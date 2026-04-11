Цифровой концлагерь в ЕС Очередная политическая кампания для продвижения Chat Control
Основатель Telegram Павел Дуров публично обвинил Европейскую комиссию в том, что та использует подконтрольные НПО и лояльные медиа для создания образа Telegram как «криминальной платформы».
По мнению Дурова, конечная цель этой кампании — оправдать тотальную цифровую слежку (проект «Chat Control» — мы уже подробно рассказывали об этой инициативе, да и Дуров нападает на него не в первый раз) и максимально расширить регуляторное давление через Акт о цифровых услугах (DSA).
Кто стоит за атакой
▪️В центре скандала — организация AI Forensics, европейская НПО, чья работа финансируется как институтами ЕС, так и фондами, связанными с Open Society Foundations Джорджа Сороса.
▪️Именно AI Forensics опубликовала в апреле 2026 года доклад, где Telegram назван «хабом для организации и тиражирования незаконного контента», и призвала Еврокомиссию присвоить мессенджеру статус «очень крупной платформы» (VLOP) по DSA — что автоматически означает резкое ужесточение надзора, требования к алгоритмической прозрачности и обязательную «оценку рисков» под контролем Брюсселя.
▪️Этот нарратив немедленно подхватили крупнейшие европейские издания — El País, Der Spiegel, Wired — и агентство AFP, чьи материалы в свою очередь растиражировала французская пресса.
Ключевой тезис доклада соросовского НПО AI Forensics звучит внешне нейтрально: «Другие социальные сети служат источником сырого материала, а Telegram — хабом для его организации и распространения». Иными словами: Telegram объявляется проблемой уже за то, что его пользователи могут обсуждать в закрытых группах контент, опубликованный на других платформах.
Логика, доведённая до конца, означает: любой закрытый чат, где пересылаются ссылки или скриншоты из TikTok или Snapchat, становится потенциальным объектом регуляторного вмешательства.
Это ни что иное, как политическая заготовка под «Chat Control»: инициативу ЕС, которая в разных итерациях предусматривала массовое сканирование частной переписки и вложений, в том числе в зашифрованных мессенджерах. Европейский парламент заблокировал наиболее агрессивную версию закона в марте 2026 года, однако переговоры по «Chat Control 2.0» не остановлены: ряд правительств ЕС продолжает добиваться «добровольного» тотального сканирования.
©️Механизм отработан: НПО выпускает доклад, аффилированные медиа его усиливают, и к моменту политического голосования в Брюсселе «общественный консенсус» уже сформирован.
Критика Telegram за слабую модерацию и отказ сотрудничать с властями государств по части распространения насильственного контента — разговор отдельный и по существу частично обоснованный. Но использование этих реальных проблем как рычага для внедрения инфраструктуры массового контроля над всеми закрытыми чатами — совсем другая история.
И, учитывая, что общественное мнение готовят не только докладами про Telegram, но и запугивают «российской угрозой», уголовными делами против политиков, критикующих миграционную повестку в ЕС и т.д., нет сомнения, что тотальную цифровую слежку в том или ином виде внедрят уже в самое ближайшее время.
ЕС #ИИ #НКО #медиатехнологии
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Павел Дуров обвиняет Еврокомиссию в политически мотивированной кампании против Telegram. - По версии автора, цель этой кампании — подготовить общественное мнение к внедрению Chat Control и усилению давления через DSA. - В центре истории находится НПО AI Forensics, которая выпустила доклад, представляющий Telegram как площадку для организации и распространения незаконного контента. - AI Forensics, как утверждается в статье, финансируется структурами ЕС и фондами, связанными с Open Society Foundations. - После публикации доклада его тезисы быстро распространили крупные европейские медиа: El País, Der Spiegel, Wired, AFP. - Один из ключевых тезисов доклада: другие соцсети производят “сырой материал”, а Telegram выступает хабом для его систематизации и распространения. - Автор статьи считает, что такая логика создает основу для признания опасными закрытых чатов и групп, где обсуждается контент с других платформ. - Это подается как политическая подготовка к легитимации массового сканирования переписки, включая зашифрованные мессенджеры. - Отмечается, что наиболее жесткая версия Chat Control была заблокирована Европарламентом в марте 2026 года, но работа над новыми версиями продолжается. - Автор признает, что у Telegram есть реальные проблемы с модерацией, но считает недопустимым использовать их для построения инфраструктуры тотального цифрового контроля. - Общий вывод статьи: в ЕС якобы формируется механизм, где НПО + медиа + политические институты совместно создают общественный запрос на усиление слежки.
