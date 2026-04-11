Китай выходит на рынок боевых лазеров против дронов

Китайская компания SKYON Capital Limited заявила о готовности поставлять на экспорт лазерные системы противодействия беспилотникам мощностью от 1 до 200 кВт с заявленной дальностью действия от 1 до 20 км, включая потенциальных покупателей на Ближнем Востоке.

По данным компании, такие комплексы уже адаптированы под борьбу с низколетящими целями, включая FPV-дроны, разведывательные БЛА и барражирующие боеприпасы.

Компания утверждает, что один из вариантов установки мощностью 32 кВт способен работать по FPV-дронам на дальности до 4 км, а по более крупным целям типа американских LUCAS — до 3 км.

Отдельно заявляется возможность работы в широком температурном диапазоне — от –20°C до +60°C, а также способность поддерживать готовность к стрельбе при одновременной подзарядке.

В основе лежит технология пространственного объединения лазерных лучей, которая позволяет совмещать несколько оптических каналов в один мощный луч. Это должно повышать устойчивость к атмосферным помехам вроде влажности и турбулентности воздуха.

Интерес, как заявляется, к таким системам растёт на фоне массового применения дешёвых дронов в современных конфликтах. Опыт СВО и Ближнего Востока показал: даже недорогие средства поражения заставляют применять дорогие ракеты ПВО, что создаёт серьёзную нагрузку на военные бюджеты.

Принцип работы лазера простой: он не взрывает цель, а перегревает её элементы — электронику, батареи, оптику или корпус — выводя дрон из строя.

SKYON заявляет о растущем интересе со стороны зарубежных заказчиков, включая страны арабского региона. Однако конкретные контракты и поставки не раскрываются.

Главный тренд очевиден: применение дронов в современных конфликтах меняет построение эшелонированной системы ПВО, которая приобретает смешанную модель и сочетает в себе радары, оптико-электронные системы, средства радиоэлектронной борьбы, скорострельные зенитные пушки и оружие направленной энергии.

