Глобальный кризис и переписывание истории. Итоги приватизации | Александр Колпакиди и Игорь Макаров
Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/
Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx
Историк Александр Колпакиди и депутат Госдумы от КПРФ Игорь Макаров детально разбирают новую волну антиленинской кампании в России. Почему спустя сто лет либеральные историки и псевдоученые продолжают плодить мифы о «немецком золоте», иностранных шпионах и выдумывают грязные диагнозы вождям революции? В выпуске жестко разоблачаются фальшивки историка Дюкова о спонсировании большевиков и скандальные заявления геронтолога Новоселова о болезни Ленина. Эксперты вспоминают попытки очернить Кирова и Калинина, обсуждают связь между ненавистью к советскому прошлому и страхом элит за итоги приватизации 90-х. Почему Ленин остается путеводной звездой для человечества в эпоху глобальных кризисов, и как коммунисты планируют юридически защищать имя основателя нашего государства от клеветы.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 — Вступление: Александр Колпакиди и Игорь Макаров о новой антиленинской кампании
04:09 — За что ненавидят Ленина: немыслимый успех большевиков в лапотной России
07:00 — Миф об австро-венгерском шпионе: разбор новых версий историка Дюкова
11:40 — Провалы расследований: как Бернштейн и американские спецслужбы искали «немецкий след»
16:10 — Ленин и Парвус: почему вождь отказался от денег «последнего предателя»
28:39 — «Жестокая болезнь»: жесткий ответ геронтологу Новоселову на миф о сифилисе
35:26 — Очернение Кирова: правда о его жене и борьбе с проституцией в СССР
47:47 — Страх приватизаторов: почему элитам выгодно выставлять Ленина сумасшедшим
50:03 — Проклятие Мавзолея: что стало с Болгарией после уничтожения памятника Димитрову
57:26 — Сталин и история: почему нельзя вычеркивать неудобные эпохи из учебников
01:05:35 — Масштаб гения: как большевики сшили распадающуюся империю
01:14:15 — Финал: призыв защищать Ленина и перевести борьбу с клеветниками в суд
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — защита образа Ленина от современной антисоветской и антиленинской кампании. - Авторы разговора считают, что нападки на Ленина связаны не только с историей, но и с текущей политикой, идеологией и борьбой за будущее России. - Ленин в видео представлен как символ научного взгляда на мир, модернизации, дисциплины мышления и исторического прорыва страны. - Критикуются современные интерпретации, согласно которым Ленин якобы был иностранным агентом или получал финансирование от Германии и Австро-Венгрии. - Утверждается, что подобные обвинения многократно проверялись в XX веке и не получили убедительного документального подтверждения. - Отдельно обсуждается версия о “болезни Ленина” и попытки через медицинские спекуляции дискредитировать его интеллектуальную и политическую дееспособность. - Участники беседы видят в этом не науку, а идеологическую атаку, направленную на разрушение исторической легитимности советского проекта. - Приватизация и постсоветский капитализм подаются как фон, на котором фигура Ленина особенно опасна для нынешней элиты: как напоминание о возможности пересмотра несправедливого устройства общества. - Затрагивается тема переписывания истории: от искажения роли Ленина и Кирова до более широкого пересмотра советского периода. - Ключевой вывод беседы: борьба за историческую правду о Ленине — это, по сути, борьба за образ будущего, за научный, социально ориентированный путь развития страны.
Подробный выводВ данной лекции история используется не как нейтральный академический архив, а как поле настоящего политического конфликта. Это очень важный момент. Когда в обществе начинают ожесточённо спорить о Ленине, спорят не столько о человеке, умершем сто лет назад, сколько о том, какая Россия считается допустимой, а какая — нет.
1. Ленин как символ, а не только историческая фигураВ беседе Ленин представлен не просто как лидер революции, а как знак альтернативы. Это не “портрет на стене”, а идея того, что общество можно радикально перестроить на основе: - науки, - социальной справедливости, - планирования, - исторической воли. По сути, собеседники говорят: именно поэтому Ленина и ненавидят. Не из-за прошлого самого по себе, а потому что он напоминает, что существующий порядок не вечен. Это похоже на то, как в психологии человек сильнее всего избегает не абстрактной критики, а того, кто своим существованием показывает: “можно жить иначе”.
2. Переписывание истории как способ управлять настоящимОдна из центральных линий видео — мысль о том, что искажение истории нужно для легитимации нынешнего строя. Если Ленин: - шпион, - авантюрист, - психически разрушенный человек, - враг России, тогда и весь советский проект можно объявить случайностью, преступлением или заговором. А значит, и нынешнее общественное устройство выглядит как “естественное возвращение к норме”. Это старый механизм. История здесь работает как фундамент дома: если доказать, что фундамент ложный, то и само здание теряет право на существование. В этом смысле беседа посвящена не только Ленину, но и войне за историческую оптику.
3. Научный взгляд против мифологизацииСобеседники постоянно возвращаются к противопоставлению: - научного подхода, - мракобесия, манипуляции и пропагандистской мифологии. Это, пожалуй, один из самых сильных нервов беседы. Они связывают судьбу Ленина с более широким вопросом: может ли общество вообще жить на основе рациональности, доказательности и уважения к фактам? Здесь есть интересная междисциплинарная аналогия. Как в науке плохая модель реальности даёт ошибочные прогнозы, так и в обществе ложная историческая картина ведёт к политическим катастрофам. Если ты неверно описал прошлое, ты почти неизбежно неверно выберешь будущее.
