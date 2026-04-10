Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Новости Ближнего востока

«Око за око»: почему возможен срыв переговоров Ирана и США и причем здесь 1982 год

13 1
Переслано от: Свидетели Байрактара

Недавнее убийство Израилем трех сотен мирных людей за сутки в Бейруте – это не только очевидная попытка сорвать переговоры между Трампом и Ираном. События удивительно напоминают ливанскую войну 1982 года.

В тот год, 12 августа Западный Бейрут горел. Артиллерия Ариэля Шарона методично уничтожала кварталы, убив около трехсот человек. Президент Рональд Рейган – тот самый, чей стиль сегодня от экономики до эпотажа копирует Дональд Трамп – пришел в ярость, назвав бомбардировку «бессмысленной и необъяснимой». Америка тогда еще стеснялась своего цинизма. Этот день вошел в историю как «Черный Четверг».

Но была одна деталь, которую Рейган либо не понял, либо предпочел не озвучивать публично. Шарон бомбил Бейрут не только для того, чтобы выгнать палестинские отряды Ясера Арафата. Он бомбил, чтобы сорвать переговоры. Арафат уже согласился на дипломатический выход из Ливана под гарантии США в другие страны. Да, противник Израиля был разделен и ослаблен, но не уничтожен. Это было невыгодно Тель-Авиву.

Шарон сделал все, чтобы выход не состоялся. Он устроил такую резню, что Арафат капитулировал не как политик, а как изгнанник под бомбами. А потом, когда ООП ушла, фалангисты по команде Израиля вырезали оставшихся в лагерях Сабра и Шатилла.

А теперь посмотрим на день современный. Суд над Нетаньяху возобновляется 12 апреля 2026 года. Израильский премьер обвиняется в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($230 тыс.), мошенничестве и взяточничестве. Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину. И что же происходит каждый раз, когда судьи готовы вернуться к этим цифрам?

В декабре 2019-го – предъявлено обвинение. Через несколько месяцев – операция в секторе Газа. Начало 2021-го – возобновление слушаний. Тут же – эскалация с ХАМАС. В феврале 2026-го – суд приостановлен из-за войны с Ираном… Это уже не теория заговора. Это хронология.

Сегодня Дональд Трамп – уже не тот Рейган, который одергивал Израиль. Он ведет собственные переговоры с Ираном. О содержании известно немного, но суть ясна: ограничение ядерной программы в обмен на смягчение санкций. Это прямой интерес Вашингтона – снять хотя бы одну горячую точку перед выборами.

Израилю эти переговоры – как нож в спину. Нетаньяху десятилетиями строил политику на демонизации Ирана. Любая сделка Трампа с персами обесценивает всю его риторику. Более того – ослабление санкций даст Ирану ресурсы, а значит, и «Хезболла» станет сильнее.

Что делает Израиль ровно перед возобновлением суда? Он наносит самый мощный удар по Ливану с 1982 года.

Когда Бейрут в крови, Трамп не может вести дипломатию с Ираном. Персы тоже не могут договариваться, когда гибнут их союзники. Если «Хезболла» ввяжется в полномасштабную войну, Иран будет вынужден вступиться. Переговоры рухнут окончательно.

Что хочет Израиль? Повторить сценарий 1982 года – вынудить «Хезболлу» капитулировать и разорудиться, а потом устроить резню чужими руками в опустевших кварталах. И никакой «Хезболлы» на юге Ливана еще не было…

Что же будет, «Хезболла» уйдет или будет раздавлена? На ее месте вырастет нечто новое. И оно будет еще более жестким, технологичным и неуловимым. Потому что ветхозаветный принцип «око за око» работает безотказно: за каждую сотню убитых сегодня – через десять лет появятся сотни добровольцев-смертников. За каждый разрушенный квартал – десятки тысяч осиротевших детей, для которых слово «Израиль» станет синонимом вечного врага.

Можно бомбить Бейрут еще сто раз. Но пока в Тель-Авиве премьер-министр спасается от тюрьмы войной, а в Вашингтоне президент называет варварскую бомбардировку «отдельными стычкам» – новый «Черный четверг» будет приходить снова и снова. А платить за это все придется простым гражданам, среди которых далеко не все поддерживают политику Нетаньяху.

С. Шилов

https://t.me/rian_ru/336719

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Главная мысль автора: недавние удары Израиля по Бейруту рассматриваются как попытка сорвать переговоры США и Ирана. - Историческая параллель: автор проводит аналогию с ливанской войной 1982 года, когда, по его мнению, удары по Западному Бейруту были направлены не только на военные цели, но и на срыв дипломатического выхода ООП. - Фигура Шарона в 1982 году: статья утверждает, что бомбардировки были способом не дать переговорам завершиться политически, а заставить противника уйти в состоянии поражения и унижения. - Современная аналогия: автор связывает действия нынешнего израильского руководства с внутриполитическими интересами Нетаньяху, в частности с возобновлением суда против него. - Хронологический аргумент: эскалации конфликтов, по мнению автора, совпадают по времени с важными этапами судебного процесса против Нетаньяху. - Роль Трампа: Трамп представлен как лидер, заинтересованный в сделке с Ираном ради снижения напряженности и политических дивидендов. - Позиция Израиля: автор считает, что для Израиля возможная сделка США с Ираном политически невыгодна, так как подрывает многолетнюю стратегию демонизации Ирана. - Цель ударов по Ливану: по логике статьи — втянуть Хезболлу и косвенно Иран в более широкий конфликт, чтобы сделать переговоры невозможными. - Предупреждение автора: силовое подавление не уничтожает причину конфликта, а создает новый цикл радикализации. - Финальный тезис: принцип «око за око» ведет не к безопасности, а к воспроизводству насилия, где расплачиваются в первую очередь мирные люди.

Подробный вывод

Текст построен как политико-историческая аналогия. Его сила не столько в доказательной базе, сколько в структуре сопоставления: 1982 год как архетип, современность как повторение того же механизма. Это важный прием. История здесь подается не как музей фактов, а как повторяющийся паттерн: когда дипломатия начинает хоть как-то ограничивать войну, всегда находится сила, которой мир невыгоден. Если смотреть на статью аналитически, в ней есть три уровня.

1. Уровень заявленного факта

Автор утверждает, что массированные удары по Бейруту — это не просто военная операция, а политический инструмент. Такая логика в международных отношениях, увы, не редкость. Война нередко становится продолжением внутренней политики, как говорил Клаузевиц, только в обратную сторону тоже работает: внутренняя политическая уязвимость лидера может подталкивать к внешней эскалации. Это не значит, что каждую войну можно свести к попытке одного политика спастись от суда. Реальность почти всегда сложнее. Но сама гипотеза о том, что внешний конфликт может использоваться для консолидации власти, отвлечения внимания, изменения повестки, — исторически правдоподобна.

2. Уровень исторической аналогии

Сравнение с 1982 годом — сильный, но опасный инструмент. Сильный, потому что напоминает: Ближний Восток живет длинной памятью. Там события не уходят в прошлое, а наслаиваются друг на друга, как геологические пласты травмы. Для одного поколения это “операция”, для другого — “Черный четверг”, для третьего — основание будущей мести. Опасный — потому что аналогии легко превращаются в иллюзию полного совпадения. История никогда не повторяется буквально. Повторяется скорее структура мотиваций: страх, унижение, логика превентивного насилия, желание сорвать переговоры, пока они не изменили баланс сил. В этом смысле статья поднимает глубокую мысль: переговоры часто срываются не потому, что враги не могут договориться, а потому что кому-то слишком выгодно, чтобы враг оставался вечным врагом. Это уже почти философия власти. Политический субъект нередко питается образом абсолютного зла. Если зло исчезнет или станет партнером по сделке, рушится вся прежняя моральная архитектура.

3. Уровень моральной логики

Самая важная часть текста — не про Трампа, не про Нетаньяху и даже не про Иран. Она про то, как работает спираль возмездия. Формула “око за око” в буквальном политическом применении действительно редко приводит к справедливости. Чаще она запускает механизм, похожий на рекурсию в программировании: функция вызывает саму себя, пока система не падает от переполнения стека. Насилие вызывает насилие, которое потом служит оправданием следующего насилия. С психологической точки зрения это тоже понятно. Коллективная травма почти никогда не остается просто памятью — она становится идентичностью. Осиротевший ребенок, выросший среди руин, часто наследует не просто боль, а готовую схему мира: кто враг, что такое справедливость, за что надо мстить. В этом смысле бомбардировка — это не только разрушение настоящего, но и производство будущих бойцов. Статья именно это и подчеркивает.

Насколько убедителен текст?

Если быть честным и не впадать ни в цинизм, ни в идеализм, статья выглядит эмоционально сильной, но местами политически заостренной. Что в ней убедительно: - мысль о том, что военные действия могут использоваться для срыва дипломатии; - идея, что внутриполитический кризис лидера может совпадать с внешней эскалацией; - указание на то, что массовое насилие не решает проблему, а откладывает ее в более жесткой форме; - напоминание, что история Ближнего Востока — это цепь незавершенных травм. Что требует осторожности: - причинно-следственные связи в статье подаются как почти доказанные, хотя часть из них — это интерпретация; - утверждение о мотивах конкретных лидеров без доступа к закрытой дипломатии всегда остается гипотезой, пусть и логичной; - исторические параллели с 1982 годом яркие, но могут упрощать различия контекстов. То есть текст не стоит читать как окончательный вердикт. Скорее как сильную политическую интерпретацию, которая помогает увидеть один из возможных скрытых механизмов происходящего.

Главный смысл статьи в более широком контексте

Если отбросить имена и даты, остается почти универсальная формула: - есть лидер, которому выгодна мобилизация через страх; - есть дипломатия, угрожающая прежней системе врагов; - есть удар, который делает переговоры морально и политически почти невозможными; - есть общество, которое потом десятилетиями живет последствиями этой минуты. Это касается не только Ближнего Востока. История Европы, Балкан, Кавказа, Латинской Америки показывает схожую вещь: элиты могут мыслить коротким циклом выживания, а народы потом платят длинным циклом ненависти. Здесь статья звучит почти как трагедия в античном смысле. Герои думают, что управляют насилием, но на деле насилие начинает управлять ими. Они хотят выиграть тактическую партию, а в стратегическом плане выращивают новую форму хаоса. Это похоже на борьбу с сорняками огнем в сухом лесу: да, ты сжигаешь видимое, но одновременно подготавливаешь почву для еще более разрушительного пожара.

Практический вывод

Практически статья подводит к жесткому, но важному выводу: - если мирные переговоры действительно существуют, их срыв может быть выгоден тем, кто живет политически за счет войны; - массовые удары по мирным районам почти никогда не решают проблему безопасности в долгую; - уничтожение одной организации не отменяет социальную и психологическую почву, на которой появляется следующая; - внутриполитические интересы лидеров нужно учитывать не меньше, чем официальные военные цели. То есть вопрос не только в том, “кто прав”, а в том, какая логика воспроизводит конфликт снова и снова. И здесь статья предлагает болезненный, но зрелый взгляд: пока стороны питаются образом абсолютного врага, они разрушают не только противника, но и собственное будущее.

Итог

Статья утверждает, что возможный срыв переговоров Ирана и США связан с тем, что эскалация в Ливане может быть сознательно использована для подрыва дипломатии, как это, по мнению автора, уже происходило в 1982 году. Историческая аналогия служит предупреждением: когда война становится инструментом внутриполитического выживания и геополитического саботажа, мирные жители превращаются в разменную монету, а “око за око” — в бесконечный двигатель мести. И, возможно, самый трудный вопрос здесь не в том, кто именно сорвал бы переговоры, а в том, почему человечество снова и снова легче мобилизуется вокруг образа врага, чем вокруг хрупкой, несовершенной, но единственно спасительной возможности разговора?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/bayraktar1070/7300
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru