, а о механике эпохиХотя в беседе много резких и даже саркастических оценок в адрес Илона Маска, по существу речь идет о более широком явлении. Маск выступает как символ времени, где предприниматель часто подается как герой-одиночка, хотя за ним стоят государственные деньги, военные интересы, подрядные схемы и огромные институциональные машины. Это интересный культурный парадокс: общество любит миф о гении, который «в одиночку меняет мир», потому что миф продается лучше, чем скучная реальность систем, логистики, бюджета и чиновников. В этом смысле Савельев атакует не только Маска, а сам культ технологического мессианства. Если проводить аналогию с психологией, люди нередко влюбляются не в человека, а в его проекцию. Так же и общество влюбляется не в реальный технологический процесс, а в его красивую легенду. Это удобно, потому что легенда вдохновляет, а реальность требует считать сметы, проверять методики и задавать неприятные вопросы.
2. Космос нужен — но не как декорацияПри всей жесткости критики Савельев не отрицает ценность космоса. Напротив, он утверждает, что космическая экспансия человечеству необходима. Причина у него формулируется почти биологически: жизнь стремится к расселению, к захвату пространства, к распространению. Здесь звучит почти дарвинистская логика: если вид может расширяться, он будет это делать, пока не упрется в пределы или не уничтожит сам себя. В таком взгляде есть определенная трезвость. Космос не романтическая игрушка, а естественное продолжение эволюционной экспансии. Но тут возникает важный философский узел. Само по себе стремление к экспансии еще не гарантирует осмысленности. Раковая опухоль тоже экспансивна. Империи прошлого тоже расширялись. Поэтому вопрос не только в том, нужно ли идти в космос, а в том, с каким качеством сознания и какой организацией мышления мы туда идем.
3. Главная претензия — подмена результата процессомСамая сильная мысль беседы, пожалуй, в том, что система ориентирована не на результат, а на процесс. Это очень узнаваемая болезнь больших структур. В них часто начинает жить собственная бюрократическая биология: - есть финансирование ради финансирования, - проекты ради проектов, - исследования ради отчетов, - статус ради статуса. В программировании это похоже на ситуацию, когда команда бесконечно рефакторит архитектуру, пишет документацию, проводит созвоны и рисует roadmap, но продукт не становится лучше. В духовной сфере есть похожая ловушка: человек может годами говорить о пробуждении, медитации и пути, но избегать реальной внутренней работы. В истории государств то же самое: ритуалы величия сохраняются, когда реальная мощь уже выхолощена. Савельев, по сути, говорит: космическая отрасль во многом застряла в ритуале прогресса.
4. Устаревшие системы пожирают ресурсыОтдельный важный пласт — критика индустриальной и производственной инерции. По мнению Савельева, космическая техника часто делается через дорогостоящие, неповоротливые, морально устаревшие цепочки, где качество не соответствует затратам. Он противопоставляет этому более гибкий, современный, рациональный подход: компактные приборы, адекватная инженерия, отказ от монструозных схем. Это похоже на переход от мейнфреймов старого мира к распределенным, более дешевым и быстрым системам нового типа. Но старая система держится, потому что кормит множество структур. И здесь открывается почти марксистский сюжет: технология развивается не только по линии научной истины, но и по линии интересов групп. То, что неэффективно как наука, может быть очень эффективно как механизм перераспределения денег.
5. Биологические эксперименты как пример методологической слепотыОчень показателен его разбор космических биологических экспериментов. Савельев утверждает, что многие из них поставлены так, что не позволяют выделить чистый эффект невесомости. То есть исследование формально проводится, но его эпистемическая ценность сомнительна. Это почти философия науки в чистом виде: если экспериментальная схема не отделяет один фактор от другого, то результат неясен, а выводы шатки. Можно накопить горы данных, но данные без корректной постановки задачи — это не знание, а шум. Пример с гекконами здесь важен не только как техническая деталь. Он показывает общий принцип: надо подбирать модель под вопрос, а не вопрос под привычную модель. Если крысы и обезьяны дают сильные побочные искажения, значит, не нужно цепляться за них только потому, что так «исторически принято» или удобно для отчетности. В этом смысле Савельев защищает не просто конкретный объект исследования, а саму культуру научной добросовестности.
