События: Медведев стал главным редактором новых школьных учебников
ДАМ успевает всё!
Бывший президент и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в настоящее время – заместитель председателя Совета безопасности России (возглавляющий межведомственные комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, по противодействию современным угрозам биологической безопасности, по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике, по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ, по комплектованию Вооружённых Сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту), первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по науке и образованию, председатель партии “Единая Россия” (и председатель программной комиссии ЕР), председатель совета директоров ПАО “Ростелеком”, председатель попечительских советов Ассоциации юристов России и Санкт-Петербургского государственного университета, председатель международного попечительского совета Московской школы управления “Сколково” и т.д.
Теперь же выяснилось, что Дмитрий Анатольевич стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.
“В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников. <…> Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — всё это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию“, – рассказала кандидат юридических наук Колударова в ходе презентации госучебников.
В авторский коллектив под редакцией Медведева вошли другие юристы, экономисты, социологи, историки, многие из которых преподают в университетах. РИА Новости уточняет, что зампред Совбеза работал над учебниками на безвозмездной основе.
Вопрос об обновлении курса обществознания назрел уже давно, заявил глава Общественного совета при Минпросвещения Дмитрий Лутовинов (учитель обществознания и истории, победитель Всероссийского конкурса “Учитель года России” 2022 года, заслуженный работник образования Московской области): “Меняется жизнь, меняется общество и, соответственно, такой предмет не может быть вне этого процесса“.
Новый курс станет более практико-ориентированным и будет тесно связан с изучением истории. “Одновременно часы на изучение обществознания в российских школах сокращают: если изначально после введения этот предмет изучали с 7-го по 11-й класс (а иногда и с 5-го как «Граждановедение»), то затем начало дисциплины съехало на 8-й, а теперь и на 9-й класс. Мультидисциплинарным этот предмет был всегда, а вот его более тесная интеграция с курсом истории — это новация последних лет. В пользу истории перераспределяют и забираемые у обществознания учебные часы. Следующим логичным шагом на этом направлении могла бы стать коллаборация Медведева с Мединским“, – пишет “Москвич Mag”.
Слово самому ДАМу: “Обществознание содержит в себе ключ к ответам на многие жизненно важные вопросы. Этот предмет объединяет в себе основы наук, которые изучают общество в целом и деятельность в нём человека. В их числе — философия, социальная психология, история, социология, правоведение, политология, культурология и другие. <…> Наша Родина — Россия. Каждый из нас несёт в себе частицу её великой истории, богатой и самобытной культуры, передовой науки, признанной во всём мире. Мы разные, и наш общий опыт складывается из миллионов личных биографий, свершений и надежд. <…> Мы продолжаем традиции многих народов, которые столетиями жили на нашей земле в мире и братстве, защищали её от врагов, приумножали её силу и славу. Чтобы вместе строить счастливое будущее России и передать достойное наследие потомкам, мы должны постоянно стремиться к справедливости и правде, признавать и уважать верховенство Закона. Делать всё, чтобы «не перестала память родителей наших и наша, и свеча бы не угасла» — как писал ещё в XIV веке великий князь Московский и великий князь Владимирский Симеон Гордый. Не случайно заключительная глава учебника носит название «Россия на пути в будущее». Уверен, что полученные знания станут для современных школьников достойным ориентиром на этом пути“.
