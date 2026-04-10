«Стрелы» снова в тренде?
«Стрелы» снова в тренде? В концерне «Калашников» заявили, что отгрузили очередную партию зенитных управляемых ракет 9М333 для ЗРК «Стрела-10» в адрес государственного заказчика в рамках контрактных обязательств на 2026 год.
О ЗРК «Стрела-10» не было слышно довольно давно. Они, конечно, используются, но ограничения по дальности сужают зону применения. У этого комплекса радиус поражения целей составляет 5 км, и это сказывается на эффективности. Те же «Панцири» в этом вопросе намного практичнее и результативнее.
Но сейчас ситуация иная: основным ударным средством ВСУ стали дроны, летящие на очень низких высотах, что вывело на первый план ЗРК ближнего радиуса действия. И даже ЗРК «Стрела-10» находит активное применение.
Для обеспечения всего фронта и зоны вне боевых действий требуется довольно много и зенитно-ракетных комплексов, и ракет к ним, а произвести их здесь и сейчас без предварительного заказа и финансирования просто нереально.
Да и для решения всей проблемы налетов украинских формирований нужен комплексный подход, начиная от внедрения средств акустической разведки и насыщения территорий маневренными огневыми группами. И в случае последних это значит не просто выставить людей с пистолетами, а обеспечить их и пулеметами, и дронами-перехватчиками.
@rybar
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Ракеты 9М333 для ЗРК «Стрела-10» продолжают поставляться: «Калашников» отгрузил очередную партию по контрактам на 2026 год. - «Стрела-10» не исчезла, а вернулась в актуальную нишу: хотя комплекс давно не был в центре внимания, он сохраняет применимость. - Главное ограничение комплекса — малая дальность: радиус поражения около 5 км, что сужает спектр задач. - На фоне более универсальных систем вроде «Панциря» «Стрела-10» выглядит слабее, если смотреть на борьбу с более сложными и дальними целями. - Но изменился характер угрозы: массовое применение низколетящих дронов повысило ценность ЗРК ближнего радиуса. - Спрос на такие системы растет из-за масштабности задачи: нужно прикрывать не только фронт, но и тыловые зоны. - Производство ПВО нельзя резко нарастить мгновенно: нужны заранее размещенные заказы, финансирование, производственные циклы. - Одними ЗРК проблему не решить: нужен комплексный подход — акустическая разведка, мобильные огневые группы, пулеметы, дроны-перехватчики.
Что здесь важно по сутиТекст поднимает довольно практичный вопрос: не “модны” ли снова старые системы, а изменился ли сам контекст войны. И это, пожалуй, ключ к пониманию. В военном деле техника редко бывает просто “устаревшей” или “современной” в абсолютном смысле. Чаще она бывает уместной или неуместной для конкретной среды угроз. Это похоже на инструменты в мастерской: молоток не хуже шуруповерта — он просто нужен для другой задачи. Так и здесь: если противник массово использует дешевые, низколетящие, труднообнаружимые дроны, то внезапно системы ближнего радиуса, которые казались вторичными на фоне более мощных комплексов, снова становятся востребованными.
Аналитический разбор
1. Почему «Стрела-10» снова может быть актуальнаРаньше акцент часто смещался в сторону более “всеядных” и мощных комплексов — тех, что могут работать по широкому спектру целей и на больших дистанциях. Логика понятна: лучше перехватить угрозу раньше и дальше. Но война — не лаборатория, а среда адаптации. Когда в небе начинает доминировать не дорогая авиация, а массовый рой дешевых БПЛА, особенно летящих на предельно малых высотах, возникает другой баланс эффективности. Для таких угроз важны: - быстрая реакция; - плотность размещения средств ПВО; - возможность прикрытия локальных участков; - стоимость перехвата относительно стоимости цели. И вот тут старые решения могут обрести новую жизнь. Не потому, что они внезапно стали “лучше”, а потому что реальность подстроила спрос под их сильные стороны.
2. Ограничения никуда не делисьПри этом текст справедливо отмечает слабое место «Стрелы-10» — небольшую дальность поражения. Это не мелочь, а фундаментальное ограничение. Пять километров — это немного. Такая система работает уже в зоне, где угроза находится близко. Значит, она хороша как последний или предпоследний рубеж, но не как универсальное решение. Именно поэтому сравнение с «Панцирем» выглядит уместным. Более дальнобойные и многофункциональные комплексы дают иную глубину обороны. Но и здесь есть важный нюанс: невозможно закрыть огромную территорию только дорогими и сложными системами. Это экономически, организационно и производственно тяжело. Иначе говоря, «Панцирь» и «Стрела-10» — не столько конкуренты, сколько элементы разных уровней обороны. В сложной системе важна не идеальная единица, а правильная архитектура эшелонирования.
