К новому социализму: как могла бы работать плановая экономика // Алексей Сафронов. План А
Обзор книги «К новому социализму» П. Кокшотта и А. Коттрела. Описание работы социалистического общества с общественной собственностью, централизованным планированием и расчетами в рабочем времени, которое могло бы быть построено на современной технической базе. Авторы ещё в начале 1990-х годов провели осмысление проблем СССР и предложили свой вариант, как большинство этих проблем можно было бы преодолеть.
1. Cockshott P., Cotrell A. – Towards a new socialism. 1993 https://disk.yandex.ru/i/3WsuQgqK00Ar7A
2. Кокшотт П., Коттрелл А. – К новому социализму, русский перевод https://disk.yandex.ru/i/FSIgWUb5J09vuw
3. Сценарий ролика https://disk.yandex.ru/i/elAKQurc9IcdiQ
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео рассматривается книга Пола Кокшотта и Аллина Котрелла «К новому социализму» как одна из ранних попыток заново осмыслить социалистическую экономику после распада СССР. - Авторы книги исходят из того, что проблема прежнего социализма была не только в демократии, но и в технической ограниченности старого планирования. - Основа предлагаемой модели — централизованное планирование, опирающееся на современные вычисления, межотраслевой баланс и постоянный сбор данных от предприятий. - Ключевая единица расчёта — трудовое время: стоимость товаров и услуг выражается в часах общественно необходимого труда. - Вместо обычных денег предлагаются трудовые квитанции: - выдаются только за личный труд; - не могут свободно обращаться; - являются именными; - используются для покупки потребительских товаров; - после покупки гасятся. - Предусматривается налоговый вычет из трудовых квитанций, который идёт на: - расширенное воспроизводство, - социальную сферу, - обеспечение нетрудоспособных, - общественные услуги. - Образование трактуется как общественно оплачиваемый труд, поэтому квалифицированный специалист не должен получать больше просто за диплом; однако для общества его труд учитывается как более дорогой из-за затрат на подготовку. - Планирование делится на три уровня: 1. макроэкономический, 2. стратегический, 3. детальный производственный. - Общественные цели должны определяться демократически: через обсуждение и голосование граждан. - При этом для потребительского сектора сохраняется рыночное ценообразование как индикатор спроса: - если цена выше трудовой себестоимости, значит товар дефицитен; - если ниже — его производится слишком много или неудачно. - Так рынок в модели не отменяется полностью, а используется как система обратной связи для планирования. - Необходимые для полноценной жизни и участия в обществе блага должны предоставляться бесплатно через систему общего финансирования: образование, здравоохранение, уход за детьми, социальные выплаты и т. д. - Для работы системы требуется: - отмена коммерческой тайны, - единая система учёта продукции, - постоянный контроль движения ресурсов, - обновляемый банк нормативов затрат. - Средства производства должны находиться в общественной собственности; при этом допускаются: - коммунальная коллективная собственность, - индивидуальный труд без наёмной эксплуатации. - Интересная особенность модели — идея коммун как малых самоуправляемых коллективов, частично берущих на себя быт, уход, питание и локальное самоуправление. - Вместо привычных предприятий как самостоятельных юридических тел предлагается логика проектов, которые запускаются, финансируются и при необходимости закрываются централизованно. - Важнейшая политическая проблема модели — чрезмерная концентрация власти у центрального планового органа. - Для сдержек и противовесов предлагаются: - публичность институтов, - наблюдательные комитеты, - профессиональные советы, - отбор части представителей по жребию. - Автор видео считает книгу очень значимой, хотя и неполной: особенно слабо проработаны вопросы демократии, мотивации, местного управления и формирования производственных коллективов.
Подробный вывод
1. Главная ценность идеи — попытка соединить план и современную вычислительную логикуВ данной лекции особенно ясно звучит мысль: старое планирование было не только политически закрытым, но и технологически примитивным по сравнению с тем, что возможно сегодня. Это важный тезис. Часто спор о социализме застревает в исторических образах — очереди, дефицит, грубые нормы, ведомственные искажения. Но авторы книги, а вслед за ними и спикер, предлагают посмотреть глубже: возможно, проблема была не в самой идее координации экономики, а в недостатке информации, вычислительных мощностей и механизмов обратной связи. Здесь возникает почти кибернетическая аналогия: экономика мыслится не как хаос частных желаний и не как административный приказ сверху, а как сложная система управления, где нужны: - данные, - вычисление, - цели, - обратная связь, - корректировка. В этом смысле книга выглядит как попытка сделать для социализма то, что современные цифровые платформы сделали для логистики и распределения: превратить огромную сеть действий в просчитываемую систему. И в этом есть рациональное зерно.
