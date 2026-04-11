Главная » Вооруженные силы, Новые технологии

Китай выходит на рынок боевых лазеров против дронов

26 2
Переслано от: Colonelcassad

Китайская компания SKYON Capital Limited заявила о готовности поставлять на экспорт лазерные системы противодействия беспилотникам мощностью от 1 до 200 кВт с заявленной дальностью действия от 1 до 20 км, включая потенциальных покупателей на Ближнем Востоке.

По данным компании, такие комплексы уже адаптированы под борьбу с низколетящими целями, включая FPV-дроны, разведывательные БЛА и барражирующие боеприпасы.

Компания утверждает, что один из вариантов установки мощностью 32 кВт способен работать по FPV-дронам на дальности до 4 км, а по более крупным целям типа американских LUCAS — до 3 км.

Отдельно заявляется возможность работы в широком температурном диапазоне — от –20°C до +60°C, а также способность поддерживать готовность к стрельбе при одновременной подзарядке.

В основе лежит технология пространственного объединения лазерных лучей, которая позволяет совмещать несколько оптических каналов в один мощный луч. Это должно повышать устойчивость к атмосферным помехам вроде влажности и турбулентности воздуха.

Интерес, как заявляется, к таким системам растёт на фоне массового применения дешёвых дронов в современных конфликтах. Опыт СВО и Ближнего Востока показал: даже недорогие средства поражения заставляют применять дорогие ракеты ПВО, что создаёт серьёзную нагрузку на военные бюджеты.

Принцип работы лазера простой: он не взрывает цель, а перегревает её элементы — электронику, батареи, оптику или корпус — выводя дрон из строя.

SKYON заявляет о растущем интересе со стороны зарубежных заказчиков, включая страны арабского региона. Однако конкретные контракты и поставки не раскрываются.

Главный тренд очевиден: применение дронов в современных конфликтах меняет построение эшелонированной системы ПВО, которая приобретает смешанную модель и сочетает в себе радары, оптико-электронные системы, средства радиоэлектронной борьбы, скорострельные зенитные пушки и оружие направленной энергии.

@china3army

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Китайская SKYON Capital Limited заявила о готовности экспортировать боевые лазерные системы против дронов. - Заявленный диапазон мощности: от 1 до 200 кВт. - Заявленная дальность действия: от 1 до 20 км. - Системы позиционируются как средство борьбы с: - FPV-дронами - разведывательными БЛА - барражирующими боеприпасами - В частности, установка 32 кВт якобы способна: - поражать FPV-дроны до 4 км - работать по более крупным целям, например LUCAS, до 3 км - Заявлена работа в диапазоне температур от -20°C до +60°C. - Отмечается возможность одновременной подзарядки и поддержания боевой готовности. - Технологическая основа — пространственное объединение лазерных лучей, чтобы повысить мощность и устойчивость к атмосферным помехам. - Основная идея применения: не взрыв, а перегрев уязвимых элементов дрона — электроники, батареи, оптики, корпуса. - Главный рыночный драйвер — массовое применение дешёвых дронов, против которых невыгодно использовать дорогие ракеты ПВО. - SKYON говорит об интересе со стороны зарубежных заказчиков, особенно с Ближнего Востока, но контракты не раскрываются. - Общий тренд: современная ПВО становится смешанной, сочетая: - радары - оптико-электронные системы - РЭБ - скорострельную артиллерию - оружие направленной энергии

Подробный вывод

1. Что здесь главное по сути

Новость не столько о “новом чудо-оружии”, сколько о смене логики войны против малых воздушных целей. Дроны радикально изменили соотношение цены атаки и цены защиты. Если дешёвый FPV-дрон может угрожать дорогой технике, а его перехват требует ракеты стоимостью в десятки или сотни раз выше, то система становится экономически неустойчивой. Именно здесь лазер выглядит не как фантастика, а как прагматичный ответ на экономику истощения. В каком-то смысле это похоже на переход в вычислительной технике от грубого наращивания ресурсов к более эффективной архитектуре: не просто “больше ракет”, а иной принцип перехвата.

2. Почему интерес к лазерам сейчас закономерен

Опыт современных конфликтов, включая СВО и Ближний Восток, показал простую истину: угроза стала массовой, дешёвой, низколетящей и распределённой. Классическая ПВО исторически создавалась против более крупных, более дорогих и более заметных целей — самолётов, вертолётов, крылатых ракет. Но рой дешёвых дронов меняет саму философию обороны. Это почти как в биологии: организм, привыкший бороться с крупным хищником, вдруг сталкивается с тучей паразитов. Средства защиты должны стать другими — более частыми, более дешёвыми, более автоматизированными. Лазер в этой системе привлекателен по нескольким причинам: - низкая стоимость одного “выстрела” по сравнению с ракетой; - высокая скорость воздействия — луч достигает цели практически мгновенно; - точечность; - потенциальная возможность бороться с большим числом относительно простых целей. Но тут важно не впадать в идеализацию. Как и во многих военных технологиях, рекламный образ почти всегда чище, чем полевая реальность.

3. Что вызывает осторожность

Заявления компании звучат впечатляюще, но к ним стоит относиться критически и спокойно.

