«Око за око»: почему возможен срыв переговоров Ирана и США и причем здесь 1982 год

Недавнее убийство Израилем трех сотен мирных людей за сутки в Бейруте – это не только очевидная попытка сорвать переговоры между Трампом и Ираном. События удивительно напоминают ливанскую войну 1982 года.

В тот год, 12 августа Западный Бейрут горел. Артиллерия Ариэля Шарона методично уничтожала кварталы, убив около трехсот человек. Президент Рональд Рейган – тот самый, чей стиль сегодня от экономики до эпотажа копирует Дональд Трамп – пришел в ярость, назвав бомбардировку «бессмысленной и необъяснимой». Америка тогда еще стеснялась своего цинизма. Этот день вошел в историю как «Черный Четверг».

Но была одна деталь, которую Рейган либо не понял, либо предпочел не озвучивать публично. Шарон бомбил Бейрут не только для того, чтобы выгнать палестинские отряды Ясера Арафата. Он бомбил, чтобы сорвать переговоры. Арафат уже согласился на дипломатический выход из Ливана под гарантии США в другие страны. Да, противник Израиля был разделен и ослаблен, но не уничтожен. Это было невыгодно Тель-Авиву.

Шарон сделал все, чтобы выход не состоялся. Он устроил такую резню, что Арафат капитулировал не как политик, а как изгнанник под бомбами. А потом, когда ООП ушла, фалангисты по команде Израиля вырезали оставшихся в лагерях Сабра и Шатилла.

А теперь посмотрим на день современный. Суд над Нетаньяху возобновляется 12 апреля 2026 года. Израильский премьер обвиняется в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($230 тыс.), мошенничестве и взяточничестве. Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину. И что же происходит каждый раз, когда судьи готовы вернуться к этим цифрам?

В декабре 2019-го – предъявлено обвинение. Через несколько месяцев – операция в секторе Газа. Начало 2021-го – возобновление слушаний. Тут же – эскалация с ХАМАС. В феврале 2026-го – суд приостановлен из-за войны с Ираном… Это уже не теория заговора. Это хронология.

Сегодня Дональд Трамп – уже не тот Рейган, который одергивал Израиль. Он ведет собственные переговоры с Ираном. О содержании известно немного, но суть ясна: ограничение ядерной программы в обмен на смягчение санкций. Это прямой интерес Вашингтона – снять хотя бы одну горячую точку перед выборами.

Израилю эти переговоры – как нож в спину. Нетаньяху десятилетиями строил политику на демонизации Ирана. Любая сделка Трампа с персами обесценивает всю его риторику. Более того – ослабление санкций даст Ирану ресурсы, а значит, и «Хезболла» станет сильнее.

Что делает Израиль ровно перед возобновлением суда? Он наносит самый мощный удар по Ливану с 1982 года.

Когда Бейрут в крови, Трамп не может вести дипломатию с Ираном. Персы тоже не могут договариваться, когда гибнут их союзники. Если «Хезболла» ввяжется в полномасштабную войну, Иран будет вынужден вступиться. Переговоры рухнут окончательно.

Что хочет Израиль? Повторить сценарий 1982 года – вынудить «Хезболлу» капитулировать и разорудиться, а потом устроить резню чужими руками в опустевших кварталах. И никакой «Хезболлы» на юге Ливана еще не было…

Что же будет, «Хезболла» уйдет или будет раздавлена? На ее месте вырастет нечто новое. И оно будет еще более жестким, технологичным и неуловимым. Потому что ветхозаветный принцип «око за око» работает безотказно: за каждую сотню убитых сегодня – через десять лет появятся сотни добровольцев-смертников. За каждый разрушенный квартал – десятки тысяч осиротевших детей, для которых слово «Израиль» станет синонимом вечного врага.

Можно бомбить Бейрут еще сто раз. Но пока в Тель-Авиве премьер-министр спасается от тюрьмы войной, а в Вашингтоне президент называет варварскую бомбардировку «отдельными стычкам» – новый «Черный четверг» будет приходить снова и снова. А платить за это все придется простым гражданам, среди которых далеко не все поддерживают политику Нетаньяху.

С. Шилов

https://t.me/rian_ru/336719