2. Трудовые квитанции — не столько романтическая идея, сколько инструмент ограничения капиталаИдея трудовых квитанций может показаться архаичной, но по сути она решает конкретную задачу: не дать деньгам превратиться в самостоятельную силу, способную накапливаться, обращаться и превращаться в власть над чужим трудом. То есть здесь логика не мистическая, а очень практичная: - человек получает право на потребление в соответствии со своим вкладом; - но не может превратить это право в капитал, который потом начнёт жить собственной жизнью. В каком-то смысле это напоминает разницу между: - обычными деньгами как универсальным носителем власти, - и талоном доступа к части общественного продукта. Однако спикер справедливо замечает уязвимость: если система не удовлетворяет реальный спрос, то суррогаты денег всё равно появятся. Это важный и трезвый момент. Экономика, как и психика, не терпит пустоты: если официальный канал не работает, жизнь создаёт теневой. Как вода находит щель в плотине, так обмен всегда найдёт обходную форму. Поэтому сами по себе запреты не спасают. Спасает только достаточность, гибкость и доверие к системе.
3. Очень сильная сторона модели — использование рынка не как господина, а как датчикаОдин из самых интересных моментов — сохранение рыночных цен для потребительских товаров как индикатора общественной необходимости. Это интеллектуально зрелая позиция, потому что она уходит от ложной дихотомии: - либо чистый рынок, - либо глухой административный план. Авторы фактически говорят: рынок может быть не богом экономики, а её сенсором. Если цена устойчиво выше трудовой себестоимости — это сигнал дефицита. Если ниже — сигнал перепроизводства или плохого качества. То есть рынок здесь не определяет общественные цели, а лишь сообщает системе, где она ошиблась. Это похоже на работу нервной системы: боль не управляет человеком, но сообщает, что что-то не так. В здоровой системе цена — это не диктатор, а симптом. Такой подход действительно интересен, потому что снимает часть классической критики плановой экономики: невозможность быстро учитывать изменчивые потребности.
4. Модель этически сильна там, где связывает экономику с достоинствомАвторы книги, как следует из обзора, понимают социализм не просто как смену собственности, а как проект, направленный на: - достоинство, - безопасность, - равноправие, - раскрытие потенциала личности. Это важный момент. Экономические системы часто обсуждаются так, будто человек — просто узел в таблице ресурсов. Но здесь акцент иной: хозяйственная организация нужна не ради абстрактного порядка, а ради человеческой жизни. Особенно выразительно это видно в идеях: - бесплатного образования, - бесплатного здравоохранения, - ухода за детьми, - обеспечения технических средств политического участия. То есть участие в обществе рассматривается не как привилегия, а как материально обеспеченное право. Это очень глубокая мысль: формальная демократия без инфраструктуры участия — часто лишь красивый фасад. Нельзя всерьёз говорить о народовластии, если у человека нет времени, сил, образования и средств доступа к обсуждению.
5. Но именно демократия остаётся самым слабым местомИ здесь спикер, на мой взгляд, попадает в самую суть. Экономическую архитектуру авторы прописали сравнительно подробно, а вот политическую архитектуру власти — заметно слабее. Проблема проста и вечна: если один центр: - владеет средствами производства, - распределяет ресурсы, - начисляет вознаграждение, - запускает и закрывает проекты, то возникает огромная концентрация власти. Даже если она объявлена общественной, это ещё не гарантирует, что она не станет бюрократической, кастовой или просто самодовлеющей. Это старая историческая проблема: идея общего блага очень легко превращается в право немногих решать за всех, что есть благо. Материалисты часто не замечают, насколько быстро институт начинает жить собственной логикой; идеалисты, наоборот, переоценивают добрую волю людей. Истина, вероятно, где-то между: нужны не только правильные цели, но и такие формы организации, где ошибка, злоупотребление и отрыв управленцев от жизни структурно затруднены. Жребий, публичность, профессиональные советы — всё это интересные инструменты. Но остаётся ощущение, что они обозначены как защита, а не развёрнуты как полноценный механизм. А ведь именно здесь решается судьба любой системы.