4. Обвинения в “иностранном следе” как повторяющийся шаблонВ беседе подробно разбирается мотив: Ленин якобы был связан с иностранными спецслужбами. Авторы настаивают, что такие версии многократно поднимались, проверялись и не были доказаны. Здесь важен даже не только фактический спор, а сама логика обвинения. Когда общество не хочет разбираться в глубинных причинах революции — в нищете, войне, кризисе элит, социальной несправедливости, — ему проще объяснить всё “заговором извне”. Это удобная схема: - народ не субъект истории, - массы ничего не решают, - идеи ничего не значат, - всё сделали деньги и тайные агенты. Такая схема психологически комфортна для власти, потому что снимает вопрос о внутренних причинах распада старого порядка. Но именно поэтому, как подчёркивают участники беседы, она и выглядит идеологически удобной, а не научной.
5. Медицинская дискредитация как форма символического униженияОтдельный блок посвящён попыткам через обсуждение болезни Ленина разрушить его образ. Здесь участники беседы видят не медицинский интерес, а ритуал снижения: если нельзя победить масштаб личности на уровне идей, её пытаются свести к физиологии, к телу, к унижению. Это очень древний культурный механизм. Великих фигур часто “снижают” через бытовое, интимное, телесное — не потому, что тело неважно, а потому что так легче стереть дистанцию между великим и мелким. В некотором смысле это похоже на попытку объяснить симфонию исключительно химическим составом чернил на нотной бумаге. Собеседники настаивают: даже если человек тяжело болел, это не отменяет ни его исторического масштаба, ни реальности созданного им государства.
6. Приватизация как скрытый нерв разговораХотя заявленная тема включает итоги приватизации, в самом разговоре приватизация звучит скорее как скрытый ключ ко всему сказанному. Логика такая: - если признать масштаб Ленина и советского проекта, - если признать, что общество может жить иначе, - если признать, что собственность и власть не священны, то неизбежно встаёт вопрос о легитимности постсоветского передела собственности. И вот здесь беседа становится особенно практичной. Исторический спор о Ленине на деле оказывается спором о том, можно ли пересматривать результаты 1990-х, можно ли ставить под вопрос моральное право нынешних элит владеть страной. То есть история становится экономикой памяти: кто контролирует прошлое, тот защищает нынешнюю собственность.
7. Киров, советская память и метод дискредитацииПример с Кировым в беседе нужен не только сам по себе. Он показывает метод: - не обсуждать достижения, - не анализировать контекст, - не говорить о социальном результате, - а вытаскивать грязь, слухи, интимные домыслы, псевдосенсации. Это современная логика медиа: заменить исторический анализ эмоциональным раздражителем. Не “что человек сделал для страны”, а “что можно о нём скандального рассказать”. В этом смысле беседа критикует не только отдельные публикации, но и сам стиль массовой исторической продукции.
8. История как вопрос о будущемСамая важная мысль видео — спор о Ленине есть спор о будущем. Собеседники прямо говорят: либо страна движется к более справедливому, научно организованному обществу, либо скатывается в новый вариант варварства, манипуляции, социальной деградации и авторитарного капитализма. Здесь, конечно, позиция предельно полемическая, но её нельзя назвать бессодержательной. В ней есть философское зерно: общество живёт не только законами и экономикой, но и образами возможного будущего. Если у него отнять фигуры, символизирующие созидательный разрыв с несправедливостью, оно останется только в режиме приспособления к данности.
9. Сильные и слабые стороны беседы
Сильные стороны:- ясное понимание связи между историей и идеологией; - акцент на значении научного подхода; - попытка рассматривать антиленинскую кампанию как часть более широкого кризиса культуры и мышления; - важный тезис о том, что дискредитация прошлого часто обслуживает интересы настоящего.
Слабые стороны:- очень высокая эмоциональность; - резкая, местами чрезмерно агрессивная лексика; - смешение документального анализа с политической публицистикой; - спорные и идеологически перегруженные обобщения по ряду международных и религиозных тем. То есть беседа сильна как мировоззренческий манифест, но не всегда выдерживает академическую дистанцию. Однако в этом тоже есть своя правда момента: когда спор идёт не о сноске в архиве, а о праве общества помнить себя, люди редко говорят холодно.
ИтогВ этом видео Ленин мыслится как точка сборки нескольких тем сразу: - научный подход против мракобесия, - историческая память против политической манипуляции, - социальная справедливость против итогов приватизации, - будущее как проект против будущего как дрейф. Главный смысл беседы можно сформулировать так: переписывание истории — это не ошибка памяти, а технология власти. И если общество соглашается на ложь о своём прошлом, оно постепенно теряет способность трезво понимать настоящее и действовать ради будущего. Можно спорить с интонацией выступающих, с их политическими акцентами, с рядом резких формулировок. Но трудно не заметить центральный нерв их позиции: история — это не музей пыли, а поле борьбы за смысл. И, возможно, самый практичный вопрос здесь не “кем был Ленин на самом деле?”, а другой: почему спустя столетие борьба за его образ всё ещё так влияет на представление людей о том, какой может быть Россия? А если образ прошлого так сильно определяет горизонт будущего, то не означает ли это, что истина в истории — не только вопрос фактов, но и вопрос того, ради какой жизни мы вообще хотим помнить?