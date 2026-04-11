"Горбачев в тени Черненко, а Сталин – хрущёвщины". Е.Ю.Спицын на радио России "Радиоуниверситет"
Эфир на Радио России 1 апреля 2026 г.
О резком обострении борьбы за власть в высшем руководстве КПСС во время «пятилетки пышных похорон», почему сталинист и всесильный шеф ВПК СССР Д.Ф. Устинов поддержал Горбачёва, почему время Черненко стало «эмбриональным периодом перестройки», как клан Черненко делал ставку на возврат к сталинизму, как карьерист Горбачёв немедленно поклялся в верности Сталину и сталинизму, как Горбачёв и академик Чазов способствовали резкому обострению болезни Черненко — смотрите и слушайте очередную беседу из цикла «Разгадка Горбачёва».
Комментарий редакции
Краткие тезисы- После смерти Андропова фигура Черненко рассматривалась как временная, но не декоративная. В этом видео подчеркивается, что Черненко был опытным аппаратчиком и пытался удержать реальное управление партией. - Назначение Горбачёва “вторым человеком” не было предрешено. На заседании Политбюро его кандидатура на ведение секретариата ЦК встретила серьёзное сопротивление со стороны Тихонова, Романова и, по ряду свидетельств, части других членов руководства. - В верхах СССР шла острая борьба за курс страны, а не только за должности. Спор касался не просто преемника, а направления развития СССР после периода “пышных похорон”. - Период Черненко трактуется не как простое “возвращение к брежневизму”, а как время скрытой подготовки перемен. По мнению Спицына, именно тогда активно обсуждалась реформа хозяйственного механизма, и уже формировались будущие экономические идеи перестройки. - Существовали две линии экономических преобразований: - умеренная — “поднастроить” систему; - радикальная — перераспределить полномочия вниз, расширить самостоятельность предприятий, включить рыночные элементы. - Большое значение придаётся встрече Черненко с Молотовым и его восстановлению в партии. Это подаётся как важный идеологический сигнал: попытка опереться на дореформенную, “ленинско-сталинскую” легитимность. - Спицын трактует этот шаг как возможное начало реабилитации сталинского курса. Не только Молотов, но и потенциально Каганович с Маленковым рассматривались как фигуры символического пересмотра хрущёвских оценок. - Горбачёв, по версии лекции, проявил крайнюю политическую гибкость. Он публично поддержал линию на восстановление старых сталинских соратников, что автор объясняет не убеждённостью, а мимикрией и умением подстраиваться под расклад сил. - Состояние здоровья Черненко резко ухудшилось, что усилило борьбу за власть. Особое внимание уделено странному выбору места отдыха, который якобы оказался губительным для его здоровья. - Параллельно шёл конфликт внутри военного руководства. Отставка маршала Огаркова представлена как часть общей аппаратной войны, повлиявшей на баланс сил в Кремле. - Осенью 1984 года позиции Горбачёва начали усиливаться. Символическим моментом названо то, что он впервые провёл заседание Политбюро в отсутствие Черненко.
Подробный выводВ данной лекции рисуется очень характерная для позднесоветской эпохи картина: история рассматривается не как линейная смена фамилий, а как борьба нескольких проектов будущего. И в этом смысле беседа посвящена не только Горбачёву или Черненко, а самому вопросу: в какой момент СССР свернул с одной исторической траектории на другую.
1. Черненко показан не “умирающим компромиссом”, а носителем альтернативыОбычно в массовом восприятии Черненко — это почти пауза между Андроповым и Горбачёвым, некая слабая переходная фигура. Но здесь акцент иной: он изображён как представитель силы, которая пыталась не просто удержать аппарат, а изменить идеологический и политический вектор. Это важно. Потому что тогда борьба за пост Генсека превращается в нечто большее, чем дворцовая интрига. Она становится похожа на развилку в сложной системе, как в программировании: одно маленькое управленческое решение потом меняет поведение всей архитектуры. Так и здесь — кто именно контролирует секретариат, кто ведёт Политбюро, кто формулирует идеологическую рамку, тот в конечном счёте влияет на весь дальнейший “код” государства.
2. Горбачёв представлен как мастер политической мимикрииОдна из центральных мыслей — Горбачёв победил не потому, что был самым сильным, а потому, что оказался самым пластичным. Это любопытно и психологически, и философски. Есть люди-системы, а есть люди-интерфейсы. Первые несут жёсткое содержание, вторые умеют отражать ожидания среды. По версии Спицына, Горбачёв был именно таким интерфейсом: - при одних обстоятельствах — реформатор; - при других — лояльный партийный аппаратчик; - при необходимости — почти “сталинист” в риторике. Это напоминает нейросеть, которая не “верит” в ответ, а статистически угадывает наиболее выигрышную форму реакции на контекст. В политике такая способность даёт колоссальное преимущество. Но в ней же скрыта и проблема: если человек слишком хорошо адаптируется ко всему, то трудно понять, где у него собственное ядро.
