Прорывы в будущее! Подробный анонс фестиваля / Егор Яковлев и Дмитрий Пучков
18–19 апреля 2026 года в Набережных Челнах пройдёт XXII фестиваль «Цифровой истории»! Лекции, автограф-сессии, интерактивные выставки и шоу реконструкторов. Егор Яковлев, Алексей Исаев, Василий Новиков и многие другие любимые вами спикеры выступят с интереснейшими докладами. Специальные гости — гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин и актёр Владимир Гостюхин. Ждём вас, друзья!
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео анонсируется новый фестиваль «Цифровая история». - Место проведения — Набережные Челны, при участии компании КАМАЗ. - Тема фестиваля — «Прорыв в будущее». - Даты проведения — 18 и 19 апреля. - Основная площадка — драматический театр города Набережные Челны. - Гостей ждут: - лекции, - книжная ярмарка, - выставка автомобилей КАМАЗ, - шоу реконструкторов, - музыкальная программа, - экскурсии, - творческие встречи.
Программа первого дня- Ксения Чепикова — о Дмитрии Менделееве и мифах вокруг периодической таблицы. - Кирилл Назаренко — о научно-исследовательском судне «Витязь» и изучении океана. - Василий Новиков — лекция «Явление Руси», о выходе страны на арену мировой истории в IX–X веках, с опорой на новые археологические данные. - Борис Кипнис — о Петре I и его роли в превращении России в великую державу. - Алексей Исаев — о том, как Красная армия сорвала Блицкриг и победила в войне. - Сергей Когогин, генеральный директор КАМАЗа, — специальное выступление.
Программа второго дня- Александр Поволоцкий — о советском враче, победившем чуму. - Никита Попов — история искусственного спутника Земли. - Анастасия Кругликова — о главных русских изобретениях XIX–XX веков. - Рустем Вахитов — лекция о советской культуре и презентация книги. - Дмитрий Пучков — о том, как русская литература завоевала мир, с примерами Пушкина, Тургенева, Достоевского, Толстого и Чехова. - Завершит фестиваль Владимир Гостюхин — с творческим вечером, приуроченным к его юбилею.
Дополнительно- Музыкальная часть с участием Эльмиры Калимуллиной. - Отмечается, что в следующем году проекту исполняется 10 лет.
Подробный выводВ данной беседе фестиваль представлен не просто как набор лекций, а как попытка собрать в одном пространстве историю, науку, культуру, технику и живое человеческое общение. Это важный момент: история здесь понимается не как пыльный архив, а как инструмент ориентации в настоящем и будущем. Даже само название — «Прорыв в будущее» — символично. Оно показывает, что разговор о прошлом не обязательно обращён назад. Напротив, через понимание пути цивилизации человек лучше видит, куда движется общество сейчас. Есть и другой слой. Выбор Набережных Челнов и сотрудничество с КАМАЗом тоже не случаен. Это соединение гуманитарного знания и индустриального символа страны. И в этом есть почти философская метафора: культура и производство часто искусственно разводят по разным полюсам, будто одно — про дух, а другое — про железо. Но в реальности цивилизация строится именно на их связи. Без инженерии не было бы мощи государства, без культуры — не было бы смысла этой мощи. Фестиваль, судя по анонсу, как раз пытается удержать оба измерения сразу. Сама программа выстроена широко и даже мировоззренчески. Здесь есть: - наука — Менделеев, космос, медицина, изобретения; - государственная история — Пётр I, Великая Отечественная война, становление Руси; - культура — советское искусство, русская литература; - техника и индустрия — КАМАЗ, выставка машин, фигура Когогина; - живая память — творческий вечер Гостюхина. Такой состав показывает, что организаторы хотят не просто сообщить факты, а создать целостное историческое переживание. Это похоже на работу хорошей нейросети: ценность возникает не в отдельных узлах, а в связях между ними. Лекция о Менделееве рядом с рассказом о Руси, затем разговор о войне, литературе и советской культуре — всё это формирует более объёмную картину национального опыта. Особенно заметен акцент на развенчании мифов. В видео несколько раз подчеркивается, что многие темы окружены легендами, спорами, упрощениями. Это касается Менделеева, Петра I, причин победы в войне. Такой подход ценен, потому что общественное сознание часто любит не реальность, а удобный образ реальности. Это касается и истории, и личной жизни: человек нередко привязывается не к фактам, а к эмоционально приятной конструкции. Поэтому исторический разговор становится не только просветительским, но и воспитательным — он учит выдерживать сложность мира. Отдельно выделяется блок о русской литературе. Здесь мысль особенно сильна: литература показана как форма культурного влияния России на мир. Не через силу, а через глубину переживания, психологизм, нравственный масштаб. Упоминание многочисленных экранизаций Достоевского в разных странах хорошо иллюстрирует, что подлинное искусство выходит за пределы языка и территории. Это важное напоминание: культурная сила народа часто менее заметна, чем политическая или военная, но её действие бывает куда более длительным. Не менее интересна линия советского опыта — от покорения космоса и медицины до культуры. Здесь чувствуется стремление показать СССР не только через привычные идеологические споры, а как период мощного цивилизационного рывка. Конечно, любой такой взгляд частичен, и в этом смысле полезно сохранять внутреннюю трезвость: ни слепое восхищение, ни автоматическое отрицание не дают полноты. Но сам жест важен — попытка увидеть в прошлом не карикатуру, а реальную сложность. Практически фестиваль выглядит как большое просветительское событие для самой широкой аудитории: - для тех, кто любит историю; - для семей с детьми; - для людей, интересующихся наукой и техникой; - для тех, кому важна культурная среда; - для зрителей, которым интересны не только лекции, но и атмосфера, встречи, музыка, выставки. И в этом, пожалуй, его главная сила. Знание здесь подаётся не как экзамен, а как праздник смысла. А это сегодня редкость. Современный человек часто живёт в режиме рассеянного внимания: короткие ролики, обрывки новостей, мгновенные мнения. На таком фоне двухдневный фестиваль, где люди собираются ради вдумчивого разговора о науке, истории и культуре, выглядит почти как акт сопротивления поверхностности.
ИтогФестиваль в анонсе предстает как масштабная культурно-просветительская площадка, где прошлое осмысляется как ресурс будущего. Его идея строится на соединении истории, науки, литературы, техники и живого человеческого присутствия. Это не просто афиша мероприятий, а приглашение к более цельному взгляду на страну, её путь и её культурную энергию. И, возможно, самый интересный вопрос здесь такой: если будущее действительно рождается из того, как мы понимаем прошлое, то какую именно историю мы выбираем нести с собой дальше — удобную или подлинную?