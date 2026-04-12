Александр Проханов: Благоухающий космос
Из Благовещенска я ехал на космодром Восточный, желая познакомиться с новой космической гаванью России. Незадолго до этого последовали крупные разоблачения. Были схвачены с поличным воры, расхитившие несметные деньги, выделенные на космодром. Космодром прозябал, пуски «Ангары» всё откладывались, и сама ракета «Ангара» была таинственной рекой без устья и истока. Я беседовал с инженерами, испытателями, крупными администраторами и с изумлением открыл для себя, что никто из них не слышал о Николае Фёдорове, о русском космизме, о той великой мистической философии, которая легла в основу инженерного космоса, вывела на орбиту первый советский спутник, унесла в космос Юрия Гагарина.
Николай Фёдоров верил в бессмертие, в чудесное воскрешение из мёртвых. Он полагал, что может возникнуть такое богоподобное человечество, что его радениями будут воскрешены все усопшие поколения Земли, и тогда Земля переполнится народом, и негде будет ступить ноге человеческой. И во избежание этой земной толкучки появилась идея переселения избыточного человечества на другие планеты. Эту идею в религии исповедовал ученик Николая Фёдорова Константин Циолковский. Он изобретал и разрабатывал ракеты, исчислял первую и вторую космические скорости, полагал, что космос есть Земля обетованная, куда стремится безгрешное просветлённое человечество. Он полагал, что в космосе есть пространство, где отсутствует смерть, где господствуют одни доброта и любовь. В основе космических полётов лежала идея бессмертия, идея благодати, идея Царствия Небесного.
Советский космический порыв имел ту же природу. Коммунизм хотел создать совершенное богоподобное человечество, небывалый народ, в котором нет насилия, скверны, тьмы, корысти и несправедливости — той самой ужасной, которая зовётся смертью. Советский народ, претерпев величайшие испытания и муки, одержав божественную Победу 1945 года, приблизился к богоподобию, и полёт Гагарина в космос был продолжением ослепительной Победы. После штурма Рейхстага советский народ штурмовал Космос. Победив чёрных демонов фашизма, сокрушив земной ад, советский народ понёс в космос свои райские победные смыслы. Он мечтал о садах на Марсе, о полноводных реках на Луне, о космических кораблях-ковчегах, на которых человечество полетит в бесконечно удалённые миры и превратит эти миры в райские чертоги.
Да, были спутники военной разведки, были проекты орбитальных военных баз, планировалось размещать на орбитах ядерное оружие и боевые лазеры. Но улетающая в небо ракета Гагарина была пасхальной свечой, и в рёве ракетных двигателей отчётливо слышалось: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ».
Советский Союз рухнул, богоподобное человечество не состоялось, рухнул и проект Советский космос. Сегодня среди тысяч американских военных сателлитов робко вращается десяток российских. Отставание в космосе огромно, и, не преодолев его, не достигнем суверенитета.
Америка рвётся в космос, у Америки есть певец космоса, идеолог космоса, кормчий космоса — Илон Маск. Он обещает перебросить на Марс миллион землян и создать на Марсе ещё один штат Америки. Новейший американский космический корабль с экипажем из всех земных рас облетает Луну, чтобы в следующий свой полёт на неё опуститься и там создать город. И город будет называться Трамп. И одно из самых тёмных пятен Луны будет повторять профиль Трампа.
Америка всей мощью своей цивилизации устремилась в космос. Что несёт Америка в космос, наполняя его целомудренную чистоту, его хрустальную прозрачность, его божественную первородность? Америка несёт в космос абсолютное зло, она инфицирует космос страшной земной заразой. Она уносит в космос горящий Тегеран, трупы разорванных на куски иранских девственниц. Она несёт в космос остров Эпштейна с людоедскими вечеринками, с содомским грехом, с растлителями и содомитами. Маск обещает построить на Луне город бессмертных, куда соберёт золотой миллиард, и среди миллиарда будет кровавый Нетаньяху — убийца Газы. И бессмертной в этом царстве бессмертия станет смерть.
Отставание России в космосе преодолимо. Русские — космический народ. Смысл русской истории во все её периоды — это достижение бессмертия. Достижение бессмертия не с помощью медикаментов, пересадки органов, биостимуляторов. А бессмертие фёдоровское, православное, через просветление тёмной материи, одоление гравитации зла, угадывание в каждой человеческой душе, в каждом звере, камне, цветке — угадывание Бога, над которым человечество хочет не властвовать, не повелевать и покорять, а благоговеть. Космос требует не просто воли, отваги, дерзновенного творчества — требует благоговения.
Сегодня в окровавленном рыдающем мире дороже всего не новые виды оружия, не новые формы искусственного интеллекта, а благоговение.