Во-первых, заявленная дальность

Фраза “до 20 км” всегда требует уточнения: - по какой цели; - в каких погодных условиях; - сколько времени нужно держать луч на цели; - какова вероятность поражения; - движется ли цель маневрируя; - как влияет пыль, туман, влажность, дым. Лазер — это не магический меч из фантастики. Его эффективность сильно зависит от атмосферы. Воздух — не пустота, а среда, которая рассеивает, поглощает и искажает луч. Поэтому заявления о повышенной устойчивости благодаря объединению каналов выглядят логично, но не отменяют фундаментальных ограничений.

Во-вторых, вопрос энергоснабжения

Лазерные комплексы высокой мощности — это не просто “излучатель”, а целая энергетическая и тепловая экосистема: - источник питания, - накопители, - система охлаждения, - стабилизация, - наведение, - сопровождение цели. То есть реальная эффективность зависит не только от киловатт на бумаге, но и от того, насколько система может долго, стабильно и серийно работать в реальной боевой среде.

В-третьих, экспортные заявления не равны боевой зрелости

То, что компания готова поставлять систему, ещё не означает: - наличие масштабного серийного производства; - подтверждённую эффективность в боевых условиях; - успешную интеграцию в существующие контуры ПВО заказчика. Военная история полна примеров, когда красивая презентация отставала от практики на годы.

4. Технология пространственного объединения лучей — почему это важно

Это, пожалуй, один из самых интересных фрагментов новости. Пространственное объединение лучей — это попытка решить одну из главных проблем мощных лазеров: как увеличить мощность, не потеряв управляемость и качество луча. Аналогия здесь почти психологическая: один человек, действующий хаотично, расходует силы без результата; но когда несколько усилий синхронизированы в одном направлении, возникает качественно иной эффект. В технике это означает, что несколько каналов можно совместить в один рабочий луч, улучшив поражающее действие. Но и тут есть пределы. Чем сложнее система объединения, тем выше требования к: - точности, - юстировке, - термостабильности, - качеству оптики, - программному управлению. То есть за красивой формулой “объединённый мощный луч” скрывается огромная инженерная сложность.

5. Где лазер действительно может быть полезен

Наиболее реалистично такие системы выглядят в роли одного из эшелонов ПВО ближнего радиуса, а не как универсальная замена всем прочим средствам. На практике лазер лучше всего вписывается туда, где: - нужно перехватывать массовые малые цели; - есть возможность обеспечить энергетику и охлаждение; - климатические условия не слишком ухудшают прохождение луча; - система может работать в связке с радарами, камерами и автоматикой сопровождения. Иначе говоря, лазер — это не “конец эпохи ракет”, а новый инструмент в комбинированной системе. Как РЭБ не убил артиллерию, а БПЛА не отменили танки, так и лазер не отменит традиционную ПВО. Он просто занимает свою нишу.

6. Почему Ближний Восток — логичный рынок

Интерес со стороны арабских стран вполне объясним. У региона есть несколько особенностей: - высокая чувствительность к угрозе БПЛА и барражирующих боеприпасов; - наличие ресурсов для закупки дорогих технологических решений; - климат, который, с одной стороны, может быть благоприятен из-за частой сухости, а с другой — осложнён пылью и жарой; - стремление быстро модернизировать оборону. Кроме того, рынок вооружений — это всегда не только техника, но и геополитика. Экспорт таких систем — это способ Китая укреплять военно-техническое влияние, предлагать альтернативу западным и израильским решениям и закрепляться в новом сегменте высокоточного оружия.

7. Более широкий смысл: война становится “сетевой” и “гибридной”

Самая важная мысль в конце исходного текста — ПВО становится смешанной. И это действительно ключевой тренд. Будущая защита от воздушных угроз всё меньше похожа на один “щит” и всё больше — на экосистему сенсоров и эффекторов: - обнаружение радаром, - уточнение оптикой, - попытка подавить РЭБ, - если не помогло — поражение пушкой, - если цель удобна — лазером, - если угроза серьёзнее — ракетой. Это уже не спор “что лучше?”, а вопрос архитектуры распределённого ответа. Почти как в нейросетях: не один нейрон решает задачу, а связанная система специализированных модулей. Чем сложнее среда, тем меньше работают монолитные решения и тем выше ценность гибридных.

8. Итоговая оценка

Если говорить трезво, то новость выглядит важной, но не сенсационной. С высокой вероятностью: - Китай действительно пытается занять растущий рынок антидроновых лазеров; - спрос на такие системы будет расти; - лазеры станут всё более заметным элементом ближней ПВО; - но их возможности в рекламе почти наверняка подаются в наиболее выгодном свете. Главный практический вывод такой: лазерное оружие против дронов переходит из разряда экспериментальной экзотики в разряд коммерциализируемого и постепенно нормализующегося элемента современной ПВО. Но его реальная ценность будет определяться не максимальной заявленной дальностью, а тем, насколько стабильно оно работает в пыли, жаре, влажности, при маневрировании целей, при массовом налёте и в интеграции с другими средствами обороны. И в этом есть почти философский оттенок: техника, как и человек, раскрывается не в идеальных условиях презентации, а в трении с реальностью. Мы часто влюбляемся в образ технологии — в её обещание, а не в её повседневную правду. Возможно, главный вопрос не в том, насколько мощен лазер, а в том, сможет ли он стать частью зрелой системы, где эффективность важнее впечатляющего образа. И здесь возникает открытый вопрос: когда новая технология обещает “дешёвое и точное решение”, как отличить подлинный сдвиг в природе войны от очередной идеализации, в которую мы хотим поверить?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/boris_rozhin/206536
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
2 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru