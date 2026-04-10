Он сказал: «Поехали…»

После того, как Юрий Левитан торжественно сообщил о полете космического корабля «Восток», страна наполнилась ликованием. Незнакомые люди обнимались, поздравляли друг друга. Появились самодельные, наспех нарисованные плакаты: «Москва – космос. Ура!», «Мы первые!» «Юрий Гагарин! Слава!». Из окон летели музыкальные аккорды. У газетных киосков толпились огромные очереди. Все были объединены подвигом обаятельного парня с открытой улыбкой из деревни под Гжатском.

Советский Союз был страной героев. Они были повсюду – на фронтах, заводах, фабриках, стройках, колхозных полях. Их чтили, им подражали. Все было, как в песне: «Мы все добудем, поймем и откроем: / Холодный полюс и свод голубой. / Когда страна быть прикажет героем, / У нас героем становится любой…»

Но Гагарин был особым героем – первым человеком в космосе! А космос был тогда чем-то волшебным, недосягаемым. Его представляли каждый по-своему, им восторгались. С замиранием сердца ждали, когда на поверхность неведомой планеты ступит нога человека. И не было никаких сомнений, что им будет посланец великой России.

Гулянья в городах и весях огромной державы кипели до ночи. На митингах с красными флагами и транспарантами славили не только Гагарина, но и коммунистическую партию, организатора и вдохновителя всех великих побед. Поэт Евгений Долматовский писал: «Начался этот подвиг от залпа “Авроры”, / От огней в Ильичевых лукавых глазах. / Нашим стартом к неведомым звездным просторам / Были звезды на шапках и на картузах….»

На полет Гагарина многие литераторы отозвались цветистыми спичами. А создатель «Тихого Дона» и «Поднятой целины» Михаил Шолохов ограничился коротким (но каким!), восклицанием: «Вот это да! И тут уж больше ничего не скажешь, немея от восхищения и гордости перед фантастическим успехом родной отечественной науки».

В то время страна ждала прихода коммунизма. Его описание было сладким, упоительным, похожим на сказку, и все как-то по-детски верили в грядущее счастье. Долгожданный полет человека в космос народ счел его предвестником: сначала космос, следом за ним – коммунизм. Он же сказал – «Поехали…»

Через два дня после возвращения из космоса, Гагарина встречали в аэропорте Внуково. Был яркий, солнечный день – под стать событию. Когда он шел по красной ковровой дорожке рапортовать главе СССР Никите Сергеевичу Хрущеву о выполненном задании, у него развязался шнурок на ботинке. Но наклоняться и завязывать было некогда – его ждала вся страна.

Через пару минут Хрущев стиснул Гагарина в объятиях. Потом, роняя слезы радости, сына прижала к себе мама Анна Тимофеевна. Церемония получилась трогательной, почти домашней…

Из очерка Константина Распевина «Самая счастливая»: «Когда это случилось, она хлопотала у плиты. Вбежала соседка и, всплеснув руками, испуганно сказала: “Аннушка, сынок твой… Юрий… в космосе летает…”

Они включили радио. Плотно сжав губы, Анна Тимофеевна слушала: “…Космонавт майор Гагарин, находясь над Южной Америкой, передал: “Полет проходит нормально, чувствую себя хорошо…”

Иногда, любуясь ладной фигурой сына в военном кителе, слушая, как он весело смеется, она робко спрашивала: “Юра, ну, как там у вас?» Лицо его становилось серьезным. Голос твердел: “Никогда не беспокойся обо мне, мама. Я советский летчик. Техника наша не подведет…”»

Песню «Знаете, каким он парнем был» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали через несколько лет после полета Гагарина. Но в апреле 1961 года о первом космонавте почти ничего не было известно. Его отец Алексей Гагарин лаконично поведал корреспонденту «Правды»: «Рос он трудолюбивым, скромным, хорошо учился, увлекался спортом, мастерил модели самолетов. Любил читать книги о летчиках Чкалове, Водопьянове, увлекался Жюль Верном, Циолковским, любил мечтать о будущих полетах к неведомым планетам…»

…Из Внукова кортеж направился на Красную площадь. Первым, в открытой «Чайке», увитой цветами, в окружении мотоциклистов, мчали Гагарин с супругой Валентиной и Хрущев. На них были устремлены миллионы глаз. А на человека с непроницаемым лицом, который ехал в конце колонны, никто не обращал внимания. Да и мало кто знал его в лицо. Это был главный космический конструктор Сергей Королев.

Над Октябрьской – ныне Калужской площадью кружил вертолет, он сбрасывал листовки с портретом Гагарина. Чтобы увидеть его самого, хотя бы на несколько секунд, люди заполняли балконы, залезали на фонарные столбы, крыши, деревья. В историю вошел человек, который, миновав оцепление, выскочил на трассу и бросил букет в машину Гагарина.

Такой же восторженной была только встреча летчиков Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова в июле 1937 года, когда они вернулись в столицу после беспосадочного перелета Москва – Северный полюс – Ванкувер. Улицы были завалены листовками и цветами, люди пели и плясали. Чкалов разрезал жаркий воздух в открытой машине вместе с женой Ольгой и сыном Игорем. Он был главным кумиром Гагарина.

…В 60-е годы заветной мечтой советских энтузиастов была догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока, масла и прочих продуктов. В СССР всего этого не хватало, но людей согревали мечты и дышащие оптимизмом лозунги. Одним из них был такой: «Держись, корова из штата Айова!». Вера в то, что Советский Союз, в конце концов, обгонит Америку и станет первой и самой счастливой державой в мире, горела в сердцах людей. И победа в космосе для многих была первой ласточкой в этом соревновании. По телевизору показали президента США Джона Кеннеди. Он был явно растерян…

Американцы запустили во Вселенную астронавта Джона Гленна только через 10 месяцев после Гагарина. Между прочим, представителя США опередил и второй советский космонавт – Герман Титов.

«У США не хватает ни времени, ни пространства. Первый человек на орбите оказался русским, – писал американский журнал Newsweek. – И что потом? Ракета на Марс? Русские не упустят шанса, когда в следующем году наступят благоприятные условия для запуска. Первый человек на Луне? Скорее всего, он будет с серпом и молотом».

Однако первым на поверхность Луны в июле 1969 года ступил Нил Армстронг. И в США посчитали, что взяли реванш у России. Но на самом деле он невозможен. Первым в космосе побывал Гагарин – это непреложный факт, повод для гордости и вечный рекорд.

Включаю старую запись. 12 апреля 1961 года. Говорит Левитан: «…Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника “Восток” является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич…”»

И радостно заходится сердце, словно это произошло сегодня.

Специально для Столетия

Валерий Бурт