3. Важнейшая линия лекции — пересмотр роли сталинского наследияНаиболее сильный сюжет в беседе — это восстановление Молотова в партии и обсуждение возможного восстановления Кагановича и Маленкова. Для автора это не символический жест, а признак возможного пересмотра хрущёвской модели памяти о Сталине. Здесь чувствуется очень глубокая историческая мысль: власть держится не только на институтах, но и на мифе о собственной преемственности. Если Черненко действительно пытался вернуть в официальный контур фигуры старой большевистской элиты, это означало не просто кадровый жест, а попытку заново переопределить источник легитимности. Иными словами, речь шла бы о переходе от линии: “послесталинский СССР исправил ошибки прошлого” к линии: “послесталинский СССР сам ошибся, отказавшись от части собственного фундамента”. Это уже почти не аппаратная, а мировоззренческая революция.
4. Экономическая реформа при Черненко подана как предыстория перестройкиЗдесь лекция особенно интересна. Спицын не принимает упрощённую схему, где перестройка появляется внезапно с приходом Горбачёва. Напротив, он показывает, что дискуссии о реформе хозяйственного механизма шли раньше, и в этом смысле Горбачёв не создал процесс с нуля, а скорее оседлал уже существующий поток. Это напоминает исторический закон: идеи редко возникают в момент объявления. Как правило, они долго бродят в виде рабочих групп, экспертных комиссий, полуоформленных предложений, аппаратных записок. Политический лидер часто не столько изобретает новую реальность, сколько становится лицом уже созревшего процесса. Но здесь есть тонкая грань. Одно дело — осторожно реформировать систему. Другое — запустить цепную реакцию, после которой система перестаёт быть собой. Как в биологии: терапия и мутация иногда начинаются с одной и той же молекулы, но заканчиваются разными судьбами организма.
5. Болезнь Черненко как политический факторВ лекции много внимания уделено состоянию здоровья Черненко и обстоятельствам его отпуска. Это подаётся почти как детективная линия. Но даже если вынести за скобки спорные предположения, сам факт важен: в позднесоветской системе биология лидеров стала частью большой политики. Это печальная особенность геронтократии: когда институты слабеют, возраст и здоровье отдельных фигур начинают влиять на судьбы огромной страны. Не идея решает, а чей организм дольше выдержит. Не стратегический спор, а медицинский прогноз становится тайным политическим календарём. В этом есть почти античная трагедия. Огромная сверхдержава, обладающая ядерным арсеналом, промышленностью, идеологией, союзами — и при этом её вектор в значительной степени зависит от бронхолёгочного состояния конкретного человека. История иногда оказывается менее рациональной, чем нам хочется.
6. Военный конфликт как часть общей борьбыСюжет с Огарковым показывает, что борьба шла не только по партийной, но и по военной линии. Это особенно важно, потому что в СССР армия не была просто инструментом государства — она была одним из столпов всей конструкции. Если использовать аналогию из инженерии, государство держалось на нескольких несущих балках: - партийный аппарат, - хозяйственное управление, - силовой контур, - идеологическая легитимность. И когда трещины одновременно пошли по нескольким балкам, система стала особенно уязвимой. Поэтому борьба вокруг Генштаба и Минобороны — не периферийная деталь, а часть общего кризиса управляемости.
7. Главная мысль лекции: Горбачёв пришёл к власти не как очевидный наследник, а как победитель в сложной среде неопределённостиЭто, пожалуй, ключевой практический вывод. В этом видео Горбачёв показан не как человек, которого “все вели к вершине” по прямой линии, а как фигура, которая: - долго оставалась спорной, - вызывала сопротивление, - лавировала между группами, - использовала слабости противников, - и усиливалась по мере физического ослабления альтернативных центров силы. То есть его восхождение — это не судьба, а комбинация: - аппаратной техники, - личной гибкости, - деградации старой элиты, - институциональной усталости системы.
Итоговый смыслЕсли смотреть шире, беседа говорит о вечном: историю часто меняют не самые глубокие, а самые адаптивные. Не те, кто громче всех говорит о принципах, а те, кто лучше всех считывает момент. Но в этом и трагедия: адаптивность полезна для захвата власти, но не всегда достаточна для созидания будущего. Есть ещё один важный пласт. Люди нередко влюбляются в ярлыки: “реформатор”, “сталинист”, “аппаратчик”, “консерватор”. Но реальность почти всегда сложнее. В политике идеологии нередко используются как маски, а не как сущность. И потому мудрость исторического анализа — не верить риторике буквально, а смотреть, какие решения стоят за словами. И, возможно, самый интересный вопрос после этой лекции звучит так: истина о политике скрыта в убеждениях действующих лиц — или в тех масках, которые они выбирают в нужный момент?