3. Дроны изменили логику ПВОСовременная война в этом смысле напоминает эволюцию в биологии. Когда меняется среда, выживает не “самый сильный”, а лучше приспособленный. Массовые дроны — это вызов не только военный, но и почти философский: они ломают старую иерархию угроз. Раньше ПВО проектировалась прежде всего под самолеты, вертолеты, крылатые ракеты. Теперь значительную долю нагрузки создают дешевые, низкоскоростные, низколетящие, часто малозаметные аппараты. Уничтожать их дорогой ракетой большой системы — зачастую тактически возможно, но стратегически не всегда разумно. Это проблема несоответствия цены и цели. Поэтому возвращается интерес ко всему, что может: - быстро закрывать ближнюю зону; - масштабироваться по количеству; - быть развернутым в большом числе точек.
4. Почему автор говорит о комплексном подходеЭто, пожалуй, самая зрелая мысль в тексте. Проблема дронов не решается одной “чудо-системой”. Война вообще редко терпит монорешения. Если говорить языком системного мышления, налеты БПЛА — это не одна цель, а цепочка процессов: 1. обнаружение; 2. классификация; 3. сопровождение; 4. выбор средства поражения; 5. перехват; 6. повторное прикрытие на случай прорыва. Если провален первый этап — даже лучший ЗРК может оказаться бесполезен. Поэтому упоминание акустической разведки неслучайно. Низколетящий дрон может быть сложнее заметить традиционными средствами, но его можно выявлять по звуку, по сигнатурам, по совмещению разных каналов обнаружения. Это напоминает нейросетевой подход: одна модель редко дает идеальный результат, но ансамбль слабых и разных инструментов часто работает надежнее. Так и здесь — радар, акустика, визуальное наблюдение, мобильные группы, РЭБ, дроны-перехватчики, ближние ЗРК в сумме создают более устойчивую систему.
5. Важный экономический аспектФраза о том, что “произвести здесь и сейчас без предварительного заказа и финансирования просто нереально”, звучит почти банально, но в ней скрыта жесткая материальная правда. В общественном восприятии вооружение часто мыслится как нечто, что можно “приказать сделать”. Но промышленность живет циклами: - нужно сырье; - нужны комплектующие; - нужны производственные линии; - нужны специалисты; - нужны испытания; - нужна логистика. Это как с организмом: нельзя потребовать от мышцы вырасти мгновенно в момент нагрузки, если до этого не было тренировок и питания. Военная промышленность — тоже форма накопленной способности. И здесь текст справедливо указывает: если угроза становится массовой, то ответ должен быть не ситуативным, а заранее структурированным.
Что можно поставить под вопросЧтобы не впадать в некритичное принятие текста, важно отметить несколько моментов: - Утверждение о практичности «Панциря» по сравнению со «Стрелой-10» в целом логично, но зависит от конкретного сценария, плотности целей, стоимости перехвата и наличия боекомплекта. - Сам по себе факт поставки ракет еще не означает, что «Стрела-10» станет массовым или решающим инструментом. - Эффективность против дронов определяется не только дальностью, но и: - вероятностью захвата цели, - устойчивостью к помехам, - временем реакции, - качеством внешнего целеуказания, - стоимостью применения. - Мобильные огневые группы тоже не панацея: без связи, координации, сенсоров и нормального вооружения они легко превращаются в символический, а не реальный рубеж. То есть сам тезис “старое снова в тренде” красив, но несколько упрощает реальность. Вернее было бы сказать так: старые системы получают новую операционную нишу в изменившейся среде угроз.
Подробный выводГлавная мысль текста не в том, что «Стрела-10» внезапно стала выдающимся комплексом, а в том, что война изменила критерии полезности. Это важный и довольно универсальный принцип: то, что казалось второстепенным в одной эпохе, может стать востребованным в другой, если меняется структура задачи. «Стрела-10» остается системой с заметными ограничениями — прежде всего по дальности. Она не заменяет более современные и дальнобойные средства ПВО. Но в условиях массового применения низколетящих БПЛА ее ниша снова становится значимой. Не как символ возвращения прошлого, а как пример того, что в реальности ценится не абстрактная “новизна”, а соответствие конкретной угрозе. Еще глубже здесь видна одна почти философская вещь: люди часто мыслят категориями линейного прогресса — новое всегда лучше старого. Но и в технике, и в истории, и в человеческой психике все сложнее. Иногда нечто “старое” не умирает, а просто ждет момента, когда среда снова сделает его уместным. Как некоторые идеи в философии, как забытые практики в психологии, как простые навыки в жизни, которые кажутся банальными, пока не наступает кризис. Практический вывод из текста я бы сформулировал так: - ближняя ПВО вновь критически важна; - массовость угрозы требует массовости средств ответа; - дорогие комплексы не могут в одиночку закрыть все небо; - защита от дронов должна быть эшелонированной и многослойной; - производственная готовность формируется заранее, а не в момент опасности; - наиболее реалистичен не поиск одного “идеального оружия”, а сборка рабочей системы из разных по классу решений. И, возможно, это касается не только ПВО. Очень часто в жизни побеждает не самое красивое и не самое современное решение, а то, которое адекватно моменту, масштабу проблемы и цене ошибки. И тогда остается открытый вопрос: истина о “эффективности” любой системы — это ее технические характеристики сами по себе или ее способность оказаться нужной именно в тот момент, когда меняется сама природа реальности?