6. Проекты вместо предприятий — свежая, но спорная идеяЗамена предприятий проектами выглядит как попытка не дать возникнуть замкнутым корпоративным интересам. В теории это красиво: нет хозяйствующих княжеств, нет ведомственного эгоизма, нет борьбы за автономное накопление. Но спикер точно указывает на слабое место: производство — это не только техника и баланс, но и социальная ткань совместного труда. Коллектив, который долго работает вместе, — это особая форма знания, не всегда переводимая в инструкции. Как в нейросети важны не только узлы, но и веса связей между ними, так и в коллективе важна не просто сумма работников, а история их согласованности. Если людей постоянно собирать под проекты как взаимозаменяемые элементы, можно потерять то, что делает производство устойчивым: привычку, доверие, неформальную координацию, профессиональную культуру. Эта критика очень существенна.
7. Коммуны — попытка переосмыслить не только производство, но и бытОдна из самых любопытных частей модели — коммуны. Здесь речь уже не только об экономике, но и о повседневности. По сути, авторы предлагают социализировать часть бытового труда: - готовку, - уход, - обслуживание, - частично досуг, - инфраструктуру совместной жизни. Это интересный и глубокий ход. Исторически многие системы пытались изменить производство, почти не трогая быт. Но именно быт часто поглощает огромное количество невидимого труда, особенно женского, фрагментированного, утомительного, не признаваемого как общественно значимый. Коммуны в этом смысле можно понять как попытку сделать бытовую сферу более рациональной, коллективной и освобождающей. Но тут снова встаёт вопрос реальности человеческих желаний. Люди хотят не только эффективности, но и интимности, приватности, собственного ритма. Поэтому успех таких форм может быть только добровольным. И это в видео тоже подчёркивается. Любая попытка насильственно “оптимизировать” жизнь превращает освобождение в новую форму подчинения.
8. Важен сам метод работы с советским опытомПожалуй, один из наиболее зрелых выводов беседы — не в том, что предложенная модель идеальна, а в том, как именно с историческим опытом предлагают обращаться. Не через карикатуру: - “раз СССР рухнул, значит всё было ошибкой”, и не через сакрализацию: - “раз была великая индустриализация, значит и повторять надо буквально”. Вместо этого предлагается инженерный подход: - взять работавшие элементы, - выявить слабые места, - попытаться исправить их новыми средствами. Это здоровая интеллектуальная позиция. История не является ни святыней, ни мусорной корзиной. Она скорее похожа на черновик: в нём уже есть важные линии, но он требует переписывания.
9. Общий итог: перед нами не готовая модель, а серьёзный конструктор будущегоИменно так, кажется, и стоит воспринимать эту работу. Не как завершённую истину, а как структурированную попытку вернуть социалистической мысли конкретность. Это, возможно, главное достоинство книги и обзора. В политических спорах люди часто обмениваются образами добра и зла, но не доходят до вопроса: а как именно будет работать снабжение, учёт, распределение, мотивация, обратная связь, инвестиции, потребительский сектор, обучение кадров? Здесь же есть попытка пройти от лозунга к механизму. Да, с пробелами. Да, местами спорно. Да, политически не до конца защищено. Но это уже не мечта в чистом виде, а чертёж. Если смотреть философски, то ценность таких проектов не в том, что они окончательно схватывают истину, а в том, что они приближают мышление к реальности. Они заставляют платить за идеи трудом мысли, а не только моральным энтузиазмом.
Итоговый вывод в сжатом видеВ этом видео показана важная и редкая попытка представить социализм не как набор благих пожеланий, а как технически и институционально описываемую систему. Сильные стороны модели Кокшотта и Котрелла — опора на трудовой расчёт, компьютеризированное планирование, демократическое определение общественных целей, использование рынка как сигнального механизма и стремление преодолеть недостатки советской экономики без отказа от идеи общественной собственности. Слабые стороны — недостаточная проработка демократии, риски централизации власти, спорность трудовых квитанций, неясность мотивации работников, проблематичность проектной организации труда и неполное описание местного самоуправления. Но, возможно, главный смысл этой книги и самого обзора в другом: будущее нельзя просто унаследовать из прошлого и нельзя построить из одних лозунгов. Его приходится проектировать, соединяя исторический опыт, науку, технологию и честный разговор о человеческой природе. И тогда главный вопрос уже не в том, возможен ли новый социализм вообще, а в том, способны ли мы создать такую форму общего устройства, где эффективность не убьёт свободу, а свобода не разрушит общее?