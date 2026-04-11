ДАМ успевает всё!

Бывший президент и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в настоящее время – заместитель председателя Совета безопасности России (возглавляющий межведомственные комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, по противодействию современным угрозам биологической безопасности, по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике, по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ, по комплектованию Вооружённых Сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту), первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по науке и образованию, председатель партии “Единая Россия” (и председатель программной комиссии ЕР), председатель совета директоров ПАО “Ростелеком”, председатель попечительских советов Ассоциации юристов России и Санкт-Петербургского государственного университета, председатель международного попечительского совета Московской школы управления “Сколково” и т.д.

Теперь же выяснилось, что Дмитрий Анатольевич стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

“В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников. <…> Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — всё это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию“, – рассказала кандидат юридических наук Колударова в ходе презентации госучебников.

В авторский коллектив под редакцией Медведева вошли другие юристы, экономисты, социологи, историки, многие из которых преподают в университетах. РИА Новости уточняет, что зампред Совбеза работал над учебниками на безвозмездной основе.

Вопрос об обновлении курса обществознания назрел уже давно, заявил глава Общественного совета при Минпросвещения Дмитрий Лутовинов (учитель обществознания и истории, победитель Всероссийского конкурса “Учитель года России” 2022 года, заслуженный работник образования Московской области): “Меняется жизнь, меняется общество и, соответственно, такой предмет не может быть вне этого процесса“.

Новый курс станет более практико-ориентированным и будет тесно связан с изучением истории. “Одновременно часы на изучение обществознания в российских школах сокращают: если изначально после введения этот предмет изучали с 7-го по 11-й класс (а иногда и с 5-го как «Граждановедение»), то затем начало дисциплины съехало на 8-й, а теперь и на 9-й класс. Мультидисциплинарным этот предмет был всегда, а вот его более тесная интеграция с курсом истории — это новация последних лет. В пользу истории перераспределяют и забираемые у обществознания учебные часы. Следующим логичным шагом на этом направлении могла бы стать коллаборация Медведева с Мединским“, – пишет “Москвич Mag”.

Слово самому ДАМу: “Обществознание содержит в себе ключ к ответам на многие жизненно важные вопросы. Этот предмет объединяет в себе основы наук, которые изучают общество в целом и деятельность в нём человека. В их числе — философия, социальная психология, история, социология, правоведение, политология, культурология и другие. <…> Наша Родина — Россия. Каждый из нас несёт в себе частицу её великой истории, богатой и самобытной культуры, передовой науки, признанной во всём мире. Мы разные, и наш общий опыт складывается из миллионов личных биографий, свершений и надежд. <…> Мы продолжаем традиции многих народов, которые столетиями жили на нашей земле в мире и братстве, защищали её от врагов, приумножали её силу и славу. Чтобы вместе строить счастливое будущее России и передать достойное наследие потомкам, мы должны постоянно стремиться к справедливости и правде, признавать и уважать верховенство Закона. Делать всё, чтобы «не перестала память родителей наших и наша, и свеча бы не угасла» — как писал ещё в XIV веке великий князь Московский и великий князь Владимирский Симеон Гордый. Не случайно заключительная глава учебника носит название «Россия на пути в будущее». Уверен, что полученные знания станут для современных школьников достойным ориентиром на этом пути“.

Как отмечает телеграм-канал “Антиглянец”, “если учебники будут написаны в неповторимом стиле Дмитрия Анатольевича со всеми фирменными метафорами и эпитетами, подростки наконец заинтересуются обществознанием“.