Христос воскресе.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор едет на космодром Восточный и сталкивается с контрастом: технический проект есть, но, по его мнению, утрачена большая мировоззренческая основа русского космоса. - Проханов связывает русский и советский космос с идеями Николая Фёдорова и Константина Циолковского: - космос как продолжение религиозной мечты; - преодоление смерти; - воскрешение; - переселение человечества в иные миры. - Автор утверждает, что советский космический проект был не только инженерным, но и метафизическим: - Гагаринский полёт представлен как духовное, почти пасхальное событие; - освоение космоса — как продолжение исторической Победы 1945 года. - После распада СССР, по мысли автора, разрушился не только государственный строй, но и космическая мечта, а Россия сильно отстала в космической сфере. - США и современный американский космический проект у Проханова изображаются как технически мощные, но духовно развращённые: - Илон Маск показан как идеолог американского космоса; - американская экспансия в космос трактуется как перенос земного зла за пределы Земли. - Россия, по мысли автора, может вернуться в космос только если вновь обретёт сакральный смысл, а не только ракеты и бюджеты. - Главная ценность, которую автор противопоставляет технологизму, — благоговение. - Финальный пафос статьи: космос требует не только науки и силы, но и духовной чистоты.
Анализ ключевых идей
1. Главная мысль статьиВ основе текста лежит не разговор о космической технике как таковой, а о смысле космоса. Проханов говорит примерно следующее: нельзя по-настоящему лететь в космос, если космос для тебя — лишь рынок, военная платформа или технологический престиж. Для него настоящий космос начинается там, где техника соединяется с религиозной мечтой, историческим предназначением и идеей преодоления смерти. Это очень характерный для автора ход: он переводит разговор из плоскости коррупции, отставания, пусков и спутников в плоскость цивилизационного мифа. То есть вопрос ставится не так: «почему задерживается Ангара?», а так: «какая душа стоит за ракетой?» Это в каком-то смысле похоже на разницу между телом и намерением. Тело ракеты можно построить, но если нет символического горизонта, проект становится административным, а не историческим.
2. Космизм как духовный фундаментПроханов апеллирует к русскому космизму, прежде всего к Фёдорову и Циолковскому. Здесь важно отделить историческую правду от авторской интерпретации.
Что в этом есть ценногоДействительно, в русской культуре существовала редкая связка: - религиозной эсхатологии, - научного воображения, - идеи преображения человека, - космической перспективы. Фёдоров мыслил радикально: человечество не просто живёт, а должно взять на себя «общее дело» — победу над смертью. Циолковский, хотя и был сложнее и не сводится к чисто православной линии, действительно мыслил космос не только как физическое пространство, но как эволюционную судьбу человечества.
Но есть и важная оговоркаПроханов пишет так, будто именно эта мистическая философия напрямую легла в основу инженерного космоса. Это красиво, но исторически несколько упрощённо. Реальный советский космос строился из смеси: - научной школы, - военной необходимости, - индустриализации, - мобилизационного государства, - конкуренции с США, - и лишь отчасти — культурного мифа о космическом предназначении. То есть здесь автор делает типичный метафизический жест: он не столько описывает историю, сколько придаёт ей высший смысл.
3. Гагарин как религиозный символОдин из самых сильных образов статьи — ракета Гагарина как «пасхальная свеча». Это не исторический тезис, а символ. Но символ мощный. С точки зрения культурной психологии это очень интересно. Советский проект официально был атеистическим, но в массовом сознании он часто заменял религию: - обещал новый мир, - предлагал образ спасения, - формировал героев и мучеников, - создавал ритуалы и святыни, - обещал победу над ограничениями природы и истории. То есть Проханов подмечает нечто важное: даже антирелигиозные проекты часто становятся квазирелигиозными. Материализм нередко тайно несёт в себе идеализм. Инженер говорит о тяге и орбитах, а общество слышит в этом обещание спасения. В этом смысле полёт Гагарина действительно был не только техническим событием, но и почти литургическим моментом советской цивилизации.
4. Образ Америки как «антикосмоса»Проханов противопоставляет русский космос и американский. Россия у него связана с благоговением, воскрешением, духовным преображением. Америка — с развратом, насилием, элитаризмом и переносом земного зла в космос. Здесь стоит быть осторожным.
Что здесь можно понятьАвтор указывает на реальную опасность: технология без нравственного измерения не делает человека лучше. Если общество одержимо прибылью, доминированием и потреблением, оно действительно вынесет это и в космос. Неважно, строит ли оно колонии на Марсе или платформы на орбите — внутренне оно остаётся тем же. Это глубокая мысль. Космос сам по себе не очищает. Ракета не является духовной практикой. Можно запускать спутники и оставаться варваром.
