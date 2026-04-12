Из Благовещенска я ехал на космодром Восточный, желая познакомиться с новой космической гаванью России. Незадолго до этого последовали крупные разоблачения. Были схвачены с поличным воры, расхитившие несметные деньги, выделенные на космодром. Космодром прозябал, пуски «Ангары» всё откладывались, и сама ракета «Ангара» была таинственной рекой без устья и истока. Я беседовал с инженерами, испытателями, крупными администраторами и с изумлением открыл для себя, что никто из них не слышал о Николае Фёдорове, о русском космизме, о той великой мистической философии, которая легла в основу инженерного космоса, вывела на орбиту первый советский спутник, унесла в космос Юрия Гагарина.

Николай Фёдоров верил в бессмертие, в чудесное воскрешение из мёртвых. Он полагал, что может возникнуть такое богоподобное человечество, что его радениями будут воскрешены все усопшие поколения Земли, и тогда Земля переполнится народом, и негде будет ступить ноге человеческой. И во избежание этой земной толкучки появилась идея переселения избыточного человечества на другие планеты. Эту идею в религии исповедовал ученик Николая Фёдорова Константин Циолковский. Он изобретал и разрабатывал ракеты, исчислял первую и вторую космические скорости, полагал, что космос есть Земля обетованная, куда стремится безгрешное просветлённое человечество. Он полагал, что в космосе есть пространство, где отсутствует смерть, где господствуют одни доброта и любовь. В основе космических полётов лежала идея бессмертия, идея благодати, идея Царствия Небесного.

Советский космический порыв имел ту же природу. Коммунизм хотел создать совершенное богоподобное человечество, небывалый народ, в котором нет насилия, скверны, тьмы, корысти и несправедливости — той самой ужасной, которая зовётся смертью. Советский народ, претерпев величайшие испытания и муки, одержав божественную Победу 1945 года, приблизился к богоподобию, и полёт Гагарина в космос был продолжением ослепительной Победы. После штурма Рейхстага советский народ штурмовал Космос. Победив чёрных демонов фашизма, сокрушив земной ад, советский народ понёс в космос свои райские победные смыслы. Он мечтал о садах на Марсе, о полноводных реках на Луне, о космических кораблях-ковчегах, на которых человечество полетит в бесконечно удалённые миры и превратит эти миры в райские чертоги.

Да, были спутники военной разведки, были проекты орбитальных военных баз, планировалось размещать на орбитах ядерное оружие и боевые лазеры. Но улетающая в небо ракета Гагарина была пасхальной свечой, и в рёве ракетных двигателей отчётливо слышалось: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ».

Советский Союз рухнул, богоподобное человечество не состоялось, рухнул и проект Советский космос. Сегодня среди тысяч американских военных сателлитов робко вращается десяток российских. Отставание в космосе огромно, и, не преодолев его, не достигнем суверенитета.

Америка рвётся в космос, у Америки есть певец космоса, идеолог космоса, кормчий космоса — Илон Маск. Он обещает перебросить на Марс миллион землян и создать на Марсе ещё один штат Америки. Новейший американский космический корабль с экипажем из всех земных рас облетает Луну, чтобы в следующий свой полёт на неё опуститься и там создать город. И город будет называться Трамп. И одно из самых тёмных пятен Луны будет повторять профиль Трампа.

Америка всей мощью своей цивилизации устремилась в космос. Что несёт Америка в космос, наполняя его целомудренную чистоту, его хрустальную прозрачность, его божественную первородность? Америка несёт в космос абсолютное зло, она инфицирует космос страшной земной заразой. Она уносит в космос горящий Тегеран, трупы разорванных на куски иранских девственниц. Она несёт в космос остров Эпштейна с людоедскими вечеринками, с содомским грехом, с растлителями и содомитами. Маск обещает построить на Луне город бессмертных, куда соберёт золотой миллиард, и среди миллиарда будет кровавый Нетаньяху — убийца Газы. И бессмертной в этом царстве бессмертия станет смерть.

Отставание России в космосе преодолимо. Русские — космический народ. Смысл русской истории во все её периоды — это достижение бессмертия. Достижение бессмертия не с помощью медикаментов, пересадки органов, биостимуляторов. А бессмертие фёдоровское, православное, через просветление тёмной материи, одоление гравитации зла, угадывание в каждой человеческой душе, в каждом звере, камне, цветке — угадывание Бога, над которым человечество хочет не властвовать, не повелевать и покорять, а благоговеть. Космос требует не просто воли, отваги, дерзновенного творчества — требует благоговения.

Сегодня в окровавленном рыдающем мире дороже всего не новые виды оружия, не новые формы искусственного интеллекта, а благоговение.

Христос воскресе.