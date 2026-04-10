«Стрелы» снова в тренде? В концерне «Калашников» заявили, что отгрузили очередную партию зенитных управляемых ракет 9М333 для ЗРК «Стрела-10» в адрес государственного заказчика в рамках контрактных обязательств на 2026 год.

О ЗРК «Стрела-10» не было слышно довольно давно. Они, конечно, используются, но ограничения по дальности сужают зону применения. У этого комплекса радиус поражения целей составляет 5 км, и это сказывается на эффективности. Те же «Панцири» в этом вопросе намного практичнее и результативнее.

Но сейчас ситуация иная: основным ударным средством ВСУ стали дроны, летящие на очень низких высотах, что вывело на первый план ЗРК ближнего радиуса действия. И даже ЗРК «Стрела-10» находит активное применение.

Для обеспечения всего фронта и зоны вне боевых действий требуется довольно много и зенитно-ракетных комплексов, и ракет к ним, а произвести их здесь и сейчас без предварительного заказа и финансирования просто нереально.

Да и для решения всей проблемы налетов украинских формирований нужен комплексный подход, начиная от внедрения средств акустической разведки и насыщения территорий маневренными огневыми группами. И в случае последних это значит не просто выставить людей с пистолетами, а обеспечить их и пулеметами, и дронами-перехватчиками.

@rybar