6. Пиар как суррогат смыслаВ беседе много раздражения вызывают показные, зрелищные и медийные проекты. Это не случайно. Когда цивилизация устает от реальной сложности, она часто заменяет содержание картинкой. Пиар — не зло сам по себе. Он нужен для общественной поддержки науки. Но когда пиар начинает определять постановку задач, происходит подмена: вместо вопроса «что мы хотим понять?» приходит вопрос «что лучше выглядит?». Это очень современная проблема. Мы живем в культуре интерфейса. Красивый ролик, громкий анонс, харизматичный лидер, эффектная презентация — и вот уже создается ощущение исторического прорыва. Но между ощущением прорыва и самим прорывом пропасть. Как в нейросетях: можно получить правдоподобный текст, который производит впечатление смысла, но при проверке оказывается поверхностным. Так и техноцивилизация может генерировать правдоподобный образ прогресса без достаточной глубины самого прогресса.
7. Политическая воля как условие реального движенияСавельев подчеркивает необходимость политической воли. Это важный и спорный тезис. С одной стороны, большая наука действительно требует концентрации ресурсов, дисциплины и длинного горизонта планирования. Без этого космические программы распадаются на фрагменты. С другой — сама политическая воля легко превращается в репрессивную вертикаль или в очередной лозунг. Поэтому здесь, вероятно, разумнее понимать его мысль так: нужен не просто приказ сверху, а ясный, проверяемый, непрерывно контролируемый вектор. То есть: - есть конкретная цель, - есть этапы, - есть критерии успеха, - есть персональная ответственность, - есть контроль целевого расходования. Без этого любое великое начинание действительно рискует стать бесконечным процессом освоения средств.
8. Главный нерв лекции — разрыв между воображением и зрелостьюВ некотором смысле беседа посвящена не только космосу, а зрелости человечества. Мы уже умеем воображать Марс, лунные базы и межпланетные перелеты. Но умеем ли мы строить институты, соответствующие этим замыслам? Это как подросток, который мечтает о великой любви, не научившись честности. Или программист, который хочет писать сильный ИИ, не умея поддерживать чистый код и валидировать данные. Масштаб мечты может быть огромным, но если основание слабое, вся конструкция становится спектаклем. Савельев говорит жестко, местами даже грубо, но в этом есть своя полезность: он возвращает разговор с уровня мифа на уровень конструкции. Не «полетим ли мы на Марс?», а: - какие эксперименты для этого нужны, - как они должны быть поставлены, - кто контролирует деньги, - что именно мы хотим узнать, - как отличить науку от имитации.
9. Практический смысл сказанногоЕсли очистить лекцию от резкой риторики, остается несколько практических выводов: 1. Космос стратегически необходим, но не как символ, а как долгосрочное направление выживания и расширения возможностей вида. 2. Научные задачи должны быть конкретными, а не декоративными. 3. Экспериментальная методика важнее громких обещаний. 4. Бюрократические и архаичные производственные цепочки нужно пересматривать. 5. Пиар не должен подменять научный результат. 6. Необходим жесткий контроль ресурсов и ответственности. 7. Без смены логики управления космическая отрасль будет воспроизводить дорогую видимость движения.
ИтогВ данной лекции Савельев рисует довольно мрачную, но не безнадежную картину. Он не отвергает ни космос, ни науку, ни будущее как таковое. Его претензия в другом: человечество слишком часто любит не реальный путь, а его театральную версию. Мы очаровываемся образом прорыва, не выстроив дисциплину прорыва. Это касается не только космонавтики. Так устроены и политика, и культура, и личная жизнь. Мы часто предпочитаем красивую концепцию трудной реальности. Но реальность, как бы ни была она неидеальна, единственное место, где вообще что-то может родиться по-настоящему. В этом смысле беседа полезна как холодный душ. Она напоминает: будущее создается не лозунгами, а точностью постановки задач, честностью в методах и готовностью отказаться от имитации. И здесь остается, пожалуй, самый важный вопрос: хотим ли мы на самом деле истины и результата — или нам достаточно убедительной декорации прогресса?