Подробный выводВ этой статье важно отделить эмоциональную рамку от содержательного ядра. Формула “цифровой концлагерь” — это не аналитический термин, а мобилизационная метафора. Она сразу задаёт восприятие: не просто спор о регулировании платформ, а борьба между свободой и системой тотального контроля. Такая риторика сильна политически, но аналитически требует осторожности. Когда язык становится предельно драматичным, он иногда не столько проясняет, сколько цементирует заранее выбранную картину мира. При этом за резкой формой здесь действительно лежит серьёзный и небеспочвенный вопрос: может ли борьба с преступным контентом стать предлогом для создания технической и правовой инфраструктуры массового наблюдения? История показывает, что это не фантазия. Государства почти всегда стремятся расширять инструменты контроля, особенно когда могут оправдать это защитой детей, борьбой с терроризмом, экстремизмом или дезинформацией. В этом смысле статья касается не только Telegram и не только ЕС — она поднимает старую как политика проблему: где заканчивается безопасность и начинается нормализация вторжения в частную жизнь. Здесь работает интересная аналогия с нейросетями и вообще с цифровыми системами. Алгоритм, однажды обученный распознавать “опасные паттерны”, неизбежно начинает тянуться к расширению области применения. Сначала он ищет очевидное нарушение, затем “пограничный риск”, потом “контекст”, потом “сеть связей”. Так и регуляторика: сначала речь идёт о конкретных преступлениях, затем о платформах, где они “организуются”, затем о закрытых пространствах, где обсуждаются материалы, затем о самом факте закрытости как подозрительном признаке. Это почти машинная логика бюрократии: если проблема частично скрыта, значит, надо увеличить прозрачность; если прозрачности не хватает, надо ослабить приватность. В пределе такая логика действительно может привести к тому, что само право на закрытую коммуникацию начнет восприниматься как аномалия. Статья также указывает на важный механизм современного политического производства истины: НПО → экспертный доклад → медийное усиление → политическое решение. Это не обязательно заговор. Часто это просто способ функционирования власти в позднем либеральном обществе, где прямое давление заменяется “экспертным консенсусом”. Но здесь и кроется проблема: когда один и тот же тезис одновременно проходит через квази-независимую экспертизу, журналистику и регуляторную среду, у общества возникает ощущение объективности, хотя на деле мы имеем дело не с истиной в чистом виде, а с координированной рамкой интерпретации. Это не значит, что доклады ложны, но значит, что их нельзя принимать как нейтральную реальность без анализа интересов, источников финансирования и политического контекста. Впрочем, чтобы не впасть в зеркальный догматизм, надо признать и другое: Telegram действительно часто становится средой, где слабая модерация облегчает распространение насильственного, экстремистского или криминального контента. Игнорировать это — значит идеализировать платформу так же слепо, как её противники иногда демонизируют её. Мы вообще часто влюбляемся не в реальность, а в её символ. Для одних Telegram — символ свободы, для других — символ беззакония. Но реальность почти всегда сложнее: платформа может одновременно быть и инструментом свободной коммуникации, и средой для злоупотреблений. Вопрос не в том, есть ли проблема, а в том, какую цену общество готово заплатить за её решение. И вот здесь мы приходим к центральной развилке. Если для борьбы с частью преступлений требуется создать систему сканирования всей частной переписки, то это уже не просто регулирование платформы, а изменение самой антропологии цифровой жизни. Частная коммуникация перестаёт быть пространством презумпции невиновности и становится пространством превентивного досмотра. Это как если бы государство, чтобы ловить преступников, поставило камеры не только на улицах, но и в каждой кухне — ведь именно на кухне, как известно, люди иногда обсуждают опасные вещи. Технически возможно. Политически объяснимо. Этически — крайне тревожно. Особенно показательно, что статья связывает вопрос не только с Telegram, но и с более широкой атмосферой: “российская угроза”, миграционная тема, уголовные дела против неудобных политиков. Даже если эта связка местами подана публицистически, сама мысль заслуживает внимания: режимы контроля редко вводятся из одной причины, чаще они строятся на накоплении страхов. Страх — это универсальный растворитель гражданских границ. Когда общество долго держат в состоянии тревоги, оно начинает путать безопасность с подчинением, а прозрачность — с добродетелью. Тогда тот, кто защищает приватность, уже не выглядит носителем прав, а начинает выглядеть почти подозрительно. С практической точки зрения вывод такой: 1. Опасения по поводу Chat Control нельзя списывать как паранойю — риск реального расширения слежки существует. 2. Демонизация Telegram сама по себе не доказывает заговора, но может быть частью политической стратегии давления. 3. Проблемы Telegram реальны, и честный анализ должен это признавать. 4. Главная угроза не в критике одной платформы, а в создании прецедента, при котором закрытая цифровая коммуникация в принципе теряет неприкосновенность. 5. Обществу важно обсуждать не только “как бороться с незаконным контентом”, но и какие границы власть не должна пересекать даже во имя благих целей. Если смотреть глубже, это спор не просто о мессенджерах. Это спор о том, кем человек считается в цифровую эпоху: свободным субъектом, за которым наблюдают только при наличии оснований, или потенциальным риском, которого нужно сканировать по умолчанию. Разница между этими моделями — почти цивилизационная. И, возможно, самый трудный вопрос здесь не в том, врут ли НПО, манипулируют ли медиа или лицемерят ли политики. Глубже другое: может ли общество сохранить свободу, если ради защиты от зла оно привыкает жить так, будто каждый уже немного подозреваемый?