Но в чём слабость позицииАвтор демонизирует Америку почти мифологически. Это создаёт сильный публицистический эффект, но ослабляет аналитическую точность. Реальность сложнее: - американский космос включает и военные проекты, и науку, и коммерцию, и подлинный исследовательский импульс; - российский и советский космос тоже не был свободен от военных задач, пропаганды и жесткой государственной логики. Когда одна сторона идеализируется, а другая превращается в абсолютное зло, мысль становится не философской, а почти апокалиптической. Это эмоционально выразительно, но аналитически уязвимо.
5. Благоговение против технологического цинизмаСамое зрелое и интересное слово статьи — «благоговение». По сути, Проханов говорит: человечеству сегодня не хватает не только технологий, а правильного отношения к бытию. Это уже не только о космосе, а вообще о цивилизации. И здесь можно провести междисциплинарную аналогию. - В психологии человек страдает, когда относится к миру как к объекту потребления. - В философии техники давно обсуждается, что инструментальный разум склонен превращать всё в ресурс. - В религии благоговение — это признание, что бытие нельзя свести к полезности. - В экологии та же мысль звучит как уважение к пределам и связности мира. То есть благоговение — это не просто церковное слово. Это антитеза цивилизации, которая всё измеряет выгодой, скоростью и контролем. В этом месте статья становится сильнее самой себя. Она выходит за пределы идеологической полемики и касается реальной проблемы: можно ли быть мощными, не становясь духовно грубыми? Или любая экспансия неизбежно несёт в себе заражение?
Особенности стиля и риторики
Статья построена не как аналитика, а как пророческая публицистикаПроханов не доказывает, а возвышает. Он работает образами: - ракета как свеча; - космос как Царствие; - Гагарин как апостол Победы; - Америка как носитель скверны; - Россия как народ бессмертия. Это язык мифа, а не отчёта. Его нельзя оценивать только по критериям фактологии, потому что он целится в другое — в архетипическое воображение. Но и полностью поддаваться этому языку тоже опасно, потому что миф способен ослеплять. В некотором смысле статья сама подтверждает важную психологическую истину: человек живёт не только фактами, но и символами, и часто именно символы определяют, куда направится технология.
Подробный выводСтатья «Благоухающий космос» — это не столько текст о космодроме Восточный, сколько попытка вернуть космосу утраченный метафизический смысл. Проханов утверждает, что без духовной идеи космический проект вырождается в коррупцию, имитацию и вторичность. Он связывает подлинный русский космос с линией Фёдорова, Циолковского, Гагарина — с мечтой о преодолении смерти, преображении человека и благоговейном отношении к мирозданию. Сила статьи — в её интуиции о том, что великие технические проекты невозможны без великих смыслов. Человек действительно не живёт одной инженерией. Даже самые материальные системы — космодромы, ракеты, спутники — питаются из области веры, воображения, исторической цели. Когда исчезает внутренний миф, конструкция начинает ржаветь не только физически, но и культурно. В этом Проханов попадает в нерв эпохи: современные общества часто умеют строить средства, но уже не понимают, ради чего они нужны. Однако слабость статьи — в явной идеализации «русского» и демонизации «американского». Такая оптика придаёт тексту мощь, но лишает его полноты. Реальный космос всегда был двойственным: в нём соседствуют мечта и военная стратегия, наука и идеология, благоговение и расчёт. Советский проект тоже не был чистым храмом, а американский — не сводится к одному злу. Истина, вероятно, сложнее и менее удобна для пафоса: любая цивилизация несёт в космос прежде всего саму себя, со всей своей высотой и всей своей грязью. И всё же главный нерв статьи важен: космос не очищает автоматически. Если человек внутренне не преображён, он вынесет на орбиту свои войны, рынки, пороки и страхи. В этом смысле разговор о космосе — всегда разговор о человеке. Не так важно, можем ли мы долететь до Марса; важнее, кто именно туда долетит — потребитель, завоеватель, инженер-служитель, паломник, беглец от смерти или тот, кто научился смотреть на мир с благоговением. Практический вывод отсюда тоже есть. Если Россия действительно хочет восстановить своё космическое значение, ей недостаточно: - бороться с хищениями, - ускорять пуски, - модернизировать отрасль, - догонять конкурентов. Нужно ещё вернуть цель, которая будет больше бюрократии и пропаганды. Не обязательно в форме буквального религиозного проекта, но в форме ясного ответа: зачем человечеству космос и каким оно хочет прийти в него. Без этого ракета остаётся просто трубой с топливом. С этим — становится выражением цивилизационного характера. В конечном счёте статья ставит старый, но неустаревающий вопрос: осваиваем ли мы космос — или лишь расширяем пределы собственной неосознанности? И если истина всегда открывается человеку лишь частично, то, может быть, главный критерий зрелости цивилизации не в том, как далеко она летит, а в том, с каким внутренним состоянием она отрывается от Земли?