Как отмечает телеграм-канал “Антиглянец”, “если учебники будут написаны в неповторимом стиле Дмитрия Анатольевича со всеми фирменными метафорами и эпитетами, подростки наконец заинтересуются обществознанием“.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9–11 классов. - По словам замминистра просвещения Ольги Колударовой, Медведев участвовал в работе содержательно: давал постраничные комментарии, предложения и редакторские правки. - Его участие, как утверждается, повлияло не только на финальный текст учебников, но и на новые федеральные стандарты и рабочие программы. - В коллектив авторов вошли юристы, экономисты, социологи, историки, многие из которых работают в вузах. - Сообщается, что Медведев занимался этой работой на безвозмездной основе. - Новый курс обществознания заявлен как более практико-ориентированный и теснее связанный с историей. - При этом в школе продолжается сокращение часов обществознания: предмет постепенно смещён к более старшим классам. - Часть учебного времени перераспределяется в пользу истории, что отражает более широкий тренд в образовательной политике. - В своей вводной речи Медведев подчёркивает, что обществознание должно давать школьникам ценностные и правовые ориентиры, связанные с государством, законом, исторической памятью и будущим России. - Публикация также иронизирует над стилем Медведева, предполагая, что его «фирменная» манера могла бы даже повысить интерес подростков к предмету.
Подробный выводЗдесь важно видеть сразу несколько уровней смысла: кадровый, идеологический, образовательный и символический.
1. Это не просто новость о редакторе, а сигнал о значимости предметаКогда учебник по обществознанию редактирует не просто академик или методист, а политическая фигура такого масштаба, это означает, что предмет рассматривается не только как школьная дисциплина, но и как инструмент формирования гражданской картины мира. Обществознание — предмет особый. В отличие от, скажем, алгебры, где содержание более стабильно, он касается того, как человек понимает общество, государство, право, справедливость, историю, роль личности и коллективную идентичность. А значит, борьба за этот предмет — это всегда, в каком-то смысле, борьба за рамку мышления. Если использовать аналогию из программирования, то учебник обществознания — это не просто «одно из приложений», а часть базовой прошивки, через которую школьник потом интерпретирует новости, политику, закон, мораль и даже собственные жизненные выборы.
2. Практико-ориентированность — сильная идея, но вопрос в том, что считать практикойЗаявление о том, что курс станет более практико-ориентированным, само по себе звучит разумно. Действительно, школьнику полезнее понимать: - как устроены права и обязанности, - как работают социальные институты, - что такое закон, трудовые отношения, семья, государство, ответственность, - как распознавать манипуляции, пропаганду, когнитивные искажения, социальные роли. Но тут возникает тонкий момент: практика может быть разной. Одна модель практичности учит человека: - задавать вопросы, - различать факт и интерпретацию, - видеть сложность общественных процессов, - понимать ограниченность любой идеологии. Другая — учит в первую очередь правильной лояльности к уже заданной конструкции мира. То есть внешне слова могут быть одинаковыми — «ценности», «закон», «будущее», «общество», — но внутреннее содержание зависит от того, поощряется ли мышление или лишь нормативное усвоение. Это как в нейросетях: можно обучать модель на разнообразных данных, чтобы она лучше обобщала, а можно сузить датасет так, чтобы она хорошо воспроизводила только нужный шаблон. Формально и там и там «обучение», но качество свободы мышления разное.
3. Сближение обществознания с историей — естественно, но рискованноСама идея связать обществознание с историей логична. Общество вне истории не существует, а история без понимания общественных механизмов превращается в перечисление дат и героев. В лучшем варианте такая интеграция помогает школьнику увидеть: - как менялись формы государства, - почему право развивается, - как идеологии влияют на общество, - как исторический контекст формирует моральные и политические решения. Но есть и риск: обществознание может потерять самостоятельность. История чаще работает с нарративом, с коллективной памятью, с образом прошлого. Обществознание же в идеале должно ещё и учить анализировать настоящее, иногда даже неудобно и критически. Если историю сделать источником легитимации, а обществознание — её приложением, то предмет может сместиться от вопроса «как устроено общество?» к вопросу «как правильно понимать общество с точки зрения уже принятого нарратива?» Это не обязательно происходит автоматически, но тенденция возможна.
4. Сокращение часов обществознания — симптом более широкого выбораОчень показательно, что на фоне обновления учебников сокращаются учебные часы. Это выглядит почти философски: предмету одновременно придают высокий статус, но уменьшают пространство для его изучения. Здесь чувствуется типичная для системы коллизия: - с одной стороны, хотят усилить мировоззренческую нагрузку курса; - с другой — уменьшают время на осмысление, дискуссию, разбор кейсов. А ведь обществознание без обсуждения — это как йога без дыхания: внешняя форма остаётся, а внутренняя работа исчезает. Предмет о человеке и обществе трудно усвоить как чистый набор формул. Он требует столкновения с вопросами: - что такое справедливость, - где граница закона и морали, - что важнее — порядок или свобода, - как отличать патриотизм от идеализации, - почему хорошие идеи иногда становятся инструментом давления. Если часов меньше, а идеологическая плотность выше, есть риск получить не живой предмет, а сжатую доктрину.
5. Текст Медведева показывает желаемый образ предметаСудя по приведённой цитате, курс строится вокруг нескольких опор: - Россия как общая Родина и историческая общность, - преемственность поколений, - уважение к закону, - справедливость и правда, - ориентация на будущее. Это сильные и понятные категории. Они могут работать во благо, если не превращаются в ритуальные слова. Потому что проблема не в самих понятиях, а в том, насколько честно они раскрываются. Например, «уважение к верховенству закона» — прекрасная формула. Но подлинное уважение к закону включает не только послушание, но и понимание: - зачем нужен закон, - как он ограничивает власть, - как он защищает слабого, - что делать, если закон формален, а справедливость переживается как нарушенная. Иначе возникает знакомый парадокс: закон прославляется как идеал, но изучается как набор деклараций, а не как живая система общественного договора.
6. В этом есть символика эпохиФигура Медведева здесь интересна ещё и как символ. Он человек, который в разные периоды публичной биографии воплощал очень разные стили государственной риторики. Поэтому его участие в школьном учебнике выглядит не просто техническим, а культурно-политическим жестом. Учебник — это ведь не просто книга. Это документ того, какое общество хочет рассказать о себе своим детям. В этом смысле любой государственный учебник — немного зеркало, немного проект и немного миф. Он одновременно: - описывает реальность, - нормирует её, - предлагает желаемый образ гражданина. А человек, который становится его редактором, помогает определить, какие смыслы будут считаться базовыми, а какие окажутся на периферии.
7. Главное: вопрос не в фамилии редактора, а в качестве интеллектуальной честностиМожно спорить о персоналии, и это естественно. Но глубже вопрос в другом: будут ли новые учебники учить думать или в основном учить правильно формулировать? Хорошее обществознание должно: - не упрощать общество до лозунга, - не маскировать сложность под «единственно верную» схему, - не подменять понимание мира его идеализированным образом. Потому что люди часто влюбляются не в реальность, а в её отполированную версию — в истории, в государства, в идеологии, в самих себя. Но зрелость начинается там, где мы можем любить реальность без украшательства, видеть и достоинства, и противоречия. Если новый учебник сможет соединить: - уважение к стране, - знание истории, - понимание права, - социальную психологию, - развитие критического мышления, то это будет полезный шаг. Если же он станет прежде всего инструментом нормативного мировоззрения, то школьник, возможно, выучит правильные слова, но не обязательно научится понимать общество глубже.
Итог в сжатой формеНовость о назначении Дмитрия Медведева главным редактором учебников по обществознанию — это не рядовой кадровый эпизод, а показатель того, что предмету придают стратегическое значение. Одновременно обновление курса, его сближение с историей и сокращение часов указывают на попытку переформатировать школьное гуманитарное образование: сделать его более цельным, более государственно ориентированным и более ценностно нагруженным. Вопрос в том, сохранит ли обществознание при этом свою главную функцию — учить школьника не просто принимать социальную реальность, а понимать её сложность, противоречивость и живую динамику. И, пожалуй, самый интересный вопрос здесь такой: может ли учебник, написанный внутри государственной рамки, одновременно быть инструментом формирования лояльности и пространством для подлинного мышления об истине, законе и обществе?